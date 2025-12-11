Procurorii din CSM au o poziție diferită de judecători și solicită verificarea informațiilor din materialul Recorder
DigiFM.ro, 11 decembrie 2025 16:20
Secția de procurori a CSM anunță că va face verificări în legătură cu acuzațiile aduse de câțiva magistrați în documentarul Recorder, având o poziție diferită de judecătorii din Consiliu, care au susținut că materialul jurnalistic reprezintă o 'amplificare a campaniei de destabilizare a puterii judecătorești'.
Acum 5 minute
16:40
ANPC a dat amenzi de 3,2 milioane de lei după controale la marile magazine din Bucureşt. Au fost găsite produse expirate și diferenţă între preţul de la raft şi cel de la casa de marcat # DigiFM.ro
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au dat amenzi în valoare de 3,2 milioane de lei după controale la marile magazine din Bucureşti, fiind oprite definitiv de la comercializare peste patru tone de produse neconforme.
Acum 15 minute
16:30
Prim-ministrul bulgar, Rosen Jeliazkov, a prezentat joi demisia guvernului său, după săptămâni de proteste de stradă împotriva politicilor economice ale acestuia şi a eşecului perceput în combaterea corupţiei, transmite Reuters.
16:30
Fostul judecător Cristi Danileț critică modul în care conducerea Curții de Apel București a dat explicații, în cadrul unei conferințe de presă extraordinare, în legătură cu dezvăluirile din reportajul Recorder.
16:30
Suntem următoarea ţintă a Rusiei, a declarat joi secretarul general al NATO, Mark Rutte, care a apreciat că mult prea mulţi aliaţi nu simt urgenţa ameninţării ruse, transmite Reuters.
Acum 30 minute
16:20
Acum 4 ore
14:30
14:20
14:10
Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a declarat joi că "neînţelegerile" cu Statele Unite în privinţa Ucrainei au fost rezolvate în urma unei întâlniri de la începutul acestei luni între preşedintele Vladimir Putin şi trimisul american Steve Witkoff, relatează Reuters.
14:00
Acum 6 ore
12:20
Curtea de Apel Bucureşti organizează, joi, o conferinţă extraordinară de presă, în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder.
12:20
12:00
Acum 8 ore
10:00
09:40
09:40
09:40
09:30
09:30
09:30
09:30
Acum 12 ore
08:00
Acum 24 ore
21:40
21:30
18:40
17:00
Ieri
16:40
16:30
16:00
15:20
15:20
14:50
14:30
14:30
14:20
14:20
14:00
14:00
12:10
12:10
09:50
09:40
09:40
09:30
09:20
9 decembrie 2025
17:10
17:00
17:00
Ucraina, care a ”pierdut mult teritoriu”, trebuie să organizeze alegeri, cere preşedintele american Donald Trump într-un interviu acordat site-ului Politico, în care îşi reiterează criticile împotriva omologului său ucrainean Volodimir Zelenski, relatează AFP.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:20
16:10
16:00
