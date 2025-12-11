Echipa lui Trump ar fi discutat formarea unei alianțe cu Rusia și China ca alternativă la G7. Ce țări ar putea face parte din „Core 5”

11:20

Frații Andrew și Tristan Tate, acuzați în România de viol și trafic de persoane, au reușit să plece din țară după ce o hotărâre extraordinară a justiției le-a ridicat interdicția de a călători. În perioada în care erau anchetați, cei doi au cultivat relații cu personalități influente din dreapta americană, de la prezentatorul Tucker Carlson până la Barron Trump. O anchetă a publicației The New York Times (NYT), bazată pe zeci de interviuri și analiza documentelor judiciare, e-mailurilor și mesajelor text, arată cum cazul fraților Tate a ajuns să implice niveluri înalte ale politicii din România și Statele Unite.