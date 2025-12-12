Ce este perimenopauza sau ,,pubertatea inversă" și cum pot avea femeile grijă de ele în această perioadă
Adevarul.ro, 12 decembrie 2025 23:45
Puțini sunt cei care știu că menopauza este precedată de o perioadă de tranziție, denumită perimenopauză. În această fază, corpul femeii începe să producă mai puțin estrogen și progesteron. Pe lângă menstruația neregulată, apar și o serie de alte schimbări care pot afecta calitatea vieții.
• • •
Acum 15 minute
00:00
Acuzații absurde ale Kremlinului: România ar fi implicată în transportul unei „bombe murdare” către Ucraina # Adevarul.ro
Un oficial militar de la Moscova susține că România și Polonia ar fi implicate în transportul componentelor unei „bombe murdare” către Ucraina.
Acum 30 minute
23:45
Acum o oră
23:30
Laureata premiului Nobel pentru Pace din 2023, arestată „cu violență” în Iran. Activista participa la o ceremonie comemorativă # Adevarul.ro
Narges Mohammadi, laureată a Premiului Nobel pentru Pace în 2023, a fost reținută din nou, fundația ei acuzând o intervenție „violentă” a forțelor de securitate.
Acum 2 ore
23:00
„Cel mai frumos cadou de Crăciun” pentru Regele Charles: tratamentul împotriva cancerului va fi redus semnificativ, după rezultate „remarcabile” # Adevarul.ro
Regele Charles a anunțat că tratamentul său împotriva cancerului a evoluat atât de bine, încât medicii i-au recomandat ca acesta să fie redus considerabil.
22:30
Antonia, despre lecția pe care a primit-o după 11 zile în spital: „Ar fi putut să aibă un final tragic” # Adevarul.ro
Antonia, una dintre cele mai apreciate artiste din România, și-a speriat fanii după ce a apărut pe patul de spital.
22:15
Horoscop sâmbătă, 13 decembrie. Nativul care trebuie să treacă la acțiune pentru a culege laurii, griji financiare pentru o zodie # Adevarul.ro
Lorina, astrologul Click!, știe ce le-au pregătit astrele zodiilor pentru sâmbătă, 13 decembrie, o zi plină de energie pentru Capricorni, dar și sensibilă din punct de vedere al relațiilor pentru Balanțe.
Acum 4 ore
22:00
Încălcarea sancțiunilor internaționale devine infracțiune în România, cu pedepse de până la 5 ani de închisoare. Nicușor Dan a promulgat legea # Adevarul.ro
Actul normativ prevede pedepse cu închisoarea de la un an la cinci ani pentru persoanele fizice sau juridice care nu respectă măsurile obligatorii privind înghețarea fondurilor și altele.
22:00
Tunel secret între Belarus şi Polonia: peste 180 de imigranţi au trecut ilegal graniţa # Adevarul.ro
Peste 180 de imigranţi au reuşit să treacă în Polonia printr-un tunel clandestin construit în pădure, la graniţa cu Belarus.
21:45
Situaţie de urgenţă la Spitalul „Sfânta Maria” din Iaşi: bacterie periculoasă depistată în apă. Anunțul ministrului Sănătății # Adevarul.ro
Ministrul Sănătății a anunțat vineri seară că se deplasează la Iași, după ce probele de apă prelevate din Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” au ieșit neconforme.
21:45
Grupul POT din Camera Deputaților riscă să fie desființat, din cauza unui val de demisii. Anamaria Gavrilă: „Doamne ajută!” # Adevarul.ro
Grupul parlamentar al POT din Camera Deputaților este pe cale să fie dizolvat, după ce mai mulți deputați au anunțat că vor pleca din formațiune.
21:00
Scandal fără precedent în justiție, cu efecte pe termen lung. „Ca să avem o dezbatere corectă, trebuie să plecăm de la ceea ce s-a întâmplat în ultimii 10 ani” # Adevarul.ro
Documentarul „Justiție capturată” a scos din nou la iveală taberele din Justiție, fiecare dintre ele încercând să convingă de ce dreptatea este de partea sa. Dezbaterea, cu expunerea tuturor hibelor sistemului, este absolut necesară, atrage atenția fostul șef al ANI, Horia Georgescu.
21:00
Financial Times: Ucraina ar putea adera la UE până în 2027, conform planului de pace negociat de SUA # Adevarul.ro
Ucraina ar putea deveni membră a Uniunii Europene până în 2027, potrivit unei propuneri discutate în cadrul negocierilor mediate de SUA.
20:30
O fosilă de 3,4 milioane de ani schimbă povestea originilor umane. Ce au descoperit cercetătorii # Adevarul.ro
Noi fosile leagă un picior ciudat de 3,4 milioane de ani de Australopithecus deyiremeda, o specie care combina abilități de cățărare cu propriul stil de mers biped.
20:30
A treia zi de proteste după dezvăluirile din documentarul Recorder. Oamenii cer independența justiției și demisia responsabililor # Adevarul.ro
Pentru a treia seară consecutiv, oamenii au ieșit în stradă, în București, Cluj și Iași, nemulțumiți de dezvăluirile din documentarul Recorder despre problemele sistemice din justiție.
20:30
Proteste de amploare în Italia: muncitorii și pensionarii resping planurile bugetare ale guvernului # Adevarul.ro
Zeci de mii de persoane au ieșit vineri pe străzile din Italia pentru a protesta împotriva planurilor bugetare pentru 2026 ale guvernului condus de Giorgia Meloni.
20:15
Noua variantă K a virusului gripal care circulă la nivel internațional, confirmată și în România. Anunțul INSP # Adevarul.ro
Institutul Național de de Sănătate Publică a anunțat, vineri, 12 decembrie 2025, pe baza analizei epidemiologice pentru săptămâna 49 a anului 2025, că s-a înregistrat debutul sezonului gripal.
Acum 6 ore
20:00
Andreea Tonciu, nemulțumită de numărul de proiecte din 2025: „Lumea a început să se vândă pe bani puțini, iar eu sunt scumpă” # Adevarul.ro
Andreea Tonciu a recunoscut că anul 2025 nu i-a adus câștigurile financiare pe care le aștepta, în ciuda faptului că, pe plan personal și profesional, lucrurile au mers excelent.
20:00
Trump, Clinton și Gates, surprinși în fotografii controversate din Dosarul Epstein. Ce alte nume apar în imagini # Adevarul.ro
Fotografii găsite în proprietatea lui Jeffrey Epstein îl leagă pe defunctul infractor sexual de președintele Donald Trump, Bill Clinton și miliardarul Bill Gates.
19:45
Prețurile exorbitante ale biletelor pentru Campionatul Mondial 2026 șochează fanii din toată lumea # Adevarul.ro
Cu șase luni înainte de startul Campionatului Mondial din 2026, fanii fotbalului sunt șocați de prețurile uriașe ale biletelor, un loc la finală ajungând la peste 4.000 de dolari. Mulți suporteri se tem că vor fi excluși din cauza costurilor prea mari.
19:30
DNA trimite în judecată conducerea ANPC. Paul Anghel și colegii săi, acuzați de șantaj și abuz în serviciu: „Nu mă ascund și nu fug” # Adevarul.ro
Directorul general al Direcției de Control și Supraveghere Piață din cadrul ANPC a anunțat că a fost trimis în judecată de DNA Timișoara, alături de alți membri ai conducerii instituției.
19:30
Numărătoarea urșilor din România pe baza probelor ADN a luat sfârșit: este cel mai amplu studiu desfășurat vreodată în lume pentru această specie # Adevarul.ro
Peste 10.000 de exemplare de urși trăiesc în țara noastră, arată un nou studiu realizat pe baza probelor ADN.
19:30
Polițiștii, nevoiți să își schimbe elemente din uniforme pe grupuri de Facebook din cauza calității slabe: „O situație absurdă” # Adevarul.ro
Sindicaliștii au reclamat faptul că angajații sunt nevoiți să se organizeze în grupuri pe rețelele de socializare pentru a face schimb de elemente de uniformă.
19:00
Ajutoare de stat de 3,15 miliarde lei pentru închiderea a 4 mine din Valea Jiului. Nicușor Dan a promulgat legea # Adevarul.ro
Ajutoare de stat pentru închiderea și punerea în siguranță a minelor de huilă necompetitive Lonea, Lupeni, Livezeni și Vulcan. Președintele Nicușor Dan a promulgat, vineri, legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2025.
18:45
Momente dramatice pentru un sportiv: a rămas agățat de avion după ce parașuta i s-a deschis prea devreme. Cum a reușit să se salveze # Adevarul.ro
Un parașutist sportiv din Australia a trecut prin momente dramatice după ce parașuta i s-a deschis prea devreme și l-a lăsat suspendat de coada avionului.
18:30
Primarul din Livezile, arestat preventiv după acuzații de agresiune sexuală. Angajata care apare în imagini a depus plângere la poliție # Adevarul.ro
Primarul comunei Livezile, din județul Bistrița-Năsăud, a fost arestat preventiv după ce ar fi agresat sexual o angajată a primăriei.
18:30
Cea mai mare capacitate de stocare a energiei în baterii din România, pusă în funcțiune. Bogdan Ivan: „Vești bune pentru facturi mai mici” # Adevarul.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunță „vești bune pentru facturi mai mici și un sistem energetic mai sigur”, după operaționalizarea celei mai mari capacități de stocare a energiei în baterii din România.
18:15
Israelul a lansat vineri zeci de atacuri aeriene în sudul și estul Libanului, vizând infrastructuri ale Hezbollah, inclusiv o tabără de antrenament.
18:15
Regizor celebru, găsit vinovat că a fraudat Netflix de 11 milioane de dolari pentru mașini de lux, ceasuri și saltele # Adevarul.ro
Regizorul hollywoodian Carl Erik Rinsch, care a realizat filmul 47 Ronin cu Keanu Reeves, lansat în 2013, a fost condamnat pentru fraudarea Netflix cu 11 milioane de dolari, bani cheltuiți pe speculații cu criptomonede și pe un adevărat tur de cumpărături extravagante.
Acum 8 ore
18:00
Kremlinul amenință cu desfășurarea Gărzii Naționale în Donbas dacă se creează „zona demilitarizată” propusă de Zelenski în planul de pace # Adevarul.ro
Kremlinul a transmis vineri că, în cazul implementării planului președintelui ucrainean Volodimir Zelenski privind crearea unei „zone demilitarizate” în Donbas, Rusia ar putea înlocui trupele regulate ale armatei cu unități ale Gărzii Naționale (Rosgvardia).
17:30
Un milionar care și-a construit averea de la zero dezvăluie cele cinci fraze pe care le repetă zilnic copiilor săi: „Poți să faci bani și în timp ce dormi” # Adevarul.ro
Un milionar care și-a construit averea de la zero a dezvăluit cele cinci reguli de bază pe care el și soția sa le transmit copiilor lor pentru a-i pregăti pentru o viață de adult la fel de prosperă.
17:30
Preşedintele PSD Constanţa și-a anunțat demisia din funcție după un deceniu la conducerea filialei. Care sunt motivele # Adevarul.ro
Liderul organizației județene PSD Constanța, senatorul Felix Stroe, și-a anunțat vineri demisia de la conducerea filialei pe care o conduce din anul 2015.
17:30
Drumul expres Oradea-Arad să fie construit mai devreme. Bolojan: „Există o intenţie a constructorilor să înceapă lucrările pe cheltuiala lor” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că există posibilitatea ca drumul expres Oradea-Arad să fie construit mai devreme decât prevede calendarul oficial.
17:15
Trupele ucrainene au recucerit părţi din oraşul Kupiansk, în provincia nord-estică Harkov, şi mai multe sate din jurul acestuia, într-o operaţiune care a dus la încercuirea unităţilor ruse, a declarat vineri un comandant al armatei ucrainene, potrivit Reuters.
17:15
Veste-bombă în fotbalul românesc. SuperLiga ar putea avea mai puține echipe. Mihai Stoica cere schimbarea sistemului.
17:15
Holograf, Bibi și Simona Nae, artiștii care anunță concerte de excepție la „Crăciunul Nordului” de la Romexpo # Adevarul.ro
Organizatorii celui mai așteptat târg de Crăciun din București, Crăciunul Nordului, au anunțat line-up-ul de concerte live care vor avea loc între 12 și 14 decembrie 2025. Holograf, Bibi, Claudia Ghițulescu, Simona Nae, Lary, Cristina Ene, Poetika, Vladimir Tătaru sau Xandra sunt doar ...
17:00
Germania acuză oficial Rusia de atacul cibernetic care a vizat controlul traficului aerian. Ambasadorul rus, convocat # Adevarul.ro
Germania a acuzat Rusia de un atac cibernetic asupra sistemul său de control al traficului aerian, precum şi de o campania de destabilizare în timpul ultimelor alegeri parlamentare.
17:00
Program și regulament de acces RICKY MARTIN LIVE: Romexpo (Pavilionul B), 16 decembrie 2025 # Adevarul.ro
Au rămas doar câteva zile până la revenirea lui Ricky Martin în România cu cel mai recent turneu al său – Ricky Martin Live 2025, un spectacol vibrant care promite o experiență muzicală memorabilă pentru fanii din întreaga lume.
17:00
Milioane de europeni trăiesc în case reci. Unde este cea mai gravă sărăcie energetică și cât de afectată este România # Adevarul.ro
Peste 41 de milioane de persoane din UE nu își permit să-și încălzească în mod adecvat locuințele, ceea ce reprezintă 9,2% din populație.
17:00
Magia Crăciunului prinde viață la ROMEXPO. Traseul Spiridușilor devine inima Crăciunului Nordului # Adevarul.ro
Bucureștiul se pregătește să intre în poveste. Între 28 noiembrie 2025 și 4 ianuarie 2026, Crăciunul Nordului transformă spațiile de la ROMEXPO într-un univers dedicat bucuriei, copiilor și spiritului autentic al sărbătorilor.
17:00
Fostul șef Romsilva pierde în instanță: Teodor Țigan trebuie să returneze bonusul de 100.000 de euro # Adevarul.ro
Fostul director general al Romsilva, Teodor Țigan, actual șef al Direcției Silvice Arad, a pierdut în instanță procesul împotriva regiei.
16:45
Tudorel Toader se apără: „Nu cred că am vreo răspundere pentru modul în care am gestionat Ministerul Justiției” # Adevarul.ro
Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, afirmă că nu are nicio responsabilitate pentru modul în care a condus instituția.
16:45
Nume importante din handbalul românesc au semnat petiția pentru protejarea sportului românesc. Ionuț Stroe: „Politicul nu are ce căuta în vestiar” # Adevarul.ro
Deputatul PNL Ionuț Stroe a anunțat că tot mai multe nume importante din handbalul românesc au semnat petiția adresată președintelui României, Nicușor Dan, prin care se solicită retrimiterea în Parlament a legii considerate discriminatorii.
16:45
Industria HoReCa se află într-o transformare accelerată, iar siguranța oaspeților a devenit un criteriu esențial în evaluarea calității unui hotel sau centru SPA.
16:30
UE introduce o taxă nouă pentru toate coletele sub 150 de euro. Cât va fi și de când se aplică # Adevarul.ro
Miniștrii de Finanțe ai Uniunii Europene au ajuns vineri la un acord privind introducerea unei taxe vamale pentru toate coletele cu o valoare mai mică de 150 de euro care intră în blocul comunitar.
16:30
Laurențiu Beșu, magistratul care apare în documentarul Recorder, renunță la robă. Cererea făcută la CSM # Adevarul.ro
Ionel Laurențiu Beșu, magistratul care apare în documentarul Recorder, a solicitat să renunțe la statutul de judecător. El a depus o cerere la CSM în care solicită să devină procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu.
16:30
Cehii, testați de răbdare în Bănie: ce probleme au întâmpinat ultrașii de la Spartă Praga pe aeroportul din Craiova # Adevarul.ro
Coșmar la Craiova pentru Sparta Praga. Cehii au plecat cu greu după 15 ore de așteptare.
16:15
SGR-ul din România, exemplu de bune practici în economia circulară, prezentat la Bruxelles # Adevarul.ro
România a adus experiența sa în economia circulară la Bruxelles, în cadrul unei mese rotunde organizate de BUCHAREST CENTER FOR ECONOMY & SOCIETY (CES Bucharest) la Parlamentul European. Evenimentul, intitulat „Sistemul de Garanție-Returnare.
16:15
Ministrul ungar de Externe, atac direct la secretarul general a NATO: „Îi solicităm lui Mark Rutte să înceteze să alimenteze tensiunile de război!!!” # Adevarul.ro
Ministrul ungar de Externe îl acuză pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, că subminează negocierile de pace şi că declarațiile sale recente alimentează tensiunile în Europa în ceea ce priveşte războiul.
Acum 12 ore
15:45
Vremea începe să se răcească în acest weekend în toate regiunile țării, inclusiv în Capitală, au anunțat meteorologii.
15:30
Laura Codruța Kovesi intervine în scandalul legat de justiție. Fosta șefă DNA a semnat scrisoarea magistraților # Adevarul.ro
Fosta șefă DNA și actuala șefă a Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, a reacționat, vineri în sprijinul magistraților care au denunțat abuzurile din justiție în documentarul Recorder, dar și în urma publicării acestuia.
