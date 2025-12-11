Diana Buzoianu: În această săptămână au fost multiple campanii de fake news, care au creat panică în rândul populaţiei / Este clar o destabilizare a instituţiilor şi în mod evident este şi o încălcare a siguranţei naţionale
News.ro, 11 decembrie 2025 19:20
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că în această săptămână au fost multiple campanii de fake news, care au creat panică în rândul populaţiei, el precizând că este vorba, în mod clar, despre o destabilizare a instituţiilor şi în mod evident este şi o încălcare a siguranţei naţionale. Ministrul a anunţat că se lucrează în minister la o analiză privind aceste dezinformări, iar raportul va fi trimis autorităţilor.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 30 minute
19:30
Ministrul Mediului spune că nu va demisiona: Am văzut presiunea din sfera PSD şi AUR şi nu voi ceda / PSD a ieşit public şi a zis că, dacă vom avea vreo moţiune, o vom vota. În 24 de ore, AUR s-a executat şi au avut o moţiune. E de domeniul evidenţei # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, spune că nu va demisiona din funcţie, ea arătând că a văzut presiunea din sfera PSD şi AUR şi nu va ceda. Buzoianu a precizat că PSD a ieşit public şi a zis că, dacă vom avea vreo moţiune, o vom vota iar în 24 de ore, AUR s-a executat şi au avut o moţiune, în opinia sa, fiind de domeniul evidenţei şi mai bine aveau curajul să facă asta asumat.
19:30
Prefectura Giurgiu anunţă că circulaţia va fi deschisă pe Podul Prieteniei, în 18 decembrie / Lucrările în zonă vor fi reluate în 8 ianuarie # News.ro
Prefectura Giurgiu anunţă că pe durata sărbătorilor se va putea circula pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, circulaţia urmând a fi deschisă în 18 decembrie. Lucrările vor fi reluate în zonă în 8 ianuarie.
19:30
Laureata Premiului Nobel pentru Pace, María Corina Machado, spune că a beneficiat de ajutorul Statelor Unite pentru a fugi din Venezuela # News.ro
Laureata Premiului Nobel pentru Pace, disidenta Maria Corina Machado din Venezuela, ajunsă în cele din urmă la Oslo, a susţinut joi o conferinţă de presă, iniţial programată pentru începutul săptămânii, în care a povestit cum a reuşit să fugă din ţară, care a fost rolul lui Donald Trump şi ce planuri are pentru viitor, relatează Le Figaro.
19:30
Diana Buzoianu consideră decizia de amânare a reformei pensiilor magistraţilor, la CCR, revoltătoare: Se vede de foarte mulţi ani de zile nevoia de reformă inclusiv a Curţii Constituţionale # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, consideră decizia de amânare a reformei pensiilor magistraţilor, la CCR, revoltătoare, ea arătând că nu ştie ce se va întâmpla pe 28 decembrie însă se vede de foarte mulţi ani de zile nevoia de reformă inclusiv a Curţii Constituţionale
19:20
Diana Buzoianu: În această săptămână au fost multiple campanii de fake news, care au creat panică în rândul populaţiei / Este clar o destabilizare a instituţiilor şi în mod evident este şi o încălcare a siguranţei naţionale # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că în această săptămână au fost multiple campanii de fake news, care au creat panică în rândul populaţiei, el precizând că este vorba, în mod clar, despre o destabilizare a instituţiilor şi în mod evident este şi o încălcare a siguranţei naţionale. Ministrul a anunţat că se lucrează în minister la o analiză privind aceste dezinformări, iar raportul va fi trimis autorităţilor.
Acum o oră
19:00
Ministrul Mediului: Probabil că săptămâna aceasta, dacă toate analizele vor ieşi bine la DSP, toate localităţile care au fost afectate vor avea apă potabilă # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat joi că probabil că săptămâna aceasta, dacă toate analizele vor ieşi bine la DSP, toate localităţile care au fost afectate vor avea apă potabilă în zona afectată din cele două judeţe, Prahova şi Dâmboviţa.
19:00
Primăria Tulcea anunţă realizarea unei expertize tehnice a blocului unde podeaua unui apartament s-a înclinat / Cauza probabilă a acestei situaţii, acumulări de apă în apropierea blocului # News.ro
Primăria Tulcea a anunţat, joi, că va fi realizată o expertiză tehnică a blocului din municipiu acolo unde podeaua unui apartament s-a înclinat câţiva centimetri. Specialiştii au considerat că nu se impune evacuarea locatarilor. În urma unei inspecţii realizate în zonă au fost observate acumulări de apă chiar în apropierea apartamentului respectiv, iar acest lucru ar fi putut duce la apariţia problemei.
18:50
Conference League: Huligani polonezi înarmaţi cu bastoane au atacat fanii echipei Rayo Vallecano pe autostradă # News.ro
Huliganii polonezi mascaţi, înarmaţi cu bastoane, au atacat două autocare cu suporteri spanioli pe autostradă în mijlocul nopţii, a anunţat joi poliţia, înaintea meciului din Conference League dintre Jagiellonia Bialystok şi Rayo Vallecano, relatează Reuters.
Acum 2 ore
18:40
Scrisoare semnată de 178 de judecători şi procurori: Ne exprimăm solidaritatea cu magistraţii care au avut curajul de a sesiza problemele şi presiunile din sistem / Disfuncţionalităţi profunde şi sistemice persistă, iar asumarea lor este esenţială # News.ro
Un număr de 178 de procurori şi judecători de la majoritatea instanţelor importante au semnat o scrisoare de susţinere pentru judecătorii care au vorbit despre problemele din sistem, arătând că acestea nu sunt cazuri izolate, ci probleme sistemice. ”Adevărul şi integritatea nu trebuie sancţionate, ci protejate”, au ttransmis magistraţii.
18:20
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu: România dispune de avantaje intrinseci în ceea ce priveşte implicarea în procesul reconstrucţiei Ucrainei, precum proximitatea geografică, baza economică, infrastructura extinsă şi capacitatea instituţională # News.ro
Ministrul afacerilor externe, Oana Ţoiu, a declarat joi, la deschiderea Forumului „Rebuilding Ukraine: Security, Opportunities, Investment" că România dispune de avantaje intrinseci în ceea ce priveşte implicarea în procesul reconstrucţiei Ucrainei, precum proximitatea geografică, baza economică, infrastructura extinsă şi capacitatea instituţională şi a subliniat progresele realizate în domeniul dezvoltării conectivităţii cu Ucraina pe toate planurile.
18:20
Raport CE: Deficitul de încasare a TVA a ajuns în România la 30% în 2023/ Pentru 2024, este estimată o scădere de 0.5% faţă de anul precedent/ România a evitat creşteri semnificative ale gap-ului, aşa cum s-a întâmplat în alte state membre # News.ro
Cel mai recent raport publicat de Comisia Europeană (CE) privind deficitul de încasare a TVA, care vizează perioada 2019 – 2024, indică un gap de conformare de 30% la nivelul anului 2023, similar celui din 2019. Pentru anul 2024, raportul CE estimează o scădere de 0.5% faţă de anul precedent, până la nivelul de 29.5%, precizează ANAF într-un comunicat de presă. Potrivit sursei citate, deşi acest procent rămâne unul dintre cele mai ridicate din UE pentru anii 2023 şi 2024, raportul menţionează că România a reuşit să menţină stabilitatea veniturilor din TVA şi să evite creşteri semnificative ale gap-ului, aşa cum s-a întâmplat în alte state membre.
18:20
Prahova: Autospecială de poliţie, implicată în accident rutier / Doi agenţi au fost răniţi # News.ro
Doi poliţişti au fost răniţi, joi, într-un accident rutier produs în judeţul Prahova, maşina în care se aflau fiind lovită de un autoturism, pe un drum cu prioritate.
18:10
Când liderii din Marea Britanie, Franţa, Germania şi Ucraina s-au reunit la Londra săptămâna aceasta pentru a-şi alinia poziţiile cu privire la presiunea urgentă a Washingtonului pentru un acord de pace în Ucraina, Polonia nu se afla pe lista invitaţilor. A fost a doua excludere în tot atâtea luni, după ce Varşovia a ratat şi invitaţia la un summit de pace crucial, la Geneva, pe 23 noiembrie. În calitate de membru important al NATO, Polonia este furioasă că a fost marginalizată din punct de vedere diplomatic în discuţiile despre un potenţial acord de pace în Ucraina, scrie POLITICO.
18:00
Călin Matieş (deputat AUR): Haos în subordinea ministrului Agriculturii: 17 ani în care ADS nu respectă legea, staţiunile de cercetare sunt lăsate în paragină, şefii stau pe funcţii fără activitate, hotărârile judecătoreşti sunt ignorate # News.ro
Deputatul AUR Călin Matieş atrage atenţia asupra unui scandal care durează de 17 ani, în care staţiunile de cercetare sunt lăsate în paragină, şefii stau pe funcţii fără activitate, hotărârile judecătoreşti sunt ignorate, iar milioane de lei se pierd sub ochii ministrului Agriculturii. El acuză că Agenţia Domeniilor Statului refuză să aplice legea, Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice este blocată într-un conflict absurd, iar cercetarea agricolă a României e sacrificată prin indiferenţă politică.
17:50
Brăila: Bărbat care făcea lucrări la canalizare, mort după ce a fost prins sub un mal de pământ # News.ro
Un bărbat de 45 de ani care făcea lucrări la reţeaua de canalizare stradală în localitatea Perişoru, judeţul Brăila, a murit, joi, după ce a fost prins sub un mal de pământ care s-a surpat.
17:50
Naţionala SUA, posibilă adversară a tricolorilor la CM, va juca un amical cu Senegal la 31 mai # News.ro
Naţionala Statelor Unite va juca un meci amical cu Senegalul, în data de 31 mai, la Charlotte, Carolina de Nord. Va fi penultima partidă a americanilor înainte de debutul în Cupa Mondială, competiţie la care una dintre adversare ar putea fi România.
17:50
Negocierile cu Comisia Europeană pentru bursele studenţilor – Propunere de completare a fondului de burse pentru anul 2026 cu aproximativ 60 milioane de euro / Primele plăţi ar putea fi făcute în luna februarie # News.ro
Ministerele din România negociază cu Comisia Europeană pentru a se permite alocarea de bani din fondurile europene pentru bursele sociale ale studenţilor, atât din universităţile de stat, cât şi în cele private, propunerea fiind să se aloca 60 de milioane de euro pentru anul viitor. Ministrul Educaţiei, Daniel David, anunţă se urmăreşte ca primele plăţi să se facă în luna februarie.
Acum 4 ore
17:40
CruiseHub: Cererea pentru croaziere de lux s-a dublat în 2025. Cea mai scumpă croazieră este de 120.000 euro. Pentru Crăciun şi Revelion, cele mai solicitate croaziere sunt în Golful Persic, Caraibe şi Insulele Canare # News.ro
Tot mai mulţi români aleg croazierele de lux şi cele de expediţie, iar cererea pentru aceste experienţe s-a dublat în ultimii doi ani, potrivit CruiseHub, parte din grupul Aerotravel, care arată că turiştii optează pentru rute pe Mediterană, în Caraibe, în Orientul Mijlociu sau în destinaţii inedite mai greu accesibile. Anul acesta, cea mai scumpă croazieră rezervată este o expediţie de 10 nopţi în Groenlanda, în valoare de 120.000 de euro. Pentru Crăciun şi Revelion 2025, cele mai solicitate croaziere sunt în Golful Persic (Dubai - Abu Dhabi - Doha - Bahrain), Caraibe şi Insulele Canare.
17:40
SONDAJ: 60% dintre consumatori spun că plătesc pentru cel puţin un abonament lunar pe care nu îl utilizează. Românii adoptă inteligenţa artificială pentru a economisi şi călătoresc ca să scape de stresul cotidian # News.ro
60% dintre consumatori recunosc că plătesc pentru cel puţin un abonament lunar pe care nu îl utilizează, în timp ce 44% au mai mult de 2 servicii active, iar 55% dintre respondenţi spun că inteligenţa artificială le influenţează obiceiurile privind cheltuielile, potrivit unui raport publicat de banca digitală Revolut, bazat pe date interne şi un studiu realizat de Dynata. Peste un sfert apelează la IA ca să economisească bani în sezonul sărbătorilor de iarnă. De asemenea, o nouă tendinţă se afirmă - „turismul de evadare”, menţionat de 35% dintre români care intenţionează să călătorească special pentru a elibera presiunea psihologică şi a se deconecta de stresul cotidian.
17:30
Trump îşi lansează ”cardul de aur” în vederea unei imigrări legale în SUA, în schimbul unui milion de dolari # News.ro
Preşedintele american Donald Trump şi-a lansat joi, în mod oficial, noul ”Trump Gold Card”, un card de sejur care le oferă străinilor un acces la o nouă cale de imigraţie facilitată şi accelerată, în schimbul unui milion de dolari, în timp ce înăspreşte imigraţia provenind din mai multe ţări pe care le consideră ”cu risc mare”, scrie presa americană.
17:20
Guvernul a prelungit până la 31 decembrie 2026 facilităţile de transport pentru veteranii de război, văduvele de război şi pensionari, prevăzute de legile speciale # News.ro
Guvernul a prelungit, joi, până la 31 decembrie 2026, termenele necesare menţinerii facilităţilor de transport pentru veteranii de război, văduvele de război şi pensionari, prevăzute de legile speciale (Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern.
17:20
Fabian Radu (AUR): După Nicuşor Dan, acum şi Bolojan ne spune că vrea ca politicul să intervină în justiţie # News.ro
Deputatul AUR Fabian Radu declară, joi, că după declaraţiie din partea preşedintelui Nicuşor Dan cum că ar trebui intervenit în justiţie, acum vine şi Bolojan şi spune acelaşi lucru.
17:10
Botoşani: Tânăr, arestat preventiv după ce a intrat în curtea unui vecin şi i-a omorât câinele # News.ro
Un tânăr din judeţul Botoşani a fost arestat preventiv după ce a intrat în curtea unui vecin, în vârstă de 82 de ani, şi i-a omorât câinele. El a fost prins de poliţişti în apropiere de locul faptei.
17:10
ANALIZĂ: Companiile şi autorităţile locale vor avea la dispoziţie peste 1,5 miliarde euro pentru noi scheme dedicate energiei şi eficienţei energetice, la începutul anului viitor # News.ro
Companiile şi autorităţile locale vor avea la dispoziţie peste 1,5 miliarde euro sub formă de granturi pentru investiţi în domeniul energiei şi eficienţei energetice la începutul anului viitor, în condiţiile în care, în România, mai mult de 70.000 MW de noi proiecte fotovoltaice se află în diferite faze de dezvoltare, având contracte de racordare deja semnate, arată datele REI, grup de companii specializat în atragerea de finanţări nerambursabile, prin fonduri europene şi ajutoare de stat.
17:10
Un complex turistic premium cu 20 de vile private a fost inaugurat în Harghita, investiţie de 8,5 milioane de euro # News.ro
Un complex turistic premium cu 20 de vile private, Eskaperdo Resort, a fost inaugurat pe malul Târnavei Mari, la poalele Munţilor Harghita, în judeţul Harghita, investiţie de 8,5 milioane de euro, cu sprijinul Fundaţiei Pro Economica. Tarifele variază între 1.000 şi 1.200 lei pe noapte în extrasezon şi între 1.500 şi 1.800 lei în perioadele de vârf.
17:10
Asociaţii ale procurorilor şi judecătorilor, solidare cu magistraţii care au denunţat public toate situaţiile în care independenţa lor este pusă în pericol: Orice încercare de a reduce la tăcere vocile critice, un atac direct la adresa statului de drept # News.ro
Trei asociaţii ale judecătorilor şi procurorilor din România îşi reafirmă solidaritatea cu magistraţii care „înţeleg să denunţe public toate situaţiile în care independenţa lor este pusă în pericol”. „Orice încercare de a reduce la tăcere vocile critice din magistratură, prin invocarea abuzivă a «rezervei», reprezintă un atac direct la adresa statului de drept. (...). A-i sancţiona pe aceşti magistraţi înseamnă a descuraja exprimarea unor opinii critice în interiorul sistemului şi a consolida, în schimb, cultura tăcerii şi a complicităţii”, afirmă magistraţii. Asociaţiile amintesc că Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD) a cerut României, „în mod repetat şi ferm”, să introducă „reguli clare care să permită judecătorilor şi procurorilor să fie avertizori de integritate fără teama represaliilor”, iar această recomandare „nu poate fi ignorată”.
17:00
Rusia cere Londrei să dezvăluie ce făcea soldatul ucis în Ucraina, acuzând Marea Britanie de un rol mai amplu # News.ro
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova, a declarat joi că Marea Britanie trebuie să dezvăluie ce făcea de fapt soldatul britanic ucis marţi în Ucraina, acuzând Londra că ajută Kievul să comită „acte de terorism”, relatează Reuters.
16:50
Guvernul introduce un nou filtru legislativ pentru protejarea IMM-urilor de sarcini administrative şi fiscale suplimentare: Orice propunere de modificare legislativă cu impact asupra mediului de afaceri va trebui să treacă printr-un test obligatoriu # News.ro
Guvernul a adoptat astăzi o nouă măsură menită să protejeze întreprinderile mici şi mijlocii de introducerea unor obligaţii administrative sau fiscale suplimentare, anunţă ministrul Economiei, Radu Miruţă. El precizează că iniţiativa a fost elaborată împreună cu echipa ministerului şi a fost aprobată în şedinţa de guvern din această săptămână. Potrivit măsurii, orice propunere de modificare legislativă cu impact asupra mediului de afaceri va trebui să treacă de acum înainte printr-un test obligatoriu.
16:40
Raport al Comisiei Europene - Speranţa de viaţă în România rămâne printre cele mai scăzute din UE/ 6% dintre decese pot fi atribuite poluării aerului/ Cheltuielile pentru sănătate pe cap de locuitor sunt cele mai mici din UE # News.ro
Speranţa de viaţă în România rămâne printre cele mai scăzute din UE, cheltuielile pentru sănătate pe cap de locuitor sunt cele mai mici din UE, iar ratele de vaccinare în rândul copiilor sunt foarte scăzute, în decurs de un an, 67% din toate cazurile de rujeolă din UE fiind înregistrate în România, conform unui raport făcut public joi de Comisia Europeană. Potrivit documentului, alimentaţia deficitară, fumatul, consumul de alcool şi inactivitatea fizică au contribuit la aproape 30% dintre toate decesele în 2021, iar alte 6% pot fi atribuite poluării aerului. Raportul consemnează ” îngrijorări deosebite cu privire la oferta actuală şi viitoare de medici de familie”.
16:40
Guvernul introduce un nou filtru legislativ pentru protejarea IMM-urilor de sarcini administrative şi fiscale suplimentare # News.ro
Guvernul a adoptat astăzi o nouă măsură menită să protejeze întreprinderile mici şi mijlocii de introducerea unor obligaţii administrative sau fiscale suplimentare. Anunţul a fost făcut de ministrul Economiei, Radu Miruţă, care a precizat că iniţiativa a fost elaborată împreună cu echipa ministerului şi a fost aprobată în şedinţa de guvern din această săptămână.
16:40
ANPIS: 90 de vârstnici, relocaţi din spaţii ale Căminului ”Casa Ana”/ Ei stăteau în condiţii inumane, pe saltele puse pe jos sau la subsol, fără lumină şi căldură, fără hrană corespunzătoare/ S-a făcut sesizare penală şi la ANAF, pentru fraudă fiscală # News.ro
Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS) anunţă că, în total, 90 de vârstnici au fost relocaţi din două spaţii ale Centrului ”Casa Ana” din judeţul Timiş, nouă persoane fiind internate în spital. Bătrânii au fost găsiţi în condiţii inumane, unii aşezaţi pe saltele puse direct pe jos, iar alţii chiar la subsol, fără lumină şi căldură. Ei au relatat că nu primesc hrană corespunzătoare şi apă. ANPIS arată că a fost făcută sesizare penală, dar şi la ANAF, pentru fraudă fiscală.
16:40
Mark Rutte: „Noi suntem următoarea ţintă a Rusiei. Mă tem că prea mulţi sunt liniştiţi şi complezenţi, prea mulţi nu simt urgenţa” # News.ro
Şeful NATO, Mark Rutte, a îndemnat joi aliaţii să-şi intensifice eforturile de apărare pentru a preveni un război purtat de Rusia, care ar putea fi „la scara războiului pe care l-au îndurat bunicii şi străbunicii noştri”, relatează Reuters.
16:30
Schi: Campioana olimpică Michelle Gisin, luată de pe pârtie cu elicopterul după o căzătură la antrenament # News.ro
Campioana olimpică elveţiană Michelle Gisin a suferit o căzătură gravă joi, în timpul antrenamentului de coborâre pe zăpada de acasă, din St. Moritz, şi a fost transportată cu elicopterul după ce a primit îngrijiri medicale pe pârtie, relatează Reuters.
16:10
Superbet Group devine Super Technologies, inovând în domeniul ecosistemelor de divertisment digital # News.ro
Superbet Group, unul dintre liderii globali ai industriei de tehnologie şi divertisment, anunţă transformarea în Super Technologies, schimbare ce reflectă şi extinderea ariei de activitate.
15:50
UPDATE-Guvernul bulgar al lui Rosen Jeleazkov demisionează în urma unor presiuni în stradă, cu câteva minute înaintea unei moţiuni de cenzură # News.ro
Guvernul condus de către premierul Rosen Jeleazkov şi-a prezentat în mod oficial demisia joi, un moment de cotitură în peisajul politic bulgar, în urma unei şedinţe, după mai multe ore de speculaţii intense ale unor observatori politici şi presei, relatează site-ul Novinite.com.
15:50
Guvernul adăugă încă patru companii în procesul de reformă şi în analiza Comitetului interministerial pentru sprijinirea implementării Reformei 9, condus de vicepremierul Oana Gheorghiu: Minvest, Romaero, Remin şi Avioane Craiova # News.ro
Guvernul a adăugat încă patru companii la lista primelor 17 companii care au intrat în procesul de reformă şi în analiza Comitetului interministerial pentru sprijinirea implementării Reformei 9 (CNR9), condus de vicepremierul Oana Gheorghiu. Este vorba de C.N.C.A.F. MINVEST S.A., ROMAERO S.A., C.N.M.P.N. REMIN S.A şi AVIOANE CRAIOVA S.A, companii din portofoliul Ministerului Economiei.
15:50
Constanţa: Alte patru persoane, arestate preventiv în urma operaţiunii ”Calul Troian”/ Acestea sunt acuzate că au participat la colectarea unor sume provenite din camătă şi şantaj şi au primit bani din exploatarea sexuală a unor victime # News.ro
Patru persoane au fost arestate preventiv în urma acţiunilor desfăşurate de poliţiştii şi procurorii DIICOT în Constanţa, în cadrul operaţiunii ”Calul Troian”. Acestea sunt acuzate că au participat la colectarea unor sume provenite din camătă şi şantaj, că au primit bani din exploatarea sexuală a unor victime, dar şi pentru că au acordat consiliere în gestionarea unei societăţi despre care ştiau că era implicată în spălarea banilor obţinuţi din infracţiuni.
15:50
MEDAT actualizează cadrul de finanţare pentru localizarea apelurilor de urgenţă 112, pentru ca echipele de intervenţie să ajungă mai rapid şi mai precis la cei aflaţi în pericol # News.ro
Guvernul a aprobat, la iniţiativa Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT), actualizarea cadrului legal şi financiar pentru a îmbunătăţi localizarea apelurilor la 112, astfel încât echipele de intervenţie să ajungă mai rapid şi mai precis la cei aflaţi în pericol. Fondurile necesare, 45 milioane lei, vor fi gestionate de MEDAT şi vor fi folosite pentru decontarea investiţiilor tehnice făcute de operatorii telecom, fără scop comercial, cu supravegherea STS.
Acum 6 ore
15:40
Primăria Sectorului 2 a anunţat cofinanţarea noului stadion Dinamo cu 25 de milioane de euro # News.ro
Sectorul 2 al Capitalei va finanţa noua arenă Dinamo cu 125 de milioane de lei (aproximativ 25 de milioane de euro), ceea ce va permite emiterea ordinului de a începere a lucrărilor imediat, a anunţat, joi, primarul Rareş Hopincă.
15:20
DOCUMENTARUL RECORDER - Secţia pentru procurori a CSM anunţă că va face demersuri pentru a verifica realitatea concluziilor privind activitatea procurorilor/ Legătura dintre eventualele probleme de sistem şi modificările vizând pensiile, conjuncturală # News.ro
Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) anunţă că va face demersuri pentru a verificarealitatea concluziilor materialului de presă realizat de Recorder privind activitatea procurorilor. Procurorii Secţiei adaugă că au atras atenţia de mai multe ori miniştrilor Justiţiei şi politicienilor că ”este necesară revizuirea unor dispoziţii din legile justiţiei, unele dintre ele în sensul celor surprinse în conţinutul materialului”. ”Legătura dintre eventualele probleme de sistem, integrale sau sectoriale, care trebuie verificate de îndată, şi modificările recente referitoare la statutul magistraţilor, referindu-ne aici la pensiile de serviciu, este doar una conjuncturală şi nu poate duce decât la manipularea opiniei publice şi la deraierea scopului materialului Recorder”, susţin procurorii.
15:20
Înfrângerea echipei Real Madrid în faţa formaţiei Manchester City (1-2), miercuri, în Liga Campionilor slăbeşte şi mai mult poziţia lui Xabi Alonso.
15:20
Fermierii fac apel la preşedintele Nicuşor Dan să retrimită în Parlament Legea impozitelor: Nu mai putem suporta noi scumpiri şi creşteri de impozite! # News.ro
Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare (AAC), formată din patru organizaţii de profil, fac apel la preşedintele Nicuşor Dan să retrimită în Parlament Legea impozitelor, precizând că fermierii nu mai pot suporta noi scumpiri şi creşteri de impozite. Fermierii spun că au luat act „cu îngrijorare” de continuarea parcursului legislativ pentru majorarea impozitelor începând de anul viitor, ca urmare a deciziei de miercuri a Curţii Constituţionale.
15:10
Guvernul condus de către premierul Rosen Jeleazkov şi-a prezentat în mod oficial demisia joi, un moment de cotitură în peisajul politic bulgar, în urma unei şedinţe, după mai multe ore de speculaţii intense ale unor observatori politici şi presei, relatează site-ul Novinite.com. (Vom reveni)
15:10
Bărbat care a expus simboluri legionare, de 1 Decembrie, la Alba Iulia, cercetat sub control judiciar # News.ro
Un bărbat este cercetat sub control judiciar după ce a afişat, de Ziua Naţională, în faţa Muzeului Naţional al Unirii din Alba Iulia, simboluri legionare. La locuinţa sa au fost găsite, în urma unei percheziţii, şi alte astfel de materiale, precum şi o sutană preoţească, pe care el a purtat-o de 1 Decembrie.
15:10
A fost lansat Fondul Naţional „Cultura Face Bine”, mecanism colectiv de finanţare a proiectelor culturale din fonduri private # News.ro
Fondul Naţional „Cultura Face Bine”, un mecanism colectiv de finanţare a proiectelor culturale din fonduri private, a fost lansat joi, la Institutul Cultural Român.
15:00
Dr. Mariana Lucaci, MedLife: „Sindromul Intestinului Iritabil şi Boala de Reflux Gastroesofagian, tot mai frecvente” # News.ro
Sindromul Intestinului Iritabil şi Boala de Reflux Gastroesofagian sunt două dintre cele mai frecvente patologii digestive cu impact major asupra calităţii vieţii.
15:00
Comisia Europeană decide să trimită România în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene pentru nerespectarea obligaţiilor UE de monitorizare a aerului: Eforturile depuse de autorităţile române au fost până în prezent insuficiente. # News.ro
Comisia Europeană decide să trimită România în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene pentru nerespectarea obligaţiilor care îi revin în temeiul Directivelor privind calitatea aerului înconjurător. ”Reţeaua de monitorizare a României nu furnizează informaţii complete şi fiabile privind calitatea aerului, astfel cum se prevede în legislaţia UE”, afirmă Comisia, apreciind că eforturile depuse de autorităţile române au fost până în prezent insuficiente.
15:00
Guvernul a aprobat instituirea unei scheme de ajutor de stat, cu un buget total maxim estimat de 190 de milioane lei, pentru compensarea creşterii accizei la motorina utilizată drept combustibil pentru motor # News.ro
Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, o hotărâre privind instituirea unei scheme de ajutor de stat, cu un buget total maxim estimat de 190 de milioane lei, pentru compensarea creşterii accizei la motorina utilizată drept combustibil pentru motor. Numărul total estimat al operatorilor economici care urmează să beneficieze de această formă de ajutor de stat este de 2.200.
15:00
Bogdan Ivan, ministrul Energiei: România se află într-o poziţie excelentă pentru a deveni un jucător important în industria occidentală a materialelor critice, prin dezvoltarea proiectului de la Feldioara # News.ro
România se află într-o poziţie excelentă pentru a deveni un jucător important în industria occidentală a materialelor critice, prin dezvoltarea proiectului de la Feldioara , afirmă ministrul Energiei Bogdan Ivan, referindu-se la parteneriatul tip Joint Venture între compania Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu S.R.L. (FPCU) de la Feldioara şi compania americană Critical Metals Corp. Proiectul va constitui primul lanţ de aprovizionare complet integrat pentru materiale critice din lumea occidentală. De asemenea, va putea fi finanţat prin planul european RESourceEU Action Plan, cu fonduri de până la 3 miliarde de euro.
14:50
Guvern: Statul român primeşte ca donaţie, din partea companiei Lockheed Martin Global Inc. din SUA, o dronă în valoare de 920.262 euro, care va fi dată în administrarea SPP # News.ro
Guvernul a aprobat, joi, o Hotărâre care prevede acceptarea de către statul român a unei donaţii din partea companiei Lockheed Martin Global Inc. din SUA, constând într-un sistem de aeronavă fără pilot la bord, model VXE30, în valoare de 920.262 euro, care va fi dat în administrarea SPP.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.