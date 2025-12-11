Scandal uriaș în Justiție. Un judecător de la Curtea de Apel București contrazice conducerea în conferința de presă

13:40

Criza apei din Prahova continuă să creeze haos, iar situația devine tot mai greu de înțeles pentru localnici. Deși furnizarea apei a fost reluată, oamenii nu o pot folosi aproape deloc, iar după repornirea sistemului au apărut noi avarii care au lăsat din nou comunitățile fără apă. Mai grav este că există riscul ca pierderile […]