„Poți să cumperi droguri la prețul unei cafele”. Șeful ANPCDDA trage un semnal de alarmă

21:10

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă, vineri seară, că se deplasează la Iaşi, după ce probele de apă prelevate din Spitalul Clinic de Urgenţǎ pentru Copii „Sf. Maria” au fost neconforme. A fost identificată bacteria Pseudomonas aeruginosa, în valori peste pragul de referinţă admis, şi s-a depăşit numărul total de bacterii mezofile. La nivelul Ministerului Sănătății a fost constituită o celulă de criză, în care au fost incluse: spitalele de urgență pentru copii din București – „Grigore Alexandrescu” și „Marie Curie”; Spitalul Județean de Urgență Suceava; precum și alte unități sanitare, în eventualitatea în care se va impune transferul unor pacienți din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” Iași. Aceste unități se află în stand-by și sunt coordonate direct de Ministerul Sănătății.