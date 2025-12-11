Pe lângă cei câțiva magistrați curajoși care au vorbit în documentarul Recorder – printre care și procurorul brașovean Claudiu Sandu – astăzi a mai apărut unul: judecătorul Raluca Moroșanu. „Suntem terorizaţi pur şi simplu”
11 decembrie 2025
Pe lângă cei câțiva magistrați curajoși care au vorbit în documentarul Recorder – printre care și procurorul brașovean Claudiu Sandu – astăzi a mai apărut unul: judecătorul Raluca Moroșanu. „Suntem terorizaţi pur şi simplu”. Un judecător de la Curtea de Apel Bucureşti a afirmat, joi, înaintea conferinţei de presă organizate de instanţă caurmare a anchetei [...]
• • •
Pe lângă cei câțiva magistrați curajoși care au vorbit în documentarul Recorder – printre care și procurorul brașovean Claudiu Sandu – astăzi a mai apărut unul: judecătorul Raluca Moroșanu. „Suntem terorizaţi pur şi simplu”. Un judecător de la Curtea de Apel Bucureşti a afirmat, joi, înaintea conferinţei de presă organizate de instanţă caurmare a anchetei [...]
Pentru iubitorii de teatru, instituția de cultură din Brașov a pregătit, săptămâna aceasta, trei spectacole. Brașovenii sunt invitați VINERI, 12 DECEMBRIE, de ORA 19:00, în Sale Mare, unde va avea loc spectacolul „BĂDĂRANII” de Carlo Goldoni. Bădăranii, o comedie clasică de Carlo Goldoni ce se desfășoară în Veneția secolului al XVIII-lea. Doi negustori plănuiesc să-și căsătorească copiii fără ca aceștia să se fi [...]
13:20
Brașoveanul Ovidiu Cărpușor, doctor în Arte Plastice și Decorative, își afirmă puterea creativă pe scena internațională, prin participarea la „Tokyo International Art Fair”, un eveniment de anvergură mondială care a reunit 70 de artiști de top din întreaga lume. Artistul, singurul expozant al României la acest eveniment, propune un concept curatorial dedicat metamorfozelor identității urbane [...]
13:00
Rata medie achitată lunar de brașoveni pentru casă a fost, anul acesta, de 437 euro pe lună # BizBrasov.ro
Clujenii au avut nevoie de cele mai substanțiale împrumuturi în 2025 pentru a deveni proprietari, în timp ce timișorenii au luat de la bancă cele mai mici sume de bani, arată o analiză a creditelor ipotecare accesate de locuitorii marilor orașe prin intermediul brokerilor rețelei Imobiliare.ro Finance. Ieșenii și brașovenii au luat anul acesta credite [...]
13:00
VIDEO Poliția română avertizează: folosirea bateriilor de artificii, a petardelor sau a altor articole pirotehnice este ilegală și poate duce la pedepse cu închisoarea # BizBrasov.ro
Poliția română avertizează: folosirea bateriilor de artificii, a petardelor sau a altor articole pirotehnice este ilegală și poate duce la pedepse cu închisoarea. Polițiștii amintesc, înaintea sărbătorilor de iarnă, că folosirea de către persoane neautorizate (pirotehniști) a artificiilor, a petardelor și a oricărui articol pirotehnic – cu excepția artificiilor de brad – este strict interzisă. [...]
12:40
Un social-democrat, care a fost în trecut administrator al companiei brașovene Condmag, este noul șef al Autorității pentru Reformă Feroviară # BizBrasov.ro
Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) informează că prim-ministrul Ilie Bolojan a numit, la propunerea ministrului Transporturilor și Infrastructurii, pe Claudiu-Marinel Mureșan în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat al ARF. Noul Președinte al Autorității pentru Reformă Feroviară este licențiat al Academiei de Studii Economice (ASE) din București – Facultatea de Finante, Bănci/ [...]
12:20
Peste 2,5 milioane de șoferi români au găsit o variantă „accesibilă” de RCA, după falimentul Euroins. Două societăți de asigurare străine, care nu sunt supravegheate de ASF # BizBrasov.ro
Peste 2,5 milioane de șoferi români au găsit o variantă „accesibilă” de RCA, după falimentul Euroins. Două societăți de asigurare străine, care nu sunt supravegheate de ASF. Firmele de asigurare care vând RCA în România fără a fi supravegheate de ASF, în baza pașaportului european, au crescut masiv începând cu 2022 și, arată datele ASF, [...]
11:30
Mai ambițioasă decât puștoaicele. O bunicuță de 91 de ani face sală de 3 ori pe săptămână: „M-am plictisit acasă și nici nu mai văd să citesc” # BizBrasov.ro
O bunicuță, în vârstă de 91 de ani, din Cluj a făcut din sala de fitness a doua ei casă. Supărată că nu mai avea mobilitatea de altădată, și-a luat rucsacul cu echipament și a bătut la ușa celei mai apropiate săli de sport. Astăzi, este o adevărată sursă de inspirație pentru cei care amână [...]
11:20
VIDEO Vreți să știți de ce nu are Brașovul piste pentru biciclete? Administratorul public explică pe hartă cum traseele propuse de fosta administrație intrau în… stâlpi sau presupuneau inclusiv desființarea unor trotuare și stații de autobuz # BizBrasov.ro
Fosta administrație a Brașovului a demarat un amplu proiect privind realizarea pistelor de biciclete în Brașov, promițând că acestea vor fi finalizate până în 2023. Banii pentru acest proiect veneau dintr-o finanțare europeană — condiția clară era ca Primăria să înceapă lucrările cât de repede și să realizeze cel puțin 5 % din proiect pentru [...]
10:40
Reprezentanții RATBV S.A. anunță că începând de luni, 15 decembrie 2025, capătul liniei 53 (Panselelor – Fac. de Construcții), situat pe strada Turnului, va fi relocat într-o zonă nouă, special amenajată și mult mai sigură pentru călători. „Această modificare vine ca urmare a faptului că Primăria Municipiului Brașov a realizat amenajările necesare pentru a asigura [...]
09:50
„Nu mai putem să susţinem pensionari la 48, 50, 52 de ani. Per ansamblu, trebuie ridicată vârsta de pensionare peste tot”- Ilie Bolojan # BizBrasov.ro
„Nu mai putem să susţinem pensionari la 48, 50, 52 de ani. Per ansamblu, trebuie ridicată vârsta de pensionare peste tot”- Ilie Bolojan. Premierul Ilie Bolojan a explicat că România nu mai poate susţine financiar persoane care se pensionează la 48-50-52 de ani şi că vârsta de pensionare ar trebui ridicată peste tot, inclusiv la [...]
09:50
O nou ieftinire a carburanților. La ce benzinării din Brașov sunt cele mai mici prețuri # BizBrasov.ro
A cincea ieftinire consecutivă a carburanților din luna decembrie vine la doar o zi distanță de la precedenta: dacă ieri s-a ieftinit benzina, astăzi a scăzut prețul motorinei în stațiile Petrom. Așadar, față de prețurile de ieri, avem o ieftinire de 4 bani pe litru la motoină în stațiile Petrom, liderul pieței de distribuție a [...]
09:30
Ce impozite vor plăti brașovenii pentru locuință în 2026. Există mai multe „scenarii”, iar decizia finală va fi luată în Consiliul Local # BizBrasov.ro
De la 1 ianuarie, contribuabilii din România vor plăti mai mult pentru locuințe, terenuri și autoturisme. Actul normativ care prevede majorarea taxelor și impozitelor locale a primit avizul Curții Constituționale, iar măsurile vor intra în vigoare la începutul anului viitor. Impozite mai mari la locuințe și taxe auto duble sau triple Noile reglementări stabilesc, printre [...]
06:10
Femeile din Brașov au un motiv în plus să se simtă în siguranță: de acum, au în oraș un spital recunoscut internațional pentru îngrijirea sănătății sânului # BizBrasov.ro
Spitalul REGINA MARIA Brașov, primul și singurul spital din afara Capitalei acreditat internațional de Surgical Review Corporation pentru Patologia Sânului. Femeile din Brașov și din întreaga regiune au acum acces local la standarde internaționale de îngrijire pentru afecțiunile mamare oncologice: Spitalul REGINA MARIA Brașov a obținut acreditarea Surgical Review Corporation (SRC) pentru Centrul de Excelență [...]
06:10
O nouă locomotivă ecologică, modernizată la SCRL Brașov, a fost pusă ieri pe șine. În vară a fost anunțat că România se pregătește să lanseze în circulație locomotive ecologice, construite la CFR SCRL Brașov. Mai multe locomotive diesel vor fi astfel transformate în unele ecologice, care vor funcționa cu acumulatori. Anterior a fost relatat că [...]
05:50
Peste 260.000 de lei pentru conceptul de amenajare a unei zone de agrement în vechea carieră de pe Dealul Melcilor # BizBrasov.ro
Agenția Metropolitană Brașov a întocmit un studiu de regenerare urbană pentru municipiul Brașov, care ar urma să stea la baza accesării unor noi finanțări nerambursabile. Între proiecte se numără și cel ce vizează reconversie funcțională și reutilizarea suprafețelor abandonate din Cartierul Răcădau, respectiv cariera de pe Dealul Melcilor. În vederea implementării proiectului de amenajare a unei [...]
05:50
În cât timp se prescrie amenda de radar care este trimisă de polițiști prin poștă. Poliția Rutieră folosește, în prezent, aproape 1.200 de radare pentru a prinde șoferii vitezomani. Cele mai recente cinemometre au intrat în dotarea IGPR la începutul acestui an. Este vorba de celebrele radare pe trepied. Însă, ceea ce mulți șoferi nu [...]
05:40
Primăria Brașov pregătește concesiunea platformei CET în vederea transformării acesteia într-un hub energetic # BizBrasov.ro
Primăria Brașov are planuri mari pentru platforma CET (pentru care a plătit în 2022 suma de 13.576.000 de euro plus TVA, echivalentul a 67.142.823 lei, plus TVA), respectiv să o transforme într-un hub energetic. Un prim pas a fost întocmirea unui studiu de oportunitate cu privire la implementare unui astfel de proiect. Odată realizat acest [...]
05:20
Istoricul Ștefan Lemny scrie despre satul său natal – Beia. „Între amintiri și speranțe” # BizBrasov.ro
Istoricul franco-român Ștefan Lemny, specializat în istoria secolului al XVIII-lea și în istoria culturală, s-a născut în satul brașovean Beia. Aflat în țară la o conferință despre cartea „Despre România” a lui Alphonse Dupront, a dorit să își revadă satul copilăriei, localitatea brașoveană Beia, unde familia sa se refugiase în 1944. Ștefan Lemny a vrut [...]
05:20
Procesul de încărunțire ar putea reprezenta un răspuns biologic al corpului uman menit să reducă riscul de cancer # BizBrasov.ro
Procesul de încărunțire ar putea reprezenta un răspuns biologic al corpului uman menit să reducă riscul de cancer. Îmbătrânirea vine la pachet cu schimbări vizibile, iar una dintre cele mai evidente este apariția firelor albe. Un nou studiu publicat în Nature Cell Biology indică însă că grăbirea procesului de încărunțire ar putea reprezenta un răspuns [...]
04:40
Casa Sfatului din Brașov, închisoare și cameră de tortură în perioada medievală. Aici a fost pedepsită și Katarina, marea iubire a lui Vlad Țepeș # BizBrasov.ro
Prima mențiune documentară a închisorii din incinta Casei Sfatului a fost realizată în anul 1521. Între anii 1770-1778 clădirea a căpătat forma de astăzi cu o singură excepţie: turnul. Abia în 1910 s-a construit actualul turn în patru ape. Casa Sfatului, fosta închisoare și cameră de tortură medievală În vechile registre e notată, în 1547, o [...]
04:20
Cum să cheltuim cât mai puțin pe cadouri: Soluții practice care ne salvează bugetul de sărbători # BizBrasov.ro
Vine mult așteptatul sezon al sărbătorilor cu un amestec de bucurie, presiune, dar și… calcule. Deși intenția de a-i surprinde pe toți cei dragi este frumoasă, realitatea este că, în decembrie, cheltuielile pot scăpa rapid de sub control. Lista cadourilor crește, iar bugetul pare să se micșoreze de la o zi la alta, pe măsură [...]
18:30
CCR a decis: Taxele majorate pot fi aplicate din ianuarie. Vor crește taxele locale pe locuințe, terenuri și mașini # BizBrasov.ro
CCR a respins obiecția de neconstituționalitate ridicată de AUR, așa că legea va fi trimisa la promulgare pentru ca măsurile sa intre în vigoare cum intenționa guvernul, de la 1 ianuarie 2026. Curtea Constituțională (CCR) a respins astăzi sesizările de neconstituționalitate la legea cu măsuri fiscale din al doilea pachet de măsuri pentru stabilizarea finanțelor [...]
18:10
BNW Advisory, companie specializată în strategie-macro-finanțare, a încheiat un parteneriat strategic cu DraculaLand, proiectul privat de investiții în entertainment și turism, cu o valoare totală estimată la 1 miliard de euro. Va acționa în calitate de arhitect financiar exclusiv al proiectului. BNW Advisory este o companie de consultanță, care furnizează servicii de analiză macroeconomică, risc [...]
18:00
(P) Progresele tehnologice din ultimii ani au încântat utilizatorii. Caracteristicile funcționalitățile lor sunt unul din motivele pentru dobândesc constant popularitate. Aduc comoditate – flexibilitate și inovație. Sunt la îndemâna și placul publicului. Le crește vertiginos numărul de vânzări și gradul de simpatie al tuturor. Telefoanele inteligente sunt un instrument foarte important pentru toți. Sunt esențiale [...]
17:50
FOTO La Brașov, a fost lansat primul escape room educațional din România, care folosește VR și este dedicat învățării istoriei comunismului # BizBrasov.ro
Primul escape room dedicat învățării istoriei care integrează tehnologie VR, a fost lansat astăzi la Brașov, în premieră națională. Construit în jurul experienței emoționale, psihologice și sociale a vieții din comunism și completat de o călătorie imersivă în VR, proiectul le oferă tinerilor din liceele din Brașov și județele învecinate o modalitate de a descoperi [...]
17:30
Tentativele de fraudă în numele ANAF continuă. DNSC: „Atacatorii trimit mesaje cu denumiri înșelătoare, iar link-urile redirecționează către pagini frauduloase” # BizBrasov.ro
Experții Directoratului Național de Securitate Cibernetică avertizează că există o campanie frauduloasă în numele Agenției Naționale de Administrare Fiscală , în care atacatorii folosesc e-mailuri false, inclusiv adrese care par oficiale. „Atenție: continuă campaniile de impersonare ANAF, în care atacatorii folosesc e-mailuri false, inclusiv adrese care par oficiale sau provin din domenii dubioase, pentru a [...]
16:30
VIDEO Vitezomanii, trași pe dreapta pe DN 1: Polițiștii brașoveni au dat 150 de amenzi și au reținut 9 permise de conducere # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Brașov, împreună cu structurile teritoriale de poliție rutieră aflate în coordonare și în colaborare cu Serviciul de Ordine Publică, au desfășurat o amplă acțiune de control pe DN1. La activitate au participat aproape 100 de polițiști, care au acționat cu zece aparate de măsurare a vitezei. „Astfel, pe parcursul controalelor [...]
16:30
Primăria Brașov a cumpărat echipamente speciale pentru a preveni inundațiile: bariere de protecție care înlocuiesc sacii de nisip și un utilajul de defrișat # BizBrasov.ro
După ce, la finalul lunii mai, Brașovul s-a confruntat cu inundații care au afectat mai multe cartiere, Comitetul Local pentru Situații de Urgență a luat decizia achiziționării unor echipamente pentru prevenirea inundațiilor, precum și executarea unor lucrări de decolmatare a cursurilor de apă, de curățare și reparare a malurilor. Astăzi au fost testate pe teren, [...]
16:20
Val de infecții respiratorii, la Brașov: Numărul cazurilor a crescut, din nou, de la o săptămână la alta # BizBrasov.ro
Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică anunță că în județul Brașov, în perioada 2-7 decembrie, au fost raportate 2029 de cazuri de infecții respiratorii, spre deosebire de săptămâna anterioară când au fost 1583 de cazuri. Este vorba despre: • 208 cazuri de gripă clinică, comparativ cu 36 de cazuri în săptămâna de supraveghere 24.11-30.11.2025; • 1500 [...]
16:10
Guvernul german trimite bani pentru restaurarea bisericilor fortificate din Transilvania # BizBrasov.ro
Guvernul german, prin Bundestag, a aprobat o finanțare de 2,3 milioane de euro pentru Fundația Biserici Fortificate. Fondurile sunt destinate restaurării și valorificării patrimoniului fortificat al Bisericii Evanghelice C.A. din România. Potrivit managerului fundației, Cristian Cismaru, citată de Tribuna, fundația are trei direcții principale de acțiune. „Prima este cea care ne ocupă cel mai mult [...]
15:40
Curtea Constituțională a amânat decizia privind reforma pensiilor magistraţilor. Noul termen, stabilit pentru duminică, 28 decembrie # BizBrasov.ro
Curtea Constituțională a amânat decizia privind reforma pensiilor magistraţilor. Noul termen, stabilit pentru duminică, 28 decembrie. CCR a amânat, miercuri, o decizie pe sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie privind legea care stabileşte condiţiile de pensionare pentru magistraţi, dar şi noul calcul al pensiei, noul termen de soluţionare fiind stabilit în data de 28 [...]
15:10
Curtea Supremă l-a iertat de 6 ani de închisoare pe fostul șef al Casei de Sănătate, acuzat de fapte de corupție # BizBrasov.ro
Curtea Supremă, condusă de Lia Savonea, a anulat miercuri condamnarea de 6 ani a fostului șef al Casei de Sănătate Lucian Duță și a dispus încetarea procesului penal pe prescripție. Este încă un caz de mare dosar „omorât” de instanța supremă, care a eliberat pe bandă rulantă personaje implicate în mari scandaluri de corupție. Lucian [...]
14:30
În 2026, angajații din România vor beneficia de 17 zile libere legale, stabilite prin lege cu ocazia sărbătorilor religioase și a evenimentelor istorice naționale. Dintre acestea, 12 se desfășoară în timpul săptămânii, oferind numeroase oportunități pentru mini-vacanțe și planificarea concediului. Ianuarie este luna cu cele mai multe zile libere, însumând cinci în total. Zile libere [...]
13:30
Programa la „Română” de clasa a IX-a, bazată pe „informații eronate din punct de vedere științific”, potrivit specialiștilor # BizBrasov.ro
Noua programă pentru Limba și Literatura Română de clasa a IX-a are o „concepție confuză, anacronică și autosuficientă” și se bazează pe „informații eronate din punct de vedere științific” – arată peste 20 de cercetători ai Academiei Române și peste 200 de profesori și scriitori. În memoriul prin care cer Ministerului Educației și Cercetării „regândirea integrală [...]
12:50
România intră pe harta imobiliară a stațiunilor de schi: Brașovul și Sinaia, departe de Aspen, dar tot mai aproape de destinațiile montane premium # BizBrasov.ro
Marile stațiuni de schi ale lumii rămân destinații de vis pentru cei care își doresc o locuință la munte, însă prețurile proprietăților de top continuă să urce și în 2025. O analiză recentă a companiei de consultanță imobiliară Savills, citată de Wall Street, arată că segmentul „prime” a înregistrat o creștere de 3%, în timp [...]
12:20
Dezvălurile Recorder: „Justiție capturată” generează reacții în rândul populației din România. Se organizează un „Protest pentru o justiție independentă” # BizBrasov.ro
Dezvăluirile Recorder generează reacții în rândul populației din România. Se organizează un „Protest pentru o justiție independentă”. Oamenii sunt chemați în stradă miercuri seară după documentarul Recorder, într-un protest în fața Consiliului Superior al Magistraturii: „Independența justiției este pusă în pericol”. Protestul este programat să înceapă la ora 19.00, în fața sediului Consiliului Superior al [...]
12:20
Brașovul, locul 2 într-un top al orașelor cu cele mai multe oferte de locuri de muncă pentru persoanele fără studii superioare # BizBrasov.ro
Finalul de an vine cu oportunități pentru candidații din segmentul blue collar (fără studii superioare), 5.500 de joburi fiind acum disponibile pentru aceștia pe iajob.ro și alte 6.400 pe eJobs.ro. Angajatorii se află în continuă căutare de personal pentru posturile de execuție, iar cel mai mare volum de oferte se înregistrează pentru pozițiile de șoferi, [...]
12:00
Facebook primeşte un design nou. Meta spune că vrea să readucă în prim plan relaţiile dintre prieteni # BizBrasov.ro
Facebook primeşte un design nou. Meta spune că vrea să readucă în prim plan relaţiile dintre prieteni. Meta anunţă o serie de schimbări vizuale pentru aplicaţia Facebook, care nu vor schimba fundamental modul de funcţionare sau aspectul, dar promit îmbunătăţiri punctuale pentru anumite elemente şi secţiuni. O primă schimbare este mutarea butonului pentru accesarea Marketplace [...]
12:00
Oriunde ai întâmpina Crăciunul, masa rămâne centrul sărbătorii. Preparatele tradiționale românești, precum carnea de porc, cârnații, sarmalele, cozonacul și vinul, nu pot lipsi și sunt pregătite cu migală pentru a păstra spiritul autentic al sărbătorilor. În ceea ce privește carnea, în această perioadă premergătoare sărbătorilor, marile magazine au o serie de promoții. Iată o evaluare [...]
11:50
Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov anunță demararea, începând cu luna ianuarie 2026, a cursurilor gratuite de competențe digitale pentru cetățeni, organizate în cadrul proiectului „Competențe digitale de bază pentru cetățeni – Digital STARs”, parte a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), finanțat de Uniunea Europeană. „Prin acest program, biblioteca urmărește sprijinirea persoanelor care doresc [...]
11:40
La modă, în Poiana Brașov: Turismul de o zi, cu spa și prânz inlcus/ Care sunt tarifele # BizBrasov.ro
Vacanța de iarnă de la munte este înlocuită cu escapada de o zi, din cauza lipsei zăpezii. Mulți turiști ajung dimineața în stațiuni, se plimbă, urcă cu telecabina sau își rezervă câteva ore de răsfăț la un spa. Unele hoteluri din Poiana Brașov primesc și clienți care achită doar intrarea la piscină și nota de [...]
11:10
Astăzi s-ar putea decide dacă magistrații chiar sunt deasupra oamenilor de rând. Curtea Constituțională ia în discuție noua lege a pensiilor celor care au lucrat în magistratură # BizBrasov.ro
Astăzi s-ar putea decide dacă magistrații chiar sunt deasupra oamenilor de rând. Curtea Constituțională ia în discuție noua lege a pensiilor celor care au lucrat în magistratură. Curtea Constituţională dezbate, miercuri, sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie privind legea care stabileşte condiţiile de pensionare pentru magistraţi, dar şi noul calcul al pensiei. Potrivit ordinii de [...]
10:50
Două evenimente speciale, dedicate fotografiei contemporane, la Muzeul de Artă Brașov # BizBrasov.ro
Muzeul de Artă Brașov și Centrul Cultural German Brașov anunță două evenimente speciale dedicate fotografiei contemporane, susținute de artista Aurora Király. Publicul este invitat vineri, 12 decembrie 2025, la o prezentare despre repere feminine esențiale din istoria artei și a fotografiei. Sâmbătă, 13 decembrie, fotografii și artiștii vizuali vor putea participa la o sesiune aplicată [...]
10:30
Încă un pas important făcut de primăria Râșnov pentru a readuce Cetatea Medievală în circuitul turistic # BizBrasov.ro
Încă un pas important pentru a readuce Cetatea Medievală a Râșnovului în circuitul turistic a fost făcut ieri. Unul dintre cele mai importante proiecte ale orașului Râșnov – Reabilitarea Cetății Medievale – înaintează, prin depunerea, ieri, la Direcția Județeană pentru Cultură, a documentației pentru obținerea avizului din partea Ministerului Culturii. În paralel, documentația pentru avizul [...]
09:50
91 milioane lei pentru iluminatul public din Brașov în următorii 5 ani. Care este costul estimat pentru luminițele de sărbătoare # BizBrasov.ro
Primăria Brașov a lansat o licitație pentru delegarea întreținerii serviciului de iluminat public pentru următorii 5 ani. Ofertele pot fi depuse până la data de 12 ianuarie 2026. Valoarea totală estimată a contractului este de 91.183.050 lei, fără TVA, însă suma ar putea scădea, întrucât principalul criteriu de atribuire – 60% din punctaj – îl [...]
09:40
VIDEO Pârtie! Primăria Brașov finalizează lucrările în Poiana Brașov, mai lipsește zăpada # BizBrasov.ro
Având în vedere că iarna se apropie, iar deschiderea domeniului schiabil este tot mai aproape, Primăria Brașov derulează ultimele lucrări pregătitoare în stațiune. Ieri primarul George Scripcaru a mers pe teren pentru a verifica modul în care evoluează intervențiile. „Echipele Primăriei Brașov și ale societăților din subordine intervin în această perioadă pentru întreținerea infrastructurii, verificarea [...]
09:10
Topul pensiilor începând de la 1 ianuarie 2026. Care foști angajați se află pe primul loc # BizBrasov.ro
Topul pensiilor începând de la 1 ianuarie 2026. Pe primul loc se află foștii magistrați. Gândul a întocmit un top 10 al categoriilor de pensionari de pe teritoriul țării care au cele mai mari pensii începând cu 1 ianuarie 2026. Clasamentul este realizat pe baza cuantumului mediu net al pensiei încasate de fiecare categorie profesională. Foștii [...]
06:30
Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu de la Feldioara va procesa pământurile rare extrase de americani în Groenlanda # BizBrasov.ro
Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu (FPCU) Feldioara, deținută de compania de stat Nuclearelectrica, operatorul centralei nucleare de la Cernavodă, și producătorul de metale rare Critical Metals (CRML), listat la New York, vor forma un joint venture în vederea construirii și operării unei fabrici în România pentru procesarea pământurilor rare. Fabrica va transforma concentratul [...]
05:50
Expertiză tehnică pentru grădinița din Șchei, care ar urma să fie reabilitată cu fonduri europene. Lucrările au primit aviz de la Monumentele Istorice # BizBrasov.ro
În vederea demarării lucrărilor de eficientizare energetică a Grădiniței cu program prelungit nr. 2 din Șchei, Primăria ar urma să actualizeze raportul de expertiză tehnică. Costul acestei expertize este estimat la suma de 40.200 de lei fără TVA, iar aceasta ar urma să stabilească clasa de risc seismic, starea tehnică a elementelor structurale și nestructurale [...]
