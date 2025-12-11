ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Ce au învățat partidele după alegerile din Capitală? Răspund Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
Digi24.ro, 11 decembrie 2025 16:50
• • •
Rusia cere Londrei să dezvăluie ce făcea soldatul ucis în Ucraina. Maria Zaharova: „Vor trebui să recunoască, sincer” # Digi24.ro
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova, a declarat joi că Marea Britanie trebuie să dezvăluie ce făcea de fapt soldatul britanic ucis marţi în Ucraina, acuzând Londra că ajută Kievul să comită „acte de terorism”, relatează Reuters.
Un bărbat este cercetat sub control judiciar după ce a expus simboluri legionare la Alba Iulia, în timpul ceremoniilor de 1 Decembrie # Digi24.ro
Un bărbat este cercetat sub control judiciar după ce a afişat, de Ziua Naţională, în faţa Muzeului Naţional al Unirii din Alba Iulia, simboluri legionare. La locuinţa sa au fost găsite, în urma unei percheziţii, şi alte astfel de materiale, precum şi o sutană preoţească, pe care el a purtat-o de 1 Decembrie.
Asociațiile magistraților cer autorităților „să se abțină” de la cercetări și presiuni asupra „vocilor critice” din Justiție # Digi24.ro
Mai multe asociații reprezentantive ale magistraților au transmis joi, 11 decembrie, un comunicat comun prin care subliniază că judecătorii sau procurorii apără Legea atunci când semnalează public derapaje de tipul ingerințelor politice, presiunilor ierarhice sau deficiențelor sistemice, nu o încalcă. Asociațiile cer autorităților să respecte dreptul magistraților la liberă exprimare.
Ce concesii ar putea accepta ucrainenii pentru pace. Rezultatele celui mai recent sondaj de opinie par a-l contrazice pe Donald Trump # Digi24.ro
Un nou sondaj arată că majoritatea ucrainenilor se opun unor concesii majore față de Rusia, chiar dacă Donald Trump susține că publicul dorește un acord rapid și presează Kievul să urmărească o soluție negociată.
Președintele Viktor Orban? Strategia care l-ar putea păstra la putere pe liderul maghiar indiferent de rezultatele din 2026 # Digi24.ro
Prim-ministrul maghiar Viktor Orbán explorează modalități de a-și menține controlul asupra Ungariei, indiferent de rezultatul alegerilor care vor avea loc în aprilie. Pentru că unele sondaje arată un avans de două cifre pentru opoziție, Orban ia în considerare ideea de a prelua președinția și de a rescrie legile pentru a o transforma în cea mai puternică funcție din țară, potrivit unei persoane familiarizate cu situația, care a cerut să nu fie identificată, scrie Bloomberg.
Scenetă sinistră dintr-un oraș „eliberat” de armata lui Putin: „Mulțumesc soldaților, vă iubim! Vă rog să ne luați de aici” # Digi24.ro
Vladimir Putin a fost informat că armata sa e „eliberat” un nou oraș din Ucraina. Anunțul a fost însoțit cu imagini din orașul care acum este sub controlul Federației Ruse. Mai mult, intens a fost distribuit și un clip video în care o doamnă aflată la senectute încălțată în șlapi pare că recită un text învățat în care mulțumește forțelor ruse pentru că „a fost eliberată”.
Cancelarul german Friedrich Merz susține că Trump a primit o propunere privind posibile concesii teritoriale ucrainene # Digi24.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat joi că președintele american Donald Trump a primit o nouă propunere care prezintă concesii teritoriale pe care Ucraina ar putea fi dispusă să le ia în considerare pentru a pune capăt invaziei Rusiei. Merz a spus că documentul a fost transmis după ce el și alți lideri europeni au purtat o convorbire telefonică cu Trump miercuri, anunță Kyiv Post.
„Au transformat-o într-o mumie”. Un soldat povestește ultimele zile ale jurnalistei ucrainene care a murit într-o închisoare rusească # Digi24.ro
Mărturia unui soldat ucrainean eliberat recent confirmă cele mai sumbre scenarii despre ultimele zile ale jurnalistei Viktoria Roșchina, capturată de forțele ruse în 2022. Potrivit relatării sale, tânăra de 27 de ani a fost transportată în stare critică spre închisoarea Sizo-3 din Kizel, unde ar fi murit după doar opt zile, prezentând urme evidente de violență. Ancheta internațională arată că Rusia nu a oferit niciodată un certificat de deces familiei, iar rămășițele ei au indicat tortură și posibilă strangulare.
Echipa lui Trump ar fi discutat formarea unei alianțe cu Rusia și China ca alternativă la G7. Ce țări ar putea face parte din „Core 5” # Digi24.ro
Administrația președintelui american Donald Trump ar fi discutat ideea formării unui nou organism al marilor puteri, Core 5, care ar include China și Rusia, apropiind adversarii tradiționali și contrastând puternic cu actualul G7.
Ucraina este lovită de un nou scandal de corupție: blindaj pentru tancuri, la un preț triplu # Digi24.ro
Agențiile anticorupție din Ucraina au descoperit o presupusă schemă de deturnare de fonduri, în cadrul căreia au fost sustrase milioane de euro destinați achiziționării de blindaje pentru tancuri.
Transportatorii primesc sprijin financiar: compensări de la Guvern de 40-65 de bani pe litrul de motorină, până în martie 2026 # Digi24.ro
Executivul a aprobat, în ședința de joi, o Hotărâre privind instituirea unei scheme de ajutor de stat destinată operatorilor de transport rutier, în vederea compensării creșterii accizei la motorina utilizată drept combustibil pentru motor, potrivit unui comunicat de presă transmis de Ministerul Finanțelor. Numărul estimat de beneficiari este de 2.200 de operatori.
Portugalia, afectată de prima greva generală din ultimii 12 ani. Până și operațiile au fost amânate în spitale # Digi24.ro
Zeci de zboruri și trenuri au fost anulate, școlile închise și intervenții chirurgicale amânate în spitale din Portugalia, în contextul în care cele două principale federații sindicale organizează o grevă generală împotriva unor reforme fără precedent în domeniul muncii, relatează BBC.
Ucraina își propune să testeze un nou model de rachetă de croazieră, primită din Cehia. „Zboară cu drone și poate ajunge la Moscova” # Digi24.ro
Un producător ceh de arme urmează să furnizeze Ucrainei o nouă rachetă de croazieră capabilă să lovească ținte aflate la distanțe de până la Moscova, ca parte a testelor de luptă înainte de producția în serie planificată.
România primește echipamente militare de 10 milioane de dolari de la Lockheed Martin: dronă VXE30 și sisteme avansate pentru flota F-16 # Digi24.ro
Guvernul a aprobat, în ședința de joi, o hotărâre care prevede acceptarea de către statul român a unei donaţii din partea companiei Lockheed Martin Global Inc. din SUA, care constă într-un sistem de aeronavă fără pilot la bord, model VXE30, în valoare de 920.262 euro, care va fi dat în administrarea SPP. O altă hotărâre a Executivului are ca obiect o donație de la aceeași companie către statul român a unui sistem integrat de management logistic, software și hardware – platforma ILIAS, precum și alte 8 sisteme auxiliare de instruire pentru piloții F-16 (PTA), a căror valoare totală se ridică la 10 milioane de dolari.
Încă patru întreprinderi de stat intră în procesul de reformă: Executivul actualizează lista companiilor monitorizate prin PNRR # Digi24.ro
Guvernul a adăugat încă patru companii la lista primelor 17 companii care au intrat în procesul de reformă şi în analiza Comitetului interministerial pentru sprijinirea implementării Reformei 9 (CNR9), condus de vicepremierul Oana Gheorghiu. Este vorba de C.N.C.A.F. Mininvest S.A., Romaero S.A., C.N.M.P.N. Remin S.A şi Avioane Craiova S.A, companii din portofoliul Ministerului Economiei.
Cum explică șefa ÎCCJ momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul conferinței de la Curtea de Apel București # Digi24.ro
În timpul conferinței de presă tensionate de la Curtea de Apel București, de joi, vicepreședinta Curții de Apel București, Ionela Tudor, îi transmite președintei Liana Arsenie: „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”.
Șeful NATO, Mark Rutte, avertizează: „Suntem următoarea ţintă a Rusiei. Momentul pentru acţiune este acum” # Digi24.ro
Suntem următoarea ţintă a Rusiei, a declarat joi secretarul general al NATO, Mark Rutte, care a apreciat că mult prea mulţi aliaţi nu simt urgenţa ameninţării ruse, transmite Reuters. Rutte le-a cerut aliaţilor să-şi crească rapid cheltuielile şi producţia pentru apărare pentru a preveni un război purtat de Rusia, care ar putea fi "de amploarea războiului pe care l-au îndurat bunicii şi străbunicii noştri".
Avertisment pentru utilizatorii TikTok din România: au fost sesizate tentative de phishing. Recomandări de securitate de la DNSC # Digi24.ro
Utilizatori din România ai platformei TikTok au raportat primirea unor mesaje suspecte în care li se solicită transmiterea unui formular pentru confirmarea faptului că sunt deţinătorii unui cont sau ai unei pagini, în realitate scopul hackerilor fiind acela de a prelua controlul asupra contului în sine, avertizează Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC).
15:40
Procurorii din CSM au o reacție diferită față de secția pentru judecători: Dacă faptele ar fi adevărate, sistemul judiciar a abdicat # Digi24.ro
Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) se delimitează de poziția Secției pentru judecători din cadrul aceluiași for și subliniază, într-un comunicat distinct, că va verifica „realitatea concluziilor” prezentate în documentarul Recorder. Procurorii din CSM subliniază că au cerut de mai multe ori schimbarea legilor justiției și acuză politicienii că „nu s-a dorit ca deficiențele legislative semnalate să fie înlăturate”.
Violența la muncă, reglementată mai strict: firmele au 90 de zile să-și adapteze procedurile, altfel riscă amenzi de până la 7.000 lei # Digi24.ro
Guvernul a adoptat, în şedinţa de joi, un proiect de lege care defineşte conceptele de violenţă şi hărţuire în domeniul raporturilor de muncă, precum şi principiile generale de prevenire a violenţei şi hărţuirii la locul de muncă şi extinde aria de aplicare a măsurilor de protecţie a angajaţilor şi asupra altor spaţii asociate locului de muncă. Un alt proiect adoptat de Executiv introduce noi obligaţii pentru angajatori cu scopul prevenirii violenţei şi a hărţuirii, în toate formele de manifestare.
ANPC a dat amenzi în valoare de 3,2 milioane de lei marilor magazine din Bucureşti, în doar două zile. Ce nereguli au fost găsite # Digi24.ro
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a desfășurat, pe 8 și 9 decembrie, 65 de acțiuni de control la mari magazine de retail din București și a aplicat amenzi contravenționale de circa 3,2 milioane de lei, potrivit unei informări a Autorității.
Premierul bulgar și-a dat demisia după protestele uriașe de la Sofia. A făcut anunțul înainte de votarea moțiunii de cenzură # Digi24.ro
Prim-ministrul bulgar Rosen Zhelazkov și-a prezentat joi demisia guvernului său, după săptămâni de proteste de stradă împotriva politicilor economice și a eșecului perceput în combaterea corupției.
Cine este judecătoarea Raluca Moroșanu, care a intervenit în timpul conferinței de la Curtea de Apel București cu un discurs manifest # Digi24.ro
Raluca Moroșanu, potrivit propriei prezentări, se află în magistratură de 26 de ani, dintre care în ultimii 19 ani a fost judecătoare la Curtea de Apel București. Ea a intrat în atenția publică după ce, în timpul unei conferințe de presă susținută la Curtea de Apel București, a avut un discurs manifest.
De ce au fost schimbați judecătorii în dosarul lui Vanghelie. Explicațiile președintei Curții de Apel # Digi24.ro
Preşedinta Curţii de Apel Bucureşti, Liana Arsenie, a răspuns joi, în cadrul unei conferințe de presă, acuzațiilor legate de direcţionarea dosarelor prin schimbarea arbitrară a compunerii completurilor de judecători și a explicat ce s-a întâmplat în dosarul fostului primar al Sectorului 5 Marian Vanghelie.
Elevi amenințați cu briceagul de o profesoară la o școală din Galați. Poliția a deschis o anchetă # Digi24.ro
Este anchetă la o școală din Galați după ce o profesoară și-ar fi amenințat elevii cu un briceag. Aceasta ar fi scos arma albă din geantă și le-ar fi spus copiilor că le taie degetele dacă nu sunt cuminți. Femeia nu mai e lăsată să predea, iar polițiștii au deschis dosar penal.
Șefa Curții de Apel acuză o judecătoare din ancheta Recorder: A decontat ilegal o chirie și l-a lovit în cap cu dosarul pe un coleg # Digi24.ro
Președinta Curții de Apel București Liana Nicoleta Arsenie a declarat, miercuri, despre judecătoarea care a acuzat abuzurile conducerii CAB și a criticat-o pe șefa ÎCCJ Lia Savonea, Daniela Panioglu, că aceasta a încasat ilega o chirie, cu toate că avea un apartament de 104 metri pătrați și a avut o atitudine violentă, „l-a lovit cu dosarul în cap pe colegul său de complet de judecată”.
Un bărbat care consuma zilnic câte opt băuturi energizante a ajuns la spital cu o formă rară de atac cerebral. Avertismentul medicilor # Digi24.ro
Medicii din Marea Britanie trag un semnal de alarmă privind efectele periculoase ale băuturilor energizante după ce un bărbat sănătos, în jurul vârstei de 50 de ani, a dezvoltat o formă rară de accident vascular cerebral și a rămas cu amorțeală permanentă la mâini și picioare, după ce a consumat zilnic câte opt băuturi energizante, relatează The Guardian.
Comisia Europeană a trimis România în fața Curții de Justiție pentru nerespectarea obligațiilor de monitorizare a calității aerului # Digi24.ro
Comisia Europeană a decis, joi, să trimită România în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, după ce a constatat că țara nu respectă obligațiile prevăzute în directivele europene privind calitatea aerului. Potrivit Executivului comunitar, rețeaua națională de monitorizare este incompletă, dispune de un număr insuficient de puncte de măsurare și nu furnizează date de calitate, așa cum impun normele europene în domeniu.
DSP a ridicat restricţiile privind consumul apei în mai multe localităţi din Prahova, afectate de criza de la Paltinu # Digi24.ro
Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Prahova a ridicat, joi, restricţiile privind consumul apei în mai multe localităţi afectate de criza de la Paltinu, care a debutat în data de 28 noiembrie. Evaluarea rezultatelor analizelor de laborator a probelor de apă potabilă prelevate în sistemele Brebu, Telega, Breaza, Floreşti, Băicoi, Băneşti a arătat încadrarea parametrilor analizaţi în valorile admise conform normelor în vigoare.
Taximetriști din București, reținuți de Poliție după ce au spart parolele bancare ale unor clienți și au furat aproape 50.000 lei # Digi24.ro
Cinci taximetrişti din București au fost reţinuţi pentru 24 de ore după ce ar fi retras suma totală de 48.200 de lei din conturile unor persoane pe care le-au transportat şi au aflat parolele de acces de la aplicaţiile bancare ale acestora.
„O fântână arteziană” de petrol „cu o înălțime de 10-12 metri” a fost semnalată în regiunea Uckermark după avarierea unei conducte joi dimineață. Operațiunile de curățare sunt în curs, dar autoritățile spun că râurile locale ar putea fi afectate, scrie The Local.
Declarație manifest la Curtea de Apel București. O judecătoare spune că dezvăluirile Recorder sunt adevărate: „Suntem terorizați” # Digi24.ro
Moment surprinzător în timpul conferinței de presă susținute, joi, la Curtea de Apel București. Judecătoarea Raluca Moroșanu a luat cuvântul pentru a spune că dezvăluirile din documentarul Recorder sunt adevărate și că îl susține pe colegul său, Laurențiu Beșu, unul dintre judecătorii care au vorbit despre neregulile în sistemul de justiție. „Suntem terorizați cu acțiuni disciplinare”, susține Morașanu.
BNR avertizează: „Stabilitatea financiară a României este sub presiune”. Care sunt principalele riscuri semnalate # Digi24.ro
România se confruntă în continuare cu riscuri ridicate la adresa stabilității financiare, potrivit raportului publicat de Banca Națională din decembrie 2025. Deși sectorul bancar rămâne bine capitalizat și rezilient, vulnerabilitățile provin în principal din dezechilibrele interne, în special deficitele bugetare mari, dar și din climatul global tensionat, care influențează direct economia locală.
Scandal în Slatina: bărbat violent, arestat pentru 24 de ore după ce și-a bătut partenera și i-a distrus autoturismul # Digi24.ro
Un bărbat a fost arestat pentru 24 de ore după ce şi-a agresat partenera, iar apoi a spart geamurile de la maşina femeii. Poliţiştii au fost anunţaţi despre acest conflict de fata victimei, în vârstă de 19 ani.
Imagini de la capturarea petrolierului „Skipper”, în largul Venezuelei. Momentul în care trupele americane coboară pe punte cu frânghii # Digi24.ro
Forțele americane au capturat miercuri un petrolier în largul coastelor Venezuelei, marcând o escaladare semnificativă a presiunii Washingtonului asupra guvernului lui Nicolas Maduro. Videoclipul difuzat de autoritățile americane arată elicoptere militare deasupra navei și trupe coborând cu frânghii pe punte, preluând controlul asupra petrolierului.
Ucraina a lansat miercuri noapte „cel mai amplu atac cu drone asupra Federației Ruse din ultima vreme”, inclusiv la Moscova # Digi24.ro
Armata ucraineană a desfășurat în noaptea de miercuri spre joi ceea ce rușii numesc „cel mai amplu atac cu drone asupra Federației Ruse din ultima vreme”. Circa 300 de drone, dintre care circa 40 s-au îndreptat spre Moscova, au fost lansate spre teritoriul Rusiei, relatează Reuters.
Ministrul ucrainean de Externe: „Orice încercare de atenuare a tendinţelor Rusiei face Rusia şi mai agresivă” # Digi24.ro
Rusia a distrus arhitectura securităţii la Marea Neagră şi militarizează şi peninsula ocupată, transformând-o într-un punct de agresiune în continuare, a afirmat ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, la conferinţa „Reconstruirea Ucrainei: securitate, oportunităţi, investiţii”, care are loc la Bucureşti.
MAE atenționează transportatorii români: Ungaria introduce restricție de 7,5 tone la graniță din 1 ianuarie 2026 # Digi24.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) atrage atenţia transportatorilor de marfă asupra faptului că, în Ungaria, de la 1 ianuarie, va fi introdusă o restricţie de greutate de 7,5 tone pe drumul principal între Berettyóujfalu şi frontieră. Traficul de marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 7,5 tone va utiliza exclusiv autostrada M4.
Lavrov îl laudă pe Donald Trump și atacă liderii europeni: „Toate neînțelegerile cu americanii au fost eliminate” # Digi24.ro
Șeful diplomației de la Moscova a vorbit pe larg despre stadiul în care se află negocierile cu SUA privind încheierea războiului din Ucraina. Lavrov susține că „toate neînțelegerile din negocierile cu americanii privind Ucraina au fost eliminate.
APIA va plăti aproape 39 de milioane de lei crescătorilor de animale pentru serviciile prestate în septembrie # Digi24.ro
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a anunțat joi că va achita aproape 39 de milioane de lei crescătorilor de animale care au depus cereri de plată pentru serviciile prestate în luna septembrie, aferente trimestrului trei din 2025.
NYT: Cum s-au folosit frații Tate de politicieni români și de familia Trump pentru a fi eliberați. Presiunile din spatele deciziei # Digi24.ro
Frații Andrew și Tristan Tate, acuzați în România de viol și trafic de persoane, au reușit să plece din țară după ce o hotărâre extraordinară a justiției le-a ridicat interdicția de a călători. În perioada în care erau anchetați, cei doi au cultivat relații cu personalități influente din dreapta americană, de la prezentatorul Tucker Carlson până la Barron Trump. O anchetă a publicației The New York Times (NYT), bazată pe zeci de interviuri și analiza documentelor judiciare, e-mailurilor și mesajelor text, arată cum cazul fraților Tate a ajuns să implice niveluri înalte ale politicii din România și Statele Unite.
Ce prevede noul plan de pace al lui Donald Trump. Anexele sunt comparate cu Conferința de la Yalta din 1945 (wsj) # Digi24.ro
Planul de pace în Ucraina al preşedintelui american Donald Trump include propuneri în vederea unei restabiliri a livrărilor de energie rusă către Europa, realizarea unor investiţii americane importante în domeniile pământurilor rare şi energia din Rusia şi exploatarea activelor suverane ruseşti blocate, dezvăluie The Wall Street Journal (WSJ).
America „nu se poate apăra singură”: Un fost comandant NATO îndeamnă SUA să rămână angajată în Europa. „Putin se va întoarce” # Digi24.ro
Generalul în retragere al Forțelor Aeriene ale SUA Philip Breedlove, fostul comandant suprem al NATO, a avertizat miercuri că, pe fondul turbulențelor politice de la Washington, Statele Unite nu sunt pregătite și nici în măsură să-și abandoneze aliații și să facă față singure amenințărilor emergente, declarând într-un interviu amplu acordat Kyiv Post că securitatea Europei depinde de angajamentul susținut al Americii.
Radu Marinescu, după ce USR a cerut demiterea șefului DNA: „Ministrul Justiției nu poate acționa disciplinar” # Digi24.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat joi, la Digi24, după ce președintele USR Dominic Fritz a cerut demiterea șefului DNA în scandalul dezvăluirilor Recorder, că responsabilitatea unor anchete revine Inspecției Judiciare și Consiliului Superior al Magistraturii, precizând că el „nu poate acționa disciplinar”.
Podul rutier dintre România și Ucraina, peste râul Tisa, a trecut testele de rezistență. Când va fi deschis circulației # Digi24.ro
Podul rutier care traversează râul Tisa, asigurând legătura între România şi Ucraina, a fost testat la proba de greutate în mai multe zone ale construcţiei aflată în fază avansată de lucru, a transmis, joi, Consiliul Judeţean (CJ) Maramureş.
CSM va face verificări după ancheta Recorder. Instituția acuză amplificarea campaniei de subminare a încrederii în justiție # Digi24.ro
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a precizat, în legătură cu reportajul Recorder despre nereguli în sistemul de justiție că a luat act de „amplificarea campaniei de destabilizare a puterii judecătoreşti”. Instituția mai spune că alegațiile din reportat sunt contrare evaluării din ultimii ani efectuate față de sistemul de justiție prin ridicarea MCV, rapoartele Rule of law din ultimii 3 ani, intrarea în Schengen și procedura de aderare la OCDE.
