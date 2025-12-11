Ce facem astăzi, 12 decembrie 2025, în Timișoara?

08:10

Încheiem anul într-o vibrație profundă, cu două planete retrograd care modelează subtil interiorul nostru: Jupiter în Rac și Uranus în Taur. Este o perioadă în care schimbările cele mai importante nu se manifestă în exterior, ci în gândurile, în emoțiile pe care le descoperim, în întrebările din interior care caută răspuns. Este un final de an care ne întoarce spre noi înșine, spre rădăcini, spre adevărurile pe care poate le-am ignorat sau amânat.