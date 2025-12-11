Conference League: Victorie pentru Racoviţan / Rezultate înregistrate joi

18:20

Cel mai recent raport publicat de Comisia Europeană (CE) privind deficitul de încasare a TVA, care vizează perioada 2019 – 2024, indică un gap de conformare de 30% la nivelul anului 2023, similar celui din 2019. Pentru anul 2024, raportul CE estimează o scădere de 0.5% faţă de anul precedent, până la nivelul de 29.5%, precizează ANAF într-un comunicat de presă. Potrivit sursei citate, deşi acest procent rămâne unul dintre cele mai ridicate din UE pentru anii 2023 şi 2024, raportul menţionează că România a reuşit să menţină stabilitatea veniturilor din TVA şi să evite creşteri semnificative ale gap-ului, aşa cum s-a întâmplat în alte state membre.