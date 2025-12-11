Diana Buzoianu: În această săptămână au fost multiple campanii de fake news, care au creat panică în rândul populaţiei / Este clar o destabilizare a instituţiilor şi în mod evident este şi o încălcare a siguranţei naţionale

17:40

60% dintre consumatori recunosc că plătesc pentru cel puţin un abonament lunar pe care nu îl utilizează, în timp ce 44% au mai mult de 2 servicii active, iar 55% dintre respondenţi spun că inteligenţa artificială le influenţează obiceiurile privind cheltuielile, potrivit unui raport publicat de banca digitală Revolut, bazat pe date interne şi un studiu realizat de Dynata. Peste un sfert apelează la IA ca să economisească bani în sezonul sărbătorilor de iarnă. De asemenea, o nouă tendinţă se afirmă - „turismul de evadare”, menţionat de 35% dintre români care intenţionează să călătorească special pentru a elibera presiunea psihologică şi a se deconecta de stresul cotidian.