Cum merg lucrările la cel mai mare parc fotovoltaic aflat în construcție acum în România VIDEO
Economica.net, 11 decembrie 2025 22:20
Dezvoltatorul israelian Nofar Energy, care construiește acum cel mai mare parc fotovoltaic din România, la Corbii Mari, a postat pe rețelele sociale un clip video cu șantierul parcului care ar urma să fie finalizat anul viitor
Acum o oră
22:20
Lukoil preferă să-și vândă activele internaționale către banca americană Xtellus Partners – surse Reuters # Economica.net
Lukoil favorizează oferta băncii americane Xtellus Partners pentru activele sale internaţionale, întrucât este sub forma unui acord fără numerar prin care sunt returnate grupului rus valorile mobiliare din SUA, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul, transmite Agerpres.
22:20
Noul preşedinte al Eurogrupului este ministrul elen de Finanţe, Kyriakos Pierrakakis, a anunţat joi Roland Lescure, ministrul francez de Finanţe, transmite Reuters, transmite Agerpres.
22:20
Noul aspirator robot Roborock Qrevo EdgeT, cu o înălțime de doar 7,98 cm, a fost lansat în România # Economica.net
Roborock, lider global în soluții de robotică pentru locuințe, anunță că a lansat pe piața din România modelul Roborock Qrevo EdgeT, un aspirator robot cu o înălțime de doar 7,98 cm și cu un sistem de navigație LDS retractabil, care trece cu ușurință pe sub mobila joasă și curăță cu precizie zonele în care aspiratoarele clasice nu ajung. Aspiratorul este dotat cu o stație multifuncțională 3.0 cu design pătrat, modern și ușor de integrat în orice locuință.
22:20
Primul locker Carmolimp pentru mâncarea la pungă ajunge într-una dintre cele mai turistice zone din România # Economica.net
Carmolimp a anunțat luna trecută lansarea primei rețele naționale de lockere cu temperatură controlată, dedicate livrărilor alimentare la rece, Carmolimp Lockers. Luna aceasta urmează să fie finalizate primele achiziții, iar primul locker va fi amplasat în ianurie, la Bran.
22:20
Dezvoltatorul israelian Nofar Energy, care construiește acum cel mai mare parc fotovoltaic din România, la Corbii Mari, a postat pe rețelele sociale un clip video cu șantierul parcului care ar urma să fie finalizat anul viitor
22:20
Investiții supriză în România. Ce sunt asigurările unit-linked și de ce s-au înghesuit românii să le cumpere în acest an. Explicațiile preșdintelui UNSAR # Economica.net
În primele șase luni ale acestui an, vânzările de asigurări unit-linked, un hibrid între asigurările de viață și fonduri de investiții, au experimentat cea mai mare creștere din istorie, conform datelor Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). Cum funcționează acest produs complex și de unde vine creșterea explică, pentru Economica, Alexandru Ciuncan, președintele și directorul executiv al Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare (UNSAR).
22:20
Comunele din România care se transformă în dormitoare: unde sunt cele mai multe proiecte rezidențiale monitorizate în ultimele 12 luni # Economica.net
Doar într-o singură comună din România au fost monitorizate într-un an 534 de noi proiecte imobiliare, din care 484 de proiecte rezidențiale, potrivit datelor VICTA, o platformă online, dezvoltată de IBC Focus, care oferă date și analize în timp real despre piața de construcții din România.
Acum 2 ore
21:10
Caz de lepră confirmat în România la Cluj-Napoca. Încă trei alte cazuri sunt în analiză # Economica.net
Ministerul Sănătății informează că astăzi a fost confirmat un caz de lepră (boala Hansen), iar alte trei cazuri sunt în curs de evaluare clinică și microbiologică, în baza leziunilor cutanate și a criteriilor epidemiologice, informează ministrul Alexandru Rogobete pe pagina sa de Facebook.
Acum 4 ore
20:40
Președintele ANAF, Adrian Nica: Strategia noastră este de a muta lupta cu evaziunea în zona digitală. Obiectivul nostru nu este doar să echilibrăm balanţa colectării, ci să asigurăm o piaţă corectă # Economica.net
România, alături de alte state membre, contribuie activ la eforturile comune de reducere a gap-ului de TVA la nivelul UE, arată un raport al Comisiei Europene (CE), citat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), relatează Agerpres.
20:10
Lanțul de restaurante Popeyes a inaugurat ieri a doua unitate din Constanța, mergând mai departe cu expansiunea în țară inițiată anul trecut, astfel că Constanța este al patrulea oraș din România unde Popeyes își extinde prezența în 2025. Deschiderea oficială a avut loc în zona food-court din cadrul centrului comercial Vivo! Constanța. Primul restaurant Popeyes din Constanța a fost inaugurat în luna decembrie a anului trecut în cadrul City Park Mall Constanța.
20:00
Industria IT&C își păstrează rolul de motor al economiei românești, însă datele din ultimii ani arată o temperare a ritmului de creștere, care reflectă primele semnale ale impactului schimbărilor fiscale recente asupra performanței sectorului, potrivit Asociației Patronale a Industriei de Software și Servicii (ANIS). Anul trecut, contribuția a fost de 6,67% din PIB, în scădere față de 2023 (6,8%), o evoluție care reflectă atât contextul economic general, cât și presiunea asupra investițiilor viitoare.
19:40
IT Genetics a închis cu succes plasamentul privat și se pregătește să intre pe piața AeRO a Bursei de Valori București în prima parte a anului 2026 # Economica.net
IT Genetics S.A., companie românească de tehnologie specializată în soluții de automatizare digitală și eficiență operațională pentru afaceri, anunță închiderea plasamentului privat pentru acțiunile sale, intermediat de SSIF TradeVille S.A., în urma căruia a atras 5,2 milioane de lei de la investitori. Plasamentul privat, care a avut loc în perioada 5-11 decembrie 2025, a înregistrat în total 81 de subscrieri. Investitorii au subscris 748.341 de acțiuni la un preț de 7 lei pe acțiune. Dintre acestea, 469.011 acțiuni au fost subscrise peste pragul de 105.000 de lei, nivel care a permis investitorilor eligibili să beneficieze de discount-ul de 5% față de prețul final al plasamentului privat.
19:40
Programul SAFE. Comisia Europeană a primit deja 691 d eproiecte, dintre care însă doar 65% sunt eligibile. România are cea mai mare sumă alocată după Polonia # Economica.net
Comisia Europeană a primit deja 691 de proiecte de armament în cadrul unui program de stimulare a industriei europene a apărării, inclusiv din partea României, însă mai mult de o treime dintre ele nu corespund în totalitate regulilor de eligibilitate, a anunţat joi unul dintre purtătorii săi de cuvânt, informează AFP, citată de Agerpres.
19:00
Legea Nordis, un test de stres pentru piața imobiliară? Se elimină concurența care practica prețuri de dumping, dar textul legii lasă loc unor interpretări periculoase # Economica.net
Deși prezentată publicului larg ca un scut de protecție pentru cumpărători, Legea nr. 207/2025 (cunoscută drept „Legea Nordis”) este, în esență, un instrument dur de disciplină financiară impus dezvoltatorilor. Pentru jucătorii din piața de Real Estate, noua reglementare nu aduce doar birocrație suplimentară, ci forțează o schimbare de paradigmă în modelul de business: tranziția de la finanțarea speculativă, bazată pe avansuri, la o capitalizare solidă și predictibilă.
19:00
Aplicația Uberanunță că își continuă expansiunea la nivel național și devine disponibil în Călărași. Odată cu această lansare, compania operează acum în 36 de orașe din România.
19:00
CL Sector 1 alocă 468 de milioane de lei pentru modernizarea ascensoarelor din blocurile și clădirile publice # Economica.net
Consiliul Local al Sectorului 1 a aprobat, joi, documentaţia tehnico-economică în vederea modernizării ascensoarelor din blocurile şi clădirile publice, relatează Agerpres.
Acum 6 ore
18:20
Ministerul Educației propune completarea fondului de burse sociale pentru studenți pe anul 2026 cu 60 de milioane de euro # Economica.net
Ministerul Educaţiei şi Cercetării propune completarea fondului de burse sociale pentru studenţi pe anul 2026 cu 60 de milioane de euro, ceea ce ar însemna ca acest fond în noul an să fie apropiat de anii 2024 şi 2025 şi cu aproximativ 35% mai mare decât în anul 2023.
18:20
Dispare Superbet. Grupul se transformă în Super Technologies și se va concentra pe divertismentul digital # Economica.net
Superbet Group, companie fondată în România și unul dintre liderii globali ai industriei de tehnologie și divertisment, anunță transformarea în Super Technologie, anunță compania.
18:20
Guvernul a suplimentat suma acordată pentru exproprierile necesare construirii Autostrăzii AO, din zona localităților Afumați, Corbeanca, Dragomirești-Vale și Glina # Economica.net
Executivul a aprobat, joi, printr-o hotărâre, suplimentarea cu 247.580 de lei a sumei necesare pentru exproprierea imobilelor proprietate privată aflate pe coridorul Autostrăzii de centură Bucureşti, pe raza localităţilor Afumaţi, Corbeanca, Dragomireşti-Vale şi Glina din judeţul Ilfov şi Joiţa din judeţul Giurgiu, relatează Agerpres.
18:00
Lanțul românesc Magazine DIANA a atins borna de 100 de unități. Compania a deschis magazinul cu numărul 100 la Berbești, sat Dealul Aluniș, județul Vâlcea.
18:00
Am urmărit „Justiție capturată”, o relatare bine construită narativ, dar aproape integral dintr-o singură perspectivă. Realitatea, însă, este mai complexă: există două tabere, un conflict – asumat sau nu – între politicieni și magistrați, și o masă de oameni orientată emoțional, fără să-și dea seama că participă la un joc care nu le aparține.
17:50
Trupele spaniole desfășurate pe flancul estic al NATO vor rămâne acolo atâta timp cât este nevoie, a dat asigurări ministrul Apărării Margarita Robles # Economica.net
Ministrul spaniol al Apărării, Margarita Robles (foto), a declarat joi că trupele spaniole desfăşurate pe flancul estic al NATO vor rămâne acolo "atât timp cât va fi nevoie", pentru "a face faţă climatului dificil generat de ameninţarea actuală", în contextul războiului din Ucraina, transmite agenţia EFE, relatează Agerpres.
17:40
Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, joi, 500 de milioane de lei de la bănci, printr-o emisiune de obligaţiuni de stat, cu scadenţa în 25 februarie 2032, la un randament mediu de 6,90% pe an.
17:20
Românii se pregătesc de Sărbători cu bugete chibzuite și visează la destinații exotice – sondaj Provident # Economica.net
Românii își pregătesc Sărbătorile cu mai multă atenție ca oricând. Jumătate dintre ei spun că vor cheltui până în 1.000 de lei, iar pentru a rămâne în buget se bazează pe o metodă simplă: lista de cadouri. Așa arată cel mai recent sondaj realizat de ivox la comanda Provident.
Acum 8 ore
16:50
Sediul din Dublin al Temu a fost percheziționat de autoritățile de reglementare din UE, firma chineză fiind suspectată că primește subvenții din partea Guvernului de la Beijing # Economica.net
Sediul central european al Temu din Dublin a fost percheziționat de autoritățile de reglementare din UE săptămâna trecută, din cauza suspiciunilor legate de potențialele subvenții de stat chineze acordate retailerului online, care este o subsidiară a gigantului chinez de comerț electronic PDD Holdigs, a declarat miercuri o persoană familiarizată cu ancheta, relatează Reuters.
16:40
Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) instalează 400 de sisteme moderne de monitorizare pe drumurile naționale și autostrăzi, a anunțat joi Cristian Pistol, directorul general al CNAIR.
16:00
Comisia Europeană ar putea extinde cu cinci ani termenul până la care mai pot fi tranzacționate mașini hibride # Economica.net
Comisia Europeană ia în considerare o amânare cu cinci ani a interdicției privind vânzarea de mașini dotate cu motoare cu combustie internă stabilită pentru 2035. Sunt vizate însă doar vehiculele hibride cu încărcare la priză (PHEV) sau extensor de autonomie (REEV/EREV).
16:00
Donaţii de la Lockheed Martin pentru România: sisteme de instruire piloţi F-16, aeronavă fără piloţi # Economica.net
Guvernul a aprobat, joi, acceptarea unor donaţii de către statul român din partea Lockheed Martin Global Inc, acestea constând în platforma ILIAS şi opt sisteme ajutătoare de instruire de piloţi F-16 pentru Ministerul Apărării Naţionale şi un sistem de aeronavă fără pilot la bord pentru Serviciul de Protecţie şi Pază.
15:50
Primăria Sectorului 2 va cofinanţa construirea noii arene multifuncţionale Dinamo cu 125 de milioane de lei, ceea ce reprezintă 25% din valoarea lucrărilor de construcţie şi montaj, potrivit unui proiect care va fi supus aprobării Consiliului Local în şedinţa din 16 decembrie, a anunţat primarul Rareş Hopincă, potrivit Agerpres.
15:30
Controversatul om de afaceri Frank Timiș a devenit partenerul statului român. El controlează de fapt firma din SUA cu care Nucearelectrica s-a asociat să facă o fabrică de prelucrare a pământurilor rare # Economica.net
Firma americană Critical Metals, care a încheiat cu societatea de stat românească Nuclearelectrica un acord pentru construirea în parteneriat a unei fabrici de procesare la Feldioara a pâmânturilor rare pe care prima le extrage din Groenlanda, este de fapt controlată de celebrul om de afaceri român Frank Timiș, care este,printre altele, artizanul afacerii Roșia Montană.
15:30
Calea ferată Craiova – Caransebeș: A fost semnat contractul pentru lotul 6 cu turcii de la Ictas # Economica.net
Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. anunță semnarea contractului pentru proiectarea și execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții „ Reabilitarea liniei feroviare Craiova–Drobeta Turnu Severin–Caransebeș, parte a Coridorului Orient/Est-Mediteranean ”, Lot 6: Cap X Postul de Oprire Nou Poarta – Caransebeș, km 436+887 – km 474+046,53.
15:20
Prim-ministrul bulgar, Rosen Jeliazkov, a prezentat joi demisia guvernului său, după săptămâni de proteste de stradă împotriva politicilor economice ale acestuia şi a eşecului perceput în combaterea corupţiei, transmite Reuters.
15:10
Răspuns dur de la Curtea de Apel Bucureşti la acuzele din documentarul Recorder. Ce spune conducerea CAB # Economica.net
Preşedintele Curţii de Apel Bucureşti, Liana Arsenie, a răspuns, joi, acuzaţiilor venite din partea unor magistraţi în documentarul Recorder, susţinând că este vorba despre o campanie de "linşare mediatică" a sistemului judiciar, iar acţiunile par a fi parte "dintr-un mecanism organizat de destabilizare".
15:10
UNIQA înregistrează o creștere de 17% a primelor brute subscrise și de 43% a profitului brut în primele 9 luni din 2025 față de aceeași perioadă din 2024 # Economica.net
UNIQA Asigurări și UNIQA Asigurări de Viață înregistrează o creștere de 17% a primelor brute subscrise în primele 9 luni, față de aceeași perioadă a anului precedent. Profitul net statutar înainte de impozitare a urcat cu aproape 43%, la 16,5 milioane de euro, arată firma.
15:10
Fermierii reclamă „un atac la securitatea agroalimentară naţională” şi cer președintelui Nicușor Dan să nu promulge legea care va permite majorarea impozitelor # Economica.net
Fermierii din cadrul Alianţei pentru Agricultură şi Cooperare (AAC) solicită preşedintelui României să nu promulge legea care va permite majorarea impozitelor începând de anul viitor, deoarece aceasta va reprezenta finalul de drum pentru multe afaceri agricole româneşti, ferme de familie şi mici fabrici de procesare.
15:10
România devine o verigă esenţială în producţia occidentală de materiale critice, prin fabrica de la Feldioara – Ivan # Economica.net
România devine o verigă esenţială în producţia occidentală de materiale critice, pentru că fabrica de procesare va funcţiona la Feldioara, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan.
15:10
Guvernul a aprobat, la propunerea Ministerului Finanțelor, schema de ajutor de stat pentru compensarea creșterii accizei la motorină # Economica.net
În ședința de Guvern de astăzi, 11 decembrie 2025, a fost aprobată Hotărârea privind instituirea unei scheme de ajutor de stat destinată operatorilor de transport rutier, pentru a compensa creșterea accizei la motorina utilizată drept combustibil pentru motor. ”Măsura vine ca răspuns la dificultățile financiare cu care se confruntă companiile din domeniul de transport din România, pe fondul inflației ridicate și al creșterii prețului motorinei”, arată un comunicat al Ministerului Finanțelor.
15:10
Flip.ro a depăşit pragul de 100 mil. euro plătiţi către vânzători. Un utilizator care vinde pe Flip primește circa 270 de euro # Economica.net
Flip.ro, platforma din grupul eMAG ce tranzacționează dispozitive electronice recondiționate, anunță că a depășit suma totală de 100 de milioane de euro generate pentru vânzători. Această cifră include tranzacțiile realizate în toate țările în care Flip este activ, alături de partenerii săi.
Acum 12 ore
14:00
Germania pregăteşte limitarea contestaţiilor în justiţie depuse de ONG-urile de mediu împotriva proiectelor de infrastructură # Economica.net
Guvernul german a decis joi să restricţioneze drepturile ONG-urilor de mediu de a contesta în justiţie proiecte de infrastructură, în ideea de a accelera construcţia de drumuri, căi ferate şi poduri de care ţara are nevoie urgentă, transmite AFP.
14:00
Premieră: Ucraina a lovit cu drone o platformă petrolieră a Lukoil din zona rusă a Mării Caspice. Producția a fost oprită # Economica.net
Drone cu rază lungă de acțiune ale Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) au lovit platforma petrolieră offshore Filanovskoye, deținută de compania „Lukoil-Nizhnevolzhskneft” în zona rusească a Mării Caspice.
14:00
Clienţii ING Bank vor putea primi, de joi, transferuri în euro instant, fără niciun comision, din toate ţările europene care au adoptat moneda euro, informează un comunicat al băncii, citat de Agerpres.
13:30
Care au fost cele mai tranzacţionate titluri de către investitorii români, în 2025 – Freedom24 # Economica.net
Tehnologia şi inteligenţa artificială au continuat anul acesta să fie sectoare dominante pentru investitorii români, atraşi de randamentele ridicate pe termen lung, printre cele mai populare acţiuni numărându-se MSFT.US (Microsoft), NVDA.US (Nvidia) şi INTC.US (Intel), giganţi în domeniul semiconductorilor, potrivit unei analize de specialitate realizate de Freedom24, date joi publicităţii.
13:30
Viktor Orban susţine noua strategie de securitate americană şi criticile preşedintelui Trump la adresa UE # Economica.net
Prim-ministrul Ungariei, ultranaţionalistul Viktor Orban, a declarat joi că noua strategie de securitate a SUA, foarte critică în Uniunea Europeană (UE), este unul dintre cele mai "importante" documente din ultimii ani, informează EFE.
13:30
Situaţie critică pentru pădurile din România. Unde sunt cele mai grave probleme (Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură) # Economica.net
Pădurile noastre se află, în prezent, într-o situaţie destul de critică şi ne întâlnim tot mai des cu un număr foarte mare de arbori care sunt afectaţi sever, a declarat, joi, la un eveniment de specialitate, Flavius Bălăcenoiu, cercetător în cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură (INCDS) "Marin Drăcea".
13:30
Reorganizare la Primăria Sectorului 1. Va fi desfiinţată Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale # Economica.net
Primăria Sectorului 1 va fi reorganizată, conform unei hotărâri aprobate joi de Consiliul local cu 20 de voturi "pentru", o abţinere şi cinci voturi "împotrivă".
13:30
România depășește pragul de 10.000 de lockere pentru livrarea coletelor, de 8 ori mai multe față de 2019 # Economica.net
Rețeaua de lockere din România se extinde într-un ritm accelerat, ajungând la cea mai ridicată capacitate de până acum înainte de perioada de Crăciun, când comerțul online înregistrează cel mai mare volum de comenzi din an. Conform datelor furnizate de eAWB, marketplace de servicii de curierat, care agregă informații de la toți curierii importanți din țară, infrastructura națională cuprinde puțin peste 10.000 de lockere active, cu 33% mai multe decât în 2024, acoperind toate cele 42 de județe și un total de 940 de localități.
13:30
Confederaţiile sindicale au susţinut în cadrul şedinţei Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social necesitatea creşterii salariului minim brut pe ţară garantat în plată la 4.350 lei, valoare ce ar reprezenta aproximativ 47% din salariul mediu brut, potrivit reprezentanţilor Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor Libere din România Frăţia.
13:30
Cireşele perfecte – Cultivatorii din Chile caută „formula magică” cu care să menţină controlul asupra pieţei din China # Economica.net
Industria cireşelor din Chile a înflorit de la o afacere de nişă la exporturi de miliarde de dolari, reprezentând aproximativ jumătate din livrările globale şi generând mai multe venituri pentru ţara sud-americană anul trecut decât litiul, transmite Bloomberg.
12:10
Bani pentru crescătorii de animale. APIA anunţă că încep plăţile pentru luna septembrie, 39 de milioane de lei # Economica.net
Aproape 39 de milioane de lei vor fi plătiţi crescătorilor de animale care au depus cereri de plată aferente serviciilor prestate în luna septembrie, trimestrul III al anului în curs, informează, joi, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA).
12:10
„Criza lemnului” – Ce spune Comunitatea Forestierilor (Fordaq) despre legile din România şi Inventarul Forestier Naţional # Economica.net
Cadrul de reglementare de pe piaţa lemnului din România este din ce în ce mai complicat şi nu ajută deloc industria de profil, a declarat, joi, într-un eveniment de specialitate, preşedintele Comunităţii Forestierilor - Fordaq, Cătălin Tobescu.
