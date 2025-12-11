Alege ce citești

15:40

Uniunea Europeană se confruntă cu atacurile și disprețul lui Donald Trump. America pare să nu mai fie garantul securității europene. Liderii europeni încearcă să stabilească dacă au nevoie de noi garanții de securitate, în cazul în care cele ale NATO se dovedesc a fi nesigure. De asemenea, explorează posibilitatea unei coordonări strânse prin intermediul Forței […]