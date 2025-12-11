Murături retrase din Metro. Acestea au fost vândute și în magazinul din Ghimbav

11:40

Vacanța de iarnă de la munte este înlocuită cu escapada de o zi, din cauza lipsei zăpezii. Mulți turiști ajung dimineața în stațiuni, se plimbă, urcă cu telecabina sau își rezervă câteva ore de răsfăț la un spa. Unele hoteluri din Poiana Brașov primesc și clienți care achită doar intrarea la piscină și nota de [...]