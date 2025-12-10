Israelul a redeschis tranzitul de ajutor umanitar spre Gaza prin principalul punct de trecere între Cisiordania ocupată şi Iordania
Digi24.ro, 10 decembrie 2025 23:20
Israelul a redeschis miercuri punctul de trecere a frontierei Allenby închis de peste două luni, principalul punct de trecere între Cisiordania ocupată şi Iordania permite tranzitul ajutoarelor umanitare cu destinaţia Gazei, a aflat AFP din surse israeliene şi palestiniene.
Acum 5 minute
23:50
Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri seara că bugetul de stat pentru anul viitor ar urma să fie adoptat la finalul lunii ianuarie 2026, având în vedere că este nevoie, mai înainte, de adoptarea tuturor legilor care să permită un buget predictibil şi care conduce respectarea ţintei de deficit.
23:50
Ucraina „a trimis deja” Statelor Unite planul revizuit de pace, susțin doi oficiali ucraineni # Digi24.ro
Ucraina a trimis miercuri, 10 decembrie, Statelor Unite versiunea sa actualizată a planului de de pace, au confirmat pentru AFP doi oficiali ucraineni apropiați dosarului.
23:50
Autostrada A2 închisă temporar pe o distanţă de 32 de kilometri, în urma descoperirii unor resturi de animale # Digi24.ro
Mai multe resturi de animale rezultate în urma sacrificării au fost împrăştiate pe A2, sensul de mers către Constanţa. Circulaţia între kilometrii 160 şi 192 a fost închisă temporar. Cazul a fost preluat de poliţişti.
Acum o oră
23:20
23:00
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, miercuri seară, că anul viitor nu o să mai fie nevoie de majorarea de taxe şi impozite, dar va fi nevoie de disciplină bugetară şi reducerea cheltuielilor acolo unde acest lucru o să fie posibil.
23:00
SUA au confiscat un petrolier în largul coastelor Venezuelei. Donald Trump: „Se întâmplă și alte lucruri” # Digi24.ro
Forțele armate americane au capturat un petrolier în largul coastelor Venezuelei, într-o escaladare majoră a campaniei de presiune de patru luni a lui Donald Trump împotriva dictatorului sud-american Nicolas Maduro, relatează The Guardian.
Acum 2 ore
22:50
Furtună în Brazilia. Vântul puternic a lăsat peste 2 milioane de persoane fără electricitate # Digi24.ro
Vânturile puternice aduse de un ciclon extratropical au lăsat miercuri peste 2 milioane de consumatori fără energie electrică în cea mai mare zonă metropolitană din Brazilia, echivalentul a 35% din totalul clienţilor deserviţi de filiala locală a companiei italiene Enel, informează Reuters.
22:40
Transnistria, cap de pod pentru un asalt rusesc la Gurile Dunării. General: „O zonă de interes” a lui Putin # Digi24.ro
În contextul apariției informației potrivit căreia Rusia intensifică mobilizarea, producția de drone și operațiunile secrete în Transnistria, Virgil Bălăceanu a explicat miercuri seară, la Digi24, că regiunea separatistă este un cap de pod în scenariul unei posibile operațiuni rusești. „În momentul în care nu vom mai avea stabilitate în Ucraina, influența Federației Ruse în Transnistria va fi nu simulată, va avea nu componente de război hibrid, ci va avea componente de intervenție”, a precizat generalul în rezervă.
22:30
Departamentul Securităţii Interne cumpără şase avioane Boeing pentru deportările de imigranţi # Digi24.ro
Departamentul Securităţii Interne (DHS) al Statelor Unite a anunţat miercuri că se va dota cu o flotă proprie de avioane Boeing pentru a aplica mai eficient politica de expulzări masive de imigranţi fără documente legale urmărită de preşedintele Donald Trump, transmite AFP.
22:20
Schimbare radicală în politica digitală franceză. Macron pregătește interdicția rețelelor sociale pentru minorii „sub 15 sau 16 ani” # Digi24.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron a confirmat miercuri că doreşte „să impună tuturor reţelelor sociale verificarea vârstei” utilizatorilor lor şi să le interzică celor sub „15 sau 16 ani”, printr-un proiect de lege ceva fi depus în parlament la începutul lui 2026, transmite Le Figaro.
22:20
29 decembrie ar putea fi declarată Ziua Naţională de Comemorare a Victimelor Mişcării Legionare. De ce a fost aleasă această dată # Digi24.ro
În Camera Deputaților a fost depusă o inițiativă legislativă prin care ziua de 29 decembrie să devină Ziua Naţională de Comemorare a Victimelor Mişcării Legionare.
Acum 4 ore
21:30
Sarcofagul în care îşi doarme somnul de veci Mircea cel Bătrân la Mânăstirea Cozia este cel original, susţin arheologii vâlceni, care au redeschis de curând mormântul domnitorului la aproape un veac de când a fost cercetat pentru prima dată.
21:00
Momentul în care o dronă marină atacă și avariază un alt petrolier al „flotei fantomă” rusești în Marea Neagră # Digi24.ro
Serviciul de Securitate al Ucrainei a folosit drone navale Sea Baby pentru a lovi un petrolier din „flota fantomă” a Rusiei în Marea Neagră pe 10 decembrie, avariind grav nava în timp ce aceasta naviga prin zona economică exclusivă a Ucrainei, a declarat o sursă din cadrul agenției pentru Kyiv Independent.
21:00
Bătrâni găsiți în condiții improprii într-o casă din Timiș, după ce căminul în care erau internați a fost închis pentru nereguli # Digi24.ro
Zeci de bătrâni au fost găsiți în condiții improprii într-o locuință, după ce căminul în care au fost internați a fost închis în urma unor nereguli. Descoperirea a fost făcută de polițiștii și inspectorii DGASPC Timiș, iar locuința ar aparține directoarei de la unitatea care a fost închisă.
20:50
Papa Leon susține că politica lui Trump ar putea submina unitatea transatlantică. Avertisment despre acordul pentru pace în Ucraina # Digi24.ro
După întâlnirea cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Castel Gandolfo, marți, 9 decembrie, Papa Leon le-a declarat reporterilor că preferă să nu comenteze pe larg noua Strategie de Securitate Națională a SUA, dar a afirmat că anumite părți ale acesteia indică „o schimbare majoră în ceea ce a fost timp de mulți ani o adevărată alianță între Europa și SUA”, anunță Kyiv Post.
20:40
Ce părere are Ilie Bolojan despre alegerile în două tururi. „Cel puţin două partide au spus că nu susţin” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, despre introducerea alegerilor în două tururi de scrutin, că pentru a veni cu o propunere fermă, „trebuie să vezi dacă ea are o anumită susţinere politică şi astăzi, în Coaliţie, cel puţin două partide au spus că nu susţin”: UDMR şi PSD.
20:40
Accidentul de pe Autostrada A3: viața șoferului de TIR a fost salvată de trei militarii francezi din batalionul de la Cincu # Digi24.ro
Circulaţia rutieră a fost blocată, miercuri dimineaţă, pe autostrada A3, pe sensul spre Ploieşti, după ce un TIR încărcat cu piatră s-a răsturnat în apropierea localităţii Snagov, judeţul Ilfov. Un comunicat al ministerului francez al Apărării informează că viața șoferului a fost salvată de trei militari francezi.
20:20
Volodimir Zelenski este optimist: „Săptămâna aceasta ar putea aduce vești care să pună capăt vărsării de sânge” # Digi24.ro
Președintele Volodimir Zelenski a anunțat noi discuții și întâlniri cu partenerii în această săptămână, care ar putea aduce vești privind sfârșitul războiului.
20:20
Reacția lui Ilie Bolojan la ancheta Recorder: „Am văzut emoţia puternică pe care a generat-o. Voi face o analiză alături de consilieri” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a oferit o primă reacție, în podacastul Friendly Fire, al jurnaliștilor Moise Guran și Vlad Petreanu, la ancheta Recorder „Justiție Capturată”. Șeful Guvernului a explicat că nu a apucat încă să vadă documentarul, însă a dat asigurări că va face o analiză împreună cu o echipă de consilieri juridici, dar și cu cei din ministerul Justiției.
20:10
Trump, un atu în negocierile de pace privind Ucraina. Șefa diplomației britanice: „Datorită lui am ajuns la încetarea focului în Gaza” # Digi24.ro
Ministrul britanic de Externe, Yvette Cooper, a lăudat rolul lui Donald Trump în încercarea de a pune capăt războiului din Ucraina, în ciuda temerilor că acesta și-ar putea pierde interesul în găsirea unei soluții acceptabile pentru Kiev, relatează Politico.
20:00
Manifestație pentru independența Justiției, în fața sediului Consiliului Superior al Magistraturii # Digi24.ro
Miercuri seara are loc un protest pentru independența justiției, care a început la ora 19:00, în fața sediului Consiliul Superior al Magistraturii. La manifestație sunt prezente câteva sute persoane, majoritatea tineri. Se scandează „Demisia, Lia Savonea”, „Integritate, nu complicitate”, „Revocare”, „Afara, afara, javră ordinară”, „Jos Predoiu”.
Acum 6 ore
19:20
SUA permit prelungirea negocierilor pentru Lukoil. Care este noul termen stabilit de americani # Digi24.ro
Statele Unite au extins până în 17 ianuarie 2026 termenul limită al negocierilor privind achiziţionarea activelor internaţionale ale companiei ruse Lukoil de a efectua anumite tranzacţii şi activităţi de mentenanţă, conform unui comunicat postat miercuri pe site-ul Trezoreriei SUA, transmite Reuters, citată de Agerpres.
19:20
Ce spune Ilie Bolojan despre moțiunea de cenzură și despre viitorul său la Palatul Victoria. „Nu am emoții” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că nu are emoţii la moţiunea de cenzură şi că nu ar vrea să se înţeleagă că se agaţă de o anumită funcţie, el precizând că, indiferent cine este premier şi ce majoritate parlamentar am avea, problemele cu care se confruntă România nu dispar şi trebuie atacate.
19:10
După 11 ani de proceduri, justiţia din Austria se opune extrădării oligarhului ucrainean Dmitro Firtaş către Statele Unite # Digi24.ro
După un proces judiciar care a durat 11 ani, justiţia austriacă a dat lovitura de graţie încercărilor Statelor Unite de a-l extrăda pe oligarhul ucrainean Dmitro Firtaş pentru a fi judecat pentru corupţie, respingând apelul împotriva unei hotărâri care blocase această măsură, relatează AFP şi Reuters.
19:00
Ilie Bolojan, reacție după amânarea deciziei pe pensiile magistraților: „Haideţi să vedem ce se va întâmpla pe 28 seara” # Digi24.ro
După ce CCR a amânat decizia pe pensiile magistraților, Ilie Bolojan s-a declarat încrezător că propunerea va fi validată. Premierul a precizat că, față de primul proiect privind pensiile magistraților, s-a extins perioada de tranziție, de la actuala vârstă de pensionare, care este acum în jurul a 48 de ani, la 65 de ani, de la 10 ani cât era inițial, la 15 ani.
18:50
Premieră pentru România: Vehicul blindat 4x4 la standarde NATO, conceput şi fabricat la Moreni. Legea nu permite MApN să îl cumpere # Digi24.ro
Premieră pentru industria românească de apărare. În fabrica de la Moreni, din județul Dâmbovița, a fost realizat un vehicul blindat conceput şi fabricat complet în România. Prototipul ar putea să fie vândut și țărilor aliate.
18:30
Comisarul european pentru apărare îl acuză pe Trump că vrea dezbinarea Uniunii Europene. „Unitatea UE este împotriva intereselor SUA” # Digi24.ro
Oficialul UE cu rangul cel mai înalt în domeniul apărării, comisarul Andrius Kubilius, a transmis miercuri un avertisment neobişnuit de dur, susţinând că noua strategie de securitate naţională (NSS) a SUA „surprinde prin antagonismul său clar faţă de Uniunea Europeană” şi echivalează cu o manevră geopolitică menită să împiedice Europa să devină vreodată o putere unificată, relatează Politico.
18:10
Bolojan: Până la Crăciun va fi luată o decizie cu privire la salariul minim. Cartel Alfa: Percepția e că premierul urăște angajații # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis, miercuri, în cadrul negocierilor de la Palatul Victoria, cu sindicatele şi patronatele, că majorarea salariului minim ar proteja puterea de cumpărare a angajaţilor cu venituri reduse, însă, ar avea o serie de efecte negative, precum alimentarea spiralei inflaţioniste, creşterea presiunii asupra micilor afaceri, ceea ce ar determina pierderea de locuri de muncă în HORECA, industria mobilei, industria uşoară, precum şi creşterea cheltuielilor de personal în sistemul bugetar. Până la Crăciun va fi luată o decizie la nivelul Guvernului cu privire la nivelul salariului minim pentru anul viitor.
18:10
Adolescenții ruși amenință că părăsesc țara după închiderea Roblox. Autoritățile, în alertă, vor „o versiune internă, cât mai repede” # Digi24.ro
Oficialii ruși au declarat că țara trebuie să dezvolte „cât mai curând posibil” o versiune internă a jocului Roblox, după ce s-au confruntat cu reacții negative pentru blocarea platformei americane de jocuri la nivel național.
18:10
Demisii în scandalul de la Paltinu. Diana Buzoianu anunță plecarea șefilor Apele Române și ABA Buzău. Ce a găsit Corpul de Control # Digi24.ro
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, anunță că directorul general Apele Române, Florin Ghiță, a demisionat din funcție. De asemenea, și șefii Administrației Bazinale Buzău-Ialomița, dar și din cadrul companiei care tratează apa din lacul Paltinu, ESZ Prahova, ar urma să plece acasă, după ce Corpul de Control a constatat nereguli.
18:00
Acum 8 ore
17:40
Senatorul USR Sorin Sipoș, membru în comisia de apărare din Senat, este favorit pentru funcția de ministru al apărării în locul lui Ionuț Moșteanu, informează Digi24 citând surse politice.
17:40
Polonia plănuieşte să coopereze mai strâns cu Germania la sisteme terestre de apărare împotriva dronelor, informează miercuri dpa. Pawel Zalewski, secretar de stat al Poloniei pentru apărare naţională, a anunţat colaborarea la sistemul de apărare sol-aer miercuri, după o întrevedere cu omologul său german Nils Schmid la baza aeriană de la Malbork.
17:30
Prima reacție a Kremlinului după ce Zelenski a declarat că este gata să organizeze alegeri prezidențiale # Digi24.ro
Kremlinul a venit cu o primă reacție după ce Volodimir Zelenski a răspuns solicitării lui Donald Trump privind organizarea alegerilor prezidențiale.
17:30
Nicușor Dan anunță că se lucrează „la un raport cu date despre problemele din justiție”: Îi invit pe toți magistrații să îmi scrie # Digi24.ro
După apariția documentarului Recorder despre justiție, președintele Nicușor Dan a afirmat că „cel mai simplu este ne revoltăm” și „să aruncăm vina generic”. Totuși, șeful statului apreciază că „soluția la problemele ridicate este tot în interiorul sistemului de justiție” și a anunțat că a început să lucreze la un raport cu date despre problemele din sistemul de justiţie.
17:20
Negocieri la Guvern privind majorarea salariului minim. Sindicaliștii acuză: Vor să legifereze evaziunea fiscală în structura bugetului # Digi24.ro
Au fost negocieri aprinse, miercuri, la Guvern legate de salariul minim din România. Este o întreagă dispută între sindicate și patronate, pe de o parte, dar și între social-democrați și premier, pe de altă parte. Liderul Cartel Alfa, Bogdan Hossu acuză că guvernul că „încearcă să legifereze, de fapt, evaziunea fiscală în structura bugetului de stat. (...) I-am atras atenţia premierului că percepţia e că domnia sa urăşte salariaţii şi cetăţenii din România”. Preşedintele Cartel Alfa a mai spus că săptămâna viitoare Guvernul va lua o decizie pe majorarea salariului minim.
17:20
Cum a ajuns un tânăr italian care voia să viziteze târgul de Crăciun de la Craiova tocmai în Polonia: „Am căutat zboruri...” # Digi24.ro
Un turist italian care voia să viziteze târgul de Crăciun de la Craiova s-a trezit în Polonia. Tânărul susține că a confundat Craiova cu Cracovia, atunci când și-a cumpărat biletele de avion.
17:20
Victorie pentru România și Republica Moldova: cobza devine parte a Patrimoniului Cultural Imaterial UNESCO # Digi24.ro
Meşteşugul şi interpretarea la cobza românească au fost înscrise în Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanităţii UNESCO, a anunţat Ministerul Culturii.
17:10
Când ar urma să fie luată o decizie privind salariul minim. Florin Manole: „Statul ar pierde niște miliarde de lei” # Digi24.ro
După negocierile pe tema salariului minim, ministrul Muncii, Florin Manole, a afirmat că o decizie ar putea fi luată la începutul săptămânii viitoare. El a explicat că au existat opinii și pentru menținerea actualului nivel al salariului minim, acestea venind din partea patronatelor. Manole consideră că „încă mai e spațiu de negociere” și susține că bugetul nu ar avea de suferit de pe urma acestei măsuri.
17:10
Scriitoarea britanică Sophie Kinsella, cunoscută pentru seria de romane bestseller „'Shopaholic/La cumpărături”, unele dintre ele ecranizate, a murit la vârsta de 55 de ani, a anunţat miercuri familia autoarei, potrivit AFP.
16:50
Viorel Jinga, rectorul UMF „Carol Davila”: Sângele artificial nu va rezolva definitiv problema necesarului de sânge din spitale # Digi24.ro
16:40
Focuri de avertisment în Tulcea, după ce mai mulți tineri au fost prinşi în timp ce furau combustibil dintr-un camion militar # Digi24.ro
Poliţiştii tulceni au prins în flagrant patru tineri care furau combustibil dintr-un camion militar, cei patru fiind reţinuţi abia după ce poliţiştii au tras focuri de avertisment, a anunţat miercuri Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ).
16:30
Decizie istorică: Danemarca desemnează oficial SUA drept o amenințare. Cum au ajuns serviciile secrete la această decizie # Digi24.ro
Danemarca a inclus pentru prima dată SUA pe lista amenințărilor din cauza pretențiilor lui Trump asupra Groenlandei. Sub administrația Donald Trump, SUA au început să se concentreze din ce în ce mai mult pe propriile interese și „acum își folosesc puterea economică și tehnologică ca instrument de influență, inclusiv în relația cu aliații și partenerii”, a declarat serviciul de informații militare al Danemarcei.
16:30
Liderii Coaliției Voinței se reunesc joi. Franța: „Va permite să se avanseze în privinţa garanţiilor de securitate” # Digi24.ro
Joi, 11 decembrie, va avea loc o altă reuniune a liderilor Coaliției Voinței, care reprezintă aliații Ucrainei, a anunțat președinția franceză, relatează Reuters.
16:20
Un rus a fost condamnat pentru că a căutat un cuvânt pe Google. Legea prin care a fost pedepsit, adoptată în vara acestui an # Digi24.ro
Tribunalul din Kamensk-Uralsk l-a amendat pe Sergei Glukhikh, un asistent medical de 20 de ani, cu suma de 3.000 de ruble în primul proces administrativ din Rusia privind căutarea de materiale extremiste (articolul 13.53 din Codul administrativ), relatează Mediazona.
16:20
Rușii expulzați din Statele Unite sunt înrolați de Rusia pe aeroportul din Moscova, imediat după aterizare # Digi24.ro
Șaizeci și patru de ruși deportați din Statele Unite au primit ordine de recrutare militară la aterizarea în Moscova, pe fondul informațiilor că Kremlinul convoacă rezerviști pentru instruire militară.
16:10
Rusia planifică în secret implicarea Transnistriei în război, anunță serviciile de la Kiev: „Se pregătește o escaladare militară” # Digi24.ro
O sursă din serviciile de informații citată de Kyiv Post a declarat că Rusia intensifică rapid mobilizarea, producția de drone și operațiunile secrete în Transnistria pentru a destabiliza Moldova și a spori amenințarea la adresa Ucrainei.
16:00
CCR a amânat pentru 4 februarie sesizarea președintelui privind modificările la Legea energiei electrice și a gazelor naturale # Digi24.ro
Curtea Constituțională a României (CCR) a decis amânarea pentru data de 4 februarie a analizei sesizării depuse de președintele Nicușor Dan în legătură cu modificările aduse Legii energiei electrice și a gazelor naturale. Actul normativ, retrimis Parlamentului spre reexaminare în decembrie 2023, a revenit în atenția CCR din cauza unor intervenții legislative pe care șeful statului le consideră neconstituționale și dincolo de limitele revizuirii solicitate inițial.
16:00
PSD va cere în coaliție eliminarea impozitului pe solarii: „Nemulțumește românii, nu aduce bani la buget” # Digi24.ro
Social-democrații vor solicita, în următoarea ședință a coaliţie, adoptarea unei decizii politice privind eliminarea impozitului pe solarii, prevedere care a fost strecurată în lege, fără o consultare şi fără un acord al partidelor aflate la guvernare.
16:00
Conf. univ. dr. Beatrice Mahler: „Sentimentul de mulțumire pe care îl ai după ce faci acest gest merită trăit măcar o dată în viață” # Digi24.ro
