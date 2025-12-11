Alege ce citești
Ionel Laurențiu Beșu, judecătorul din documentarul „Justiție capturată”, cere CSM să fie transferat procuror la Giurgiu # National.ro
Ionel Laurențiu Beșu, magistratul care apare în documentarul Recorder „Justiție capturată", a solicitat oficial Consiliului Superior al Magistraturii să renunțe la funcția de judecător și să treacă în rândul procurorilor, cerând numirea sa la Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu. Decizia vine în plin scandal public, după dezvăluirile făcute de acesta în investigația jurnalistică.
Acum o oră
22:50
22:50
Fake news, noul țap ispășitor? Buzoianu avertizează asupra manipulării, dar oamenii rămân tot fără apă # National.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, susține că avalanșa de fake news din această săptămână a amplificat panica în rândul populației, însă pentru cei peste 100.000 de oameni lăsați fără apă potabilă în Prahova și Dâmbovița, problema reală nu a fost zvonistica online, ci robinetul gol. Totuși, ministra anunță că lucrează la o analiză amplă privind dezinformările,
Acum 2 ore
22:00
Ministerul Sănătății a anunțat oficial, joi, identificarea unui caz de lepră la Cluj-Napoca, primul raportat în România după anul 1981, în timp ce alte trei persoane sunt în continuare investigate. Cele patru femei, angajate ca maseuze într-un salon și originare din Asia, au intrat imediat sub supravegherea specialiștilor, declanșând o amplă anchetă epidemiologică.
Acum 4 ore
19:40
Pe 8 și 9 decembrie, televiziunile, ziarele și celelalte vuvuzele aliniate ordinelor „Sistemului" au prezentat cu emfază „vizita oficială" a președintelui Nicușor Dan la omologul său francez. Realitatea e mult mai puțin spectaculoasă: la Elysee a fost doar un banal prânz de lucru, fără conferințe de presă comune, fără declarații oficiale, doar un video tip
Acum 6 ore
19:10
O analiză realizată de experții Blocului Național Sindical arată că măsurile extreme de austeritate luate în acest an de Guvernul Bolojan au condus, în realitate, la o scădere a încasărilor la buget cu circa 7 miliarde de lei. Totodtaă, salariu mediu, în luna septembrie, a scăzut, în termini reali, cu peste 275 de lei, atrage
18:40
”Fabricat în Europa” încurcă industria auto. Stabilirea regulilor de aprovizionare locală, foarte periculoasă # National.ro
Producătorii de automobile au avertizat că propunerile „Made in Europe" care stabilesc niveluri de conținut local pentru produse ar provoca perturbări suplimentare în lanțurile de aprovizionare. Oliver Zipse, directorul executiv al BMW, a declarat pentru Fianancial Times că stabilirea unor reguli complexe de aprovizionare locală este „foarte periculoasă", deoarece acestea ar fi „extrem de greu"
18:10
Donald Trump spune că vrea să remodeleze politica în Europa. Pentru mulți alegători din marile democrații europene, se pare că a făcut-o deja. Revenirea lui Trump în funcția de președinte al SUA este mult mai importantă pentru alegătorii din Germania, Franța și Marea Britanie decât alegerea liderilor naționali, potrivit respondenților la primul sondaj internațional Politico.
18:00
Sindicatele îi dau peste nas lui Bolojan. Nu există polițist de birou. Toți sunt scoși în stradă # National.ro
Iritați de declarațiile premierului Ilie Bolojan referitoare la creșterea vârstei de pensionare pentru MAI, în special pentru cei care nu sunt în zona operativă, sindicaliștii din sistem i-au replicat acestuia că nu există polițiști de birou. Și asta pentru că toți angajații MAI sunt scoși în stradă pentru orice eveniment, fie că vorbim de evenimente
18:00
Imobiliarele devin geostrategie în România: Knight Frank, franciza de lux cu rădăcini în litigii, offshore-uri rusești și o conexiune-surpriză cu intelligence-ul israelian # National.ro
În lumea real estate-ului românesc, numele Knight Frank România a devenit sinonim cu eleganța, credibilitatea și profesionalismul importat din marile metropole financiare ale lumii. Dar ce se întâmplă atunci când, sub această vitrină impecabilă, apar detalii care nu seamănă deloc cu decorul unei francize globale, ci mai degrabă cu arhitectura întunecată a finanțelor offshore, a
17:50
Benfica a învins Napoli cu 2-0, iar Jose Mourinho a profitat de moment ca să trimită săgeți spre fotbalul italian și portughez. Întrebat dacă ritmul din Serie A este mai lent decât în Champions League, portughezul a răspuns: „E valabil și în Portugalia. Ultima echipă portugheză care a câștigat Champions League a făcut-o acum peste
Acum 8 ore
17:10
Real Madrid a ajuns într-un punct critic după eșecul cu Manchester City, 1-2 pe Bernabeu, al doilea consecutiv după 0-2 cu Celta Vigo. Doar două victorii în ultimele opt meciuri au ridicat semne mari de întrebare asupra viitorului lui Xabi Alonso. Deși Florentino Perez stabilise ca duelul cu Manchester City să fie decisiv pentru antrenorul
17:00
Guvernul australian a interzis accesul persoanelor sub 16 ani pe rețelele sociale. Marea Britanie introduce norme care obligă site-urile pornografice să verifice dacă utilizatorii au peste 18 ani. Franța, Italia și Spania anunță planuri similare. Totuși, interdicțiile privind rețelele sociale ridică întrebări delicate cu privire la platformele care trebuie incluse, relatează The Economist. Pe lângă
16:40
Marea Britanie și Germania devin centre cheie pentru un nou val de startup-uri în domeniul apărării cu inteligența artificială, în timp ce Europa încearcă să se reînarmeze pe fondul creșterii tensiunilor geopolitice. Investitorii vor să profite de bugetele militare tot mai mari ale guvernelor, determinate de războiul dintre Rusia și Ucraina și de presiunea exercitată
16:00
Aflat într-o perpetuă defazare, Consiliul Europei vrea să adopte acum Convenția de înființare a unei Comisii internaționale privind cererile de despăgubiri pentru Ucraina. România va semna, prin ministrul Oana Țoiu, aderarea la această convenție, fapt care implică sume importante pe care țara noastră trebuie să le plătească pentru ca unii să aprobe despăgubiri care nu
15:50
Când președintele francez Emmanuel Macron a inaugurat Comandamentul Spațial al Franței la Toulouse, pe 12 noiembrie, și a declarat că spațiul devine un "câmp de luptă", puțini se așteptau la o confirmare atât de rapidă. Două săptămâni mai târziu, la Consiliul ministerial al European Space Agency(ESA), statele membre au aprobat cel mai mare buget din
15:50
Sub administrația lui Donald Trump, prima licitație pentru concesiuni petroliere în Golful Mexic atrage oferte de milioane de dolari. BP, Shell și Chevron s-au numărat printre companiile care au depus oferte în valoare totală de 371,8 milioane de dolari pentru drepturile de foraj petrolier și gazier. Potrivit Financial Times, cele mai mari două oferte, de
Acum 12 ore
15:20
ANPC, controale la marile magazine din București! S-au găsit produse expirate și diferenţe între preţul de la raft şi cel de la casă/Cât au fost amenzile – FOTO # National.ro
Inspectorii ANPC au mers în marile magazine din Capitală, dar nu la cumpărături, ci în controale. S-a lăsat cu amenzi în urma neregulilor pe care comisarii Autorității pentru Protecția Consumatorilor le-au constatat în aceste unități comerciale. Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au dat amenzi în valoare circa de 3,2 milioane de lei, în
14:10
1. Felicitări, Adriana Săftoiu! A avut și Băsescu o consilieră frumoasă, harnică, loială. Acea consilieră se numește Elena Udrea. Felicitări, Adriana Săftoiu, dar nu știi pentru ce! Pentru că TVR e finanțată de Guvern – taxa RRA a fost desființată – și, dacă ai difuzat documentarul despre justiție, încropit de Unitatea Recorder, înseamnă că Guvernul
13:40
VIDEO. Război total, cu acuzații interne la Curtea de Apel București, după documentarul Recorder. „Suntem terorizați” / Ținta este „de a crea haos controlat” # National.ro
De la nivelul Curții de Apel București au apărut reacții publice, într-o conferință de presă extraordinară, după ancheta de presă a Recorder care a urmărit – sub forma unui documentar – problemele din justiție. Până să înceapă conferința de presă și să vorbească șefa Curții de Apel București, Liana Arsenie, o judecătoare de la CAB,
12:50
Cele mai recente vești de la meteorologi: vortexul polar ar putea lovi România înainte de Crăciun! Se anunță schimbări ale vremii # National.ro
Vortexul polar care a adus vreme rea în Statele Unite și Rusia, generând ninsori și temperaturi scăzute, nu are deocamdată impact asupra Europei. În timp ce alte regiuni se confruntă cu o iarnă în toată regula, continentul european, inclusiv România, se vor afla sub influența unui flux de aer cald dinspre Atlantic. Meteorologul Mihai Huștiu,
11:30
VIDEO. Trump spune că a discutat cu liderii europeni despre Ucraina în „termeni destul de duri”: „Nu vrem să ne pierdem timpul”/ Ce urmează # National.ro
Președintele american pare să-și piardă răbdarea în privința negocierilor legate de planul de pace în Ucraina. Recent, Donald Trump a discutat telefonic cu trei lideri europeni, inclusiv cu omologul său francez, Emmanuel Macron. „Am discutat despre Ucraina în termeni destul de duri" – a declarat acesta în fața jurnaliștilor. Din câte s-a mai aflat, Ucraina
11:00
USR cere demiterea șefului DNA, Marius Voineag. Dominic Fritz: „Politicienii pot să repare legile justiției” # National.ro
Președintele USR, Dominic Fritz, a anunțat, joi, 11 decembrie, că partidul pe care-l conduce cere demiterea șefului DNA, Marius Voineag, în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder. Dominic Fritz îl invită pe premierul Ilie Bolojan și pe ceilalți parteneri de guvernare să susțină USR în demersurile privind justiția. El solicită, de asemenea, modificarea Legilor Justiției, astfel
Acum 24 ore
10:10
Proteste în Bulgaria! Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă pentru a cere demisia guvernului: „Plecați!” – VIDEO # National.ro
Au fost noi proteste în Bulgaria. Oamenii au ieșit în număr mare în stradă, miercuri seară, pentru a cere plecarea actualului Guvern. Zeci de mii de persoane au manifestat miercuri seara din nou la Sofia și în alte orașe bulgare pentru a cere demisia guvernului. Nemulțumirile oamenilor ieșiți în stradă țin de bugetul pentru anul
09:40
Caz cutremurător în Timiș: Zeci de bătrâni ţinuți, în condiții improprii, în casa unei proprietare de azil. Căminul fusese închis de autorități # National.ro
Un caz cutremurător a ajuns în atenția autorităților din județul Timiș. Se face o anchetă de amploare, după ce zeci de vârstnici au fost găsiți într-o casă, în contextul în care azilul în care fuseseră găzduiți a fost închis de autorități, în urma descoperirii unor neconformități. Poliţiştii şi inspectorii de la DGASPC Timiş au găsit
07:20
06:00
Berbec Trebuie să vă schimbați obiceiurile și să faceți din nou un efort pentru a vă îmbunătăți în mod clar sănătatea. Nu întârziați să luați decizia asta și întoarceți-vă pe acea cale care vă oferă o viață mai sănătoasă. Taur Discutați cu partenerul dvs. pentru a face proiecte viitoare, mai ales dacă considerați că
Ieri
21:00
20:10
China a inclus pentru prima dată cipuri autohtone de inteligență artificială pe o listă oficială de achiziții publice, consolidându-și sectorul tehnologic înainte de decizia lui Donald Trump de a permite exporturile Nvidia către această țară. Ministerul Industriei și Tehnologiei Informației a adăugat recent procesoare IA de la grupuri chineze, inclusiv Huawei și Cambricon, pe lista
19:40
PSD se află în punctul în care fie rupe odată pentru totdeauna alianța toxică pe care o are cu USR, fie urmează drumul sigur spre irelevanță politică, o alegere care va fi greu de înțeles. Românii au transmis clar că nu vor USR la guvernare, dar, cu toate acestea, scandalurile se țin lanț la Palatul
19:00
România nu mai are specialiști sau cei care mai există încă nu sunt luați în seamă. Criza apei provocată prin golirea barajului Paltinu a avut la bază o eroare de calcul și un nivel extrem de ridicat al incompetenței. Deși spun că s-au consultat cu experți și profesori universitari, cei de la Apele Române au
18:30
Europa nu mai reușește să compenseze schimbarea de poziție a SUA față de Ucraina, iar ajutorul militar primit de Kiev ar putea atinge cel mai scăzut nivel în 2025 dacă tendința nu se inversează, potrivit Institutului Kiel. „Conform datelor disponibile până în octombrie, Europa nu a reușit să mențină ritmul din prima jumătate a anului
18:10
Thierry Henry a comentat răbufnirea lui Mohamed Salah, scos din lot de Arne Slot pentru duelul cu Inter și ținut trei meciuri la rând pe bancă în Premier League. Egipteanul a acuzat public clubul că l-a „aruncat sub autobuz", însă legenda Franței spune că reacția a fost complet greșită. Henry a explicat la CBS Sports
18:00
O nouă tragedie în lumea medicală! Un medic chirurg a murit chiar în timpul unei consultații # National.ro
Un chirurg gorjean, în vârstă de 48 de ani, de la Spitalul Orășenesc „Sfântul Ștefan" din Rovinari a murit chiar în timpul programului de lucru.
17:30
Donator cu genă cancerigenă, tată pentru aproape 200 de copii în Europa. Unii au murit deja de cancer # National.ro
Aproape 200 de copii din toată Europa s-au născut cu risc de cancer după ce un bărbat cu o mutație genetică a donat spermă. Donatorul de spermă era purtător al unei mutații genetice ce crește semnificativ riscul de cancer. Se știa însă sănătos tun, fără să aibă habar că poartă această genă mortală. De aceea […] The post Donator cu genă cancerigenă, tată pentru aproape 200 de copii în Europa. Unii au murit deja de cancer first appeared on Ziarul National.
17:30
Ministerul Energiei a decis să lanseze din nou programul de sprijin financiar pentru cumpărarea de repartitoare de căldură pentru românii săraci. Cum suma este aceeași, ca și în 2024, de 375 milioane de lei, se pare că nimeni nu s-a înghesuit să beneficieze de acest sprijin. Ministerul susține că săracii ar putea face economie de […] The post Cum face economii Guvernul Bolojan? Românii săraci trebuie să-și închidă caloriferele first appeared on Ziarul National.
17:10
Zinedine Zidane revine în fotbalul francez într-un rol surprinzător: acționar la Union Foot de Touraine, club apărut după fuziunea dintre Ouest Tourangeau, Tours și Joue-les-Tours, toate ajunse în faliment. Noua echipă joacă în National 3, dar are planuri ambițioase. Proiectul este susținut de Basile Riboud, fiul fostului CEO Danone, în jurul căruia s-a strâns un […] The post Noua forță a Franței, cu Zidane și Danone în spate?! first appeared on Ziarul National.
17:00
Samsung confirmă lansarea Galaxy S26 în februarie 2026. Tot ce știm despre viitoarele telefoane ale companiei # National.ro
Samsung pregătește o schimbare majoră cu noua serie Galaxy S26, programată pentru lansare la începutul lui 2026. Noile telefoane vin cu un design redesenat, camere îmbunătățite și cipuri de ultimă generație, în premieră cu tehnologie 2nm pentru Exynos 2600. Deși Samsung nu a anunțat încă data evenimentului Unpacked, există câteva posibilități vehiculate în ultima vreme. […] The post Samsung confirmă lansarea Galaxy S26 în februarie 2026. Tot ce știm despre viitoarele telefoane ale companiei first appeared on Ziarul National.
17:00
Donald Trump și Xi Jinping vorbesc frumos despre inteligența artificială, roboți și alte minuni futuriste. Dar amândoi au o nostalgie pentru anii 1950. Anii 1950 au stabilit bazele viziunii economice a mișcării MAGA. La sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, America reprezenta aproximativ 60% din producția mondială. Când Trump a anunțat tarifele „Zilei Eliberării” pentru […] The post MAGA și Mao. Donald Trump și Xi Jinping împărtășesc nostalgia anilor ’50 first appeared on Ziarul National.
16:50
Puși să caute bani și în ”gaură” de șarpe, miniștrii Guvernului Bolojan s-au apucat să răscolească toate actele normative pentru a descoperi ”oportunități”. Astfel, ministrul Dezvoltării, care, probabil, a primit și un premiu pentru asta, a descoperit că amărâții din locuințele sociale nu aveau actualizată chiria cu rata inflației încă din 2007. Astfel, printr-un proiect […] The post Foame de bani. Chiria pentru locuințele sociale se majorează cu 224% first appeared on Ziarul National.
16:40
Țările UE încearcă să accelereze adoptarea unei decizii de a bloca pe termen nelimitat până la 210 miliarde de euro din activele suverane ale Rusiei, în încercarea de a ocoli premierul Ungariei, Viktor Orban, chiar înainte ca liderii europeni să se întâlnească la summitul de săptămâna viitoare. Efortul de a adopta legislația – care invocă […] The post UE vrea să pună gheara pe activele rusești, dar se lovește de obstacolul Ungaria first appeared on Ziarul National.
16:30
Un model de Dacia Duster l-a uimit total pe un jurnalist olandez. Deține o tehnologie premium și costă foarte puțin # National.ro
Dacia a dezvăluit noua motorizare Duster Hybrid-G 150 4×4 la începutul lunii septembrie. Noul model are tehnologii inedite pentru marca românească. Un jurnalist olandez a avut ocazia să testeze şi să exploreze pe viu noul Duster Hybrid-G 4×4 şi spune că nu poate înţelege cum poate acest model să coste atât de puţin, cu atât […] The post Un model de Dacia Duster l-a uimit total pe un jurnalist olandez. Deține o tehnologie premium și costă foarte puțin first appeared on Ziarul National.
16:10
Motivul pentru care România nu poate implementa conceptul de „Golden Visa”. CSAT a blocat proiectul, după care a fost retras din Parlament # National.ro
Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) a blocat oficial proiectul de lege cunoscut sub numele de „Vizele de Aur”, o inițiativă a mai multor parlamentari liberali. Programul, care ar fi permis cetățenilor din afara Uniunii Europene să obțină rezidență în România în schimbul unor investiții financiare, a fost considerat un risc de securitate națională. […] The post Motivul pentru care România nu poate implementa conceptul de „Golden Visa”. CSAT a blocat proiectul, după care a fost retras din Parlament first appeared on Ziarul National.
16:00
Reguli noi la frontieră, începând de miercuri, 10 decembrie: amprente și fotografii în loc de ștampile pentru cetățenii din afara Uniunii Europene # National.ro
Începând de miercuri, 10 decembrie, cetățenii țărilor din afara Uniunii Europene vor trece printr-o nouă procedură de control la intrarea în blocul comunitar: amprentare și recunoaștere facială. Sistemul de Intrare/Ieşire a devenit operațional în toate punctele de frontieră Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră transmite că Sistemul de Intrare/Ieşire (EES) funcţionează începând de miercuri cu […] The post Reguli noi la frontieră, începând de miercuri, 10 decembrie: amprente și fotografii în loc de ștampile pentru cetățenii din afara Uniunii Europene first appeared on Ziarul National.
16:00
BREAKING NEWS: CCR a amânat decizia pe pensiile magistraților pentru duminică, după Crăciun # National.ro
După ore întregi de discuții, Curtea Constituțională (CCR) a amânat, miercuri, 10 decembrie, o decizie pe sesizarea venită din partea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) privind legea care stabileşte condiţiile de pensionare pentru magistraţi, dar şi noul calcul al pensiei acestora. Noul termen a fost stabilit pentru data de 28 decembrie, care pică […] The post BREAKING NEWS: CCR a amânat decizia pe pensiile magistraților pentru duminică, după Crăciun first appeared on Ziarul National.
15:40
Uniunea Europeană se confruntă cu atacurile și disprețul lui Donald Trump. America pare să nu mai fie garantul securității europene. Liderii europeni încearcă să stabilească dacă au nevoie de noi garanții de securitate, în cazul în care cele ale NATO se dovedesc a fi nesigure. De asemenea, explorează posibilitatea unei coordonări strânse prin intermediul Forței […] The post Ce șanse are un plan european de apărare independent de America? first appeared on Ziarul National.
15:40
Dacă îmbrățișările ar fi fost divizii de armată, iar cuvintele euro, Volodimir Zelenski era cel mai bine înarmat și finanțat președinte din lume. „Suntem alături de Ucraina. Vă sprijinim în conflict și vă sprijinim în negocieri pentru a ne asigura că se ajunge la o soluție justă și durabilă”, a promis prim-ministrul britanic Keir Starmer […] The post Liderii europeni nu-l pot salva pe Zelenski first appeared on Ziarul National.
15:30
Administrația președintelui Donald Trump a prezentat o nouă Strategie de Securitate Națională care descrie aliații europeni drept fragili și reafirmă ambiția Washingtonului de a domina emisfera vestică. Documentul, publicat de Casa Albă, conține critici directe la adresa politicilor europene privind migrația și libertatea de exprimare, sugerând că unele state se confruntă cu riscuri profunde pentru […] The post Președintele păcii! first appeared on Ziarul National.
