Cele mai îndrăgite filme de Crăciun din toate timpurile. Producții de vizionat în decembrie 2025

07:10

Senatul a adoptat, săptămâna aceasta, un proiect care introduce o zi liberă pe lună, plătită, pentru femeile diagnosticate cu endometrioză. Senatorii USR și UDMR s-au abținut la vot, invocând că textul legii este neclar, iar la PNL 13 au votat „contra” și doar 5 „pentru”. USR a explicat, pentru digi24.ro, că inițiativa legislativă este discriminatorie. „Ar trebui ca toate salariatele care manifestă simptome severe în timpul menstruației să beneficieze de același tratament, indiferent de afecțiunea de care suferă”, a motivat partidul. Senatoarea PNL Gabriela Horga a declarat, pentru digi24.ro, că s-a opus proiectului deoarece ar putea „face mai mult rău decât bine femeilor care suferă de această boală”.