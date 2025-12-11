Primul locker Carmolimp pentru mâncarea la pungă ajunge într-una dintre cele mai turistice zone din România

13:30

Rețeaua de lockere din România se extinde într-un ritm accelerat, ajungând la cea mai ridicată capacitate de până acum înainte de perioada de Crăciun, când comerțul online înregistrează cel mai mare volum de comenzi din an. Conform datelor furnizate de eAWB, marketplace de servicii de curierat, care agregă informații de la toți curierii importanți din țară, infrastructura națională cuprinde puțin peste 10.000 de lockere active, cu 33% mai multe decât în 2024, acoperind toate cele 42 de județe și un total de 940 de localități.