Scandal în parlamentul din Slovacia din cauza legislaţiei referitoare la informatori şi martori. Măsurile ar ameninţa statul de drept
Digi24.ro, 13 decembrie 2025 08:20
Parlamentul slovac a adoptat o lege referitoare la denunţători şi martori-cheie, despre care opoziţia a avertizat că ameninţă statul de drept, ceea ce a dus la schimburi de replici furioase şi chiar încăierări între politicieni.
• • •
Secret Santa, cel mai îndrăgit obicei de Crăciun. De unde a luat naștere tradiția de a oferi cadouri în secret # Digi24.ro
Secret Santa s-a impus în ultimii ani ca unul dintre cele mai răspândite obiceiuri de Crăciun din România, fiind practicat atât în mediul profesional, cât și în cercurile de prieteni sau în familie. Schimbul anonim de cadouri aduce, an de an, o atmosferă de bucurie, mister și apropiere.
Ministrul Rogobete anunță măsuri urgente la Spitalul de copii din Iaşi, unde a fost găsită o bacterie în apa de la robinet # Digi24.ro
Ministerul Sănătății anunță măsuri urgente la Spitalul de copii din Iași, după ce analizele de laborator au arătat prezența unei bacterii în apa de la robinet. Internările au fost sistate. Doar urgenţele majore vor fi preluate în această unitate, iar pacienții, aparținătorii și personalul medical vor primi apă potabilă îmbuteliată din rezerva de stat, anunță ministrul Sănătății, Aelexandru Rogobete, care a mers de urgență aseară la Iași. În acest moment, în secția ATI sunt 10 pacienți internați. Aceștia nu vor fi transferați. La acest spital, șapte copii care erau internați la terapie intensivă au murit în toamnă după ce au luat o baterie periculoasă.
Ce este și cum funcționează postul intermitent. Specialiștii avertizează: „O formă de înfometare stimulată” # Digi24.ro
Postul intermitent, cunoscut și sub denumirea de „intermittent fasting”, s-a impus în ultimii ani drept una dintre cele mai influente tendințe în nutriție. Dincolo de impactul asupra controlului greutății, această strategie alimentară este apreciată pentru modul în care susține funcționarea optimă a organismului.
Polița RCA este obligatorie și pentru trotinete și biciclete electrice. Ce prevede legea și ce sancțiuni se vor aplica # Digi24.ro
Începând de sâmbătă, 13 decembrie, regulile noi privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto (RCA) nu mai sunt doar pe hârtie, ci vin cu sancțiuni concrete. După o perioadă de 30 de zile acordată pentru conformare, autoritățile pot aplica amenzi cuprinse între 1.000 și 2.000 de lei celor care nu au o poliță RCA valabilă pentru vehiculele care trebuie asigurate prin lege, inclusiv bicicletele și trotinetele electrice. În plus, lipsa asigurării sau nerespectarea regulilor privind suspendarea acesteia poate duce și la reținerea certificatului de înmatriculare sau de înregistrare a vehiculului.
Calendar Simulare Evaluare Națională 2026: Când încep elevii probele scrise la română și matematică # Digi24.ro
Simularea pentru Evaluarea Națională 2026, în care elevii de clasa a VIII-a își pot testa cunoștințele înainte de examenul oficial, este programată să înceapă pe 16 martie 2026 cu proba la limba și literatura română. Pe 17 martie va urma proba la matematică, iar rezultatele vor fi comunicate pe 30 martie 2026.
În timp ce Trump presează Kievul să accepte un acord de pace, Rusia atacă simultan nouă orașe ucrainene și planifică o ofensivă majoră # Digi24.ro
Forțele armate ruse desfășoară atacuri - cu diferite grade de succes - asupra a nouă orașe ucrainene simultan. Toate aceste ofensive au la origine luptele intense din vara și toamna, în timpul cărora trupele ruse au reușit să înconjoare principalele poziții fortificate ucrainene din Donbas și din regiunile Harkov și Zaporojia, scriu jurnaliștii Meduza.
Fortificarea frontierei Europei și scenariul „Narva Next”: Cum se pregătesc țările baltice de „Ora X” a invaziei rusești # Digi24.ro
Țările baltice au o graniță de peste 1.000 de kilometri cu Rusia și aliatul său, Belarus, pe care acum o fortifică în încercarea de a remodela câmpul de luptă al unei posibile invazii, astfel încât să încetinească înaintarea trupelor rusești. Estonia, Letonia și Lituania au învățat din experiența Ucrainei că este crucial să nu piardă teren în primele zile ale războiului, înainte ca trupele NATO din țările aliate să poată interveni. Având în vedere teritoriul limitat de care dispun, pentru cele trei state nu există varianta retragerii.
Senatul a aprobat o zi liberă pe lună pentru femeile cu endometrioză. De ce unii liberali s-au opus, iar USR și UDMR s-au abținut # Digi24.ro
Senatul a adoptat, săptămâna aceasta, un proiect care introduce o zi liberă pe lună, plătită, pentru femeile diagnosticate cu endometrioză. Senatorii USR și UDMR s-au abținut la vot, invocând că textul legii este neclar, iar la PNL 13 au votat „contra” și doar 5 „pentru”. USR a explicat, pentru digi24.ro, că inițiativa legislativă este discriminatorie. „Ar trebui ca toate salariatele care manifestă simptome severe în timpul menstruației să beneficieze de același tratament, indiferent de afecțiunea de care suferă”, a motivat partidul. Senatoarea PNL Gabriela Horga a declarat, pentru digi24.ro, că s-a opus proiectului deoarece ar putea „face mai mult rău decât bine femeilor care suferă de această boală”.
Un somn sub 7 ore pe noapte este asociat cu o speranță de viață mai scurtă: „Să dormi puțin e mai nociv decât sedentarismul” # Digi24.ro
Un studiu recent arată că longevitatea este influențată direct de pragul de somn, indiferent de venituri, acces la sistemele de sănăptate sau locație. Mai mult, insuficiența somnului e mai nocivă decât alți factori despre care se știa până acum că influențează speranța de viață, precum sedentarismul sau diabetul, informează Digi24.
„Era ca un abator”. O rusoaică povestește grozăviile de pe frontul din Ucraina, pe care i le-a arătat fiul său pe telefon # Digi24.ro
Serviciul de informații militare al Ucrainei (GUR) a publicat conținutul unui dialog interceptat în care mama unui soldat rus îi descrie unei prietene scene groaznice de pe linia frontului din Ucraina, pe care i le-ar fi arătat fiul său într-un video filmat cu telefonul.
Cele mai îndrăgite filme de Crăciun din toate timpurile. Producții de vizionat în decembrie 2025 # Digi24.ro
Filmele de Crăciun continuă să captiveze publicul prin povești pline de magie, umor și emoție, care aduc spiritul sărbătorilor în casele tuturor. De la animația impresionantă „Klaus”, la comedia „Elf” sau musicalul memorabil „White Christmas”, aceste producții transformă fiecare vizionare într-o experiență memorabilă.
Suma exorbitantă pe care Kevin McCallister din „Singur acasă 2” ar plăti-o astăzi la Plaza, hotelul lui Donald Trump # Digi24.ro
Dacă aveți de gând să refaceți în curând călătoria iconică a lui Kevin McCallister la New York din Singur acasă 2, sper că ați economisit bani, pentru că nu va costa puțin, ne asigură Unilad
Furnizorul de apă din Iaşi, după analizele neconforme de la spitalul de copii: Apa din reţeaua publică este potabilă, fără riscuri # Digi24.ro
Societatea APAVITAL anunţă că apa distribuită în municipiul Iaşi este potabilă şi că nu există risc de contaminare, după ce analizele de apă prelevate la Spitalul Clinic de Urgenţǎ pentru Copii „Sf. Maria” au ieşit neconforme.
SUA au întrerupt temporar schimbul de informații cheie cu Israelul, în timpul administrației Biden, din cauza războiului din Gaza # Digi24.ro
Oficialii serviciilor secrete americane au suspendat temporar schimbul de informații cheie cu Israelul în timpul administrației Biden, din cauza îngrijorărilor legate de modul în care acesta a condus războiul din Gaza, scrie Reuters care citează șase persoane familiarizate cu subiectul.
„Poți să cumperi droguri la prețul unei cafele”. Șeful ANPCDDA trage un semnal de alarmă # Digi24.ro
Accesibilitatea drogurilor a crescut semnificativ în ultimii ani, inclusiv din cauza scăderii prețurilor și a apariției unor substanțe sintetice mai ieftine, avertizează președintele Agenției Naționale pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor, Rareș Petru Achiriloaie. Potrivit acestuia, în unele state europene drogurile fi cumpărate la prețul unei cafele, fenomen care pune presiune suplimentară pe sistemele de prevenție și combatere a consumului.
Persoanele care folosesc cabinele de bronzat se confruntă cu un risc aproape de trei ori mai mare de a dezvolta cancer de piele, conform concluziilor unui studiu publicat vineri în revista Science Advances, transmite AFP.
Europenii vor „garanţii de securitate” din partea americanilor înainte de concesii teritoriale în estul Ucrainei # Digi24.ro
Europenii şi ucrainenii le cer Statelor Unite să aducă „garanţii de securitate” înainte de orice negociere teritorială în estul Ucrainei ocupat de ruşi, a declarat vineri seară preşedinţia franceză, potrivit AFP şi Reuters.
„Trump iubește să fie lingușit”. Trimisul american John Coale, întâlnire cu Aleksandr Lukașenko în Belarus # Digi24.ro
Trimisul special al Statelor Unite, John Coale, s-a întâlnit vineri la Minsk cu președintele belarus Aleksandr Lukașenko, în cadrul unor discuții privind eliberarea deținuților politici din Belarus, informează Reuters. Întâlnirea a avut loc în contextul reluării dialogului dintre Washington și Minsk, după ani de sancțiuni și izolare diplomatică. „Se spune că Trump iubește să fie lingușit. Vreau să spun că îmi plac foarte mult acțiunile sale din ultima perioadă”, a declarat Lukașenko.
Patru mari lanțuri de magazine anunță retragerea de pe raft a unor loturi de lapte praf de la Nestle # Digi24.ro
Profi, Lidl, Penny şi Carrefour au anunţat, vineri, retragerea de la comercializare a unor loturi de lapte praf pentru sugari de la Nestle, din cauza identificarii prezenţei Bacillus cereus pe una dintre liniile de producţie din fabrica de origine. Cu o zi în urmă alte lanţuri de magazine au anunţat retragerea produsului.
Ucraina a lovit pentru a doua oară, în decurs de o săptămână, infrastructura petrolieră rusă din Marea Caspică # Digi24.ro
Ucraina a atacat din nou infrastructura energetică a Rusiei din Marea Caspică, drone ucrainene lovind două platforme petroliere aparţinând companiei ruse Lukoil, marcând o escaladare semnificativă a campaniei Kievului de a perturba producţia de petrol şi gaze a Moscovei, transmite Reuters.
Regele Charles, anunț de ultimă oră despre tratamentul pe care-l ia împotriva cancerului: „Poate fi copleșitor” # Digi24.ro
Regele Charles al III-lea a împărtășit „vestea bună” legată de cancerul său, declarând într-un mesaj personal că diagnosticarea precoce și „intervenția eficientă” înseamnă că tratamentul său poate fi redus în noul an, transmite BBC.
Trump spune că a pus capăt din nou conflictului dintre Thailanda și Cambodgia. Liderul de la Bangkok a anunțat altceva # Digi24.ro
Donald Trump a declarat vineri că a vorbit la telefon cu liderii Thailandei și Cambodgiei, care au convenit să pună capăt ostilităților la frontieră și să revină la armistițiul pe care l-a negociat președintele american la începutul acestui an, transmite Reuters.
Emisarul special al lui Putin amenință UE cu „consecințe extrem de grave” dacă activele Moscovei vor rămâne blocate # Digi24.ro
Reprezentantul special al președintelui Federației Ruse, șeful Fondului Rus de Investiții Directe (RFID), Kirill Dmitriev, a amenințat blocul comunitar cu „unele consecințe extrem de grave pentru Uniunea Europeană” dacă va fi o eventuală decizie de înghețare pe termen nelimitat a activelor rusești.
Justiţia rusă îi condamnă în lipsă pe procurorul-şef şi pe judecătorii CPI, pentru că au emis mandat de arestare pe numele lui Putin # Digi24.ro
Justiţia rusă i-a condamnat vineri în lipsă pe procurorul-şef şi pe judecătorii Curţii Penale Internaţionale (CPI) la pedepse cu închisoarea, în special pentru emiterea de „mandate de arestare ilegale” împotriva unor oficiali ruşi, inclusiv pe numele preşedintelui rus Vladimir Putin, informează AFP.
Cipru, care preia șefia Consiliului European în 2026, anunță că face din aderarea Republicii Moldova la UE o prioritate strategică # Digi24.ro
Cererea Moldovei de aderare la Uniunea Europeană va fi o prioritate pentru Cipru atunci când va prelua preşedinţia rotativă a Consiliului European, de la 1 ianuarie, a declarat vineri preşedintele Nikos Christodoulides, promiţând să promoveze progrese tangibile în lunile următoare, relatează Reuters.
Americanii s-au săturat de țapi ispășitori și vor soluții la dificultățile economice. Trump este în criză de comunicare: „E o farsă” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump și-a petrecut săptămâna vorbind cu îndrăzneală despre o economie americană înfloritoare, cu vremuri și mai bune în față, pe măsură ce politicile sale economice intră în vigoare. Problema pentru liderul de la Washington este că sondajele arată că o mare parte a americanilor nu simt încă acel optimism - iar în încercările sale inițiale de a aborda costul vieții, el a numit problema accesibilității o „farsă” democrată, potrivit unei analize NPR.
Narges Mohammadi, laureată a premiului Nobel pentru Pace din 2023, a fost arestată „cu violență” în Iran # Digi24.ro
Forțele de securitate iraniene au „arestat-o cu violență” pe laureata premiului Nobel pentru pace și activista pentru drepturile femeilor Narges Mohammadi, a declarat fundația acesteia, potrivit BBC.
O tânără din Spania a fost concediată pentru că a ajuns la serviciu cu 45 de minute mai devreme. Cum a motivat compania această decizie # Digi24.ro
Deși pentru mulți a ajunge devreme poate reprezenta o virtute, aceasta a devenit o calitate nu tocmai pozitivă pentru o femeie din Spania, care a ajuns să-și piardă locul de muncă pentru că obișnuia să se prezinte în mod repetat înainte de ora stabilită. Cazul, care a generat dezbateri pe rețelele sociale și în rândul experților în domeniul muncii, a fost examinat de un tribunal din Alicante, care a decis să susțină decizia companiei și să aprobe concedierea.
Câștigătorul Eurovision 2024 returnează trofeul pentru a protesta împotriva includerii Israelului în concurs. „Ceva e profund greșit” # Digi24.ro
Cântărețul elvețian Nemo, care a câștigat Concursul Eurovision 2024, a declarat că va returna trofeul câștigătorului, deoarece Israelului i se permite să concureze în competiția de muzică pop marcată de tulburări politice, informează LA Times.
Situație de criză la Iași. La Spitalul pentru Copii „Sf. Maria” a fost identificată bacteria Pseudomonas aeruginosa peste nivelul admis # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă, vineri seară, că se deplasează la Iaşi, după ce probele de apă prelevate din Spitalul Clinic de Urgenţǎ pentru Copii „Sf. Maria” au fost neconforme. A fost identificată bacteria Pseudomonas aeruginosa, în valori peste pragul de referinţă admis, şi s-a depăşit numărul total de bacterii mezofile. La nivelul Ministerului Sănătății a fost constituită o celulă de criză, în care au fost incluse: spitalele de urgență pentru copii din București – „Grigore Alexandrescu” și „Marie Curie”; Spitalul Județean de Urgență Suceava; precum și alte unități sanitare, în eventualitatea în care se va impune transferul unor pacienți din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” Iași. Aceste unități se află în stand-by și sunt coordonate direct de Ministerul Sănătății.
Record rușinos pentru armata lui Putin. Armata rusă se mișcă într-un ritm similar cu cel de la bătălia de la Somme din 1916 # Digi24.ro
Vladimir Putin încearcă să prezinte succesele armatei sale de ocupație ca pe un proces care va duce inevitabil la înfrângerea completă a Ucrainei și la pierderea statalității sale. Echipa de negociatori a lui Donald Trump și președintele SUA însuși, judecând după declarațiile și acțiunile lor, împărtășesc această poziție. În realitate, aceasta este extrem de departe de realitate, afirmă militarii ucraineni de pe front, comandantul suprem al Forțelor Armate ale Ucrainei, Alexander Sîrskî, și experții independenți.
Acord al ţărilor UE privind îngheţarea pe termen nelimitat a activelor băncii centrale ruse. Decizia crucială care se va lua în 7 zile # Digi24.ro
Guvernele ţărilor Uniunii Europene au ajuns la un acord cu privire la îngheţarea pe termen nelimitat a activelor băncii centrale ruse în Europa, a anunţat vineri preşedinţia daneză a Consiliului UE, astfel fiind înlăturat un obstacol important în calea disponibilizării fondurilor pentru Ucraina ca „împrumut de reparaţii”, transmit DPA şi Reuters.
Bryan Lanza, fost consilier al lui Donald Trump și care a spus Ucrainei că „Crimeea este pierdută”, este consultant pentru Lukoil # Digi24.ro
Bryan Lanza, care a fost consilier principal al campaniei prezidențiale a lui Donald Trump din 2024, a devenit consultant al diviziei internaționale a companiei petroliere ruse Lukoil, care caută cumpărători pentru activele sale, potrivit Politico
O navă turcă a fost avariată într-un atac aerian rusesc asupra infrastructurii portuare ucrainene la Marea Neagră # Digi24.ro
O navă comercială care naviga sub pavilionul Turciei a fost avariată vineri într-un atac aerian rusesc în apropierea oraşului-port ucrainean Odesa pe ţărmul Mării Negre, anunţă surse concordante citate de AFP.
Afaceristul rus Vladimir Antonov, arestat în Franța, pe baza unui mandat internațional emis de Lituania # Digi24.ro
Omul de afaceri rus Vladimir Antonov, vizat de un mandat de arestare lansat de Lituania pentru o presupusă deturnare de fonduri, a fost arestat în vestul Franţei, transmite AFP, potrivit Agerpres.
Ucraina ar putea adera accelerat la UE, până în 2027, conform proiectului planului de pace (Financial Times) # Digi24.ro
Ucraina ar urma să adere la UE până în 2027, conform unei propuneri discutate în cadrul negocierilor mediate de SUA pentru a pune capăt războiului Rusiei, într-o mişcare ce ar rescrie procedurile de aderare ale blocului european, accelerându-le, scrie, vineri, Financial Times.
Manifestație de amploare în Italia. Zeci de mii de persoane au protestat în stradă împotriva planurilor bugetare ale guvernului Meloni # Digi24.ro
Zeci de mii de persoane au ieşit vineri pe străzile din Italia pentru a protesta împotriva planurilor bugetare pentru 2026 ale guvernului condus de Giorgia Meloni, provocând perturbări în transporturi şi alte servicii publice, informează Reuters şi DPA.
Polițiștii se organizează în grupuri pe net pentru a schimba elemente de uniformă, susține Sindicatul Europol # Digi24.ro
Sindicaliştii din Poliţie reclamă, vineri seară, că s-a ajuns în situaţia în care angajaţii trebuie să se organizeze în grupuri pe reţelele de socializare pentru a schimba elemente de uniformă. „O instituţie care nu îşi poate îmbrăca propriii poliţişti nu mai poate vorbi nici despre modernizare, nici despre respect pentru profesie”, a transmis Sindicatul Europol.
Intenții necunoscute: întâlnirile secrete dintre FBI și negociatorul ucrainean pentru pace stârnesc îngrijorare în Occident (WP) # Digi24.ro
Directorul FBI, Kash Patel, şi adjunctul său, Dan Bongino, s-au întâlnit cu principalul negociator de pace al Kievului, Rustem Umerov, în contextul unei campanii de presiune din partea SUA pentru încheierea războiului. Întâlnirile secrete dintre principalul negociator de pace al Ucrainei şi liderii FBI au introdus o nouă incertitudine în negocierile cu miză foarte mare, scrie The Washington Post (WP) citând diplomaţi şi oficiali familiarizaţi cu această chestiune.
Doctorul Adrian Marinescu, despre cazurile de lepră din România: „Nu vom intra în panică. Riscul este foarte mic” # Digi24.ro
Cazurile de lepră confirmate recent în România nu reprezintă un pericol pentru populația generală, afirmă medicul infecționist Adrian Marinescu, managerul Spitalului de Boli Infecțioase Matei Balș din Capitală. Acesta a declarat, pentru Digi24, că este vorba despre cazuri de import, iar transmiterea bolii se face dificil, prin contact prelungit. Medicul subliniază că ancheta epidemiologică aflată în desfășurare la Cluj vizează doar persoanele identificate în acest caz.
Donald Trump, Bill Clinton și Bill Gates apar în fotografii publicate din dosarul Epstein. Ce alte personalități sunt vizate # Digi24.ro
Fotografii găsite în proprietatea lui Jeffrey Epstein îl leagă pe defunctul infractor sexual, care a fost condamnat, de Donald Trump, fostul președinte Bill Clinton, miliardarul din domeniul tehnologiei Bill Gates și fostul secretar al Trezoreriei SUA Larry Summers, notează Politico.
Zelenski merge luni la Berlin, anunță presa germană. Cancelarul Friedrich Merz a invitat reprezentanți ai SUA să participe la discuții # Digi24.ro
Președintele Volodimir Zelenski plănuiește să viziteze capitala Germaniei luni, 15 decembrie. Conform Bild, guvernul german nu a confirmat deocamdată vizita lui Zelenski. Cu toate acestea, în cartierul guvernamental și în spațiul aerian deasupra Berlinului sunt deja în vigoare măsuri de securitate neobișnuit de stricte, ceea ce sugerează că o astfel de vizită este în curs de pregătire, anunță European Pravda.
SUA vor păstra soldați în Lituania pentru încă cel puțin 1,5 ani: Noua strategie de securitate „nu e întreaga politică externă” # Digi24.ro
Trupele americane vor mai rămâne în Lituania pentru cel puţin încă două rotaţii de câte nouă luni fiecare, aşadar încă un an şi jumătate, a declarat, vineri, şefa guvernului lituanian, Inga Ruginiene, informează agenţia EFE.
Şefii ANPC, trimişi în judecată de DNA Timişoara. Paul Anghel, șef al Direcției de Supraveghere Piaţă: „Nu mă ascund şi nu fug” # Digi24.ro
Paul Anghel, director general al Direcţiei Generale de Control şi Supraveghere Piaţă din cadrul Autorităţii Naționale pentru Protecția Consumatorilor (A.N.P.C.) a anunţat, vineri, pe Facebook, că a fost trimis în judecată de DNA, alături de alţi colegi din cadrul ANPC şi a transmis că va dovedi adevărul în faţa instanţei de judecată, deoarece consideră că nu este vinovat de faptele pentru care este acuzat.
Premierul ungar Viktor Orban critică votul care interzice restituirea activelor înghețate rusești. „E dictatură de la Bruxelles” # Digi24.ro
Prim-ministrul ungar Viktor Orban a criticat Bruxelles-ul pentru votul scris planificat în vederea aprobării propunerii Comisiei Europene, bazată pe articolul 122 din Tratatul UE, de a interzice returnarea către Rusia a activelor sale înghețate în UE, anunță European Pravda.
A treia zi de proteste pentru o justiție corectă. Manifestații anunțate în București și marile orașe # Digi24.ro
Pentru a treia zi consecutiv, proteste pentru o justiție „curată și dreaptă” sunt anunțate în mai multe orașe din România, inclusiv în București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Sibiu, Brașov, Ploiești, Suceava, Galați, Oradea, Constanța și Pitești. În Capitală, manifestanții sunt așteptați în Piața Victoriei, iar la Cluj-Napoca protestul este programat în fața Judecătoriei, în zona Dorobanților.
Poliția maghiară vrea ca primarul liberal al Budapestei, opozant al lui Orban, să fie pus sub acuzare pentru organizarea unui marș LGBT # Digi24.ro
Poliția maghiară a propus, vineri, ca procurorii să formuleze plângeri împotriva primarului liberal al Budapestei, Gergely Karacsony, pentru rolul său în organizarea unui miting pentru drepturile LGBT care s-a transformat într-o demonstrație antiguvernamentală în iunie, potrivit Reuters.
Harta riscurilor pentru UE, în 2026: sabotaje, o pace în Ucraina favorabilă Rusiei și ruptura de SUA # Digi24.ro
Un război hibrid în Uniunea Europeană, cu sabotaje în blocul comunitar, posibilitatea încheierii războiului din Ucraina în condiții favorabile Rusiei, noi atacuri din partea Moscovei și retragerea de către SUA a sprijinului în materie de securitate sunt riscurile cele mai probabile cu care s-ar putea confrunta UE în anul 2026, relatează EFE și Agerpres, citând un document realizat de Institutul Universitar European (EUI).
