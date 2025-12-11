Un număr de 90 de vârstnici, relocaţi din spaţii ale Căminului „Casa Ana”.  Ei stăteau în condiţii inumane, pe saltele puse pe jos sau la subsol, fără lumină şi căldură

18:40

Preşedintele Nicuşor Dan declară, miercuri, că a văzut cap-coadă documentarul Recorder despre justiţie şi cel mai simplu este să ne revoltăm, încă o dată, şi să aruncăm vina generic dar mai greu este să rezolvăm problemele din justiţie. Şeful statului arată că a început să lucreze la un raport cu date despre problemele din sistemul de justiţie şi îi invită pe toţi magistraţii să îi scrie direct despre problemele pe care le întâmpină, subliniind că trebuie şi o asumare în interiorul profesiei.