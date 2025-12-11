Preşedintele Nicuşor Dan participă la reuniunea and #39; and #39;Coaliţiei de Voinţă and #39; and #39;

10:20

Peste 58% dintre angajaţi simt că fac muncă invizibilă, nerecunoscută de colegi şi manageri, însă aproape 80% spun că interacţiunile de la birou contribuie, în diferite grade, la vizibilitatea muncii lor şi îi ajută să fie mai apreciaţi de colegi şi manageri, arată un sondaj realizat de Genesis Property în octombrie 2025 pe un eşantion de 1.025 respondenţi la nivel naţional.