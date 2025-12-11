12-14 decembrie, BYD Open Doors la Iulius Town
Timis Online, 11 decembrie 2025 08:50
Compatibilitatea se descoperă la prima întâlnire, așa că vino în 12-14 decembrie la Open Doors să vezi ce model BYD ți se potrivește.
Joi, 11 decembrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
Joi puteți merge la mai multe expoziții și proiecții.
Azil de bătrân ilegal la Cenad. Peste 70 de bătrâni erau ținuți în condiții improprii # Timis Online
Polițiștii și reprezentanții serviciilor sociale din Timiș au identificat, într-un cămin de bătrâni improvizat din Cenad, nu mai puțin de 74 de persoane în vârstă cazate fără respectarea cerințelor legale. Toți beneficiarii au fost evaluați medical și urmează să fie relocați, în timp ce cazul este acum investigat penal pentru exercitarea fără drept a unei activități.
Concert Aniversar de Crăciun la Domul Romano-Catolic: Orchestra și Corul Facultății de Muzică și Teatru celebrează 35 de ani de activitate # Timis Online
Facultatea de Muzică și Teatru a Universității de Vest din Timișoara marchează 35 de ani de activitate printr-un eveniment festiv, „Concertul Aniversar de Crăciun”, care va avea loc vineri, 12 decembrie, de la ora 19:30, la Domul Romano-Catolic din Piața Unirii.
Două zile dedicate trupelor fără buget, adolescenților care cântă în subsoluri și spiritului muzicii underground, la Timișoara # Timis Online
Timișoara se pregătește, în această săptămână, pentru două zile de energie și muzică live, odată cu „UNDER: Aici se face gălăgie”, festivalul care aduce în față trupele ce pornesc din beciuri, garaje sau camere de cămin, fără manager, fără bugete și fără susținere instituțională, dar cu o pasiune care umple orice scenă.
Când se ia vitamina C: dimineața sau seara? + alte informații pentru administrarea corectă! Detalii la Enigma Plant! # Timis Online
Vitamina C este un nutrient esențial, cu roluri multiple în susținerea sănătății. De la întărirea sistemului imunitar până la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ, beneficiile sale sunt incontestabile. O întrebare frecventă este legată de momentul optim de administrare: este mai bine să luăm vitamina C dimineața sau seara?
Noi reguli pentru temele pentru acasă. Elevii de gimnaziu și liceu nu vor mai petrece peste două ore pe zi rezolvând teme # Timis Online
Ministerul Educației și Cercetării a publicat în Monitorul Oficial miercuri, 10 decembrie, ordinul privind temele pentru acasă în învățământul preuniversitar, care aduce modificări importante pentru elevi, părinți și profesori.
Primăria a pus câteva milioane de lei în plus și a relansat licitația pentru încă 10 troleibuze electrice # Timis Online
Primăria Timișoara reia licitația pentru achiziția a 10 troleibuze de 12 metri, după ce prima procedură a eșuat din cauza bugetului prea mic. Municipalitatea a crescut valoarea estimată de la 22,8 la 30,6 milioane de lei, fără TVA, iar ofertele sunt așteptate până în 28 ianuarie.
VIDEO. Aproape 60.000 de călători au circulat până acum cu noile troleibuze din Timișoara # Timis Online
Noile troleibuze Bozankaya ale Primăriei Timișoara au transportat aproape 60.000 de călători în prima lună pe traseu. Cinci vehicule circulă pe linia 16, iar municipalitatea testează și varianta articulată de 18 metri, destinată liniilor aglomerate, spune viceprimarul Ruben Lațcău.
Consiliul Județean Timiș caută soluții pentru a sprijini transformarea Casei Mühle, recent cumpărată de UPT, într-un hub educațional și cultural. Alfred Simonis spune că imobilul, aflat departe de forma originală, poate fi restaurat fără dificultăți majore.
„Music Bingo” revine la Timișoara cu o ediție specială de Crăciun, pentru sprijinirea animăluțelor salvate de Asociația Poli # Timis Online
Asociația Poli invită timișorenii la o nouă ediție a evenimentului caritabil „Music Bingo”, ce va avea loc vineri, 19 decembrie, de la ora 16:00, la Toffee Coffee din Timișoara (str. Episcop Augustin Pacha 8).
Șofer de 73 de ani rănit într-un accident rutier între Sânandrei și A1. A ajuns la spital # Timis Online
Un șofer de 73 de ani a fost rănit după ce mașina sa a fost lovită de un alt autoturism pe DN 69A, între Sânandrei și A1. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.
Primăria Timișoara, câștig de cauză definitiv împotriva constructorului care a încercat să blocheze lucrările de la Generală 30 # Timis Online
Primăria Timișoara a obținut o victorie definitivă în instanță împotriva firmei T&T CO Solaria Grup, ceea ce permite continuarea fără blocaje a lucrărilor la Școala Gimnazială 30. Noul constructor poate finaliza în liniște extinderea și modernizarea unității, în beneficiul celor 2.500 de elevi.
Apartament cuprins de flăcări, proprietara a primit îngrijiri medicale în urma unui atac de panică # Timis Online
Focul a izbucnit în bucătăria unui apartament din Timișoara, iar proprietara a fost cuprinsă de panică; pompierii au intervenit rapid pentru a stinge flăcările și a asigura siguranța locatarilor.
„Încălță și îmbracă un copil, de iarnă”, campanie caritabilă la Parohia Ortodoxă Pesac din Timiș # Timis Online
Parohia Ortodoxă Română din Pesac, județul Timiș, lansează o nouă campanie, „Încălță și îmbracă un copil, de iarnă”, menită să aducă căldură și zâmbete copiilor aflați în dificultate.
CCR a stabilit că impozitele pe locuințe, terenuri și autoturisme pot fi majorate de la 1 ianuarie # Timis Online
Curtea Constituțională (CCR ) s-a reunit astăzi, de la ora 10, pentru a dezbate contestațiile depuse la reforma pensiilor magistraților și la legea majorării impozitelor locale. Inițial, CCR stabilise pentru 21 ianuarie 2026 discutarea acestei legi, însă Guvernul a cerut preschimbarea termenului.
Hotărâri de urgență pentru „criza” de la Ghizela. ADID are 12 zile să găsească firmă care să se ocupe de levigat # Timis Online
CJSU Timiș a adoptat două hotărâri urgente pentru a preveni un potențial dezastru ecologic la deponeul de la Ghizela, obligând Consiliul Județean Timiș să demareze închiderea Celulei 2 și pe ADID să găsească rapid un operator care să trateze levigatul, totul în termen de maximum 12 zile.
„Haiducii din Calea Girocului”, premieră sold-out la Timișoara. Este programată încă o proiecție # Timis Online
Docu-ficțiunea „Haiducii din Calea Girocului”, inspirată din cărțile scriitorului timișorean Milan Radin, a devenit un fenomen încă înainte de lansare. Prima proiecție, programată pe 14 decembrie la Cinema Victoria din Timișoara, a fost sold-out în doar trei zile, motiv pentru care organizatorii au anunțat o a doua proiecție la Cinema Victoria, pe 20 decembrie.
Polițiștii locali din Timișoara au redus numărul persoanelor ridicate de pe stradă odată cu venirea frigului: în ultima lună, 75 de persoane care apelau la mila publică sau erau fără adăpost au fost transportate de 197 de ori la centrul DAS TM, față de 110 persoane preluate de 294 de ori în luna anterioară.
Campanie a polițiștilor timișeni în școli pentru folosirea petardelor și artificiilor # Timis Online
Polițiștii timișeni desfășoară campania „Siguranța nu este un artificiu!”, prin care avertizează asupra riscurilor folosirii necorespunzătoare a petardelor și artificiilor. Aceștia atrag atenția că utilizarea neautorizată a articolelor pirotehnice poate duce la „accidentări grave, incendii și pagube materiale”, punând în pericol atât copiii, cât și adulții.
Tramvaie blocate în zona Pieței Libertății din Timișoara din cauza unei avarii electrice # Timis Online
Mai multe tramvaie sunt blocate în zona Pieței Libertății din cauza unei avarii electrice miercuri dimineața.
INTERVIU. Dr. Stela Iurciuc, managerul Spitalului Municipal Timișoara: „Avem în derulare proiecte în valoare de 15 milioane de euro” # Timis Online
Din iunie, de la preluarea mandatului de manager al Spitalului Municipal, dr. Stela Iurciuc, anterior manager al Spitalului Clinic Căi Ferate Timișoara, a găsit un spital cu multe proiecte blocate și cu procese interne care aveau nevoie de ordine și coerență. În acest interviu, dr. Iurciuc ne dă detalii despre ce a descoperit, cum a intervenit și ce plănuiește pe viitor: de la repornirea investițiilor europene și introducerea unui observator în blocul operator, până la planurile de acreditare, digitalizare și creșterea confortului pacienților. Totodată, dr. Iurciuc spune că toate schimbările au un scop comun, acela de a avea, la final, un spital mai sigur și mai bine organizat, în care regulile sunt clare și respectate de toată lumea.
„Noapte de vis” în Galeria Pod a Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș: un eveniment care reunește lansarea albumului „Noian”, al muzicienilor Serena Voaideș & Cristian Chiodan, și un recital de colinde susținut de Georgiana Necșa.
Miercuri, 10 decembrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
Încheiem anul într-o vibrație profundă, cu două planete retrograd care modelează subtil interiorul nostru: Jupiter în Rac și Uranus în Taur. Este o perioadă în care schimbările cele mai importante nu se manifestă în exterior, ci în gândurile, în emoțiile pe care le descoperim, în întrebările din interior care caută răspuns. Este un final de an care ne întoarce spre noi înșine, spre rădăcini, spre adevărurile pe care poate le-am ignorat sau amânat.
Miercuri puteți merge la mai multe întâlniri literare sau la spectacole și proiecții.
Casa de Cultură din Buziaș găzduiește „Sărbătoarea Crăciunului” și aniversarea a 35 de ani de carieră ai solistului Adrian Stanca # Timis Online
Orașul Buziaș se pregătește pentru un eveniment de excepție dedicat atât bucuriei sărbătorilor de iarnă, cât și celebrării unei cariere de peste trei decenii în muzica bănățeană.
„Creațiunile lui Prometeu” și magia muzicii de film, în decembrie la Opera Națională Română din Timișoara # Timis Online
Opera timișoreană se pregătește pentru o serie de evenimente artistice remarcabile în această lună, iar punctul culminant este spectacolul de balet „Creațiunile lui Prometeu” de Ludwig van Beethoven, programat duminică, 14 decembrie, de la ora 18, în Sala Operei. Această compoziție unică marchează evoluția stilistică a celebrului compozitor și oferă publicului o experiență muzicală de excepție.
„Meninele din Timișoara”: Tradiția spaniolă întâlnește portul bănățean într-o expoziție inedită # Timis Online
Un dialog vizual între cultura spaniolă și cea românească este propus de ultima expoziție a anului 2025, găzduită de galeria Pygmalion. Vernisajul va avea loc joi, 11 decembrie, de la ora 18:00, și aduce în fața publicului lucrări originale realizate de copii din Timișoara.
Michael Wolf, între Art Deco și modernism: o expoziție dedicată arhitectului bănățean la Muzeul Național de Artă # Timis Online
Expoziția oferă o perspectivă critică asupra transformării urbane a Timișoarei, evidențiind evoluția orașului dintr-un centru baroc provincial într-o urbe modernă și cosmopolită în anii ’30 ai secolului XX.
Primarul Timișoarei Dominic Fritz l-a însoțit pe președintele Nicușor Dan în vizita oficială de la Paris, unde au avut întâlniri cu primărița Anne Hidalgo și comunitatea românească. Fritz spune că a discutat despre rolul orașelor în politica europeană și a promovat legăturile Timișoarei cu Franța.
Teatrul German marchează 55 de ani de carieră ai actriței Ida Jarcsek-Gaza prin premiera spectacolului „Penthesilea. Un recviem” # Timis Online
Teatrul German de Stat Timișoara (TGST) anunță premiera spectacolului „Penthesilea. Un recviem”, adaptare după textul semnat de Nino Haratischwili și regizat de Eberhard Köhler. Producția are o semnificație specială pentru instituție, celebrând 55 de ani de activitate artistică ai actriței Ida Jarcsek-Gaza, una dintre cele mai importante figuri ale teatrului timișorean.
Premiera spectacolului „Kasimir și Karoline” la Teatrul Maghiar din Timișoara: o radiografie a fragilității umane în vremuri de criză # Timis Online
Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” din Timișoara prezintă, în zilele de 13 și 14 decembrie, de la orele 16:00 și 21:00, avanpremiera și premiera spectacolului „Kasimir și Karoline”. Este o adaptare modernă a unuia dintre cele mai importante texte ale dramaturgiei secolului al XX-lea, semnat de Ödön von Horváth.
Încă un pas pentru noul Spital Municipal. Primăria și specialiștii IFC fac ultimele consultări pentru a găsi investitori # Timis Online
Primăria Timișoara anunță noi pași pentru construirea Spitalului Municipal în parteneriat public-privat. În colaborare cu experții IFC, se finalizează etapa de consultare a pieței pentru atragerea investitorilor, urmând aprobarea studiului de fezabilitate pentru unitatea medicală modulară de 300 de paturi.
Comunitatea Wendhill Academy – International School organizează, în decembrie, a opta ediție a Târgului Caritabil de Crăciun, un eveniment devenit deja o tradiție a școlii și care, anul acesta, va contribui la costurile pentru tratamentele și terapiile de care au nevoie Vlad, Briana și David.
Un apel la 112 a alertat astăzi pompierii din Timișoara după ce o persoană a fost găsită în Canalul Bega, în zona Parcului Copiilor, fiind declarată decedată la fața locului.
„Războiul e când omul nu mai e om”. Centenar Ludwig Schwarz în fostul sat șvăbesc Dolaț # Timis Online
Mai mult de 30 de ani au trecut, pesemne, de când în Biserica din Dolaț, cândva o bijuterie șvăbească a Banatului rural, nu a mai fost atât lume câtă s-a adunat la Centenarul Luwig Schwarz în satul natal. Rănit în război și apoi prizonier, deportat în Bărăgan și apoi șicanat toată viața de autoritățile comuniste, mort într-un hotel din București chiar înainte de a vorbi la Congresul Uniunii Scriitorilor din România, Schwarz a fost, incontestabil, unul dintre cei mai captivanți și importanți scriitori de expresie germană din Banat, autorul singurului roman scris în dialectul șvăbesc.
Un tânăr de 25 de ani a fost reținut de polițiști după ce ar fi pătruns prin efracție într-o locuință din Timișoara, de unde a furat bani și un telefon, în timp ce în casă se afla o femeie de 75 de ani, care a scăpat nevătămată.
Un bărbat de 70 de ani a pierdut controlul mașinii pe strada Carol Davila din Timișoara și a lovit o conductă de gaz, fără să rănească pe nimeni.
„OLX-ul ANAF-ului”: instituția pregătește propriul site unde românii vor putea cumpăra marfa confiscată # Timis Online
Șeful ANAF, Adrian Nicușor Nica, a anunțat că instituția pregătește o platformă online, prin care bunurile confiscate în urma controalelor vor fi vândute transparent publicului.
Patru benzi între Demetriade și Pestalozzi, pod și pasarelă la ISHO. Primăria vrea fonduri europene pentru proiect # Timis Online
Primăria Timișoara pregătește depunerea pentru finanțare europeană a proiectului care va completa Inelul 2 pe sectorul de est, între Demetriade și Pestalozzi. Investiția, estimată la 113,8 milioane lei, prevede lărgirea la patru benzi a arterei, modernizarea străzilor adiacente și construirea a două noi poduri peste Bega, rutier și pietonal, în zona ILSA/ISHO.
Luna martie va fi, începând de anul viitor, Luna Femeilor în România, după ce președintele Nicușor Dan a semnat luni decretul de promulgare a actului normativ. Proiectul a fost depus în Parlament în luna martie și a fost inițiat de parlamentari din PSD, AUR, PNL și UDMR.
Casa LOGS, situată pe strada Tebea nr. 12, organizează în această săptămână două evenimente gratuite dedicate tuturor copiilor din Timișoara, cu scopul de a aduce bucurie și creativitate înainte de perioada sărbătorilor.
Comunicat de presă finalizare proiect „PNRR: Fonduri pentru Romania modernă și reformată” # Timis Online
U.A.T. COMUNA LENAUHEIM, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Scolii Gimnaziale din comuna Lenauheim”, cod F-PNRR-Dotari-2023-0831, proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, PNRR\ Pilonul VI. Politici pentru noua generație\ Componenta C15: Educație \Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior \Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (EFP) și \Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic și Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației\ Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ precum și Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar\ Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare.
Amenzi de peste 3,4 milioane de lei în construcții: peste 150 de persoane depistate muncind la negru în Timiș # Timis Online
Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș a încheiat seria de controale desfășurate pe parcursul anului 2025 în sectorul construcțiilor. Verificările au vizat respectarea legislației muncii, precum și normele de securitate și sănătate în muncă.
Zeci de șoferi au fost opriți ieri pe DN 6, unde polițiștii timișeni au ieșit în număr mare la controale și au împărțit peste 140 de amenzi.
