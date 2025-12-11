Veniturile Rusiei din exporturile de petrol, la cel mai scăzut nivel de la invazia Ucrainei

11:20

Companiile şi autorităţile locale, vor avea la dispoziţie peste 1,5 miliarde euro sub formă de granturi pentru investiţi în domeniul energiei şi eficienţei energetice la începutul anului viitor, în condiţiile în care, în ţara noastră, mai mult de 70.000 MW de noi proiecte fotovoltaice se află în diferite faze de dezvoltare, având contracte de racordare deja semnate, arată datele REI, grup de companii specializat în atragerea de finanţări nerambursabile, prin fonduri europene şi ajutoare de stat, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează.