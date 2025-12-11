CSM va face verificări după ancheta Recorder. Instituția acuză amplificarea campaniei de subminare a încrederii în justiție

07:10

Război între două instituții ale Ministerului Agriculturii. Agenția Domeniilor Statului refuză de 17 ani să pună în aplicare o lege prin care este obligată să preia 12 institute și stațiuni de cercetare de la Academia de Științe Agricole și Silvice. ADS a fost dată în judecată de Academie și a pierdut procesul fiind obligată de Instanță să plătească o penalitate de o mie de lei pentru fiecare zi de întârziere. Suma a ajuns astăzi la peste două milioane de lei. Ignorând hotărârile judecătorești ADS refuză să plătească, iar Academia a cerut executarea silită. Urmăriți un nou episod al campaniei Statul la Stat.