FOTO Un brașovean, singurul artist român prezent la „Tokyo International Art Fair”

09:10

Topul pensiilor începând de la 1 ianuarie 2026. Pe primul loc se află foștii magistrați. Gândul a întocmit un top 10 al categoriilor de pensionari de pe teritoriul țării care au cele mai mari pensii începând cu 1 ianuarie 2026. Clasamentul este realizat pe baza cuantumului mediu net al pensiei încasate de fiecare categorie profesională. Foștii [...]