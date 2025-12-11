Guvernul a suplimentat suma acordată pentru exproprierile necesare construirii Autostrăzii AO, din zona localităților Afumați, Corbeanca, Dragomirești-Vale și Glina
Economica.net, 11 decembrie 2025 18:20
Executivul a aprobat, joi, printr-o hotărâre, suplimentarea cu 247.580 de lei a sumei necesare pentru exproprierea imobilelor proprietate privată aflate pe coridorul Autostrăzii de centură Bucureşti, pe raza localităţilor Afumaţi, Corbeanca, Dragomireşti-Vale şi Glina din judeţul Ilfov şi Joiţa din judeţul Giurgiu, relatează Agerpres.
• • •
Alte ştiri de Economica.net
Acum o oră
18:20
Ministerul Educației propune completarea fondului de burse sociale pentru studenți pe anul 2026 cu 60 de milioane de euro # Economica.net
Ministerul Educaţiei şi Cercetării propune completarea fondului de burse sociale pentru studenţi pe anul 2026 cu 60 de milioane de euro, ceea ce ar însemna ca acest fond în noul an să fie apropiat de anii 2024 şi 2025 şi cu aproximativ 35% mai mare decât în anul 2023.
18:20
Dispare Superbet. Grupul se transformă în Super Technologies și se va concentra pe divertismentul digital # Economica.net
Superbet Group, companie fondată în România și unul dintre liderii globali ai industriei de tehnologie și divertisment, anunță transformarea în Super Technologie, anunță compania.
18:20
Guvernul a suplimentat suma acordată pentru exproprierile necesare construirii Autostrăzii AO, din zona localităților Afumați, Corbeanca, Dragomirești-Vale și Glina # Economica.net
Executivul a aprobat, joi, printr-o hotărâre, suplimentarea cu 247.580 de lei a sumei necesare pentru exproprierea imobilelor proprietate privată aflate pe coridorul Autostrăzii de centură Bucureşti, pe raza localităţilor Afumaţi, Corbeanca, Dragomireşti-Vale şi Glina din judeţul Ilfov şi Joiţa din judeţul Giurgiu, relatează Agerpres.
18:00
Lanțul românesc Magazine DIANA a atins borna de 100 de unități. Compania a deschis magazinul cu numărul 100 la Berbești, sat Dealul Aluniș, județul Vâlcea.
18:00
Am urmărit „Justiție capturată”, o relatare bine construită narativ, dar aproape integral dintr-o singură perspectivă. Realitatea, însă, este mai complexă: există două tabere, un conflict – asumat sau nu – între politicieni și magistrați, și o masă de oameni orientată emoțional, fără să-și dea seama că participă la un joc care nu le aparține.
Acum 2 ore
17:50
Trupele spaniole desfășurate pe flancul estic al NATO vor rămâne acolo atâta timp cât este nevoie, a dat asigurări ministrul Apărării Margarita Robles # Economica.net
Ministrul spaniol al Apărării, Margarita Robles (foto), a declarat joi că trupele spaniole desfăşurate pe flancul estic al NATO vor rămâne acolo "atât timp cât va fi nevoie", pentru "a face faţă climatului dificil generat de ameninţarea actuală", în contextul războiului din Ucraina, transmite agenţia EFE, relatează Agerpres.
17:40
Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, joi, 500 de milioane de lei de la bănci, printr-o emisiune de obligaţiuni de stat, cu scadenţa în 25 februarie 2032, la un randament mediu de 6,90% pe an.
17:20
Românii se pregătesc de Sărbători cu bugete chibzuite și visează la destinații exotice – sondaj Provident # Economica.net
Românii își pregătesc Sărbătorile cu mai multă atenție ca oricând. Jumătate dintre ei spun că vor cheltui până în 1.000 de lei, iar pentru a rămâne în buget se bazează pe o metodă simplă: lista de cadouri. Așa arată cel mai recent sondaj realizat de ivox la comanda Provident.
Acum 4 ore
16:50
Sediul din Dublin al Temu a fost percheziționat de autoritățile de reglementare din UE, firma chineză fiind suspectată că primește subvenții din partea Guvernului de la Beijing # Economica.net
Sediul central european al Temu din Dublin a fost percheziționat de autoritățile de reglementare din UE săptămâna trecută, din cauza suspiciunilor legate de potențialele subvenții de stat chineze acordate retailerului online, care este o subsidiară a gigantului chinez de comerț electronic PDD Holdigs, a declarat miercuri o persoană familiarizată cu ancheta, relatează Reuters.
16:40
Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) instalează 400 de sisteme moderne de monitorizare pe drumurile naționale și autostrăzi, a anunțat joi Cristian Pistol, directorul general al CNAIR.
16:00
Comisia Europeană ar putea extinde cu cinci ani termenul până la care mai pot fi tranzacționate mașini hibride # Economica.net
Comisia Europeană ia în considerare o amânare cu cinci ani a interdicției privind vânzarea de mașini dotate cu motoare cu combustie internă stabilită pentru 2035. Sunt vizate însă doar vehiculele hibride cu încărcare la priză (PHEV) sau extensor de autonomie (REEV/EREV).
16:00
Donaţii de la Lockheed Martin pentru România: sisteme de instruire piloţi F-16, aeronavă fără piloţi # Economica.net
Guvernul a aprobat, joi, acceptarea unor donaţii de către statul român din partea Lockheed Martin Global Inc, acestea constând în platforma ILIAS şi opt sisteme ajutătoare de instruire de piloţi F-16 pentru Ministerul Apărării Naţionale şi un sistem de aeronavă fără pilot la bord pentru Serviciul de Protecţie şi Pază.
15:50
Primăria Sectorului 2 va cofinanţa construirea noii arene multifuncţionale Dinamo cu 125 de milioane de lei, ceea ce reprezintă 25% din valoarea lucrărilor de construcţie şi montaj, potrivit unui proiect care va fi supus aprobării Consiliului Local în şedinţa din 16 decembrie, a anunţat primarul Rareş Hopincă, potrivit Agerpres.
15:30
Controversatul om de afaceri Frank Timiș a devenit partenerul statului român. El controlează de fapt firma din SUA cu care Nucearelectrica s-a asociat să facă o fabrică de prelucrare a pământurilor rare # Economica.net
Firma americană Critical Metals, care a încheiat cu societatea de stat românească Nuclearelectrica un acord pentru construirea în parteneriat a unei fabrici de procesare la Feldioara a pâmânturilor rare pe care prima le extrage din Groenlanda, este de fapt controlată de celebrul om de afaceri român Frank Timiș, care este,printre altele, artizanul afacerii Roșia Montană.
15:30
Calea ferată Craiova – Caransebeș: A fost semnat contractul pentru lotul 6 cu turcii de la Ictas # Economica.net
Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. anunță semnarea contractului pentru proiectarea și execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții „ Reabilitarea liniei feroviare Craiova–Drobeta Turnu Severin–Caransebeș, parte a Coridorului Orient/Est-Mediteranean ”, Lot 6: Cap X Postul de Oprire Nou Poarta – Caransebeș, km 436+887 – km 474+046,53.
15:20
Prim-ministrul bulgar, Rosen Jeliazkov, a prezentat joi demisia guvernului său, după săptămâni de proteste de stradă împotriva politicilor economice ale acestuia şi a eşecului perceput în combaterea corupţiei, transmite Reuters.
15:10
Răspuns dur de la Curtea de Apel Bucureşti la acuzele din documentarul Recorder. Ce spune conducerea CAB # Economica.net
Preşedintele Curţii de Apel Bucureşti, Liana Arsenie, a răspuns, joi, acuzaţiilor venite din partea unor magistraţi în documentarul Recorder, susţinând că este vorba despre o campanie de "linşare mediatică" a sistemului judiciar, iar acţiunile par a fi parte "dintr-un mecanism organizat de destabilizare".
15:10
UNIQA înregistrează o creștere de 17% a primelor brute subscrise și de 43% a profitului brut în primele 9 luni din 2025 față de aceeași perioadă din 2024 # Economica.net
UNIQA Asigurări și UNIQA Asigurări de Viață înregistrează o creștere de 17% a primelor brute subscrise în primele 9 luni, față de aceeași perioadă a anului precedent. Profitul net statutar înainte de impozitare a urcat cu aproape 43%, la 16,5 milioane de euro, arată firma.
15:10
Fermierii reclamă „un atac la securitatea agroalimentară naţională” şi cer președintelui Nicușor Dan să nu promulge legea care va permite majorarea impozitelor # Economica.net
Fermierii din cadrul Alianţei pentru Agricultură şi Cooperare (AAC) solicită preşedintelui României să nu promulge legea care va permite majorarea impozitelor începând de anul viitor, deoarece aceasta va reprezenta finalul de drum pentru multe afaceri agricole româneşti, ferme de familie şi mici fabrici de procesare.
15:10
România devine o verigă esenţială în producţia occidentală de materiale critice, prin fabrica de la Feldioara – Ivan # Economica.net
România devine o verigă esenţială în producţia occidentală de materiale critice, pentru că fabrica de procesare va funcţiona la Feldioara, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan.
15:10
Guvernul a aprobat, la propunerea Ministerului Finanțelor, schema de ajutor de stat pentru compensarea creșterii accizei la motorină # Economica.net
În ședința de Guvern de astăzi, 11 decembrie 2025, a fost aprobată Hotărârea privind instituirea unei scheme de ajutor de stat destinată operatorilor de transport rutier, pentru a compensa creșterea accizei la motorina utilizată drept combustibil pentru motor. ”Măsura vine ca răspuns la dificultățile financiare cu care se confruntă companiile din domeniul de transport din România, pe fondul inflației ridicate și al creșterii prețului motorinei”, arată un comunicat al Ministerului Finanțelor.
15:10
Flip.ro a depăşit pragul de 100 mil. euro plătiţi către vânzători. Un utilizator care vinde pe Flip primește circa 270 de euro # Economica.net
Flip.ro, platforma din grupul eMAG ce tranzacționează dispozitive electronice recondiționate, anunță că a depășit suma totală de 100 de milioane de euro generate pentru vânzători. Această cifră include tranzacțiile realizate în toate țările în care Flip este activ, alături de partenerii săi.
Acum 6 ore
14:00
Germania pregăteşte limitarea contestaţiilor în justiţie depuse de ONG-urile de mediu împotriva proiectelor de infrastructură # Economica.net
Guvernul german a decis joi să restricţioneze drepturile ONG-urilor de mediu de a contesta în justiţie proiecte de infrastructură, în ideea de a accelera construcţia de drumuri, căi ferate şi poduri de care ţara are nevoie urgentă, transmite AFP.
14:00
Premieră: Ucraina a lovit cu drone o platformă petrolieră a Lukoil din zona rusă a Mării Caspice. Producția a fost oprită # Economica.net
Drone cu rază lungă de acțiune ale Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) au lovit platforma petrolieră offshore Filanovskoye, deținută de compania „Lukoil-Nizhnevolzhskneft” în zona rusească a Mării Caspice.
14:00
Clienţii ING Bank vor putea primi, de joi, transferuri în euro instant, fără niciun comision, din toate ţările europene care au adoptat moneda euro, informează un comunicat al băncii, citat de Agerpres.
13:30
Care au fost cele mai tranzacţionate titluri de către investitorii români, în 2025 – Freedom24 # Economica.net
Tehnologia şi inteligenţa artificială au continuat anul acesta să fie sectoare dominante pentru investitorii români, atraşi de randamentele ridicate pe termen lung, printre cele mai populare acţiuni numărându-se MSFT.US (Microsoft), NVDA.US (Nvidia) şi INTC.US (Intel), giganţi în domeniul semiconductorilor, potrivit unei analize de specialitate realizate de Freedom24, date joi publicităţii.
13:30
Viktor Orban susţine noua strategie de securitate americană şi criticile preşedintelui Trump la adresa UE # Economica.net
Prim-ministrul Ungariei, ultranaţionalistul Viktor Orban, a declarat joi că noua strategie de securitate a SUA, foarte critică în Uniunea Europeană (UE), este unul dintre cele mai "importante" documente din ultimii ani, informează EFE.
13:30
Situaţie critică pentru pădurile din România. Unde sunt cele mai grave probleme (Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură) # Economica.net
Pădurile noastre se află, în prezent, într-o situaţie destul de critică şi ne întâlnim tot mai des cu un număr foarte mare de arbori care sunt afectaţi sever, a declarat, joi, la un eveniment de specialitate, Flavius Bălăcenoiu, cercetător în cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură (INCDS) "Marin Drăcea".
13:30
Reorganizare la Primăria Sectorului 1. Va fi desfiinţată Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale # Economica.net
Primăria Sectorului 1 va fi reorganizată, conform unei hotărâri aprobate joi de Consiliul local cu 20 de voturi "pentru", o abţinere şi cinci voturi "împotrivă".
13:30
România depășește pragul de 10.000 de lockere pentru livrarea coletelor, de 8 ori mai multe față de 2019 # Economica.net
Rețeaua de lockere din România se extinde într-un ritm accelerat, ajungând la cea mai ridicată capacitate de până acum înainte de perioada de Crăciun, când comerțul online înregistrează cel mai mare volum de comenzi din an. Conform datelor furnizate de eAWB, marketplace de servicii de curierat, care agregă informații de la toți curierii importanți din țară, infrastructura națională cuprinde puțin peste 10.000 de lockere active, cu 33% mai multe decât în 2024, acoperind toate cele 42 de județe și un total de 940 de localități.
13:30
Confederaţiile sindicale au susţinut în cadrul şedinţei Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social necesitatea creşterii salariului minim brut pe ţară garantat în plată la 4.350 lei, valoare ce ar reprezenta aproximativ 47% din salariul mediu brut, potrivit reprezentanţilor Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor Libere din România Frăţia.
13:30
Cireşele perfecte – Cultivatorii din Chile caută „formula magică” cu care să menţină controlul asupra pieţei din China # Economica.net
Industria cireşelor din Chile a înflorit de la o afacere de nişă la exporturi de miliarde de dolari, reprezentând aproximativ jumătate din livrările globale şi generând mai multe venituri pentru ţara sud-americană anul trecut decât litiul, transmite Bloomberg.
Acum 8 ore
12:10
Bani pentru crescătorii de animale. APIA anunţă că încep plăţile pentru luna septembrie, 39 de milioane de lei # Economica.net
Aproape 39 de milioane de lei vor fi plătiţi crescătorilor de animale care au depus cereri de plată aferente serviciilor prestate în luna septembrie, trimestrul III al anului în curs, informează, joi, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA).
12:10
„Criza lemnului” – Ce spune Comunitatea Forestierilor (Fordaq) despre legile din România şi Inventarul Forestier Naţional # Economica.net
Cadrul de reglementare de pe piaţa lemnului din România este din ce în ce mai complicat şi nu ajută deloc industria de profil, a declarat, joi, într-un eveniment de specialitate, preşedintele Comunităţii Forestierilor - Fordaq, Cătălin Tobescu.
12:10
Unul dintre cele mai ample teste Euro NCAP: rezultate interesante pentru Mercedes-Benz CLA, Kia EV4, Renault Clio sau Toyota Yaris # Economica.net
Ultimul test de siguranță realizat de Euro NCAP în 2025 a inclus nu mai puțin de 19 modele, rezultatele tuturor fiind de minimum patru stele. Printre modelele testate se numără Mercedes-Benz CLA, Kia EV4, Renault Clio și Toyota Yaris.
12:10
Consiliul Superior al Magistraturii susţine că documentarul Recorder reprezintă o amplificare a "campaniei de destabilizare a puterii judecătoreşti" şi că urmează să analizeze "măsurile necesar a fi dispuse".
12:10
Peste 1,5 miliarde de euro, granturi pentru 500 de proiecte în energie regenerabilă şi stocare prin baterii # Economica.net
Companiile şi autorităţile locale vor avea la dispoziţie peste 1,5 miliarde euro sub formă de granturi pentru investiţi în domeniul energiei şi eficienţei energetice la începutul anului viitor, în condiţiile în care, în România, mai mult de 70.000 MW de noi proiecte fotovoltaice se află în diferite faze de dezvoltare, având contracte de racordare deja semnate.
12:10
„Autostrada” București – Giurgiu: A fost semnat contractul pentru studiul de fezabilitate # Economica.net
Compania Națională de Investiții Rutiere a semnat astăzi, contractul pentru studiul de fezabilitate al drumului de mare viteză București - Giurgiu, prima șosea rapidă care se proiectează la frontiera României cu Bulgaria, un obiectiv strategic pentru conectivitatea între cele două țări, informează joi CNIR.
12:10
Cum arată primul avion chinezesc fără pilot care poate transporta până la 100 de drone. Primul zbor al Jiutian (VIDEO) # Economica.net
China a finalizat joi zborul inaugural al "Jiutian", prima aeronavă portadrone cu o lungime de 16,35 metri şi o lăţime de 25 metri, ceea ce reprezintă un nou exemplu al progresului gigantului asiatic în dezvoltarea vehiculelor aeriene fără pilot, relatează EFE.
12:10
Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) informează joi că, ieri, 10 decembrie 2025, prim-ministrul Ilie Bolojan a numit, la propunerea ministrului Transporturilor și Infrastructurii, pe Claudiu-Marinel Mureșan în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat al ARF.
12:10
Mobilitate inteligentă pentru întregul parc auto: Soluțiile pentru companii și manageri de flote # Economica.net
Mobilitatea este motorul economiei de azi, indiferent de domeniu – de la distribuție și producție, până la servicii financiare, farmaceutice sau tehnologice. Iar în centrul mobilității eficiente se află managementul inteligent și digital al vehiculelor dintr-o firmă. O privire de ansamblu organizată și completă asupra parcului auto permite o alocare mai eficientă a resurselor financiare.
Acum 12 ore
10:50
Vârsta de pensionare trebuie să crească la toate categoriile, inclusiv la MAI şi MApN – Bolojan # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan a declarat la B1 TV că România nu mai poate susţine persoanele care se pensionează la 48, 50 sau 52 de ani şi că vârsta de pensionare trebuie ridicată la toate categoriile, inclusiv la Ministerul de Interne sau la Ministerul Apărării.
10:50
Peste 40% dintre mașinile care circulă pe timp de iarnă nu au verificările esențiale, iar riscul de avarii crește în special în cazul mașinilor utilizate în orașe.
10:50
Nostalgia pentru motoarele clasice e la „modă”. Preferinţa pentru mașinile electrice scade şi tot mai mulţi cumpărători aleg automobilele pe benzină şi motorină – (studiu EY Mobility Consumer Index) # Economica.net
Preferinţa pentru vehicule electrice scade la nivel mondial, iar tot mai mulţi cumpărători revin la motoarele pe combustie internă şi reevaluează deţinerea unui vehicul electric, potrivit EY Mobility Consumer Index (MCI), un studiu global care analizează atitudinea şi intenţiile de cumpărare pe principalele pieţe auto.
10:50
Programul de loialitate PPC myRewards, primul program de loialitate al unui furnizor de energie electrică din România, își dublează numărul de comercianți parteneri și aduce clienților acces la oferte și discount-uri din partea a peste 40 de companii, potrivit unui comunicat de presă al furnizorului de energie.
10:50
Kazahstan, cel mai mare furnizor de petrol pentru România, îşi va reduce producţia în 2026 # Economica.net
Kazahstanul a anunţat joi că îşi va revizui, în jos, planurile privind producţia de petrol în 2026 din cauza lucrărilor de întreţinere preconizate la principalele câmpuri petroliere şi a pagubelor serioase provocate de un atac cu drone ucrainene asupra unui terminalului de la Marea Neagră utilizat de oleoductul Caspian Pipeline Consortium (CPC), transmite Reuters.
09:50
Bombardiere nucleare ale SUA au efectuat manevre alături de avioane de vânătoare japoneze # Economica.net
Două bombardiere nucleare americane au participat miercuri la un exerciţiu de zbor cu avioane de vânătoare japoneze deasupra Mării Japoniei, a raportat joi, într-un comunicat, Ministerul Apărării de la Tokio, într-un moment marcat de criza diplomatică dintre Tokio şi Beijing, informează EFE.
09:40
Bolojan anunţă măsurile pentru 2026 dacă nu ar mai fi necesare alte majorări de taxe şi impozite # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan declară că nu mai sunt necesare alte majorări de taxe şi impozite şi că, în continuare, sunt importante încasarea taxelor, combaterea evaziunii fiscale şi atragerea fondurilor europene.
09:40
Noul preşedinte al Eurogrupului va fi un grec sau un belgian? Răspunsul va fi dat joi, în mijlocul unei dezbateri aprinse pe tema sensibilă a utilizării activelor ruseşti pentru a ajuta Ucraina, transmite AFP.
09:40
Ionuț Pătrăhău, fost vicepreședinte Banca Transilvania, este noul vicepreședinte IMM în cadrul Directoratului Raiffeisen Bank România # Economica.net
Începând cu luna ianuarie 2026, Ionuț Pătrăhău se alătură Directoratului Raiffeisen Bank România în calitate de vicepreședinte, responsabil pentru direcția strategică și operațională a noii divizii IMM, la nivel național, după obținerea aprobării BNR, arată un comunicat de presă al băncii.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.