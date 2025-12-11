Gestul galeriei la adresa jucătorilor Universităţii Craiova. Nu s-a văzut la tv

09:10

FCSB va avea un lot format doar din 14 jucători la meciul cu Feyenoord din Europa League, ceea ce este echivalent cu un număr de doar trei rezerve pe care le va avea la dispoziție Elias Charalambous. Situația disperată de la campioana României nu a fost trecută cu vederea de jurnaliștii olandezi, care au analizat […] The post Olandezii au reacționat când au văzut situația incredibilă de la FCSB: “Probleme uriașe” appeared first on Antena Sport.