Zelenski a afirmat că elementele de bază ale planului de reconstrucţie au fost agreate cu oficiali americani

Lituania a semnat un contract în valoare de 252 de milioane de euro pentru achiziţia unor obuziere mobile CAESAR Mk 2 de la producătorul francez KNDS France, a anunţat miercuri Ministerul Apărării de la Vilnius, potrivit DPA, de la care transmitem cele ce urmează. Este cel mai mare acord de livrare de armament încheiat până acum între Franţa şi Lituania, fără ca autorităţile să precizeze numărul exact al sistemelor comandate.