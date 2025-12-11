„Sistemul actual de azil este din altă eră”: Londra și Copenhaga solicită „modernizarea” CEDO
Euractiv.ro, 11 decembrie 2025 08:50
Prim-ministrul britanic, Keir Starmer, și omoloaga sa daneză, Mette Frederiksen, au cerut marți europenilor să reformeze Convenția europeană a drepturilor omului (CEDO) pentru a combate imigrația ilegală, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).
• • •
Alte ştiri de Euractiv.ro
Acum 15 minute
08:50
„Sistemul actual de azil este din altă eră”: Londra și Copenhaga solicită „modernizarea” CEDO # Euractiv.ro
Prim-ministrul britanic, Keir Starmer, și omoloaga sa daneză, Mette Frederiksen, au cerut marți europenilor să reformeze Convenția europeană a drepturilor omului (CEDO) pentru a combate imigrația ilegală, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).
Acum o oră
08:30
Trump vrea să le ceară turiștilor străini conturile de Facebook la control pentru a intra în țară # Euractiv.ro
Administrația Trump vrea să le impună vizitatorilor străini scutiți de viză să furnizeze istoricul activităților lor pe rețelele de socializare din ultimii ani, potrivit unui anunț publicat miercuri în Federal Register, jurnalul oficial american.
08:20
Trump susține că americanii o duc excelent, deși imaginile legate de economie se cam întunecă # Euractiv.ro
Discursul lui Trump din Pennsylvania era menit să îndepărteze temerile vizând bunăstarea. Dar el continuat să se îndepărteze de subiect, oprindu-se asupra obiectivelor sale preferate, precum imigrația, scrie „The New York Times” (SUA).
08:10
„Am vorbit despre cum poate Biserica să ajute la aducerea înapoi a copiilor, în special”, a spus Papa Leon la plecarea de la Castel Gandolfo, referindu-se la întâlnirea sa de marți dimineață cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
08:10
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a lansat un avertisment, pronunțându-se împotriva mobilizării în Ucraina a unor trupe aparținând aliaților NATO din Europa, precum și împotriva confiscării activelor rusești înghețate, scrie „Newsweek” (SUA).
Acum 2 ore
08:00
Predarea de către Ucraina a porțiunii din Donețk pe care Rusia nu o ocupă deja și recunoașterea oficială de către SUA a suveranității ruse asupra Crimeei și a porțiunii din regiunea Zaporojie invadată de Rusia (inclusiv centrala nucleară).
08:00
Președintele american Donald Trump a vorbit miercuri cu liderii Franței, Germaniei și Marii Britanii, într-un moment crucial al negocierilor pentru încetarea războiului din Ucraina, pe fondul tensiunilor dintre Washington și capitalele europene.
07:50
Lipsa apetitului cetățenilor europeni de a-și apăra țara cu arma în mână este contextul în care cea mai nouă variantă a Strategiei de Securitate Națională (NSS) a administrației Trump, a aterizat în Europa, scrie „The New York Times” (SUA).
Acum 12 ore
23:20
Clujeni în stradă: cereri de demisie adresate Liei Savonea, lui Cătălin Predoiu și șefului DNA # Euractiv.ro
Cluj-Napoca a devenit miercuri seară unul dintre centrele cele mai vizibile ale nemulțumirii publice față de modul în care funcționează justiția din România.
21:40
Bolojan, despre "Justiția capturată": Nu am văzut acest film. Văd emoția care a fost creată # Euractiv.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri seară, la B1TV, că nu a văzut documentarul Receorder despre starea jalnică a Justiției.
Acum 24 ore
18:20
Stabilirea nivelului salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pe 2026 a fost o temă a consultărilor avute miercuri, la Palatul Victoria, de reprezentanții Guvernului și cei ai partenerilor sociali, în cadrul Consiliului Tripartit.
17:40
Nicușor Dan: De ce nu a contracandidat-o nimeni pe Lia Savonea la conducerea Înaltei Curți? # Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan a reacționat la documentarul Recorder, precizând că soluția la problemele semnalate trebuie să vină din interiorul sistemului de justiție.
15:20
Judecătorii CCR au amânat miercuri o decizie legată de sesizarea Înaltei Curți pe legea privind pensionarea magistraților, adoptată săptămâna trecută de Guvern prin asumarea răspunderii.
14:50
Premierul Ilie Bolojan anunță că Guvernul a reușit ca, după 20 de ani de la semnarea contractului inițial, să reechilibreze cooperarea cu OMV Petrom pentru următorii 15 ani.
14:10
USR îl cheamă în Parlament, la Ora Guvernului, pe Radu Marinescu, ministrul Justiției, în contextul materialului Recorder privind capturarea Justiției
14:00
PSD va solicita în viitoarea ședință a Coaliției adoptarea unei decizii politice privind eliminarea impozitului pe solarii, despre care spune că "a fost strecurat în lege, fără o consultare și fără un acord al partidelor aflate la guvernare".
14:00
Gândirea critică ar trebui să fie un element central al educației moderne și al rezilienței democratice.
12:10
Inspectoratul General pentru Imigrări: 4.534 de ucraineni au solicitat azil în România # Euractiv.ro
De la începutul invaziei Rusiei împotriva Ucrainei, 4.534 de cetățeni ucraineni au solicitat azil în România, însă în luna decembrie nu a fost înregistrată nicio nouă cerere de azil.
11:20
Obiecția de neconstituționalitate a Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative, depusă de AUR, a fost respinsă, miercuri, de judecătorii CCR.
11:00
Carrefour România și Crucea Roșie colectează alimente pentru peste 2.300 de familii vulnerabile # Euractiv.ro
Carrefour România și Crucea Roșie Română continuă proiectul Banca de Alimente inițiat în 2009 și devenit, în cei 16 ani, un punct de sprijin constant pentru persoanele vulnerabile.
09:40
Judecătorii CCR dezbat miercuri sesizarea Înaltei Curți pe legea privind pensionarea magistraților, adoptată săptămâna trecută de Guvern prin asumarea răspunderii.
09:10
Congresul SUA acționează prin legea anuală a apărării pentru a-l ține în frâu pe Trump # Euractiv.ro
Legea Autorizării Apărării Naționale îi va limita lui Hegseth capacitatea de a reduce contingentele americane din Europa și Asia, printre altele, scrie „Foreign Policy” (SUA) sub semnătura Rachelei Oswald.
Ieri
08:50
Italia se confruntă cu o criză umanitară care expune fragilități vechi ale sistemului său de azil, în timp ce guvernul de la Roma încearcă să echilibreze presiunile interne cu politicile europene.
08:40
Zelenski la Roma: maraton diplomatic între Palatul Chigi și Vatican în plină ofensivă pentru pace # Euractiv.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a efectuat o vizită intensă la Roma, descrisă de presa europeană ca una dintre cele mai importante deplasări diplomatice ale sale din ultimele luni.
08:30
Pe măsură ce negocierile diplomatice pentru încetarea războiului capătă intensitate, situația de pe frontul ucrainean devine tot mai greu de înțeles chiar și pentru experții militari.
08:10
Miami alege prima femeie în funcția de primar. După 28 de ani, Partidul Republican pierde conducerea # Euractiv.ro
Locuitorii din Miami au ales-o marți pe Eileen Higgins în funcția de primar, prima femeie din istoria orașului care deține această funcție și primul democrat din ultimii 28 de ani.
08:10
Tensiunile transatlantice ating un punct fără precedent de la începutul războiului din Ucraina, liderii europeni reacționează tot mai ferm la presiunile administrației Trump, iar Washingtonul își reafirmă strategia critică la adresa Europei.
08:00
Ungaria își intensifică vizibil cooperarea economică și energetică cu Rusia și Turcia, într-o perioadă în care relațiile sale cu instituțiile europene se află într-un punct tensionat.
07:40
Recorder publică o investigație amplă despre situația gravă din sistemul judiciar, care în ultimii ani a îngropat în mod sistematic dosarele de mare corupție.
07:30
Ovidiu Voicu, director executiv al Centrului pentru Inovare Publică, a relatat pe Facebook că a participat la dezbaterea cu societatea civilă inițiată de șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), Lia Savonea.
9 decembrie 2025
21:50
Exercițiile militare care au avut loc în România au contribuit la interoperabilitatea între forțele armate europene.
18:50
Guvernul aprobă un act adițional la Acordul de concesiune petrolieră în perimetrul XIX Neptun # Euractiv.ro
Guvernul se întrunește, marți, în ședință extraordinară, pentru a aproba actul adițional nr. 7 la Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun.
17:50
Președintele Nicușor Dan a declarat marți că vizită oficială în Franța a fost cu mai multe obiective, cea mai importantă fiind întâlnire cu omologul Emmanuel Macron.
14:30
Cabinetul Bolojan - "opac și agresiv în relația cu presa", denunță ONG-uri și jurnaliști # Euractiv.ro
ONG-uri preocupate de libertatea presei, accesul la informațiile de interes public și buna guvernare, jurnaliști acreditați la Guvern, precum și colegi ai acestora, critică, într-o scrisoare deschisă, opacitatea și agresivitatea cabinetului Bolojan.
12:40
Eșecul uriaș din alegerile de la București pentru PSD au. băgat conducerea într-o ședință a Biroului Permanent Național, unde s-a decis ca social-democrații să facă o analiză a participării la guvernare, care se va face la un moment dat prin vot.
12:30
MAE îi informează pe românii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Japonia, asupra faptului că, în urma unui cutremur de 7,6 grade pe Richter, există posibilitatea producerii unui cutremur de mare intensitate.
12:00
Comisia pentru apărare din Camera Deputaților a adoptat raportul privind Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului necesare implementării în România a noului mecanism european Security Action for Europe (SAFE).
11:30
Ministrul german al Apărării își anulează vizitele în România și Polonia din cauza gripei # Euractiv.ro
Ministrul german al Apărării Boris Pistorius își anulează vizitele în România și Polonia din cauza gripei, relatează Bild. Oficialul ar fi trebuit să ajungă marți la Baza Mihail Kogălniceanu. Totodată, el avea programată și o întrevedere cu Bolojan.
11:00
Nicușor Dan: Am început un proces destul de lung de reconciliere între administrație și societate # Euractiv.ro
Declarația a fost făcută de președintele Nicușor Dan, în cadrul întâlnirii de luni cu reprezentanții comunității românești din Franța.
10:20
Personalul Muzeului Luvru este chemat la grevă începând cu 15 decembrie pentru a protesta împotriva „condițiilor de muncă din ce în ce mai degradate” și a „resurselor insuficiente”, scrie „Il Corriere della Sera” (Italia).
10:10
Jurnalist italian a fost atacat pe stradă în timp ce pregătea un reportaj despre cazul Orlandi # Euractiv.ro
Jurnalistul și prezentatorul de televiziune Massimo Giletti a fost atacat în plină stradă, la Roma, în timp ce lucra la un reportaj despre cazul Emanuelei Orlandi pentru emisiunea „Lo stato delle cose” de pe Rai 1, potrivit „RAI News” (Italia).
10:00
Majoritatea celor chestionați consideră propaganda privind reducerile facturilor la utilități ca fiind nesigură, potrivit unui sondaj de opinie realizat de Institutul Publicus la solicitarea ziarului „Népszava” (Ungaria).
Mai mult de 2 zile în urmă
09:00
Ungaria și Turcia își vor coordona eforturile de consolidare a păcii în viitor, a declarat premierul Viktor Orbán, la o conferință de presă, susținută luni, la Istanbul, informează agenția MTI (Ungaria).
08:50
Ungaria și Slovacia vor iniția la Curtea de Justiție a Uniunii Europene anularea regulamentului REPowerEU, care interzice importurile de energie din Rusia și vor solicita suspendarea acestuia pe durata procedurii.
08:40
Creșterea exporturilor și scăderea importurilor… Soldul comercial al Chinei a depășit 1.000 de miliarde de dolari pentru prima dată, în ciuda războiului comercial, scrie „La Tribune” (Franța).
08:30
La un an de la căderea lui Bashar al-Assad, de ce nu-l abandonează Rusia pe fostul dictator? # Euractiv.ro
Siria va reuși vreodată să-l aducă pe Bashar al-Assad în fața justiției pentru crimele sale?, se întreabă publicația spaniolă „20 Minutos” într-un articol semnat de Cécile De Sèze.
08:30
Șeful armatei israeliene reduce la jumătate suprafața Gazei, transformând Linia Galbenă în graniță # Euractiv.ro
Dacă această nouă frontieră ar fi adoptată, Israelul ar amputa efectiv aproximativ 53% din suprafața enclavei. Este vorba despre o linie care provoacă multe controverse de săptămâni întregi. Această declarație riscă să pună paie pe foc.
08:10
Sub presiunea dreptei și a extremei drepte, miniștrii de Interne ai statelor membre au deschis calea luni pentru trimiterea migranților către centre situate în afara granițelor lor, scrie „Le Monde” (Franța).
08:00
Cambodgia și Thailanda, în pragul războiului, Bangkok acuză: „A fost încălcat acordul de pace” # Euractiv.ro
Thailanda și Cambodgia se află din nou în pragul războiului în urma acordului de pace mediat de SUA și semnat în octombrie, notează „Il Corriere della Sera” (Italia).
07:50
Rusia a pus sub acuzare zeci de foști și actuali oficiali politici și militari ucraineni vinovați de „genocid” asupra populației etnice ruse, sau vorbitoare de limbă rusă din Donbas, începând cu anul 2014, scrie „La Repubblica” (Italia).
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.