Trafic blocat pe Drumul Expres Craiova-Pitești, după ce un TIR a lovit parapetul și a rămas blocat
Digi24.ro, 11 decembrie 2025 08:50
Drumul Expres Craiova - Pitești este blocat joi dimineața. În urma unui accident, un TIR a rămas blocat de-a curmezișul drumului și este nevoie de o macara pentru a-l lua de acolo. Blocajul are loc pe sensul spre Slatina, în zona kilometrului 111, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 5 minute
09:00
Curtea de Apel acuză un judecător din ancheta Recorder că este ofițer de informații și cere sesizarea CSAT # Digi24.ro
Curtea de Apel București îl acuză pe unul dintre judecătorii care au vorbit în investigația Recorder despre nereguli în sistemul de justiție că denaturează fapte și, mai mult, de faptul că ar fi fost „ofiţer la doi şi-un sfert” - unitatea de informații a Ministerului de Interne -, lucru interzis de statutul magistraților. Curtea de Apel, care va organiza azi o conferință de presă extraordinară în urma anchetei Recorder, cere sesizarea Inspecției Judiciare, a CSM, CSAT și CNSAS în acest caz.
09:00
Opozanta Maria Corina Machado reapare la Oslo, după un an de clandestinitate. Susţinătorii au întâmpinat-o cu scandări de „libertad!” # Digi24.ro
Opozanta venezueleană Maria Corina Machado a reapărut joi în public, la Oslo, pentru prima dată după aproape un an, după ce a lipsit cu o zi înainte de ceremonia de decernare a premiului Nobel pentru Pace obţinut pentru eforturile sale în favoarea democraţiei în ţara sa.
Acum 30 minute
08:50
Mii de bulgari au ieșit în stradă pentru a cere demisia guvernului și reformarea justiției # Digi24.ro
Mii de bulgari s-au adunat miercuri seara pentru a protesta la adresa guvernului minoritar al țării și a ceea ce ei consideră a fi eșecul acestuia în combaterea corupției endemice din cel mai sărac stat membru al Uniunii Europene. Protestele din capitala Sofia și din zeci de alte orașe din țară sunt cele mai recente dintr-o serie de demonstrații continue și au loc în contextul în care Bulgaria se pregătește să adopte euro la 1 ianuarie, relatează Reuters.
08:50
Trafic blocat pe Drumul Expres Craiova-Pitești, după ce un TIR a lovit parapetul și a rămas blocat # Digi24.ro
Drumul Expres Craiova - Pitești este blocat joi dimineața. În urma unui accident, un TIR a rămas blocat de-a curmezișul drumului și este nevoie de o macara pentru a-l lua de acolo. Blocajul are loc pe sensul spre Slatina, în zona kilometrului 111, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş.
Acum o oră
08:10
Legea „Nordis” a intrat în vigoare. Ce garanții primesc cei care cumpără apartamente în faza de proiect # Digi24.ro
Legea nr. 207/2025, care impune limite stricte pentru avansurile cerute de dezvoltatori în antecontractele imobiliare, a intrat în vigoare joi, 11 decembrie, și schimbă modul în care se vor putea încheia convențiile de rezervare și promisiunile de vânzare-cumpărare pentru locuințele aflate în construcție. Documentul apărut pe fondul dezvăluirilor publice privind „Schema Nordis”, reprezintă primul demers legislativ important din ultimii ani care își propune să protejeze cumpărătorii aflați în relație cu dezvoltatorii.
Acum 2 ore
08:00
„O profundă tristeţe”. Mesajul lui Kim Jong Un după decesul ambasadorului rus în Coreea de Nord # Digi24.ro
Liderul nord-coreean Kim Jong Un şi alţi înalţi oficiali au mers miercuri la ambasada Rusiei pentru a exprima condoleanţe în urma recentei morţi a ambasadorului rus, la post de peste zece ani, a informat joi presa de stat.
08:00
„Nu am fața unui criminal”: Dominique Pelicot, francezul condamnat pentru violarea fostei soții, este anchetat în alte două cazuri # Digi24.ro
Dominique Pelicot, condamnat în urmă cu un an pentru violarea fostei sale soții, Gisèle, sub influența unor substanțe chimice, este în prezent anchetat în două alte cazuri nerezolvate, un viol și o crimă și o tentativă de viol. Conform informațiilor BFM TV, el a fost interogat îndelung cu privire la aceste fapte de către un psiholog în această vară, în sala de vizite a închisorii.
07:10
CEO-ul unei companii chineze de robotică a publicat un clip în care e bătut de robotul său, în încercarea de a combate scepticismul # Digi24.ro
Directorul unei companii chineze de robotică a intrat în ring cu propriul său model, pentru un meci demonstrativ. Numele modelului este T-800, exact ca personajul negativ al filmului „Terminator”.
07:10
Rusia nu poate produce avioane militare avansate cu tehnologia sa. Ocolește sancțiunile europene și le construiește cu piese importate # Digi24.ro
Documente interne scurse dintr-o companie rusă de componente aerospațiale oferă o perspectivă rară asupra modului în care Moscova încearcă să ocolească sancțiunile internaționale. De asemenea, dezvăluie că Rusia continuă să depindă de utilaje produse în străinătate pentru construirea celor mai avansate avioane militare ale sale, relatează Kyiv Post.
07:10
„Era «garanției de securitate» s-a încheiat”: Atacurile lui Donald Trump obligă Europa să grăbească planurile de apărare post-America # Digi24.ro
Atacurile lui Donald Trump asupra Uniunii Europene îi obligă pe liderii acesteia să se confrunte cu ceva de neimaginat: un viitor în care America nu mai este principalul garant al securității lor și Europa trebuie să-și organizeze propria apărare mult mai repede decât și-ar fi imaginat cineva, relatează Politico.
07:10
Război între două instituții la Agricultură. O agenție refuză de 17 ani să desființeze stațiuni de cercetare. Angajați, doar șefi # Digi24.ro
Război între două instituții ale Ministerului Agriculturii. Agenția Domeniilor Statului refuză de 17 ani să pună în aplicare o lege prin care este obligată să preia 12 institute și stațiuni de cercetare de la Academia de Științe Agricole și Silvice. ADS a fost dată în judecată de Academie și a pierdut procesul fiind obligată de Instanță să plătească o penalitate de o mie de lei pentru fiecare zi de întârziere. Suma a ajuns astăzi la peste două milioane de lei. Ignorând hotărârile judecătorești ADS refuză să plătească, iar Academia a cerut executarea silită. Urmăriți un nou episod al campaniei Statul la Stat.
07:10
Sistemul care transformă puștile soldaților în „ucigași de drone”. Tot mai multe țări europene sunt interesate să-l cumpere # Digi24.ro
Armatele europene sunt interesate tot mai mult de o tehnologie care transformă puștile clasice în dispozitive pentru doborârea dronelor, spune un producător israelian de arme citat de Business Insider. Țările europene caută modalități mai ieftine de a contracara creșterea numărului de aparate fără echipaj, folosite în războiul din Ucraina de ambele tabere.
07:10
ANAF îți poate bloca conturile fără să vină în control. Când riști popriri sau sechestre și ce ai de făcut ca să le eviți # Digi24.ro
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a transmis pentru redacția Digi24.ro procedura detaliată privind verificarea documentară: modul în care aceasta este declanșată, ce obligații au contribuabilii și în ce situații pot fi aplicate măsuri asigurătorii precum popriri sau sechestre. Documentul precizează că verificarea documentară este o măsură distinctă de inspecția fiscală clasică, fiind un instrument de analiză bazat pe documentele existente deja în evidența Fiscului.
07:10
Când este obligat medicul de familie să ofere consultații la domiciliu. Cum pot pacienții să solicite vizita # Digi24.ro
Consultațiile la domiciliu oferite de medicul de familie rămân un sprijin esențial pentru pacienții aflați în situații care le limitează mobilitatea, însă acest tip de serviciu este acordat doar în circumstanțe bine reglementate
07:10
Dispozitivul cu care China ar putea lăsa Statele Unite în beznă: un atac cibernetic ar declanșa pene de curent uriașe în toată țara # Digi24.ro
Pe măsură ce Statele Unite se bazează tot mai mult pe energia solară ca să își satisfacă necesarul de energie mereu în creștere, un dispozitiv fabricat în China, fără de care panourile fotovoltaice folosite în SUA nu ar funcționa, ar putea fi folosit de guvernul chinez pentru a declanșa pene de curent în toată țara, au avertizat mai mulți directori din industria energetică și o comisie de investigație din Congresul american.
07:10
Trump vrea să se asigure că CNN își schimbă proprietarul. „Persoanele care îl conduc în prezent sunt fie corupte, fie incompetente” # Digi24.ro
Donald Trump a declarat miercuri că vrea să se asigure că postul CNN, pe care îl acuză de mult timp că serveşte interesele oponenţilor săi democraţi şi că este un „duşman al poporului”, îşi schimbă proprietarul în cadrul vânzării companiei-mamă, Warner Bros Discovery. Grupul american de media şi divertisment, care deţine CNN, face obiectul unei licitaţii între concurentul său Paramount Skydance şi gigantul de streaming Netflix, relatează News.ro.
07:10
Curtea de Apel Bucureşti organizează, joi, o conferinţă extraordinară de presă, în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder, informează Agerpres. Este pentru prima dată când Curtea de Apel Bucureşti anunţă o asemenea conferinţă, precizează sursa citată.
Acum 4 ore
07:00
Cum pot elevii din România să studieze un an de liceu în SUA: Condiții de înscriere și calendarul complet al programului FLEX # Digi24.ro
Programul „Future Leaders Exchange” (FLEX), inițiat de Departamentul de Stat al SUA și derulat în România cu sprijin instituțional bilateral, le oferă liceenilor români șansa de a petrece un an academic într-un liceu din Statele Unite.
07:00
Elon Musk, noi dezvăluiri despre DOGE: A oprit finanțări absurde, dar „nu aș mai face asta” # Digi24.ro
Elon Musk afirmă că nu ar conduce din nou Departamentul pentru Eficiența Guvernamentală (Doge) dacă ar putea să o ia de la capăt, deși susține că eforturile controversate ale instituției de a reduce dimensiunea guvernului federal sub președintele Donald Trump au fost „oarecum reușite”.
Acum 12 ore
00:30
Reacția lui George Simion, după ce PNL a acuzat blat între PSD şi AUR la alegerile locale parţiale # Digi24.ro
Preşedintele AUR, George Simion, a răspuns acuzaţiilor PNL care a vorbit despre un blat între PSD şi AUR la alegerile pentru primăria comunei ieşene Vânători, după ce candidatul AUR a obţinut doar opt voturi din peste 2.100 posibile şi a afirmat că ”să le aduceţi aminte cine este la guvernare, USR-ul cu PSD-ul”.
10 decembrie 2025
23:50
Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri seara că bugetul de stat pentru anul viitor ar urma să fie adoptat la finalul lunii ianuarie 2026, având în vedere că este nevoie, mai înainte, de adoptarea tuturor legilor care să permită un buget predictibil şi care conduce respectarea ţintei de deficit.
23:50
Ucraina „a trimis deja” Statelor Unite planul revizuit de pace, susțin doi oficiali ucraineni # Digi24.ro
Ucraina a trimis miercuri, 10 decembrie, Statelor Unite versiunea sa actualizată a planului de de pace, au confirmat pentru AFP doi oficiali ucraineni apropiați dosarului.
23:50
Autostrada A2 închisă temporar pe o distanţă de 32 de kilometri, în urma descoperirii unor resturi de animale # Digi24.ro
Mai multe resturi de animale rezultate în urma sacrificării au fost împrăştiate pe A2, sensul de mers către Constanţa. Circulaţia între kilometrii 160 şi 192 a fost închisă temporar. Cazul a fost preluat de poliţişti.
23:20
Israelul a redeschis tranzitul de ajutor umanitar spre Gaza prin principalul punct de trecere între Cisiordania ocupată şi Iordania # Digi24.ro
Israelul a redeschis miercuri punctul de trecere a frontierei Allenby închis de peste două luni, principalul punct de trecere între Cisiordania ocupată şi Iordania permite tranzitul ajutoarelor umanitare cu destinaţia Gazei, a aflat AFP din surse israeliene şi palestiniene.
23:00
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, miercuri seară, că anul viitor nu o să mai fie nevoie de majorarea de taxe şi impozite, dar va fi nevoie de disciplină bugetară şi reducerea cheltuielilor acolo unde acest lucru o să fie posibil.
23:00
SUA au confiscat un petrolier în largul coastelor Venezuelei. Donald Trump: „Se întâmplă și alte lucruri” # Digi24.ro
Forțele armate americane au capturat un petrolier în largul coastelor Venezuelei, într-o escaladare majoră a campaniei de presiune de patru luni a lui Donald Trump împotriva dictatorului sud-american Nicolas Maduro, relatează The Guardian.
22:50
Furtună în Brazilia. Vântul puternic a lăsat peste 2 milioane de persoane fără electricitate # Digi24.ro
Vânturile puternice aduse de un ciclon extratropical au lăsat miercuri peste 2 milioane de consumatori fără energie electrică în cea mai mare zonă metropolitană din Brazilia, echivalentul a 35% din totalul clienţilor deserviţi de filiala locală a companiei italiene Enel, informează Reuters.
22:40
Transnistria, cap de pod pentru un asalt rusesc la Gurile Dunării. General: „O zonă de interes” a lui Putin # Digi24.ro
În contextul apariției informației potrivit căreia Rusia intensifică mobilizarea, producția de drone și operațiunile secrete în Transnistria, Virgil Bălăceanu a explicat miercuri seară, la Digi24, că regiunea separatistă este un cap de pod în scenariul unei posibile operațiuni rusești. „În momentul în care nu vom mai avea stabilitate în Ucraina, influența Federației Ruse în Transnistria va fi nu simulată, va avea nu componente de război hibrid, ci va avea componente de intervenție”, a precizat generalul în rezervă.
22:30
Departamentul Securităţii Interne cumpără şase avioane Boeing pentru deportările de imigranţi # Digi24.ro
Departamentul Securităţii Interne (DHS) al Statelor Unite a anunţat miercuri că se va dota cu o flotă proprie de avioane Boeing pentru a aplica mai eficient politica de expulzări masive de imigranţi fără documente legale urmărită de preşedintele Donald Trump, transmite AFP.
22:20
Schimbare radicală în politica digitală franceză. Macron pregătește interdicția rețelelor sociale pentru minorii „sub 15 sau 16 ani” # Digi24.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron a confirmat miercuri că doreşte „să impună tuturor reţelelor sociale verificarea vârstei” utilizatorilor lor şi să le interzică celor sub „15 sau 16 ani”, printr-un proiect de lege ceva fi depus în parlament la începutul lui 2026, transmite Le Figaro.
22:20
29 decembrie ar putea fi declarată Ziua Naţională de Comemorare a Victimelor Mişcării Legionare. De ce a fost aleasă această dată # Digi24.ro
În Camera Deputaților a fost depusă o inițiativă legislativă prin care ziua de 29 decembrie să devină Ziua Naţională de Comemorare a Victimelor Mişcării Legionare.
21:30
Sarcofagul în care îşi doarme somnul de veci Mircea cel Bătrân la Mânăstirea Cozia este cel original, susţin arheologii vâlceni, care au redeschis de curând mormântul domnitorului la aproape un veac de când a fost cercetat pentru prima dată.
21:00
Momentul în care o dronă marină atacă și avariază un alt petrolier al „flotei fantomă” rusești în Marea Neagră # Digi24.ro
Serviciul de Securitate al Ucrainei a folosit drone navale Sea Baby pentru a lovi un petrolier din „flota fantomă” a Rusiei în Marea Neagră pe 10 decembrie, avariind grav nava în timp ce aceasta naviga prin zona economică exclusivă a Ucrainei, a declarat o sursă din cadrul agenției pentru Kyiv Independent.
21:00
Bătrâni găsiți în condiții improprii într-o casă din Timiș, după ce căminul în care erau internați a fost închis pentru nereguli # Digi24.ro
Zeci de bătrâni au fost găsiți în condiții improprii într-o locuință, după ce căminul în care au fost internați a fost închis în urma unor nereguli. Descoperirea a fost făcută de polițiștii și inspectorii DGASPC Timiș, iar locuința ar aparține directoarei de la unitatea care a fost închisă.
20:50
Papa Leon susține că politica lui Trump ar putea submina unitatea transatlantică. Avertisment despre acordul pentru pace în Ucraina # Digi24.ro
După întâlnirea cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Castel Gandolfo, marți, 9 decembrie, Papa Leon le-a declarat reporterilor că preferă să nu comenteze pe larg noua Strategie de Securitate Națională a SUA, dar a afirmat că anumite părți ale acesteia indică „o schimbare majoră în ceea ce a fost timp de mulți ani o adevărată alianță între Europa și SUA”, anunță Kyiv Post.
20:40
Ce părere are Ilie Bolojan despre alegerile în două tururi. „Cel puţin două partide au spus că nu susţin” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, despre introducerea alegerilor în două tururi de scrutin, că pentru a veni cu o propunere fermă, „trebuie să vezi dacă ea are o anumită susţinere politică şi astăzi, în Coaliţie, cel puţin două partide au spus că nu susţin”: UDMR şi PSD.
20:40
Accidentul de pe Autostrada A3: viața șoferului de TIR a fost salvată de trei militarii francezi din batalionul de la Cincu # Digi24.ro
Circulaţia rutieră a fost blocată, miercuri dimineaţă, pe autostrada A3, pe sensul spre Ploieşti, după ce un TIR încărcat cu piatră s-a răsturnat în apropierea localităţii Snagov, judeţul Ilfov. Un comunicat al ministerului francez al Apărării informează că viața șoferului a fost salvată de trei militari francezi.
20:20
Volodimir Zelenski este optimist: „Săptămâna aceasta ar putea aduce vești care să pună capăt vărsării de sânge” # Digi24.ro
Președintele Volodimir Zelenski a anunțat noi discuții și întâlniri cu partenerii în această săptămână, care ar putea aduce vești privind sfârșitul războiului.
20:20
Reacția lui Ilie Bolojan la ancheta Recorder: „Am văzut emoţia puternică pe care a generat-o. Voi face o analiză alături de consilieri” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a oferit o primă reacție, în podacastul Friendly Fire, al jurnaliștilor Moise Guran și Vlad Petreanu, la ancheta Recorder „Justiție Capturată”. Șeful Guvernului a explicat că nu a apucat încă să vadă documentarul, însă a dat asigurări că va face o analiză împreună cu o echipă de consilieri juridici, dar și cu cei din ministerul Justiției.
20:10
Trump, un atu în negocierile de pace privind Ucraina. Șefa diplomației britanice: „Datorită lui am ajuns la încetarea focului în Gaza” # Digi24.ro
Ministrul britanic de Externe, Yvette Cooper, a lăudat rolul lui Donald Trump în încercarea de a pune capăt războiului din Ucraina, în ciuda temerilor că acesta și-ar putea pierde interesul în găsirea unei soluții acceptabile pentru Kiev, relatează Politico.
Acum 24 ore
20:00
Manifestație pentru independența Justiției, în fața sediului Consiliului Superior al Magistraturii # Digi24.ro
Miercuri seara are loc un protest pentru independența justiției, care a început la ora 19:00, în fața sediului Consiliul Superior al Magistraturii. La manifestație sunt prezente câteva sute persoane, majoritatea tineri. Se scandează „Demisia, Lia Savonea”, „Integritate, nu complicitate”, „Revocare”, „Afara, afara, javră ordinară”, „Jos Predoiu”.
19:20
SUA permit prelungirea negocierilor pentru Lukoil. Care este noul termen stabilit de americani # Digi24.ro
Statele Unite au extins până în 17 ianuarie 2026 termenul limită al negocierilor privind achiziţionarea activelor internaţionale ale companiei ruse Lukoil de a efectua anumite tranzacţii şi activităţi de mentenanţă, conform unui comunicat postat miercuri pe site-ul Trezoreriei SUA, transmite Reuters, citată de Agerpres.
19:20
Ce spune Ilie Bolojan despre moțiunea de cenzură și despre viitorul său la Palatul Victoria. „Nu am emoții” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că nu are emoţii la moţiunea de cenzură şi că nu ar vrea să se înţeleagă că se agaţă de o anumită funcţie, el precizând că, indiferent cine este premier şi ce majoritate parlamentar am avea, problemele cu care se confruntă România nu dispar şi trebuie atacate.
19:10
După 11 ani de proceduri, justiţia din Austria se opune extrădării oligarhului ucrainean Dmitro Firtaş către Statele Unite # Digi24.ro
După un proces judiciar care a durat 11 ani, justiţia austriacă a dat lovitura de graţie încercărilor Statelor Unite de a-l extrăda pe oligarhul ucrainean Dmitro Firtaş pentru a fi judecat pentru corupţie, respingând apelul împotriva unei hotărâri care blocase această măsură, relatează AFP şi Reuters.
19:00
Ilie Bolojan, reacție după amânarea deciziei pe pensiile magistraților: „Haideţi să vedem ce se va întâmpla pe 28 seara” # Digi24.ro
După ce CCR a amânat decizia pe pensiile magistraților, Ilie Bolojan s-a declarat încrezător că propunerea va fi validată. Premierul a precizat că, față de primul proiect privind pensiile magistraților, s-a extins perioada de tranziție, de la actuala vârstă de pensionare, care este acum în jurul a 48 de ani, la 65 de ani, de la 10 ani cât era inițial, la 15 ani.
18:50
Premieră pentru România: Vehicul blindat 4x4 la standarde NATO, conceput şi fabricat la Moreni. Legea nu permite MApN să îl cumpere # Digi24.ro
Premieră pentru industria românească de apărare. În fabrica de la Moreni, din județul Dâmbovița, a fost realizat un vehicul blindat conceput şi fabricat complet în România. Prototipul ar putea să fie vândut și țărilor aliate.
18:30
Comisarul european pentru apărare îl acuză pe Trump că vrea dezbinarea Uniunii Europene. „Unitatea UE este împotriva intereselor SUA” # Digi24.ro
Oficialul UE cu rangul cel mai înalt în domeniul apărării, comisarul Andrius Kubilius, a transmis miercuri un avertisment neobişnuit de dur, susţinând că noua strategie de securitate naţională (NSS) a SUA „surprinde prin antagonismul său clar faţă de Uniunea Europeană” şi echivalează cu o manevră geopolitică menită să împiedice Europa să devină vreodată o putere unificată, relatează Politico.
18:10
Bolojan: Până la Crăciun va fi luată o decizie cu privire la salariul minim. Cartel Alfa: Percepția e că premierul urăște angajații # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis, miercuri, în cadrul negocierilor de la Palatul Victoria, cu sindicatele şi patronatele, că majorarea salariului minim ar proteja puterea de cumpărare a angajaţilor cu venituri reduse, însă, ar avea o serie de efecte negative, precum alimentarea spiralei inflaţioniste, creşterea presiunii asupra micilor afaceri, ceea ce ar determina pierderea de locuri de muncă în HORECA, industria mobilei, industria uşoară, precum şi creşterea cheltuielilor de personal în sistemul bugetar. Până la Crăciun va fi luată o decizie la nivelul Guvernului cu privire la nivelul salariului minim pentru anul viitor.
18:10
Adolescenții ruși amenință că părăsesc țara după închiderea Roblox. Autoritățile, în alertă, vor „o versiune internă, cât mai repede” # Digi24.ro
Oficialii ruși au declarat că țara trebuie să dezvolte „cât mai curând posibil” o versiune internă a jocului Roblox, după ce s-au confruntat cu reacții negative pentru blocarea platformei americane de jocuri la nivel național.
18:10
Demisii în scandalul de la Paltinu. Diana Buzoianu anunță plecarea șefilor Apele Române și ABA Buzău. Ce a găsit Corpul de Control # Digi24.ro
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, anunță că directorul general Apele Române, Florin Ghiță, a demisionat din funcție. De asemenea, și șefii Administrației Bazinale Buzău-Ialomița, dar și din cadrul companiei care tratează apa din lacul Paltinu, ESZ Prahova, ar urma să plece acasă, după ce Corpul de Control a constatat nereguli.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.