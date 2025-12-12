Gustul autentic, ca în bucătăria bunicii

11:50

* Comisia Europeană doreşte o creştere cu 140% a accizei minime la ţigarete, o majorare cu 260% pentru tutunul de rulat şi scumpiri masive pentru vape-uri, pliculeţe cu nicotină şi produse din tutun încălzit (Peste 80 de companii, organizaţii profesionale, uniuni ale fermierilor, producători şi retaileri se opun acestei propuneri a Bruxelles-ului *Ei susţin că o astfel de măsură va avea impact negativ nu doar cu privire la locurile de muncă din industrie, ci şi cu privire la veniturile fiscale ale statelor membre UE