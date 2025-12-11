Târg de Crăciun cu caracter social, organizat în centrul Timișoarei

09:00

Din iunie, de la preluarea mandatului de manager al Spitalului Municipal, dr. Stela Iurciuc, anterior manager al Spitalului Clinic Căi Ferate Timișoara, a găsit un spital cu multe proiecte blocate și cu procese interne care aveau nevoie de ordine și coerență. În acest interviu, dr. Iurciuc ne dă detalii despre ce a descoperit, cum a intervenit și ce plănuiește pe viitor: de la repornirea investițiilor europene și introducerea unui observator în blocul operator, până la planurile de acreditare, digitalizare și creșterea confortului pacienților. Totodată, dr. Iurciuc spune că toate schimbările au un scop comun, acela de a avea, la final, un spital mai sigur și mai bine organizat, în care regulile sunt clare și respectate de toată lumea.