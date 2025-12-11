Cum și-au convins 5 taximetriști clienții să le dezvăluie parolele telefonului și aplicațiilor bancare: au furat zeci de mii de lei din conturi
Adevarul.ro, 11 decembrie 2025 13:30
Cinci taximetriști au fost reținuți după ce au păcălit clienții să le dezvăluie parolele telefonului și aplicațiilor bancare.
Acum 15 minute
13:30
13:30
În urmă cu doar un an, câmpul de luptă din Ucraina era cel mai periculos în momentul în care începea tirul de arme. Astăzi, riscul major se află adesea înainte și după confruntare, atunci când militarii își schimbă pozițiile în timp ce dronele rusești patrulează deasupra lor.
Acum 30 minute
13:15
Moartea Rodicăi Stănoiu, învăluită în controverse: iubitul cu 50 de ani mai tânăr a externat-o din spital. Avea lovituri la cap și în zona ochilor # Adevarul.ro
O serie de controverse au apărut după moartea Rodicăi Stănoiu. Iubitul cu 50 de ani mai tânăr ar fi externat-o din spital, iar fosta ministră avea urme vizibile de lovituri la cap și în zona ochilor.
13:15
Dr. Mariana Lucaci, MedLife: „Sindromul Intestinului Iritabil și Boala de Reflux Gastroesofagian, tot mai frecvente” # Adevarul.ro
Sindromul Intestinului Iritabil şi Boala de Reflux Gastroesofagian sunt două dintre cele mai frecvente patologii digestive cu impact major asupra calităţii vieţii.
13:15
Banca Transilvania sprijină românii din diaspora să ajungă acasă de sărbători: 100 de vouchere pentru bilete de avion # Adevarul.ro
Sărbătorile de iarnă reprezintă perioada în care cei mai mulți români stabiliți în străinătate se întorc în țară pentru a petrece Crăciunul și Anul Nou alături de familie.
13:15
Joi, 11 decembrie 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.
Acum o oră
13:00
Un bărbat şi-a bătut concubina şi a spart geamurile de la maşina femeii. Fiica victimei a anunțat poliția # Adevarul.ro
Un bărbat a fost reţinut pentru 24 de ore după ce şi-a agresat partenera, iar apoi a spart geamurile de la maşina femeii.
12:45
Drama unei tinere influencerițe care a născut acasă: a murit la 30 de ani din cauza unei hemoragii severe # Adevarul.ro
Un cunoscut influencer care promova un stil de viață sănătos, a murit la 30 de ani din cauza unei hemoragii severe, după ce și-a născut fiul acasă, fără asistență medicală.
12:45
Ungaria introduce restricții de greutate pentru camioane: traficul greu va fi redirecționat # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) avertizează transportatorii români că, începând cu 1 ianuarie 2026, în Ungaria va intra în vigoare o restricție de greutate de 7,5 tone pe tronsonul drumului principal nr. 42, între localitatea Berettyóujfalu și punctul de frontieră.
12:45
Pas important pentru proiectul primei autostrăzi care se va construi la frontiera cu Bulgaria: anunțul ministrului Transporturilor # Adevarul.ro
Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, anunţă că a fost semnat contractul pentru studiul de fezabilitate al drumului de mare viteză Bucureşti-Giurgiu, în valoare de 33 de milioane lei (fără TVA). Contractul a fost semnat cu o asociere de firme de inginerie din România şi Turcia.
12:45
Ex-dinamovist, scandal uriaș în Ucraina: beat, a sărit pe capota mașinii de poliție și a pierdut 100.000 de dolari # Adevarul.ro
Marian Aliuță a rememorat, recent, câteva dintre cele mai savuroase întâmplări trăite în Ucraina, pe vremea când îmbrăca tricoul lui Șahtior și Metalurg Donețk.
Acum 2 ore
12:30
Cât primeau mită un medic şi o asistentă de la UPU Bacău pentru concedii medicale false # Adevarul.ro
Un medic şi o asistentă medicală de la Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU) a Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău, cercetaţi pentru luare de mită şi fals intelectual, au fost plasaţi sub control judiciar pentru 60 de zile.
12:15
Turnul Sfatului, un monument istoric emblematic al Sibiului, va intra într-un proces de reabilitare în următoarele 24 de luni.
12:15
Băutura fatală: un bărbat de 54 de ani a suferit un AVC după ce a consumat zilnic cantități mari de energizante # Adevarul.ro
Un bărbat de 54 de ani fără probleme de sănătate a suferit un accident vascular cerebral după ce a consumat zilnic opt băuturi energizante.
12:15
Crăciun 2025: Cele mai bune jucării educative pentru copii – Cadouri care dezvoltă imaginația, inteligența și curiozitatea lor. Investește în viitor # Adevarul.ro
Descoperă cele mai bune jucării educative de Crăciun 2025 pentru copii – cadouri care stimulează imaginația, inteligența și curiozitatea lor. Alege cadouri care învață prin joacă și investesc în dezvoltarea copiilor!
12:15
Conferință de presă la Curtea de Apel. Instituția iese cu explicații după ancheta realizată de Recorder # Adevarul.ro
Curtea de Apel Bucureşti organizează o conferință de presă, joi, de la ora 12.00, în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder. Este pentru prima dată când Curtea de Apel Bucureşti anunţă o asemenea conferinţă
12:00
Horațiu Potra cere ridicarea sechestrului pus pe lingouri. Liderul mercenarilor, scos din arest și dus în fața judecătorilor # Adevarul.ro
Horațiu Potra a fost adus joi, 11 decembrie, din arestul central la Tribunalul București, pentru a contesta măsurile asiguratorii impuse de procurori asupra averii sale.
12:00
Cum au reușit mai mulți funcționari să păcălească sistemul de pontaj și să lipsească de la muncă # Adevarul.ro
Mai mulți funcționari au găsit o metodă ingenioasă prin care să păcălească sistemul de pontaj cu recunoaștere facială, astfel încât să pară că sunt prezenți la muncă, deși în realitate nu erau.
12:00
După eșecul de la alegerile pentru București, USR se concentrează pe situația din justiție. Fritz cere demiterea şefului DNA # Adevarul.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, îi cere ministrului Justiţiei să-l demită pe şeful DNA, Marius Voineag, după documentarul Recorder despre starea justiției.
11:45
Podul peste Tisa, care leagă România de Ucraina, a trecut testul de rezistență. Când va fi dat în folosință # Adevarul.ro
Podul rutier care traversează râul Tisa, asigurând legătura între România şi Ucraina, a fost testat la proba de greutate în mai multe zone ale construcţiei aflată în fază avansată de lucru.
Acum 4 ore
11:30
Intervenţie de urgenţă la Prefectura Sibiu. Toți angajaţii au ieşit din clădire din cauza mirosului de gaz # Adevarul.ro
Intervenţie de urgenţă la Prefectura Sibiu. Toți angajaţii au ieşit din clădire după ce au simţit miros puternic de gaz.
11:30
Uniunea Europeană accelerează procesul de adoptare a unei decizii privind blocarea activelor rusești pe termen nelimitat, o măsură estimată la până la 210 miliarde de euro.
11:30
Europenii recunosc: Trump le influențează politica mai mult decât propriii lor lideri - Sondaj Politico # Adevarul.ro
Un nou sondaj internațional realizat pentru POLITICO indică faptul că mulți europeni împărtășesc perspectiva lui Donald Trump potrivit căreia liderii lor sunt slabi — cel puțin în comparație cu președintele Statelor Unite — și îl percep pe acesta drept mai decis și mai influent.
11:30
Oamenii descoperă abia acum că Pământul are o coadă care se întinde pe cel puțin 2 milioane de kilometri # Adevarul.ro
Poate cele mai faimoase cozi cosmice sunt cozile cometelor. Acestea sunt fluxuri de gaz și praf care zboară în spatele unei comete atunci când aceasta este încălzită de căldura Soarelui.
11:30
Ce ascunde planul lui Trump pentru Ucraina: reluarea energiei rusești și investiții americane în Rusia. Diplomat european: „O nouă Yalta economică” # Adevarul.ro
Planul de pace propus de Donald Trump pentru Ucraina ar include concesii majore făcute Rusiei, de la reluarea livrărilor energetice către Europa până la investiţii americane în sectoare strategice ale Moscovei,
11:15
Darren Cahill a postat un video cu Simona Halep antrenându-se cu italianul Jannik Sinner.
11:15
Șoferiță surprinsă pe autostradă tastând pe telefon. Polițist: „Avea un copil pe genunchi care ținea volanul cu ambele mâini” # Adevarul.ro
O tânără de 29 de ani a fost surprinsă pe autostradă scriind pe telefonul mobil în timp ce copilul ei de un an ținea volanul pe genunchii ei.
11:15
Scandal în tabăra suveraniștilor. De ce era previzibilă ruptura și cum privesc alegătorii tensiunile dintre lideri # Adevarul.ro
În ultimele săptămâni tensiunile dintre liderii așa-numitei partide „suveraniste” au devenit tot mai evidente.
11:00
Rusia pregătește noi blocaje în comunicații. Puin intenţionează să blocheze apelurile telefonice din ţările „neprietenoase” # Adevarul.ro
Moscova face încă un pas spre închiderea completă a spațiului informațional. Potrivit unui mesaj publicat pe Telegram de Centrul ucrainean pentru Contracararea Dezinformării, autoritățile ruse iau în calcul interzicerea apelurilor telefonice către și dinspre țări catalogate drept „neprietenoase”.
11:00
CSM, reacție dură după ancheta Recorder: „Campanie de destabilizare a puterii judecătorești prin distrugerea încrederii în sistemul de justiție” # Adevarul.ro
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), prin Secția pentru judecători, a emis un comunicat oficial în care reacționează la materialul de presă publicat de Recorder, calificând reportajul drept parte a unei campanii de destabilizare a puterii judecătorești.
11:00
Care ar fi cauza morții medicului care s-a prăbușit în timp ce consulta un pacient. Dezvăluirile colegilor: „Făcea și multe gărzi” # Adevarul.ro
Medicul chirurg, în vârstă de 48 de ani, care a murit în timp ce consulta un pacient, avea un istoric de probleme cardiace.
10:45
Olanda a răzbunat România și a eliminat Ungaria de la Campionatul Mondial feminin de handbal. Maghiarii, scandalizați de arbitraj # Adevarul.ro
S-au stabilit semifinalele la turneul final din Olanda și Germania.
10:45
Moștenitorii maghiari pierd în instanță lupta pentru Săcălașu Nou. Primar: „Localnicii au scăpat definitiv de riscul de a-și pierde agoniseala” # Adevarul.ro
După peste un deceniu de dispute judiciare, localnicii din Săcălașu Nou, comuna Derna, și-au păstrat definitiv terenurile.
10:45
Diletta Leotta, însărcinată a doua oară. Soția portarului Loria Karius și-a prezentat burtina pe Instagram # Adevarul.ro
Vedeta TV Diletta Leotta este căsătorită din iunie 2024 cu Loris Karius.
10:30
Bolojan cere creșterea vârstei de pensionare: „Nu mai putem susține pensionari la 48, 50, 52 de ani” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a avertizat că România nu mai poate susține pensionări la vârste foarte mici și a sugerat creșterea vârstei de retragere.
10:30
America „nu se poate apăra singură”. Fost comandant NATO avertizează că retragerea din Europa ar lăsa Occidentul vulnerabil # Adevarul.ro
Fostul comandant suprem al Forțelor Aliate din Europa, generalul american în retragere Philip Breedlove, transmite un avertisment ferm: Statele Unite nu sunt pregătite să-și abandoneze partenerii europeni și nici nu ar putea face față singure amenințărilor care se conturează.
10:30
Autoturismele pe benzină şi motorină revin în preferinţele cumpărătorilor la nivel mondial. Achiziția de mașini electrice, în picaj # Adevarul.ro
Maşinile cu motoare cu ardere internă revin în centrul atenţiei cumpărătorilor la nivel global, pe fondul inversărilor de politici, al tensiunilor comerciale şi al scepticismului tot mai mare privind infrastructura şi costurile vehiculelor electrice.
10:30
Un poliţist care a snopit în bătaie o persoană anchetată a fost reţinut pentru purtare abuzivă # Adevarul.ro
Un poliţist a fost reţinut pentru purtare abuzivă după ce, la sediul Poliţiei Cernavodă, a bătut o persoană care era anchetată, în urma leziunilor suferite victima având nevoie de 18 zile de îngrijiri medicale, a informat, joi, Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa.
10:00
Momentul în care americanii capturează un petrolier venezuelean. Caracas denunță „piraterie internațională” # Adevarul.ro
Procurorul general al SUA a publicat imagini cu momentul în care forțele americane au urcat din elicopter pe un petrolier din largul coastelor Venezuelei, aflat sub sancțiuni, în timp ce regimul Maduro denunță operațiunea drept „piraterie internațională”.
09:45
Un fost procuror DNA vorbește despre culoarele din Justiție: susține ca se vrea îndepărtarea Liei Savonea pentru controlul asupra instanței supreme # Adevarul.ro
Fosta procuroare Claudia Roșu, în prezent pensionară, readuce în prim-plan acuzațiile privind influențarea actului de justiție în perioada de vârf a luptei anticorupție.
09:45
O profesoară ar fi amenințat elevii că le „taie degetele” cu un briceag, dacă nu sunt cuminți. Val de reacții pe rețelele sociale # Adevarul.ro
O profesoară de la un liceu de elită Galați este anchetată penal după ce ar fi amenințat elevii cu un briceag, spunând că le va „tăia degetele”. Incidentul a speriat un copil, care a refuzat să mai meargă la școală.
Acum 6 ore
09:15
Rujeola revine în Spania. Creșterea cazurilor este legată de migranți nevaccinați din România și Maroc # Adevarul.ro
Revenirea rujeolei în Spania este alimentată de cazuri importate din Maroc și România, pe fondul vaccinării insuficiente și al vulnerabilităților din sistemul imunizării, avertizează experții.
09:00
Rusia anunță că a doborât noaptea trecută 287 de drone ucrainene. 32 se îndreptau spre Moscova # Adevarul.ro
Rusia a anunţat joi că a doborât în timpul nopţii 287 de drone ucrainene, una dintre cele mai masive atacuri ale armatei de la Kiev în aproape patru ani de ofensivă rusă.
09:00
O companie olandeză din industria cărnii părăsește România. Motivul care a determinat retragerea # Adevarul.ro
Compania olandeză Van Hessen, cu activități în domeniul prelucrării cărnii și furnizării de materii prime pentru industria farmaceutică, a decis să iasă de pe piața locală, la patru ani după deschiderea primei sucursale din Europa de Sud-Est, în București.
09:00
Tratamentul pe care-l urmează milionarul Nick Rădoi în lupta cu cancerul. „Doctorii din America nu sunt de acord” # Adevarul.ro
Nick Rădoi se află în această perioadă în Mexic, acolo unde se tratează după ce a suferit șase operații de cancer. Milionarul român a dezvăluit ce tratamente miraculoase urmează în lupta cu cancerul.
08:30
Liga Europa: FCSB - Feyenoord, în grupa de Liga Europa. Antrneorul olandezilor, amintiri speciale din România # Adevarul.ro
Echipa de fotbal FCSB întâlnește formația olandeză Feyenoord, joi, de la ora 22:00, pe Arena Națională din Capitală, într-o partidă contând pentru etapa a șasea a Europa League.
08:30
Trump critică liderii europeni și pune sub semnul întrebării participarea SUA la negocierile pentru Ucraina: „Nu vrem să pierdem timpul” # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump și-a exprimat nemulțumirea față de liderii europeni și a pus sub semnul întrebării implicarea SUA în negocierile pentru Ucraina, înaintea videoconferinței „Coaliției celor dornici” de joi, 11 decembrie.
08:00
O femeie a fost concediată pentru că ajungea cu 40 de minute mai devreme la serviciu. A ignorat avertismentele angajatorului # Adevarul.ro
O tânără de 22 de ani din Alicante, Spania, a fost concediată după ce a continuat să vină la muncă cu 40 de minute înainte de ora oficială de începere, în ciuda avertismentelor repetate primite de-a lungul a doi ani.
07:45
Europa vrea sistemul care transformă puștile soldaților în „ucigași de drone”: tehnologia schimbă regulile pe câmpul de luptă # Adevarul.ro
Un producător de armament spune că tot mai multe țări din Europa arată interes pentru un sistem mini‑computerizat care transformă puștile de asalt obișnuite în arme capabile să doboare drone.
Acum 8 ore
07:30
Vreme instabilă în România, cu ploi slabe și ceață densă. Trafic rutier afectat de vizibilitate redusă # Adevarul.ro
Meteorologii anunță pentru joi, 11 decembrie, un cer variabil în regiunile montane și submontane. În restul țării, norii vor fi mai densi, iar local se va semnala ceață, posibil însoțită de burniță sau ploi slabe.
