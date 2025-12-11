Penalty anulat cu ajutorul VAR la Baba Alhassan în FCSB – Feyenoord

09:20

Gino Iorgulescu (69 de ani), actualul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, care încasează lunar un salariu de 33.000 de euro, a dezvăluit cum a ajuns, la doar 20 de ani, să aibă în Bucureşti un apartament de 200 de metri pătraţi, cu jacuzzi. Fostul fundaş central avea 20 de ani şi evolua la Sportul […] The post Cum a ajuns milionarul român cu 33.000 de euro salariu pe lună să aibă apartament cu jacuzzi la doar 20 de ani appeared first on Antena Sport.