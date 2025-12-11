Vizita cehilor în România poate deveni un coșmar. Ce se întâmplă înainte de Universitatea Craiova – Sparta Praga

16:40

FCSB urmează să o înfrunte joi pe Feyenoord în etapa cu numărul 6 din Europa League, iar numărul de spectatori anunțați pentru duelul de pe Arena Națională este aproape de cel care a fost înregistrat la derby-ul cu Dinamo. Pe cel mai mare stadion al țării, roș-albaștrii și olandezii se vor lupta pentru a-și putea […] The post Câţi suporteri sunt aşteptaţi pe Arena Națională la FCSB – Feyenoord? Mii de olandezi vin la meci appeared first on Antena Sport.