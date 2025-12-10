Afaceri de la Zero. Cum se simte Crăciunul între zeci de colecţii semnate de creatori şi designeri români în magazinul AlbAlb al Cristinei Olteanu: „Ne-am dorit să oferim cele mai bune decoraţiuni de Crăciun făcute de creatori români“
Ziarul Financiar, 11 decembrie 2025 00:45
Cristina Olteanu a deschis magazinul AlbAlb în toamna anului 2018, după ce a decis să facă din pasiunea sa pentru artă un business. Astăzi, magazinul din centrul Bucureştiului găzduieşte în jur de 100 de creatori şi designeri români, iar special pentru perioada sărbătorilor de iarnă acestora li s-au mai alăturat alţi zece, care vin cu decoraţiuni de sezon, cadouri şi obiecte lucrate manual.
Ungaria îşi întăreşte colaborarea cu Turcia în domeniile vitale ale apărării şi energiei scoţând în faţă cele mai puternice companii ale sale # Ziarul Financiar
Premierul maghiar, Viktor Orban, s-a întâlnit la începutul săptămânii cu preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan, pentru cea de-a şaptea sesiune a Consiliului de Cooperare Strategică la Nivel Înalt. În urma întâlnirii de la Palatul Dolmabahce, cei doi lideri au organizat o conferinţă de presă comună şi au semnat 16 acorduri acoperind cooperarea în primul rând în domeniul apărării şi energiei, dar şi al educaţiei, tehnologiei şi aviaţiei, potrivit Türkiye Today.
Cum vor mai multe ţări din Europa Centrală să-şi unească forţele şi să lupte pentru a câştiga finanţare pentru propria gigafabrică AI # Ziarul Financiar
Cu UE plănuind să contribuie la finanţarea construirii a patru sau cinci hub-uri uriaşe de pregătire în domeniul AI, aşa-numitele gigafabrici, Germania şi Franţa sunt mai sau mai puţin considerate candidate aproape sigure pentru a găzdui fiecare câte una din acestea.
BNR: Deteriorarea echilibrelor macroeconomice interne, dar şi incertitudinile globale în contextul multiplelor evenimente geopolitice sunt riscuri sistemice severe pentru stabilitatea financiară a României # Ziarul Financiar
Riscurile la adresa stabilităţii financiare au rămas ridicate, reflectând vulnerabilităţile acumulate atât la nivel intern, cât şi internaţional, susţine BNR. Incertitudinile geopolitice, impredictibilitatea evoluţiilor privind politicile comerciale şi evaluările ridicate în unele segmente ale pieţelor de capital continuă să creeze un mediu volatil, ce poate transmite efecte perturbatoare în economie şi pe pieţele financiare, susţin specialiştii de la banca centrală.
Arnaud Charmetant, AIDER: Calitatea terenurilor agricole din România este mai bună decât a celor din Franţa # Ziarul Financiar
Atuurile României în domeniul agriculturii sunt legate atât de calitatea terenurilor, dar şi de cât de uşor se pot adapta fermierii români, care lasă domenii precum cel de IT, cel economic pentru a deveni antreprenori în agricultură. Astfel caracterizează Arnaud Charmetant, preşedintele Asociaţiei pentru Agricultură Integrată, Durabilă Economic şi Rentabilă (AIDER) piaţa locală, făcând o comparaţie cu Franţa. El a fost prezent la conferinţa ZF Agrobusiness Summit 2025.
Gen Z. Ce faci cu banii tăi? Un proiect ZF sub umbrela FIT. Cum faci să fii bogat? Cristian Păun, profesor la ASE: Investeşte în tine când eşti tânăr, economiseşte şi apoi pune-ţi banii să lucreze pentru tine # Ziarul Financiar
„Cum ajungi bogat?“ e una dintre cele mai comune întrebări pe care fiecare persoană şi-a pus-o măcar o dată pentru că, da, dorinţa de a fi independenţi financiar, de a nu avea grija banilor se regăseşte în mintea tuturor. Răspunsul? E mai simplu decât credeai, însă în spate există un drum lung pe care îl ai de parcurs.
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Creşterile spectaculoase ale bursei îi îngrijorează pe unii investitori pe termen lung. Corneliu Manole: Aş prefera o piaţă mai calmă # Ziarul Financiar
Pentru un investitor orientat spre termen lung, euforia de pe bursă poate aduce mai multe dileme decât satisfacţii. Creşterile accelerate ale pieţei, asemenea celor din acest an, ridică semne de întrebare privind sustenabilitatea randamentelor viitoare, afirmă Corneliu Manole, investitor individual, invitat la emisiunea ZF Deschiderea de Astăzi la Bursă.
Te simţi mai bine... Un proiect susţinut de MedLife. Mirela Stere, director de resurse umane Macromex: Oamenii sunt în centrul culturii noastre organizaţionale, ei sunt cei mai importanţi. Nu poţi să dezvolţi programe de wellbeing dacă nu ai grijă de propriii angajaţi. Vrem ca oamenii să se simtă importanţi, văzuţi, respectaţi. Orice relaţie se bazează pe încredere şi respect # Ziarul Financiar
Oamenii trebuie să fie în centrul culturii organizaţionale ale oricărei companii, iar wellbeing-ul nu poate funcţiona ca un set de iniţiative izolate, dacă nu este susţinut prin încredere, autonomie şi respect real, crede Mirela Stere, director de resurse umane şi comunicarea internă în cadrul Macromex.
Programele de MBA prin ochii absolvenţilor. George Niculescu, preşedintele ANRE: Programul de MBA m-a obligat să gândesc raţional, sistematic: risc, scenarii, impact pe termen lung # Ziarul Financiar
Programele de MBA devin pentru mulţi lideri un instrument de clarificare şi un accelerator de maturizare profesională. Pentru absolvenţi, impactul nu se măsoară doar în promovări sau schimbări de carieră, ci în modul în care învaţă să privească problemele complexe ale unei organizaţii şi responsabilitatea deciziilor care influenţează oameni, bugete, industrii întregi.
Factura pierderilor a ajuns la scadenţă: grupul arab Al Dahra, care deţine Agricost, ar putea ieşi din tradingul de cereale din România după trei ani fără profit # Ziarul Financiar
Al Dahra Holding, grup din Emiratele Arabe Unite care controlează în România Agricost, cea mai mare fermă din Europa, cu 57.000 de hectare în Insula Mare a Brăilei, va ieşi anul viitor din comerţul cu cereale din România, conform Bloomberg.
Care sunt judeţele cu cele mai multe probleme la plata ratelor bancare. BNR: Judeţele cu cele mai ridicate rate de neperformanţă în septembrie 2025 pe retail sunt Călăraşi, Giurgiu şi Ialomiţa, cu rate NPL cuprinse între 4,4% şi 6,5%. La companii, cele mai ridicate creşteri ale ratelor NPL sunt în Vaslui, Tulcea şi Prahova, cu rate NPL între 8% şi 15% # Ziarul Financiar
Judeţele cu cele mai ridicate rate ale creditelor neperformante (NPL) în luna septembrie 2025 pe segmentul populaţiei sunt Călăraşi (6,5%), Giurgiu (5,8%) şi Ialomiţa (4,4%), aceste judeţe cumulând însă mai puţin de 3% din totalul creditelor acordate persoanelor fizice, conform datelor BNR.
Un antreprenor care a pariat pe cultura vegetală a ajuns să investească în vin pentru a-şi îndeplini „un vis de decenii“. Acum are 450 ha de viţă-de-vie şi continuă dezvoltarea # Ziarul Financiar
Gheorghe Albu, proprietarul Cramei Viişoara, a pariat iniţial pe cultura vegetală, însă acum mai bine de un deceniu a decis să investească în viticultură pentru a-şi îndeplini un vis pe care îl avea de dcenii.
ZF Agropower. Lanţul de carmangerii Carne şi Sare reia expansiunea şi vrea să intre pe piaţa din Bucureşti. „Aveam un business plan pe cinci ani, dar care s-a întins pe nouă ani din cauză că statul schimbă regulile jocului peste noapte“ # Ziarul Financiar
Anul 2025 a fost un an al reaşezării pieţei de carne, românii fiind mai atenţi la trasabilitatea produselor, spune Viorel Chiriţă, cofondator al lanţului de carmangerii Carne şi Sare.
A doua privatizare a Petrom, 20 de ani mai târziu. Bolojan extinde cu 15 ani durata licenţelor de exploatare de la privatizarea făcută de Năstase în 2004 # Ziarul Financiar
Acordurile petroliere pe care austriecii de la OMV le-au luat odată cu privatizarea Petrom din 2004, proces care a avut loc în timpul guvernării Năstase, vor fi prelungite cu 15 ani până în 2043 ca urmare a unei decizii luate de premierul Ilie Bolojan.
Cum arată după cinci ani cifrele metroului din Drumul Taberei (M5), o investiţiei de 3,3 miliarde de lei? # Ziarul Financiar
Metroul din Drumul Taberei, magistrala M5, ce leagă cartierul Drumul Taberei de zona Eroilor, deschisă în urmă cu mai bine de cinci ani, a avut un trafic de 6,5 milioane de cartele validate în ianuarie-noiembrie anul acesta, în creştere de la un an la altul, dar încă la doar o treime din traficul tronsonului Eroilor-Preciziei, de pe magistrala 3, tot din partea de vest a Capitalei, potrivit datelor transmise de Metrorex la solicitarea ZF.
Bursă. Finanţe personale. Acţiunile MedLife au crescut de nouă ori în zece ani de la listare. Compania a depăşit o capitalizare de 1 mld. euro # Ziarul Financiar
La nouă ani de la listarea la Bursa de Valori Bucureşti la o evaluare de 500 milioane de lei, MedLife (M) a atins la finalul lui 2025 o capitalizare de 5 miliarde de lei, devenind astfel prima companie de sănătate cu capital românesc evaluată la peste un miliard de euro.
Dragoş Pîslaru, ministrul investiţiilor şi proiectelor europene: România poate dispune de până la 210 mld. euro pentru investiţii între 2028 şi 2034, dacă schimbă paradigma şi la fiecare 1 euro din bani europeni adaugă 1 euro din bani naţionali şi 1 euro din sectorul privat # Ziarul Financiar
La nivel european se desfăşoară în prezent negocierile pentru viitorul cadrul multianual, pentru care Comisia Europeană a propus o schimbare de perspectivă şi simplificare.
Analiză ZF. Care sunt cele mai valoroase 25 de companii antreprenoriale româneşti? Fiecare e „unicorn“ în lei, evaluările pornesc de la 1,2 mld. lei şi urcă la peste 30 mld. lei, acesta fiind pragul de intrare în top 3 # Ziarul Financiar
35 de miliarde de euro. Aceasta este valoarea cumulată a celor mai valoroase 25 de companii antreprenoriale româneşti, firme ce provin din industrii variate, de la IT şi tehnologie la construcţii şi de la industria alimentară la farma ori energie.
Ungaria îşi dezvoltă industria nucleară cu ajutorul Rusiei, în timp ce Polonia colaborează cu americanii, dar se bazează mai ales pe forţele proprii. Doar polonezii au drumul liber şi fără emoţii # Ziarul Financiar
Compania de stat rusă Rosatom intenţionează să înceapă construcţia centralei nucleare Paks 2 din Ungaria în primul trimestru din 2026, a anunţat zilele trecute agenţia de ştiri rusă Interfax, care-l citează pe şeful de la Rosatom Aleksei Lihacev. „Am reuşit să înlăturăm toate barierele americane pentru acest proiect. Presiunile de le Bruxelles continuă, dar suntem încrezători că în primul trimestru al anului viitor vom începe construcţia şi vom turna primele betoane“, a explicat el.
Studiu ANIS: Industria IT creşte cu doar 7% în termeni reali, cel mai slab ritm din ultimii ani: „Modificările fiscale au pus o frână dezvoltării sectorului“ # Ziarul Financiar
Industria românească de software şi servicii IT a generat în 2024 afaceri de 17,7 miliarde de euro, în creştere cu aproximativ 13% în termeni nominali faţă de anul anterior, potrivit studiului anual al Asociaţiei Patronale a Industriei de Software şi Servicii (ANIS), realizat împreună cu Academia de Studii Economice şi lansat ieri la Bucureşti.
Gen Z Trends. Campioni la statul degeaba sau ruptură între şcoală şi piaţa muncii? Când toată piaţa ţipă după angajaţi, 2 din 10 tineri din România nici nu muncesc, nici nu învaţă, cel mai ridicat procent din UE. Ce tip de joburi se caută în România şi unde? # Ziarul Financiar
În 2024, România înregistrează cea mai scăzută rată de ocupare a forţei de muncă în rândul proaspeţilor absolvenţi din Uniunea Europeană, potrivit datelor de la Eurostat, oficiul european de statistică. Aşadar, potrivit statisticilor europene, doar 70,1% dintre tinerii cu vârste între 20 şi 34 de ani care au finalizat studiile şi nu mai urmează cursuri de formare erau încadraţi în muncă anul trecut.
Salt Bank a ajuns la active totale de 2 mld. lei, peste 700.000 de clienţi şi depozite de aproape 2 mld. lei. Gabriela Nistor, CEO: Bugetele de investiţii sunt destul de mari, dar ne-am încadrat în planurile de capital pentru primii trei ani # Ziarul Financiar
Salt Bank, banca digitală care face parte din grupul Banca Transilvania, a ajuns în cele 615 zile de la lansare la active totale de 2 mld. lei şi peste 700.000 de clienţi. Având în vedere că banca a depăşit numărul de clienţi estimat iniţial, acest lucru a însemnat mai multe cheltuieli şi, în acelaşi timp, rapiditate mai mare în ceea ce priveşte lansarea produselor pentru a putea contrabalansa situaţia, a spus Gabriela Nistor, CEO al Salt Bank, în cadrul unei conferinţe de presă.
Bursă. Ce spun brokerii şi analiştii despre viitorul Fondului Proprietatea după anunţurile statului pentru preluarea participaţiilor la Aeroporturi şi Porturi Constanţa? Surprinzător, Franklin Templeton spune că vrea să continue administrarea, chiar dacă Fondul ar putea avea active de 500 mil. lei, mai mici cu 70% # Ziarul Financiar
Convocatorul iniţiat de Ministerul Transporturilor la Aeroporturi Bucureşti pentru 8 ianuarie 2026 – prin care statul vrea achiziţia deţinerii de 20% a Fondului Proprietatea – precum şi intenţia anunţată de ministrul Ciprian Şerban în ZF la Porturi Constanţa au ridicat întrebări în rândul investitorilor cu privire la direcţia Fondului. Cele două deţineri, care reprezintă aproximativ 70% din activele FP pe baza evaluărilor fondului, sunt esenţiale pentru structura actuală a portofoliului prin prisma repartizărilor de dividende.
Statul extinde cu 15 ani toate licenţele onshore pe care OMV le-a luat la privatizarea Petrom şi primeşte un plus de 40% la redevenţe. Cât plăteşte OMV Petrom ca redevenţe pentru petrolul şi gazul care-i generează venituri de 7,2 mld. euro? Circa 155 mil. euro în 2024. Compania a primit şi doi ani în plus la explorarea în Marea Neagră # Ziarul Financiar
„Am reuşit ca, după 20 de ani de la semnarea contractului iniţial, să reechilibrăm cooperarea cu OMV Petrom. Obiectivele sunt ca românii să beneficieze de independenţă energetică şi de o piaţă de energie predictibilă, statul să aibă venituri corect dimensionate, iar compania OMV Petrom să continue să investească şi să se dezvolte pentru a deveni un actor puternic la nivel regional pe piaţa de energie“, a spus primul-ministru Ilie Bolojan într-un comunicat de presă.
ZF 15 minute cu un antreprenor. AD Auto Total, una dintre cele mai mari companii antreprenoriale din România, vrea să ajungă jucător regional. A cumpărat o companie din Bulgaria şi a intrat şi pe piaţa din Ungaria. „În trei ani, ţintim venituri de 1 miliard de euro la nivelul grupului“ # Ziarul Financiar
AD Auto Total, o companie care se ocupă de distribuţia de piese auto, de altfel şi una dintre cele mai mari afaceri antreprenoriale de pe plan local, vrea să ajungă un jucător regional, pornind deja expansiunea pe pieţele vecine. Astăzi, firma activează în patru pieţe, anume România, Ungaria, Republica Moldova şi Bulgaria.
ZF Live. Sorina Faier, managing partner, Elite Searchers: Anul 2026 va fi destul de greu pentru piaţa muncii, cu restrângeri de bugete. Este o piaţă a companiilor în acest moment # Ziarul Financiar
Piaţa muncii trece printr-o perioadă de prudenţă accentuată, iar anul 2026 se conturează ca unul dificil pentru recrutare, salarii şi bugetele companiilor, susţine Sorina Faier, managing partner al companiei de recrutare Elite Searchers.
Care sunt cei zece unicorni locali sau cele mai valoroase zece companii antreprenoriale româneşti? Împreună, sunt evaluate la 30 de miliarde de euro # Ziarul Financiar
România are zece companii antreprenoriale evaluate la 1 mld. euro sau aproape de acest prag, aşadar are zece unicorni sau „aproape unicorni“ ce provin din domenii variate, de la tehnologie la sectorul bancar şi de la sănătate la retail.
Flip.ro a depăşit pragul de 100 mil. euro plătiţi către vânzătorii de electronice de la lansare. Modelele Apple reprezintă peste jumătate din ofertele acceptate # Ziarul Financiar
Flip.ro, platforma românească de comerţ cu electronice recondiţionate controlată de grupul eMAG, a depăşit pragul de 100 de milioane de euro plătiţi către vânzătorii de dispozitive, sumă cumulată de la lansarea proiectului în decembrie 2019, potrivit unui anunţ al start-up-ului. În total, peste 360.000 de persoane au vândut cel puţin un dispozitiv prin intermediul platformei, atât online, cât şi offline. Cifrele includ tranzacţiile realizate în toate ţările în care Flip este activ – România, Bulgaria, Ungaria şi Grecia, alături de partenerii săi.
În spatele uşilor închise a avut loc a doua privatizare a Petrom. Statul extinde cu 15 ani toate licenţele onshore pe care OMV le-a luat la privatizarea Petrom şi primeşte un plus de 40% la redevenţe. OMV Petrom plăteşte circa 155 mil.euro ca redevenţe pentru petrol şi gaz care-i generează venituri de 7,2 mld. euro # Ziarul Financiar
