AL Dahra pentru ZF: Vom întrerupe activităţile de comercializare cu terţi a cerealelor şi seminţelor oleaginoase şi ne vom concentra, pentru aceste mărfuri, pe comercializarea propriilor produse Al Dahra

Flip.ro, platforma românească de comerţ cu electronice recondiţionate controlată de grupul eMAG, a depăşit pragul de 100 de milioane de euro plătiţi către vânzătorii de dispozitive, sumă cumulată de la lansarea proiectului în decembrie 2019, potrivit unui anunţ al start-up-ului. În total, peste 360.000 de persoane au vândut cel puţin un dispozitiv prin intermediul platformei, atât online, cât şi offline. Cifrele includ tranzacţiile realizate în toate ţările în care Flip este activ – România, Bulgaria, Ungaria şi Grecia, alături de partenerii săi.