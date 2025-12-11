Scandal în Slatina: bărbat violent, arestat pentru 24 de ore după ce și-a bătut partenera și i-a distrus autoturismul
Digi24.ro, 11 decembrie 2025 12:30
Un bărbat a fost arestat pentru 24 de ore după ce şi-a agresat partenera, iar apoi a spart geamurile de la maşina femeii. Poliţiştii au fost anunţaţi despre acest conflict de fata victimei, în vârstă de 19 ani.
Acum 30 minute
12:30
BNR avertizează: „Stabilitatea financiară a României este sub presiune”. Care sunt principalele riscuri semnalate # Digi24.ro
România se confruntă în continuare cu riscuri ridicate la adresa stabilității financiare, potrivit raportului publicat de Banca Națională din decembrie 2025. Deși sectorul bancar rămâne bine capitalizat și rezilient, vulnerabilitățile provin în principal din dezechilibrele interne, în special deficitele bugetare mari, dar și din climatul global tensionat, care influențează direct economia locală.
12:30
12:30
Imagini de la capturarea petrolierului „Skipper”, în largul Venezuelei. Momentul în care trupele americane coboară pe punte cu frânghii # Digi24.ro
Forțele americane au capturat miercuri un petrolier în largul coastelor Venezuelei, marcând o escaladare semnificativă a presiunii Washingtonului asupra guvernului lui Nicolas Maduro. Videoclipul difuzat de autoritățile americane arată elicoptere militare deasupra navei și trupe coborând cu frânghii pe punte, preluând controlul asupra petrolierului.
Acum o oră
12:10
Ucraina a lansat miercuri noapte „cel mai amplu atac cu drone asupra Federației Ruse din ultima vreme”, inclusiv la Moscova # Digi24.ro
Armata ucraineană a desfășurat în noaptea de miercuri spre joi ceea ce rușii numesc „cel mai amplu atac cu drone asupra Federației Ruse din ultima vreme”. Circa 300 de drone, dintre care circa 40 s-au îndreptat spre Moscova, au fost lansate spre teritoriul Rusiei, relatează Reuters.
12:10
Ministrul ucrainean de Externe: „Orice încercare de atenuare a tendinţelor Rusiei face Rusia şi mai agresivă” # Digi24.ro
Rusia a distrus arhitectura securităţii la Marea Neagră şi militarizează şi peninsula ocupată, transformând-o într-un punct de agresiune în continuare, a afirmat ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, la conferinţa „Reconstruirea Ucrainei: securitate, oportunităţi, investiţii”, care are loc la Bucureşti.
12:00
MAE atenționează transportatorii români: Ungaria introduce restricție de 7,5 tone la graniță din 1 ianuarie 2026 # Digi24.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) atrage atenţia transportatorilor de marfă asupra faptului că, în Ungaria, de la 1 ianuarie, va fi introdusă o restricţie de greutate de 7,5 tone pe drumul principal între Berettyóujfalu şi frontieră. Traficul de marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 7,5 tone va utiliza exclusiv autostrada M4.
11:50
Cum să trăiești mai sănătos pe termen lung. MedLife deschide o conversație importantă în România și ridică standardele în medicină # Digi24.ro
11:50
Lavrov îl laudă pe Donald Trump și atacă liderii europeni: „Toate neînțelegerile cu americanii au fost eliminate” # Digi24.ro
Șeful diplomației de la Moscova a vorbit pe larg despre stadiul în care se află negocierile cu SUA privind încheierea războiului din Ucraina. Lavrov susține că „toate neînțelegerile din negocierile cu americanii privind Ucraina au fost eliminate.
Acum 2 ore
11:40
APIA va plăti aproape 39 de milioane de lei crescătorilor de animale pentru serviciile prestate în septembrie # Digi24.ro
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a anunțat joi că va achita aproape 39 de milioane de lei crescătorilor de animale care au depus cereri de plată pentru serviciile prestate în luna septembrie, aferente trimestrului trei din 2025.
11:30
Cum să trăiești mai sănătos pe termen lung. MedLife deschide o conversație importantă în România și ridică standardele în serviciile me # Digi24.ro
11:20
NYT: Cum s-au folosit frații Tate de politicieni români și de familia Trump pentru a fi eliberați. Presiunile din spatele deciziei # Digi24.ro
Frații Andrew și Tristan Tate, acuzați în România de viol și trafic de persoane, au reușit să plece din țară după ce o hotărâre extraordinară a justiției le-a ridicat interdicția de a călători. În perioada în care erau anchetați, cei doi au cultivat relații cu personalități influente din dreapta americană, de la prezentatorul Tucker Carlson până la Barron Trump. O anchetă a publicației The New York Times (NYT), bazată pe zeci de interviuri și analiza documentelor judiciare, e-mailurilor și mesajelor text, arată cum cazul fraților Tate a ajuns să implice niveluri înalte ale politicii din România și Statele Unite.
11:10
Ce prevede noul plan de pace al lui Donald Trump. Anexele sunt comparate cu Conferința de la Yalta din 1945 (wsj) # Digi24.ro
Planul de pace în Ucraina al preşedintelui american Donald Trump include propuneri în vederea unei restabiliri a livrărilor de energie rusă către Europa, realizarea unor investiţii americane importante în domeniile pământurilor rare şi energia din Rusia şi exploatarea activelor suverane ruseşti blocate, dezvăluie The Wall Street Journal (WSJ).
11:00
America „nu se poate apăra singură”: Un fost comandant NATO îndeamnă SUA să rămână angajată în Europa. „Putin se va întoarce” # Digi24.ro
Generalul în retragere al Forțelor Aeriene ale SUA Philip Breedlove, fostul comandant suprem al NATO, a avertizat miercuri că, pe fondul turbulențelor politice de la Washington, Statele Unite nu sunt pregătite și nici în măsură să-și abandoneze aliații și să facă față singure amenințărilor emergente, declarând într-un interviu amplu acordat Kyiv Post că securitatea Europei depinde de angajamentul susținut al Americii.
11:00
Radu Marinescu, după ce USR a cerut demiterea șefului DNA: „Ministrul Justiției nu poate acționa disciplinar” # Digi24.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat joi, la Digi24, după ce președintele USR Dominic Fritz a cerut demiterea șefului DNA în scandalul dezvăluirilor Recorder, că responsabilitatea unor anchete revine Inspecției Judiciare și Consiliului Superior al Magistraturii, precizând că el „nu poate acționa disciplinar”.
10:50
Podul rutier dintre România și Ucraina, peste râul Tisa, a trecut testele de rezistență. Când va fi deschis circulației # Digi24.ro
Podul rutier care traversează râul Tisa, asigurând legătura între România şi Ucraina, a fost testat la proba de greutate în mai multe zone ale construcţiei aflată în fază avansată de lucru, a transmis, joi, Consiliul Judeţean (CJ) Maramureş.
10:50
CSM va face verificări după ancheta Recorder. Instituția acuză amplificarea campaniei de subminare a încrederii în justiție # Digi24.ro
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a precizat, în legătură cu reportajul Recorder despre nereguli în sistemul de justiție că a luat act de „amplificarea campaniei de destabilizare a puterii judecătoreşti”. Instituția mai spune că alegațiile din reportat sunt contrare evaluării din ultimii ani efectuate față de sistemul de justiție prin ridicarea MCV, rapoartele Rule of law din ultimii 3 ani, intrarea în Schengen și procedura de aderare la OCDE.
Acum 4 ore
10:40
Ecocardiografia transesofagiană permite vizualizarea inimii cu o claritate greu de obținut printr-o ecocardiografie standard. Când este recomandată intervenția, cum se desfășoară și ce rol are în timpul procedurilor de chirurgie cardiovasculară aflăm de la Dr. Monica Trofin-Bănescu, medic primar cardiologie.
10:30
Dominic Fritz îi cere ministrului Justiției să-l demită pe șeful DNA, după ancheta Recorder # Digi24.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, îi cere ministrului Justiţiei, într-o postare pe Facebook, să-l demită pe şeful DNA, Marius Voineag, după apariţia documentarului Recorder „Justiţie capturată”. El spune că materialul arată probleme grave în sistemul de justiţie şi că este nevoie de măsuri urgente.
10:30
Preşedintele Nicuşor Dan participă, joi, în format videoconferinţă, la reuniunea „Coaliţiei de Voinţă” (Coalition of the Willing). Întâlnirea liderilor europeni are loc la ora 17:45, anunţă Administraţia Prezidenţială.
10:00
Donald Trump a lansat „Gold Card”, viza pentru bogaţii care pot plăti 1 milion de dolari ca să locuiască în SUA # Digi24.ro
Administraţia preşedintelui american Donald Trump a lansat miercuri un Trump Gold Card, care le oferă solicitanţilor străini bogaţi dreptul de a locui în Statele Unite în schimbul unei plăţi de un milion de dolari, relatează dpa.
10:00
Căderea orașului Pokrovsk nu va provoca prăbușirea frontului, dar va slăbi Ucraina în ochii lui Trump (Reuters) # Digi24.ro
Cucerirea orașului Pokrovsk de către Rusia pare a fi o chestiune de „când”, nu de „dacă”, și, deși căderea acestuia nu va declanșa un colaps al apărării Ucrainei, slăbește Kievul într-un moment delicat al negocierilor conduse de SUA pentru a pune capăt războiului, relatează Reuters.
10:00
UE se grăbește să ocolească Ungaria lui Viktor Orban, în privința activelor rusești, pentru a sprijini Ucraina (Financial Times) # Digi24.ro
Țările UE urmează să accelereze adoptarea unei decizii de blocare pe termen nelimitat a activelor suverane rusești în valoare de până la 210 miliarde de euro, în încercarea de a-l ocoli pe premierul ungar Viktor Orbán chiar înainte de summitul liderilor europeni de săptămâna viitoare. Efortul grăbit de a adopta legislația – care invocă puteri de urgență pentru a trece peste veto-urile naționale privind extinderea sancțiunilor – are ca scop protejarea influenței Bruxelles-ului în negocierile de pace conduse de SUA cu privire la războiul din Ucraina, potrivit unor oficiali familiarizați cu planurile, citați de Financial Times.
09:20
Traficul cu animale vii a atins noi recorduri. Comerțul ilegal cu specii sălbatice ajunge la 20 de miliarde de dolari pe an # Digi24.ro
Traficul cu animale vii a atins un nivel record în 2025, a anunţat joi organizaţia pentru coordonare poliţienească Interpol, la finalul unei operaţiuni care a făcut posibilă confiscarea a aproape 30.000 de animale şi identificarea a 1.100 de suspecţi. Și comerţul ilegal cu plante a atins la rândul lui niveluri record, iar forţele de ordine au confiscat 32.000 de metri cubi de lemn. Exploatările forestiere ilegale furnizează între 15% şi 30% din totalul lemnului comercializat pe plan mondial.
09:10
REZULTATE LOTO - Joi, 11 decembrie 2025: Peste 1,07 milioane de euro sunt în joc la 6/49. Report uriaș la Joker # Digi24.ro
Joi, 11 decembrie 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 ți Super Noroc, după ce la La Tragerile Speciale Loto de Moș Nicolae, care au avut loc duminică, 7 decembrie, Loteria Română a acordat peste 32.100 de câștiguri în valoare totală de peste 2,59 milioane de lei.
09:00
Curtea de Apel acuză un judecător din ancheta Recorder că este ofițer de informații și cere sesizarea CSAT # Digi24.ro
Curtea de Apel București îl acuză pe unul dintre judecătorii care au vorbit în investigația Recorder despre nereguli în sistemul de justiție că denaturează fapte și, mai mult, de faptul că ar fi fost „ofiţer la doi şi-un sfert” - unitatea de informații a Ministerului de Interne -, lucru interzis de statutul magistraților. Curtea de Apel, care va organiza azi o conferință de presă extraordinară în urma anchetei Recorder, cere sesizarea Inspecției Judiciare, a CSM, CSAT și CNSAS în acest caz.
09:00
Opozanta Maria Corina Machado reapare la Oslo, după un an de clandestinitate. Susţinătorii au întâmpinat-o cu scandări de „libertad!” # Digi24.ro
Opozanta venezueleană Maria Corina Machado a reapărut joi în public, la Oslo, pentru prima dată după aproape un an, după ce a lipsit cu o zi înainte de ceremonia de decernare a premiului Nobel pentru Pace obţinut pentru eforturile sale în favoarea democraţiei în ţara sa.
08:50
Mii de bulgari au ieșit în stradă pentru a cere demisia guvernului și reformarea justiției # Digi24.ro
Mii de bulgari s-au adunat miercuri seara pentru a protesta la adresa guvernului minoritar al țării și a ceea ce ei consideră a fi eșecul acestuia în combaterea corupției endemice din cel mai sărac stat membru al Uniunii Europene. Protestele din capitala Sofia și din zeci de alte orașe din țară sunt cele mai recente dintr-o serie de demonstrații continue și au loc în contextul în care Bulgaria se pregătește să adopte euro la 1 ianuarie, relatează Reuters.
08:50
Trafic blocat pe Drumul Expres Craiova-Pitești, după ce un TIR a lovit parapetul și a rămas blocat # Digi24.ro
Drumul Expres Craiova - Pitești este blocat joi dimineața. În urma unui accident, un TIR a rămas blocat de-a curmezișul drumului și este nevoie de o macara pentru a-l lua de acolo. Blocajul are loc pe sensul spre Slatina, în zona kilometrului 111, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş.
Acum 6 ore
08:10
Legea „Nordis” a intrat în vigoare. Ce garanții primesc cei care cumpără apartamente în faza de proiect # Digi24.ro
Legea nr. 207/2025, care impune limite stricte pentru avansurile cerute de dezvoltatori în antecontractele imobiliare, a intrat în vigoare joi, 11 decembrie, și schimbă modul în care se vor putea încheia convențiile de rezervare și promisiunile de vânzare-cumpărare pentru locuințele aflate în construcție. Documentul apărut pe fondul dezvăluirilor publice privind „Schema Nordis”, reprezintă primul demers legislativ important din ultimii ani care își propune să protejeze cumpărătorii aflați în relație cu dezvoltatorii.
08:00
„O profundă tristeţe”. Mesajul lui Kim Jong Un după decesul ambasadorului rus în Coreea de Nord # Digi24.ro
Liderul nord-coreean Kim Jong Un şi alţi înalţi oficiali au mers miercuri la ambasada Rusiei pentru a exprima condoleanţe în urma recentei morţi a ambasadorului rus, la post de peste zece ani, a informat joi presa de stat.
08:00
„Nu am fața unui criminal”: Dominique Pelicot, francezul condamnat pentru violarea fostei soții, este anchetat în alte două cazuri # Digi24.ro
Dominique Pelicot, condamnat în urmă cu un an pentru violarea fostei sale soții, Gisèle, sub influența unor substanțe chimice, este în prezent anchetat în două alte cazuri nerezolvate, un viol și o crimă și o tentativă de viol. Conform informațiilor BFM TV, el a fost interogat îndelung cu privire la aceste fapte de către un psiholog în această vară, în sala de vizite a închisorii.
07:10
CEO-ul unei companii chineze de robotică a publicat un clip în care e bătut de robotul său, în încercarea de a combate scepticismul # Digi24.ro
Directorul unei companii chineze de robotică a intrat în ring cu propriul său model, pentru un meci demonstrativ. Numele modelului este T-800, exact ca personajul negativ al filmului „Terminator”.
07:10
Rusia nu poate produce avioane militare avansate cu tehnologia sa. Ocolește sancțiunile europene și le construiește cu piese importate # Digi24.ro
Documente interne scurse dintr-o companie rusă de componente aerospațiale oferă o perspectivă rară asupra modului în care Moscova încearcă să ocolească sancțiunile internaționale. De asemenea, dezvăluie că Rusia continuă să depindă de utilaje produse în străinătate pentru construirea celor mai avansate avioane militare ale sale, relatează Kyiv Post.
07:10
„Era «garanției de securitate» s-a încheiat”: Atacurile lui Donald Trump obligă Europa să grăbească planurile de apărare post-America # Digi24.ro
Atacurile lui Donald Trump asupra Uniunii Europene îi obligă pe liderii acesteia să se confrunte cu ceva de neimaginat: un viitor în care America nu mai este principalul garant al securității lor și Europa trebuie să-și organizeze propria apărare mult mai repede decât și-ar fi imaginat cineva, relatează Politico.
07:10
Război între două instituții la Agricultură. O agenție refuză de 17 ani să desființeze stațiuni de cercetare. Angajați, doar șefi # Digi24.ro
Război între două instituții ale Ministerului Agriculturii. Agenția Domeniilor Statului refuză de 17 ani să pună în aplicare o lege prin care este obligată să preia 12 institute și stațiuni de cercetare de la Academia de Științe Agricole și Silvice. ADS a fost dată în judecată de Academie și a pierdut procesul fiind obligată de Instanță să plătească o penalitate de o mie de lei pentru fiecare zi de întârziere. Suma a ajuns astăzi la peste două milioane de lei. Ignorând hotărârile judecătorești ADS refuză să plătească, iar Academia a cerut executarea silită. Urmăriți un nou episod al campaniei Statul la Stat.
07:10
Sistemul care transformă puștile soldaților în „ucigași de drone”. Tot mai multe țări europene sunt interesate să-l cumpere # Digi24.ro
Armatele europene sunt interesate tot mai mult de o tehnologie care transformă puștile clasice în dispozitive pentru doborârea dronelor, spune un producător israelian de arme citat de Business Insider. Țările europene caută modalități mai ieftine de a contracara creșterea numărului de aparate fără echipaj, folosite în războiul din Ucraina de ambele tabere.
07:10
ANAF îți poate bloca conturile fără să vină în control. Când riști popriri sau sechestre și ce ai de făcut ca să le eviți # Digi24.ro
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a transmis pentru redacția Digi24.ro procedura detaliată privind verificarea documentară: modul în care aceasta este declanșată, ce obligații au contribuabilii și în ce situații pot fi aplicate măsuri asigurătorii precum popriri sau sechestre. Documentul precizează că verificarea documentară este o măsură distinctă de inspecția fiscală clasică, fiind un instrument de analiză bazat pe documentele existente deja în evidența Fiscului.
07:10
Când este obligat medicul de familie să ofere consultații la domiciliu. Cum pot pacienții să solicite vizita # Digi24.ro
Consultațiile la domiciliu oferite de medicul de familie rămân un sprijin esențial pentru pacienții aflați în situații care le limitează mobilitatea, însă acest tip de serviciu este acordat doar în circumstanțe bine reglementate
07:10
Dispozitivul cu care China ar putea lăsa Statele Unite în beznă: un atac cibernetic ar declanșa pene de curent uriașe în toată țara # Digi24.ro
Pe măsură ce Statele Unite se bazează tot mai mult pe energia solară ca să își satisfacă necesarul de energie mereu în creștere, un dispozitiv fabricat în China, fără de care panourile fotovoltaice folosite în SUA nu ar funcționa, ar putea fi folosit de guvernul chinez pentru a declanșa pene de curent în toată țara, au avertizat mai mulți directori din industria energetică și o comisie de investigație din Congresul american.
07:10
Trump vrea să se asigure că CNN își schimbă proprietarul. „Persoanele care îl conduc în prezent sunt fie corupte, fie incompetente” # Digi24.ro
Donald Trump a declarat miercuri că vrea să se asigure că postul CNN, pe care îl acuză de mult timp că serveşte interesele oponenţilor săi democraţi şi că este un „duşman al poporului”, îşi schimbă proprietarul în cadrul vânzării companiei-mamă, Warner Bros Discovery. Grupul american de media şi divertisment, care deţine CNN, face obiectul unei licitaţii între concurentul său Paramount Skydance şi gigantul de streaming Netflix, relatează News.ro.
07:10
Curtea de Apel Bucureşti organizează, joi, o conferinţă extraordinară de presă, în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder, informează Agerpres. Este pentru prima dată când Curtea de Apel Bucureşti anunţă o asemenea conferinţă, precizează sursa citată.
07:00
Cum pot elevii din România să studieze un an de liceu în SUA: Condiții de înscriere și calendarul complet al programului FLEX # Digi24.ro
Programul „Future Leaders Exchange” (FLEX), inițiat de Departamentul de Stat al SUA și derulat în România cu sprijin instituțional bilateral, le oferă liceenilor români șansa de a petrece un an academic într-un liceu din Statele Unite.
07:00
Elon Musk, noi dezvăluiri despre DOGE: A oprit finanțări absurde, dar „nu aș mai face asta” # Digi24.ro
Elon Musk afirmă că nu ar conduce din nou Departamentul pentru Eficiența Guvernamentală (Doge) dacă ar putea să o ia de la capăt, deși susține că eforturile controversate ale instituției de a reduce dimensiunea guvernului federal sub președintele Donald Trump au fost „oarecum reușite”.
Acum 12 ore
00:30
Reacția lui George Simion, după ce PNL a acuzat blat între PSD şi AUR la alegerile locale parţiale # Digi24.ro
Preşedintele AUR, George Simion, a răspuns acuzaţiilor PNL care a vorbit despre un blat între PSD şi AUR la alegerile pentru primăria comunei ieşene Vânători, după ce candidatul AUR a obţinut doar opt voturi din peste 2.100 posibile şi a afirmat că ”să le aduceţi aminte cine este la guvernare, USR-ul cu PSD-ul”.
10 decembrie 2025
23:50
Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri seara că bugetul de stat pentru anul viitor ar urma să fie adoptat la finalul lunii ianuarie 2026, având în vedere că este nevoie, mai înainte, de adoptarea tuturor legilor care să permită un buget predictibil şi care conduce respectarea ţintei de deficit.
23:50
Ucraina „a trimis deja” Statelor Unite planul revizuit de pace, susțin doi oficiali ucraineni # Digi24.ro
Ucraina a trimis miercuri, 10 decembrie, Statelor Unite versiunea sa actualizată a planului de de pace, au confirmat pentru AFP doi oficiali ucraineni apropiați dosarului.
23:50
Autostrada A2 închisă temporar pe o distanţă de 32 de kilometri, în urma descoperirii unor resturi de animale # Digi24.ro
Mai multe resturi de animale rezultate în urma sacrificării au fost împrăştiate pe A2, sensul de mers către Constanţa. Circulaţia între kilometrii 160 şi 192 a fost închisă temporar. Cazul a fost preluat de poliţişti.
Acum 24 ore
23:20
Israelul a redeschis tranzitul de ajutor umanitar spre Gaza prin principalul punct de trecere între Cisiordania ocupată şi Iordania # Digi24.ro
Israelul a redeschis miercuri punctul de trecere a frontierei Allenby închis de peste două luni, principalul punct de trecere între Cisiordania ocupată şi Iordania permite tranzitul ajutoarelor umanitare cu destinaţia Gazei, a aflat AFP din surse israeliene şi palestiniene.
23:00
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, miercuri seară, că anul viitor nu o să mai fie nevoie de majorarea de taxe şi impozite, dar va fi nevoie de disciplină bugetară şi reducerea cheltuielilor acolo unde acest lucru o să fie posibil.
23:00
SUA au confiscat un petrolier în largul coastelor Venezuelei. Donald Trump: „Se întâmplă și alte lucruri” # Digi24.ro
Forțele armate americane au capturat un petrolier în largul coastelor Venezuelei, într-o escaladare majoră a campaniei de presiune de patru luni a lui Donald Trump împotriva dictatorului sud-american Nicolas Maduro, relatează The Guardian.
