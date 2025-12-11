Preşedintele Nicuşor Dan participă la reuniunea and #39; and #39;Coaliţiei de Voinţă and #39; and #39;
Preşedintele Nicuşor Dan participă, joi, în format videoconferinţă, la reuniunea and #39; and #39;Coaliţiei de Voinţă and #39; and #39; (Coalition of the Willing).
Preşedintele Nicuşor Dan participă la reuniunea and #39; and #39;Coaliţiei de Voinţă and #39; and #39;
09:40
09:30
Într-o perioadă în care preţurile publice au devenit un barometru al stabilităţii unei ţări, dezbaterea despre plafonarea gazelor naturale a ajuns în centrul scenei, conform lui Dumitru Chisăliţă de la Asociaţia Energia Electrică.
08:50
Rusia a anunţat joi că a doborât 287 de drone ucrainene în cursul nopţii, unul dintre cele mai masive atacuri ale armatei de la Kiev în aproape patru ani de ofensivă rusă, relatează AFP şi Reuters.
08:20
E nevoie ca acest articol să înceapă din start cu un disclaimer. Investiţiile pe pieţele financiare sunt destinate exclusiv persoanelor care au împlinit 18 ani.
08:10
Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri seara că bugetul de stat pentru anul viitor ar urma să fie adoptat la finalul lunii ianuarie 2026, întrucât înainte trebuie aprobate toate legile care să permită un buget predictibil şi respectarea ţintei de deficit, potrivit afirmaţiilor sale la emisiunea de la B1 TV.
08:00
Instagram lansează and #8222;Your Algorithm and #8221;, o facilitate care permite utilizatorilor să specifice din ce domenii doresc să vadă mai multe postări afişate în feed de algoritmul platformei.
08:00
Uniunea Europeană şi Regatul Unit au încheiat un acord privind drepturile de pescuit pentru 2026, oferind pescarilor europeni acces la capturi evaluate la 1,2 miliarde de euro, a anunţat miercuri Comisia Europeană, potrivit AFP, de la care relatăm cele ce urmează.
08:00
Renault şi Ford Motor au anunţat marţi un parteneriat amplu pentru dezvoltarea de vehicule electrice mici şi accesibile destinate pieţei europene, precum şi pentru producţia comună de vehicule comerciale, într-un efort de reducere a costurilor şi de consolidare a poziţiei în faţa competiţiei chineze tot mai agresive, relatează Reuters.
08:00
Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri seara că este un susţinător al coagulării forţelor de centru-dreapta şi al reformării partidelor, adăugând, însă, că e greu de presupus că această coagulare se va face de pe o zi pe alta.
07:50
Zelenski a afirmat că elementele de bază ale planului de reconstrucţie au fost agreate cu oficiali americani # Bursa
Preşedintele Volodimir Zelenski a afirmat că Ucraina şi oficiali americani au convenit asupra elementelor de bază ale planului de reconstrucţie postbelică, în cadrul discuţiilor purtate miercuri cu Jared Kushner şi alţi reprezentanţi de rang înalt ai administraţiei Trump, conform Reuters, de la care relatăm cele ce urmează.
07:40
Parlamentul Bulgariei va organiza joi un vot de neîncredere împotriva guvernului prim-ministrului Rosen Jeleznikov, după ce mii de bulgari s-au adunat din nou miercuri seara pentru a cere demisia guvernului minoritar al ţării căruia îi reproşează eşecul de a combate corupţia endemică, în condiţiile în care cea mai săracă ţară membră a UE se pregăteşte să treacă de la 1 ianuarie 2026 la moneda unică europeană, relatează Reuters.
07:30
Statele Unite au criticat miercuri China după ce avioane de vânătoare J-15 ale portavionului Liaoning au fixat radarul de control al focului pe aparate japoneze, în apropiere de Okinawa, incident ce amplifică tensiunile declanşate de recentele declaraţii ale premierului japonez Sanae Takaichi privind Taiwanul, conform AFP, de la care relatăm cele ce urmează.
07:20
Amazon a anunţat investiţii de 35 de miliarde de dolari în India în infrastructura de cloud şi inteligenţă artificială # Bursa
Amazon a anunţat miercuri că va investi peste 35 de miliarde de dolari în infrastructura de cloud şi inteligenţă artificială din India până în 2030, într-o nouă etapă a competiţiei globale dintre giganţii tehnologici pentru a domina una dintre cele mai dinamice pieţe digitale din lume, conform CNBC, de la care relatăm cele ce urmează.
07:20
Trump spune că a discutat cu liderii europeni despre Ucraina în and #8222;termeni destul de duri and #8221; # Bursa
Preşedintele Donald Trump a declarat miercuri reporterilor de la Casa Albă că a discutat cu liderii europeni despre Ucraina în and #8222;termeni destul de duri and #8221;, în timpul unei convorbiri telefonice avute miercuri, relatează CNN.
06:50
Campioana Dinamo Bucureşti a învins miercuri, pe teren propriu, formaţia bulgară Lokomotiv Plovdiv, scor 3-0, în prima manşă din 16-le CEV Cup. În aceeaşi fază, Corona Braşov a pierdut în deplasare, cu elveţienii de la Volley Schonenwerd, scor 1-3.
06:40
Miercuri s-au disputat ultimele două meciuri din sferturile Campionatului Mondial, iar rezultatele au stabilit semifinalele competiţiei, în care se vor duela Germania - Franţa şi Norvegia - Olanda. A fost stabilit şi clasamentul locurilor 5-32, în care România se află pe locul 9.
00:00
* Cotaţia metalului preţios se menţine la peste 60 de dolari/uncie
00:00
Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, a declarat la Parlament, că România trebuie să deschidă o discuţie serioasă privind accesul adolescenţilor la platforme precum TikTok, însă consideră că interdicţiile dure ar putea avea efecte contrare.
00:00
România accelerează pregătirile pentru cel mai important eveniment sportiv al tineretului european # Bursa
România intră într-o nouă etapă de pregătire pentru Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE) Braşov 2027, un proiect considerat strategic pentru sportul românesc.
00:00
Organizaţia pentru apărarea drepturilor omului FairSquare a depus o plângere formală la comisia de etică a FIFA, acuzându-l pe preşedintele Gianni Infantino că a încălcat and #8222;datoria de neutralitate and #8221; a instituţiei printr-o serie de gesturi considerate favorabile preşedintelui american Donald Trump.
00:00
Prognoza pentru RomâniaCerul va fi variabil în zonele montane şi submontane, însă în restul ţării vor fi înnorări în general persistente şi local ceaţă, asociată izolat cu burniţă sau ploaie slabă.
