Fanii Spartei Praga pot răsufla uşuraţi! Au ajuns la Craiova înaintea meciului din Conference League
Antena Sport, 11 decembrie 2025 18:20
Acum 30 minute
18:30
Înainte de Inter, Cristi Chivu a fost la un pas să preia o echipă din Liga 1: “Speram să-l aduc” # Antena Sport
Dezvăluire uriaşă despre Cristi Chivu. Înainte de Inter, fostul component al naţionalei României a fost la un pas să preia o echipă de tradiţie din Liga 1, Rapid. Anunţul a fost făcut de Dan Șucu, chiar înainte de meciul pe care Genoa, formaţie pe care o patronează, îl va juca contra lui Inter. Antrenorul român […] The post Înainte de Inter, Cristi Chivu a fost la un pas să preia o echipă din Liga 1: “Speram să-l aduc” appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
18:20
Fanii lui Feyenoord au făcut spectacol în Centrul Vechi, înaintea meciului cu FCSB din Europa League # Antena Sport
The post Fanii lui Feyenoord au făcut spectacol în Centrul Vechi, înaintea meciului cu FCSB din Europa League appeared first on Antena Sport.
18:20
Fanii Spartei Praga pot răsufla uşuraţi! Au ajuns la Craiova înaintea meciului din Conference League # Antena Sport
The post Fanii Spartei Praga pot răsufla uşuraţi! Au ajuns la Craiova înaintea meciului din Conference League appeared first on Antena Sport.
18:10
Starul argentinian Lionel Messi, care a devenit recent campion în Liga profesionistă nord-americană de fotbal (MLS), va dezveli în India o statuie care îl reprezintă, potrivit BBC. După ce şi-a condus echipa spre câştigarea istorică a Cupei MLS, Messi a pornit într-un turneu de trei zile în India, intitulat "GOAT Tour" (Greatest of All Time). […]
18:00
Cele mai tari știri ale zilei de 11 decembrie sunt pe as.ro, de la afacerea pe care vrea să o facă Gigi Becali până la noile vești legate de stadionul lui Dinamo. 1. Becali nu renunță Gigi Becali forțează transferul lui Kevin Ciobotaru de la Hermannstadt. Patronul de la FCSB e dispus să ofere pe […]
Acum 2 ore
17:30
Avertisment pentru Xabi Alonso! Anunţul care agită spiritele la Real Madrid: “Există limite” # Antena Sport
Înfrângerea echipei Real Madrid în faţa formaţiei Manchester City (1-2), miercuri, în Liga Campionilor slăbeşte şi mai mult poziţia lui Xabi Alonso. Potrivit As, răbdarea conducerii madrilene s-ar fi epuizat după acest eşec. Deşi îşi acordaseră până la Supercupa Spaniei (7-11 ianuarie) timp pentru a reflecta asupra viitorului antrenorului madrilen, acesta va fi supus unei […]
17:20
Ştefan Baiaram, anunţ înainte de Universitatea Craiova – Sparta Praga: “Să intrăm în primele 8” # Antena Sport
Ştefan Baiaram şi Universitatea Craiova vor avea parte de un nou meci tare, cu Sparta Praga, în Conference League. Cu 7 puncte, echipa lui Filipe Coelho este pe locul 15, iar cu un nou succes, craiovenii pot intra în top 8! O perforemanţă mare pentru clubul oltean, care nu a mai cunoscut fustul performanţelor europene […]
17:00
Continuă veştile proaste pentru Cristi Chivu, după înfrângerea suferită în meciul cu Liverpool. După ce "cormoranii" s-au impus în urma unui penalty controversat în meciul din Champions League, antrenorul român a avut şi alte bătăi de cap. Hakan Calhanoglu şi Francesco Acerbi s-au accidentat în prima repriză a meciului de la Milano, iar Chivu a […]
17:00
Oţelul Galaţi a început deja să facă bani. Primul tranfer care aduce 500.000 de euro în conturile formaţiei gălăţene este cel al lui Joao Lameira. După doi ani petrecuți la Oțelul, Joao Lameira semnează în prima ligă a Poloniei. Din ianuarie, Joao Lameira va fi legitimat la Widzew Lodz, potrivit celor de la Fanatik. Totodată, […]
Acum 4 ore
16:40
Planul B. Ce fotbalist vrea să transfere Gigi Becali dacă nu ajunge la un acord cu Kevin Ciubotaru # Antena Sport
Kevin Ciobotaru (21 de ani) a rămas principala ţintă a lui Gigi Becali pentru perioada de mercato de iarnă. Finanţatorul celor de la FCSB a ajuns la un acrod cu clubul, dar jucătorul pare tentat să aleagă o propunere de peste hotare. "Nu ne băgăm noi, este decizia lui Kevin unde vrea să meargă. Clauza […]
15:30
Ronaldinho (45 de ani) a luat parte la un meci demonstrativ la Iaşi şi, dacă iniţial, suma vehiculată în spaţiul public pentru care a acceptat revenirea în România, a fost una în jurul a 150.000 de euro, situaţia ar sta de fapt altfel. Totuşi, Giovanni Becali a dezvăluit că fostul mare star al Braziliei şi […]
Acum 6 ore
14:50
Ghiţă Mureşan aşteaptă naţionala României la World Cup 2026. Interviu spectaculos cu românul care a scris istorie în NBA # Antena Sport
Ghiţă Mureşan este unul dintre cei mai cunoscuţi români din Statele Unite, după ce a evoluat în NBA în perioada 1993 – 2000 pentru Washington Bullets şi New Jersey Nets. Cu o înălţime de 2.31 metri, Mureşan e şi acum cel mai înalt jucător din istoria NBA. Ajuns la 54 de ani, "Big Ghiţă" e […]
14:30
Totul e gata! Pot începe lucrările la noul stadion Dinamo! “Avem banii”. 20 de hectare în mijlocul orașului # Antena Sport
Rareş Opincă, primarul sectorului 2, a vorbit despre finanţarea noului stadion din Ştefan cel Mare, care va fi reconstruit cu fonduri de la CNI, dar şi cu ajutorul bugetului de sector. Edilul a anunţat că investiţia va fi co-finanţată de Consiliul Local al Sectorului 2, care va plăti 25 de milioane de euro. Preşedintele şi […]
14:30
Scene ireale. Stadionul unei foste echipe campioane, în flăcări. Incendiul, provocat de trei minori # Antena Sport
Săptămâna trecută a fost marcată de un moment extrem de trist în fotbalul mondial, atunci când stadionul echipei FC Haka, de nouă ori campioană în Finlanda, a fost afectat de un incendiu. Poliția arestat trei minori, iar unul dintre ei a recunoscut că a provocat cele întâmplate. Haka, echipă de tradiție din Finlanda care a […]
14:00
Oklahoma City Thunder a egalat recordul celui mai bun debut de sezon. S-au stabilit semifinalele Cupei NBA # Antena Sport
Echipele de baschet Oklahoma City Thunder şi San Antonio Spurs s-au calificat în semifinalele Cupei NBA, programate sâmbătă la Las Vegas, în urma victoriilor obţinute miercuri în meciurile din sferturile de finală, informează AFP. Thunder, campioana en-titre a ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA), s-a impus cu categoricul scor de 138-89 în faţa formaţiei Phoenix […]
13:40
“Ești o rușine. Nu mă miră că Ronaldo te-a ignorat”. L-a făcut praf pe Carragher după atacul asupra lui Salah # Antena Sport
Scandalul provocat la Liverpool de declarațiile făcute de Mohamed Salah a început să genereze reacții din mai multe zone ale fotbalului. După ce Jamie Carragher l-a criticat dur pe egiptean pentru ieșirea sa de după egalul cu Leeds, un fost coleg de la națională al "Faraonului" a avut un atac extrem de dur asupra fostului […]
13:10
Kevin Ciobotaru (21 de ani) a rămas principala ţintă a lui Gigi Becali pentru perioada de mercato de iarnă. Finanţatorul celor de la FCSB forţează mutarea, chiar dacă agentul fundaşului stânga a anunţat că prioritatea e o mutare în străinătate. Pentru a fi şi mai convingător, Gigi Becali e dispus să ofere pe lângă clauza […]
Acum 8 ore
12:40
Universitatea Craiova – Sparta Praga LIVE TEXT (19:45). Oltenii se pot califica în fazele eliminatorii UECL # Antena Sport
Universitatea Craiova o întâlnește astăzi pe Sparta Praga într-un meci din etapa a 5-a de Conference League care se anunță extrem de interesant pentru olteni. Cu șapte puncte adunate după patru etape, alb-albaștrii pot obține calificarea în fazele eliminatorii ale competiției dacă scot cel puțin un egal din confruntarea de azi de pe Ion Oblemenco. […]
12:30
Celebra companie din România care a fost achiziţionată de un colos din Franţa: “Pot ieşi la pensie acum” # Antena Sport
Ştefan Gadola este unul dintre acţionarii de la CFR Cluj, iar omul de afaceri tocmai a dat lovitura pe plan financiar, după ce Energobit, unde a fost unul dintre fondatori, a fost achiziţionată de un colos din Franţa. Grupul francez Vinci Energies, cu venituri de peste 100 de milioane de euro, tocmai a finalizat cumpărarea […]
12:20
Golgheterul all-time al SUA a prezis cine se va califica la Mondial din barajul României: “Poate ne grăbim” # Antena Sport
Fostul internaţional american Landon Donovan a declarat că probabil echipa Turciei se va califica la Cupa Mondială 2026, care va fi găzduită împreună de Statele Unite, Mexic şi Canada, transmite Reuters. "Credem că echipa Statelor Unite va câştiga grupa. Turcia, poate ne grăbim, dar credem că ea va câştiga turneul de baraj, considerăm că va […]
12:00
FCSB – Feyenoord LIVE TEXT (22:00). Roş-albaştrii luptă cu Van Persie în Europa League, cu doar 3 jucători pe bancă # Antena Sport
FCSB şi Feyenoord se întâlnesc în etapa a şasea a grupei din Europa League. Partida de pe Arena Naţională la care sunt aşteptaţi peste 25.000 de fani se va disputa joi, de la ora 22:00. După primele cinci runde, cele două echipe au câte trei puncte, fiind pe locurile 30, respectiv 31, olandezii lui Van […]
12:00
“Îmi vine să plâng”. Elisabeta Lipă, reacție în scandalul primelor ilegale de jumătate de milion de euro # Antena Sport
Elisabeta Lipă, președinta Federației Române de Canotaj, a venit cu o reacție ca urmare a apariției scandalului legat de primele ilegale oferite de Federația Română de Canotaj către angajați. Fosta mare sportivă a României a venit inclusiv cu o replică pentru Bogdan Matei, președintele Agenției Naționale pentru Sport, care a arătat-o cu degetul pentru gestionarea […]
11:40
Mircea Lucescu a răbufnit după lovitura primită de România: “Toate lucrurile acestea sunt prea multe” # Antena Sport
Denis Drăguş va rata meciul crucial cu Turcia, de la play-off-ul pentru World Cup 2026, după ce a fost suspendat două etape de UEFA, în urma cartonaşului roşu încasat în duelul Bosnia – România 3-1. Mircea Lucescu susţine că atacantul său nici nu trebuia să fie eliminat şi a acuzat şi tratamentul pe care România […]
11:30
Maghiarii au pus tunurile pe arbitraj, după eliminarea de la Campionatul Mondial: “Toată lumea plânge” # Antena Sport
Olanda – Ungaria 28-23 a fost meciul din sferturile Campionatul Mondial de handbal care le-a trimis pe maghiare acasă. Acestea au criticat însă arbitrajul danezilor Mads Hansen și Jesper Madsen, care sunt acuzaţi că le-au împins de la spate pe batave. Ungaria era pentru prima oară în sferturi după 12 ani, dar s-a simţit nedreptăţită […]
11:20
WTT Finals Hong Kong 2025 se va desfăşura în perioada 10-14 decembrie live în AntenaPLAY şi e competiţia la care vor participa cei mai buni 16 jucători din lume, pe tablourile masculin şi feminin, şi cele mai bune 8 perechi de dublu mixt. Miercuri şi joi sunt programate partidele din optimile celor două tablouri, masculin […]
11:20
Suporterii lui Feyenoord și-au făcut planul pentru meciul cu FCSB. Poliția Română e în alertă # Antena Sport
Fanii lui Feyenoord care au făcut deplasarea la București pentru meciul cu FCSB din Europa League sunt pregătiți să facă show pe Arena Națională și în afara ei. Un jurnalist din Olanda a dezvăluit care este planul ultrașilor batavi, o parte dintre ei fiind cunoscuți pentru radicalismul lor care a provocat incidente în anumite rânduri. […]
Acum 12 ore
10:50
Vizita cehilor în România poate deveni un coșmar. Ce se întâmplă înainte de Universitatea Craiova – Sparta Praga # Antena Sport
Un grup de suporteri ai Spartei Praga se confruntă cu probleme cu aproximativ nouă ore distanță înainte de fluierul de start al partidei contra Universității Craiova. O parte din fanii cehi care au făcut deplasarea pentru meciul din Conference League cu avionul nu pot ateriza deocamdată din cauza condițiilor meteorologice. Universitatea Craiova o va înfrunta […]
10:20
Se știe prima echipă eliminată din Champions League. Două cluburi de top, șanse inifme să rămână “în viață” # Antena Sport
Etapa a șasea din Liga Campionilor s-a încheiat odată cu seara de miercuri, iar acest lucru a consemnat în același timp și prima eliminare din competiție a unei echipe. Ierarhia din UCL nu arată deloc bine nici pentru două formații de renume din Europa. Kairat Almaty este clubul care își poate lua deja "adio" de […]
10:00
Dan Șucu, fără ocolișuri în Italia: “Greșelile pe care le-am făcut cu Rapid mă ajută să fac mai puține la Genoa” # Antena Sport
Dan Șucu a acordat recent un interviu jurnaliștilor italieni, în cadrul căruia a vorbit despre implicarea sa la Genoa din postura de acționar majoritar. Finanțatorul a vorbit despre presiunea imensă pe care o are la club asupra sa, dar și despre cum l-au ajutat anii premergători de la Rapid pentru aventura sa din Serie A. […]
09:40
Ce notă a luat Vlad Dragomir după ce a fost aproape de un gol de senzație cu Juventus? Reacția italienilor # Antena Sport
Vlad Dragomir a ieșit în evidență printr-o ocazie mare pe care a semnat-o pentru echipa sa în duelul dintre Juventus și Pafos, încheiat 2-0 pentru italieni. Acel moment a generat și o reacție din partea jurnaliștilor italieni, care în mod convențional i-au acordat și o notă după ce a evoluat timp de 78 de minute […]
09:20
Cum a ajuns milionarul român cu 33.000 de euro salariu pe lună să aibă apartament cu jacuzzi la doar 20 de ani # Antena Sport
Gino Iorgulescu (69 de ani), actualul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, care încasează lunar un salariu de 33.000 de euro, a dezvăluit cum a ajuns, la doar 20 de ani, să
09:10
Olandezii au reacționat când au văzut situația incredibilă de la FCSB: “Probleme uriașe” # Antena Sport
FCSB va avea un lot format doar din 14 jucători la meciul cu Feyenoord din Europa League, ceea ce este echivalent cu un număr de doar trei rezerve pe care le va avea la dispoziție Elias Charalambous. Situația disperată de la campioana României nu a fost trecută cu vederea de jurnaliștii olandezi, care au analizat […] The post Olandezii au reacționat când au văzut situația incredibilă de la FCSB: “Probleme uriașe” appeared first on Antena Sport.
08:50
De 22 de sezoane nu i s-a mai întâmplat asta lui Real Madrid. Contraperformanța din meciul cu Manchester City # Antena Sport
Real Madrid a ieșit în evidență printr-o statistică nedorită în eșecul suferit contra lui Manchester City în Liga Campionilor, scor 1-2. Pe lângă înfrângerea nedorită de pe Bernabeu, elevii lui Xabi Alonso au atins o contraperformanță pe plan ofensiv nemaivăzută de 22 de sezoane de UCL. Realul a suferit al treilea eșec din ultimele opt […] The post De 22 de sezoane nu i s-a mai întâmplat asta lui Real Madrid. Contraperformanța din meciul cu Manchester City appeared first on Antena Sport.
08:40
Thibaut Courtois a vorbit deschis după Real Madrid – Manchester City 1-2 despre relaţia pe care jucătorii galacticilor o au cu Xabi Alonso, antrenor despre care ibericii au scris înainte partidei că se află în pericolul demiterii. Chiar dacă trupa lui Guardiola s-a impus pe Bernabeu, Real Madrid a jucat spectaculos în multe momente, chiar […] The post Thibaut Courtois a dat cărţile pe faţă despre relaţia vestiarului cu Xabi Alonso appeared first on Antena Sport.
08:30
Conducerea lui Real Madrid i-a decis viitorul lui Xabi Alonso. Anunţul spaniolilor după eșecul cu Man. City # Antena Sport
Soarta lui Xabi Alonso pe banca Realului era considerată în pericol după ce echipa sa a suferit o nouă înfrângere, de această dată în Champions League cu Manchester City, scor 1-2. Cu toate acestea, jurnaliștii din Spania anunță că oficialii clubului au decis să îi mai acorde timp tehnicianului de 44 de ani. Real Madrid […] The post Conducerea lui Real Madrid i-a decis viitorul lui Xabi Alonso. Anunţul spaniolilor după eșecul cu Man. City appeared first on Antena Sport.
08:20
Xabi Alonso, întrebat dacă pleacă de la Real Madrid după eşecul cu City. Răspunsul direct # Antena Sport
Înaintea meciului dintre Real Madrid şi Manchester City s-a vorbit mult despre o eventuală demitere a lui Xabi Alonso, în cazul în care galacticii vor pierde duelul cu trupa lui Pep Guardiola. Chiar dacă cetăţenii s-au impus cu 2-1, ibericii nu se mai gândesc la despărţire, iar felul în care a jucat Real Madrid le-a […] The post Xabi Alonso, întrebat dacă pleacă de la Real Madrid după eşecul cu City. Răspunsul direct appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
00:00
Cum se poate califica FCSB în „primăvara europeană”. Calculele făcute de Mihai Stoica înaintea meciului cu Feyenoord # Antena Sport
Mihai Stoica a făcut toate calculele înaintea meciului dintre FCSB și Feyenoord, din etapa a șasea a grupei de Europa League. Oficialul campioanei a declarat că roș-albaștrii au nevoie de o victorie joi, de la ora 22:00, pentru a spera la calificarea în „primăvara europeană”. FCSB are doar trei puncte în grupa de Europa League, […] The post Cum se poate califica FCSB în „primăvara europeană”. Calculele făcute de Mihai Stoica înaintea meciului cu Feyenoord appeared first on Antena Sport.
10 decembrie 2025
23:50
Franța și Olanda s-au calificat în semifinalele Campionatului Mondial. Cum arată „careul de ași” # Antena Sport
Miercuri s-au disputat ultimele două meciuri din sferturile Campionatului Mondial, iar rezultatele au stabilit semifinalele competiţiei, în care se vor duela Germania – Franţa şi Norvegia – Olanda. A fost stabilit şi clasamentul locurilor 5-32, în care România se află pe locul 9. Rezultatele din sferturi, în meciurile de marţi şi miercuri, sunt: Germania – […] The post Franța și Olanda s-au calificat în semifinalele Campionatului Mondial. Cum arată „careul de ași” appeared first on Antena Sport.
23:50
Victor Angelescu, acționarul minoritar al Rapidului, a vorbit despre situația lui Antoine Baroan, fotbalistul exclus din lot de Costel Gâlcă înainte de meciul din campionat cu FC Botoșani, încheiat 0-0. Oficialul giuleștenilor nu a vrut să dea detalii din interior legate de ce s-a întâmplat concret, dar a dat de înțeles că atacantul francez poate […] The post Antoine Baroan, OUT din iarnă de la Rapid? “Dacă nu realizează unde este…” appeared first on Antena Sport.
23:20
Erling Haaland, record uriaș după ce a marcat în Real Madrid – Manchester City. Cifre fabuloase pentru starul lui Guardiola # Antena Sport
Erling Haaland a stabilit un record uriaș după ce a marcat în meciul dintre Real Madrid și Manchester City, din etapa a șasea a grupei de Champions League. Atacantul de 25 de ani al „cetățenilor” are cifre fabuloase în acest sezon. Erling Haaland a marcat din penalty în meciul de pe Bernabeu, în minutul 43. Arbitrul Clement Turpin a arătat punctul cu […] The post Erling Haaland, record uriaș după ce a marcat în Real Madrid – Manchester City. Cifre fabuloase pentru starul lui Guardiola appeared first on Antena Sport.
23:20
Au greșit competiția! Meciul din Champions League la care s-a auzit imnul Europa League înainte de start # Antena Sport
O partidă din Liga Campionilor disputată miercuri a oferit un moment inedit. La meciul dintre Villarreal și Copenhaga, atunci când cele două formații s-au aliniat pentru a asculta imnul Champions League, organizatorii au pus la boxe imnul Europa League, cea de-a doua competiție europeană intercluburi. Villarreal – Copenhaaga 2-3 a fost un meci cu de […] The post Au greșit competiția! Meciul din Champions League la care s-a auzit imnul Europa League înainte de start appeared first on Antena Sport.
22:50
Manchester City, „victima” preferată a lui Rodrygo. Brazilianul, primul gol la Real Madrid după nouă luni # Antena Sport
Rodrygo a reușit să deschidă scorul în duelul dintre Real Madrid și Manchester City, din etapa a șasea a grupei de Champions League. Brazilianul de 24 de ani a reușit să spargă „gheața” și să marcheze primul gol pentru „galactici” după o pauză de nouă luni. Rodrygo a marcat în minutul 28 al partidei de […] The post Manchester City, „victima” preferată a lui Rodrygo. Brazilianul, primul gol la Real Madrid după nouă luni appeared first on Antena Sport.
22:40
Jurnaliștii maghiari jubilează după ce FCSB a pierdut cu Puskas Akademia în Youth League: “O luptă eroică” # Antena Sport
Reacția presei din Ungaria nu a întârziat să apară după ce FCSB a pierdut la loviturile de departajare contra celor de la Puskas Akademia în turul 3 preliminar UEFA Youth League. Jurnaliștii maghiari au punctat cum roș-albaștrii nu au reușit să tranșeze soarta partidei deși au evoluat în superioritate numerică. FCSB a ratat dramatic calificarea […] The post Jurnaliștii maghiari jubilează după ce FCSB a pierdut cu Puskas Akademia în Youth League: “O luptă eroică” appeared first on Antena Sport.
22:00
Antrenorul Spartei Praga, “în gardă” înainte de partida cu Univ. Craiova: “Ne-am uitat la meciul cu Mainz” # Antena Sport
Brian Priske, antrenorul Spartei Praga, a susținut miercuri conferința de presă premergătoare duelului cu Universitatea Craiova din etapa cu numărul 5 din Conference League. Tehnicianul danez a remarcat valoarea trupei lui Filipe Coelho, însă a transmis un mesaj clar: echipa sa trebuie să obțină victoria pe Ion Oblemenco. Universitatea Craiova o întâlnește joi seara pe […] The post Antrenorul Spartei Praga, “în gardă” înainte de partida cu Univ. Craiova: “Ne-am uitat la meciul cu Mainz” appeared first on Antena Sport.
21:50
Dan Șucu a dat cărțile pe față despre momentul în care l-a dorit pe Cristi Chivu la Rapid: „Speram să-l aduc” # Antena Sport
Dan Șucu le-a mărturisit italienilor faptul că l-a dorit pe Cristi Chivu la Rapid, în trecut. Acționarul majoritar al giuleștenilor a dezvăluit că a sperat să-l convingă pe actualul antrenor al lui Inter să vină în fotbalul românesc. În cele din urmă, Chivu nu a acceptat oferta lui Șucu și a ales să-și continue cariera […] The post Dan Șucu a dat cărțile pe față despre momentul în care l-a dorit pe Cristi Chivu la Rapid: „Speram să-l aduc” appeared first on Antena Sport.
21:30
21:30
21:30
21:30
Robin van Persie a auzit ce face Gigi Becali la FCSB și a reacționat: “Nu cred că mi s-a întâmplat niciodată” # Antena Sport
Antrenorul echipei Feyenoord, Robin van Persie, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că atât echipa sa, cât şi FCSB trebuie să câştige partida directă de joi din Europa League, precizând că un rezultat de egalitate nu ar ajuta pe nimeni. Fostul mare atacant a vorbit ulterior și despre obiceiul lui Gigi Becali de a […] The post Robin van Persie a auzit ce face Gigi Becali la FCSB și a reacționat: “Nu cred că mi s-a întâmplat niciodată” appeared first on Antena Sport.
21:20
