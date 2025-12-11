Ucraina își propune să testeze un nou model de rachetă de croazieră, primită din Cehia. „Zboară cu drone și poate ajunge la Moscova”

10:00

Țările UE urmează să accelereze adoptarea unei decizii de blocare pe termen nelimitat a activelor suverane rusești în valoare de până la 210 miliarde de euro, în încercarea de a-l ocoli pe premierul ungar Viktor Orbán chiar înainte de summitul liderilor europeni de săptămâna viitoare. Efortul grăbit de a adopta legislația – care invocă puteri de urgență pentru a trece peste veto-urile naționale privind extinderea sancțiunilor – are ca scop protejarea influenței Bruxelles-ului în negocierile de pace conduse de SUA cu privire la războiul din Ucraina, potrivit unor oficiali familiarizați cu planurile, citați de Financial Times.