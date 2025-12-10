Afaceri de la Zero. Cum se simte Crăciunul între zeci de colecţii semnate de creatori şi designeri români în magazinul AlbAlb al Cristinei Olteanu: „Ne-am dorit să oferim cele mai bune decoraţiuni de Crăciun făcute de creatori români“

00:15

Metroul din Drumul Taberei, magistrala M5, ce leagă cartierul Drumul Taberei de zona Eroilor, deschisă în urmă cu mai bine de cinci ani, a avut un trafic de 6,5 mi­lioane de cartele validate în ianuarie-no­iembrie anul acesta, în creştere de la un an la altul, dar încă la doar o treime din traficul tronsonului Eroilor-Preciziei, de pe magistrala 3, tot din partea de vest a Capitalei, potrivit datelor transmise de Metrorex la solicitarea ZF.