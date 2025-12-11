Bolojan, despre demiterea lui Cătălin Predoiu: „Nu pot face asta pentru fapte de acum ani de zile fără o răspundere directă”
StirileProtv.ro, 11 decembrie 2025 07:50
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că va discuta cu Cătălin Predoiu despre mandatul său anterior la Justiţie, după apariţia investigaţiei jurnalistice, precizând însă că nu poate demite un ministru pentru fapte din trecut în lipsa unei răspunderi directe.
Acum 10 minute
08:00
Bătaie în Parlamentul Braziliei, după ce a fost adoptată legea ce i-ar scurta pedeapsa lui Bolsonaro cu 25 de ani # StirileProtv.ro
A fost haos în parlamentul Braziliei, unde mai mulți aleși s-au luat la bătaie. Tensiunile s-au iscat după ce conservatorii au făcut tot posibilul să treacă o lege care i-ar reduce pedeapsa cu închisoarea fostului preşedinte Jair Bolsonaro.
08:00
Ucrainenii susţin că au lovit în Marea Neagră încă un petrolier din flota-fantomă a Rusiei. VIDEO # StirileProtv.ro
Dronele maritime Sea Baby ale serviciului ucrainean de securitate (SBU) au lovit miercuri un nou petrolier din „flota fantomă” a Rusiei în Marea Neagră, provocând avarii critice navei Dashan.
08:00
Un pacient infectat cu o bacterie la un spital din Arad a obţinut despăgubiri de 80.000 de euro. „Viața nu mai e ce a fost” # StirileProtv.ro
După 6 ani de procese, un pacient care s-ar fi infectat cu o bacterie la Spitalul Judeţean din Arad a obţinut despăgubiri în instanţă.
08:00
Bolojan: Sunt un susţinător al coagulării forţelor de centru-dreapta, dar e greu de presupus că se va face de pe o zi pe alta # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri seara că este un susţinător al coagulării forţelor de centru-dreapta şi al reformării partidelor, adăugând, însă, că e greu de presupus că această coagulare se va face de pe o zi pe alta.
Acum 30 minute
07:50
07:50
Azilul clandestin din Timiș fusese controlat recent de autorități. Bătrânii au fost mutați pe ascuns în casa proprietarei # StirileProtv.ro
În Timiș, peste 70 de bătrâni au fost găsiți în condiții insalubre, în casa proprietarei unui azil. Autoritățile au controlat în urmă cu câteva zile azilul propriu-zis și au identificat mai multe nereguli.
07:40
Mii de bulgari au cerut din nou demisia guvernului, în timp ce Parlamentul se pregătește să voteze moțiunea de neîncredere # StirileProtv.ro
Parlamentul Bulgariei va organiza joi un vot de neîncredere împotriva guvernului prim-ministrului Rosen Jeleznikov, după ce mii de bulgari s-au adunat din nou miercuri seara pentru a cere demisia guvernului minoritar al ţării.
07:40
Trafic închis pe A2 după ce resturi de animale sacrificate au fost împrăștiate pe carosabil mai mulți kilometri # StirileProtv.ro
Circulaţia rutieră a fost închisă temporar pe autostrada A2, în noaptea de miercuri spre joi, între kilometrii 160 - 192, pe sensul către Constanţa, din cauza unor resturi de animale provenite în urma sacrificării, căzute dintr-un autovehicul.
07:40
Trump spune că a discutat cu liderii europeni despre Ucraina în „termeni destul de duri”. Ce urmează # StirileProtv.ro
Președintele Donald Trump a declarat miercuri reporterilor de la Casa Albă că a discutat cu liderii europeni despre Ucraina în „termeni destul de duri”, în timpul unei convorbiri telefonice avute miercuri, relatează CNN.
Acum o oră
07:30
Donald Trump vrea ca CNN să își schimbe proprietarul odată cu vânzarea Warner Bros. Discovery # StirileProtv.ro
Donald Trump a declarat miercuri că vrea ca postul CNN să își schimbe proprietarul odată cu vânzarea grupului Warner Bros Discovery, acuzând din nou canalul de partizanat pro-democrat și numindu-l „dușman al poporului”.
07:30
Ucraina a trimis Statelor Unite ultima sa versiune a planului de încheiere a războiului cu Rusia # StirileProtv.ro
Ucraina a trimis miercuri Statelor Unite versiunea sa actualizată a planului de a pune capăt războiului cu Rusia, au confirmat pentru AFP doi oficiali ucraineni apropiaţi dosarului.
07:30
Conferință fără precedent, azi, la Curtea de Apel București, după dezvăluirile documentarului despre justiție # StirileProtv.ro
Curtea de Apel Bucureşti organizează, joi, o conferinţă extraordinară de presă, în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder.
07:30
Fostul judecător Dănileţ îi cere președintelui să intervină: Mergeţi şi prezidaţi şedinţa CSM. Susţineţi magistraţii corecţi # StirileProtv.ro
Fostul judecător Cristi Dănileţ a transmis, miercuri, o scrisoare deschisă preşedintelui Nicuşor Dan în care îi explică ce are de făcut după dezvăluirile din justiţie: ”Convocaţi de urgenţă CSM.
Acum 12 ore
23:30
În premieră, Danemarca consideră SUA o potențială amenințare la adresa securității sale. Ce arată raportul Armatei daneze # StirileProtv.ro
Pentru prima dată, Danemarca consideră SUA drept o potenţială ameninţare la adresa securităţii sale într-un raport anual publicat de agenţia de informaţii a armatei, fapt ce arată că relaţia transatlantică este din ce în ce mai tensionată.
23:20
Un bărbat din Anglia, amendat cu 250 de lire pentru aruncarea gunoaielor după ce a scuipat o frunză care i-a intrat în gură # StirileProtv.ro
Un pensionar din Anglia a primit o amendă de 250 de lire pentru că a scuipat o frunză care i-a intrat în gură.
23:00
Scandal în Franța. Un copil dintr-un centru de plasament, ras în cap cu forța de către îngrijitori și batjocorit | FOTO # StirileProtv.ro
Câțiva îngrijitori s-au filmat în timp ce au tuns un copil în vârstă de 8 ani drept pedeapsă, iar în același timp îl râdeau pe seama lui.
22:40
O femeie din Spania a fost concediată pentru că a venit la serviciu cu 40 de minute mai devreme # StirileProtv.ro
O tânără de 22 de ani din Spania a fost concediată după ce a venit cu 40 de minute mai devreme la muncă, în ciuda rugăminților șefului de a veni mai târziu.
22:10
Lovitură pentru Mircea Lucescu. România a pierdut un titular pentru meciul decisiv din Turcia # StirileProtv.ro
Comisia de Disciplină a UEFA a anunţat că atacantul Denis Drăguş, eliminat în minutul 68 al partidei Bosnia-Herţegovina - România 3-1, din preliminariile Cupei Mondiale de fotbal 2026, disputată pe 15 noiembrie la Zenica, a fost sancționat.
22:00
Încă o mare companie din România dă afară sute de angajați. „Vrem să fie cât mai acceptabil din punct de vedere social” # StirileProtv.ro
Gigantul german Bosch a anunșat concedieri, fiind vizați 500 de angajați din România. Reducerile de personal vor fi aplicate treptat, până în 2030.
21:50
Cine ar câștiga un război SUA-China, pentru Taiwan. Concluzia unui raport oficial al Washingtonului # StirileProtv.ro
China ar învinge armata SUA într-un război pentru Taiwan, potrivit unei evaluări strict secrete a guvernului american.
21:50
Zelenski finalizează noua propunere de pace în 20 de puncte pentru Ucraina: „Săptămâna aceasta ar putea aduce vești noi” # StirileProtv.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că finalizează o propunere de pace în 20 de puncte în ceea ce privește acordul pace din Ucraina.
21:40
Mormântul lui Mircea cel Bătrân deschis după aproape o sută de ani. Ce au găsit arheologii vâlceni în interiorul lui. FOTO # StirileProtv.ro
Sarcofagul în care îşi doarme somnul de veci Mircea cel Bătrân la Mânăstirea Cozia este cel original, susţin arheologii vâlceni, care au redeschis de curând mormântul domnitorului la aproape un veac de când a fost cercetat pentru prima dată.
21:10
Raport oficial. De ce au rămas 100.000 de oameni fără apă, în Prahova și Dâmbovița # StirileProtv.ro
Concluziile Raportului preliminar privind acţiunea de control realizată la solicitarea ministrei Mediului, Apelor şi Pădurilor referitoare la situaţia de la Barajul Paltinu, arată deficienţe semnificative în comunicarea și coordonarea.
21:10
Horoscop 11 decembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu sare și piper. O să ne asigurăm că facem tot ce depinde de noi ca să depășim momentele de mare încărcătură și să ajungem cu bine la destinație.
21:00
Descoperire șocantă în Timiș. 74 de bătrâni au fost găsiți cazați ilegal într-o locuință, după închiderea unui cămin # StirileProtv.ro
Poliţiştii şi inspectorii DGASPC Timiş au descoperit, într-o locuinţă, 74 de bătrâni cazaţi în condiţii improprii, după ce căminul în care au fost internaţi a fost închis în urma unor nereguli.
20:40
Sute de oameni protestează în fața sediului CSM și cer demisia Liei Savonea. „Vrem dreptate, nu imunitate” # StirileProtv.ro
Câteva sute de persoane protestează, miercuri seară, în faţa sediului Consiliului Superior al Magistraturii din Capitală, în urma dezvăluirilor din documentarul despre justiție al publicației Recorder.
20:40
Premierul Irlandei confirmă că dronele nu au periclitat avionul lui Zelenski. Incidentul rămâne îngrijorător # StirileProtv.ro
Dronele semnalate în apropiere de Dublin la scurt timp după sosirea preşedintelui ucrainean Zelenski săptămâna trecută nu au fost o ameninţare pentru avionul său, dar incidentul este foarte îngrijorător, a afirmat miercuri premierul Irlandei.
20:40
Sfatul „gratis” dat de Donald Trump Europei: „Să aibă mare grijă”. Kremlinul a sărit imediat cu laude la adresa liderului SUA # StirileProtv.ro
„Ucraina este pregătită, să organizeze alegeri, imediat ce vor înceta bombardamentele rusești, iar ideea că mă agăț de putere, este absurdă”, a transmis Zelenski, după ce Trump l-a acuzat că profită de război ca să amâne organizarea unui nou scrutin.
20:20
Mesajul unui ofițer ucrainean pentru România, din Poligonul de Inovare al NATO: „Trebuie să fim foarte atenți” # StirileProtv.ro
Războiul din Ucraina a schimbat regulile confruntărilor armate. La Poligonul de Inovare NATO, din Finlanda, se testează roboți, drone și bărci fără pilot, în condiții cât mai apropiate de realitate.
20:20
Lemnul furat anual din pădurile României ar putea umple 10 stadioane. Un miliard de euro iese ilegal din țară în fiecare an # StirileProtv.ro
Aproximativ 11 milioane de metri cubi de lemn dispar anual din pădurile României, potrivit Inventarului Forestier Național. Însă cantitatea, este de două ori mai mică decât cea care era furată acum 5 ani.
20:10
„Vacanță pentru somn”, cu acest îndemn neobișnuit speră să atragă turiștii un hotel de lux din Elveția. Pachetul, conceput pentru cei care nu dorm bine, costă 10.000 de dolari.
20:10
Situație alarmantă la un bloc din Tulcea. Podeaua unui apartament s-a surpat. Pompierii intervin de urgență # StirileProtv.ro
Mai multe echipaje de intervenţie au fost direcţionate, miercuri seară, către un bloc din Tulcea, unde podeaua unui apartament de la parter s-a surpat. Deocamdată, nu se cunosc împrejurările producerii incidentului.
20:00
România, lider în Europa la proprietari de locuințe. Peste 94% dintre oameni stau în casele lor # StirileProtv.ro
Peste 94% dintre români sunt proprietarii locuinței în care stau și numai 5% sunt chiriași.
19:50
Minorii nu vor mai putea fuma în spații publice. Amenzi de până la 500 de lei dacă sunt prinși - Proiect # StirileProtv.ro
Legea antifumat pentru minori s-ar putea înăspri. Mai mulți parlamentari au depus la Senat un proiect de lege care să le interzică direct minorilor să mai fumeze în spațiile publice.
19:50
Curtea de Apel București atacă un judecător care apare în documentarul despre Justiție: „Afirmațiile sunt grav denaturate” # StirileProtv.ro
În plină dezbatere pe tema pensiilor de serviciu pentru judecători și procurori, jurnaliștii de la „Recorder” au dat publicității un amplu documentar despre problemele sistemului judiciar.
19:40
ANIMAȚIE. Cum a explodat balconul apartamentului din Aleșd. S-a prăbușit cu tot cu proprietara, când a aprins lumina # StirileProtv.ro
Explozia unei butelii a zguduit un bloc de locuințe, într-un oraș din Bihor. Balconul unui apartament de la etajul 1 s-a prăbușit cu tot cu proprietara care se afla înăuntru. Femeia de 53 de ani a ajuns la spital cu răni.
19:40
Vortexul polar ar putea lovi chiar înainte de Crăciun. Meteorologii anunță schimbări ale vremii. „Incertitudine tot mai mare” # StirileProtv.ro
Meteorologii au actualizat estimările privind vortexul polar și atrag atenția că dinamica atmosferică din perioada următoare este una complexă, astfel că ar putea lovi țara chiar de Crăciun.
19:30
Cum va fi vremea de Crăciun și de Revelion. Meteorologii au făcut anunțul. „Nu-i a bine” # StirileProtv.ro
Zăpada se lasă așteptată în luna decembrie, iar meteorologii spun că sunt șanse mici să ningă de Crăciun, chiar și la munte. De sărbători ne putem aștepta la temperaturi care pot urca până la 15 grade Celsius. Acum au răsărit florile la munte.
19:30
Parlamentul a dublat limita pentru programele de internship. Tinerii primesc mai multe oportunități și zile libere plătite # StirileProtv.ro
Companiile de la noi vor putea angaja mai mulți interni. Parlamentul a dublat limita pentru programele de internship, de la 5 la 10% din numărul total al salariaților.
19:30
Un șofer din Florida s-a trezit cu o „surpriză” pe mașina lui. Un avion de mici dimensiuni a „aterizat” direct pe autovehicul # StirileProtv.ro
Ca să evităm accidentele în trafic nu este suficient să respectăm regulile de circulație și să fim cu ochii-n patru.
19:30
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, în cadrul unei emisiuni, că nu are emoţii la moţiunea de cenzură şi că nu ar vrea să se înţeleagă că se agaţă de o anumită funcţie.
19:20
Cum a comentat Ilie Bolojan decizia CCR de a amâna decizia pe pensiile magistraţilor: „Nu iau în calcul astfel de ipoteze” # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat după amânarea deciziei pe pensiile magistraţilor, la CCR, că are încredere că, respectând toate prevederile constituţionale, propunerea va fi validată, el arătând că întotdeauna, deciziile dificile nu se iau foarte uşor.
19:20
Cu cât vor crește impozitele și taxele de la 1 ianuarie. Primarii spun că majorările se apropie de 80% # StirileProtv.ro
Legea care majorează de la 1 ianuarie taxele pentru case, apartamente și mașini a primit undă verde de la Curtea Constituțională. Decizia a venit după ce proiectul a fost atacat la Curte de AUR.
19:20
În câți ani ar putea românii să ajungă în Grecia în doar cinci ore. Acord pentru o autostradă de 6 miliarde de euro # StirileProtv.ro
Peste cinci ani am putea ajunge în vacanță în Grecia în doar cinci ore. România, Bulgaria și Grecia au semnat un acord de cooperare pentru construcția unei autostrăzi europene între cele trei țări.
Acum 24 ore
18:30
Autostradă din România până în capitala unui stat vecin. „Vom conecta două oraşe prin călătorii de numai o oră” # StirileProtv.ro
Preşedintele sârb Aleksandar Vucic a purtat o discuţie prin telefon cu omologul său român Nicuşor Dan cu privire la toate afacerile bilaterale de importanţă pentru cele două ţări, informează miercuri agenţia Tanjug.
18:30
Top destinații în Europa în care să călătorești în luna decembrie. Ce destinații de iarnă să vizitezi # StirileProtv.ro
Luna decembrie aduce un farmec aparte Europei, iar multe orașe se transformă în adevărate decoruri de iarnă. Continentul oferă numeroase locuri ideale pentru o escapadă în sezonul rece.
18:30
Descoperire importantă în România. Animalul filmat în Hunedoara. „Nu se ştie de unde ar fi putut veni” # StirileProtv.ro
Un elan a fost observat de specialiştii asociaţiei Rewilding Romania pe un teren ce ar fi situat în aria geografică a judeţului Hunedoara, organizaţia postând imagini filmate cu animalul, miercuri, pe pagina sa de socializare.
18:20
Doi georgieni au furat paleți cu baterii din Franța. România și Belgia cooperează pentru a recupera prejudiciul # StirileProtv.ro
Doi georgieni sunt cercetaţi după ce, folosind datele unei firme de transport din Polonia, au încheiat un contract cu o firmă din Sibiu pentru a prelua din Franţa patru paleţi cu baterii.
18:10
De ce crede premierul Bolojan că majorarea salariului minim în 2026 nu ar fi o măsură bună. Decizia finală, de Crăciun # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că majorarea salariului minim ar proteja puterea de cumpărare a angajaţilor cu venituri reduse, dar ar avea și o serie de efecte negative, după negocierile de la Palatul Victoria cu sindicatele şi patronatele.
17:50
Liderul Cartel Alfa, după negocierile pe majorarea salariului minim: „Bolojan urăşte salariaţii şi cetăţenii din România” # StirileProtv.ro
Liderul Cartel Alfa, a declarat miercuri, după negocierile de la palatul Victoria, cu premierul Ilie Bolojan, pe majorarea salariului minim, că i-a atras atenţia premierului că percepţia e că domnia sa urăşte salariaţii şi cetăţenii din România.
