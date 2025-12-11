Caz de lepră confirmat în România / Alte trei suspiciuni sunt în analiză / Este vorba despre patru femei, angajate ale unui SPA din Cluj-Napoca / S-a cerut ajutorul OMS / Rogobete: Riscul pentru populaţia generală rămâne scăzut / Precizări despre boală
News.ro, 11 decembrie 2025 20:50
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă, joi seară, că a fost confirmat un caz de lepră, iar alte trei suspiciuni sunt în analiză. Este vorba despre patru femei, angajate ale unui SPA din Cluj-Napoca, toate de origine asiatică. Ultimul cay de lepră a fost confirmat în România în 1981.
• • •
Revista Time a numit joi arhitecţii inteligenţei artificiale „Persoanalitatea anului”, citând capacitatea lor de a aduce era maşinilor gânditoare cu tehnologie transformatoare.
NATO solicită „testarea” lui Putin pentru a vedea dacă doreşte pacea în Ucraina. Mark Rutte: „Fără sprijinul Chinei, Rusia nu ar putea continua acest război” # News.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a propus joi „testarea” lui Vladimir Putin pentru a determina dacă „doreşte pacea în Ucraina”, prin stabilirea unui plan susţinut de Statele Unite şi Europa, după ce Kievul a înaintat Washingtonului o nouă versiune pentru a pune capăt războiului, relatează Le Figaro.
OpenAI lansează GPT-5.2, noul său model avansat de inteligenţă artificială, cu performanţe superioare pentru utilizarea profesională # News.ro
OpenAI a prezentat joi GPT-5.2, cel mai avansat model de inteligenţă artificială dezvoltat până acum de companie şi considerat cea mai puternică soluţie destinată sarcinilor profesionale cotidiene, transmite CNBC.
Ministrul Sănătăşii, Alexandru Rogobete, anunţă, joi seară, că a fost confirmat un caz de lepră, iar alte trei suspiciuni sunt în analiză. (Vom reveni)
Echipa Arcada Galaţi a învins joi, pe teren propriu, formaţia portugheză Benfica, scor 3-1, în prima manşă din 16-le Challenge Cup. Returul se va juca în ianuarie.
Cupa Mondială din 2026: Asociaţia suporterilor europeni, indignată de „preţurile astronomice” ale biletelor # News.ro
Asociaţia Football Supporters Europe (FSE) şi-a exprimat joi indignarea faţă de „preţurile exorbitante” pe care Federaţia Internaţională de Fotbal (FIFA) intenţionează să le aplice pentru biletele la Cupa Mondială din 2026.
Nicuşor Dan: Când 200 de magistraţi spun că este o problemă de integritate în sistemul de justiţie, lucrurile sunt foarte serioase / Preşedintele îi invită în 22 decembrie la ”o discuţie fără limită de timp” # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, joi seară, că, dacă 200 de magistraţi spun că este o problemă de integritate în sistemul de justiţie, lucrurile sunt foarte serioase. Şeful statului invită magistraţii interesaţi la o discuţie în data de 22 decembrie, înscrierile fiind deschise până în 18 decembrie, De asemenea, şeful statului aşteaptă documente de la oamenii din sistemul de justiţie – asumate sau neasumate, pe care promite că le va citi.
Zelenski spune că va fi nevoie de alegeri sau de un referendum în problema cedării teritoriilor din est: Să decidă ucrainenii! Washingtonul propune crearea unei zone economice libere şi demilitarizate în estul Ucrainei # News.ro
Preşedintele Volodimir Zelenski a spus joi că orice compromis între Ucraina şi Rusia în privinţa controlului regiunilor estice trebuie să fie „echitabil” şi validat fie prin noi alegeri, fie printr-un referendum în Ucraina, relatează BFMTV şi Le Figaro.
DOCUMENTARUL RECORDER - Buzoianu: Politicul a creat această situaţie complet injustă la nivel naţional / Nu putem să trecem peste acest moment, fără să adoptăm şi un pachet legislativ care să îndrepte injustiţiile din ultimii ani # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat joi, despre ancheta de presă Recorder privind situaţia din justiţie, că politicul a creat această situaţie complet injustă la nivel naţional şi Parlamentul nu poate să treacă peste acest moment, fără să adopte şi un pachet legislativ care să îndrepte injustiţiile din ultimii ani.
Bienala de Scenografie Bucureşti 2026 va avea loc între 26 iunie şi 5 iulie/ Expoziţia principală, la uzina Filaret # News.ro
Tema Bienalei de Scenografie Bucureşti (BSB), care va avea loc între 26 iunie - 5 iulie la uzina Filaret, este „W.O.R.K. - Women. Oppression. Resistance. Knowledge”, un spaţiu de reflecţie asupra modului în care artele spectacolului şi scenografia participă la discursul global despre egalitate, vizibilitate, memorie culturală şi dinamica puterii.
Ministerul Educaţiei, precizări despre ”contractul de confidenţialitate” şi ”declaraţia pe propria răspundere” semnate de către membrii grupurilor de lucru pentru elaborarea programelor şcolare / Experţii nu au fost împiedicaţi să discute despre principii # News.ro
Ministerul Educaţiei şi Cercetării transmite, joi seară, că experţii care au făcut parte din grupurile de lucru pentru elaborarea programelor şcolare au semnat ”contractul de confidenţialitate” şi ”declaraţia pe propria răspundere” ca parte a unor proceduri standard. Acestea se referă doar la faptul că nu au voie să divulge drafturile proiectelor la care lucrează sau detalii concrete despre acestea, însă pot discuta despre principii şi nevoie avute în vedere.
Handbal masculin: Şapte echipe s-au calificat, joi, în sferturile de finală ale Cupei României # News.ro
Şapte echipe au obţinut, joi, calificarea în sferturile de finală ale Cupei României. HC Buzău a fost eliminată surprinzător, în timp ce Dinamo Bucureşti, deţinătoarea trofeului, s-a calificat lejer mai departe. Vineri se joacă ultimul meci din optimi.
CIO recomandă forurilor sportive să permită echipelor de juniori şi sportivilor ruşi să concureze din nou cu steagul şi imnul naţional # News.ro
Comitetul Internaţional Olimpic (CIO) a făcut joi un pas important către reintegrarea Rusiei şi Belarusului în lumea sportului, recomandând organismelor de conducere să permită echipelor de juniori şi sportivilor din aceste ţări să concureze cu identitatea lor completă, reprezentată de steagul şi imnul naţional.
Ministrul Mediului spune că nu va demisiona: Am văzut presiunea din sfera PSD şi AUR şi nu voi ceda / PSD a ieşit public şi a zis că, dacă vom avea vreo moţiune, o vom vota. În 24 de ore, AUR s-a executat şi au avut o moţiune. E de domeniul evidenţei # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, spune că nu va demisiona din funcţie, ea arătând că a văzut presiunea din sfera PSD şi AUR şi nu va ceda. Buzoianu a precizat că PSD a ieşit public şi a zis că, dacă vom avea vreo moţiune, o vom vota iar în 24 de ore, AUR s-a executat şi au avut o moţiune, în opinia sa, fiind de domeniul evidenţei şi mai bine aveau curajul să facă asta asumat.
Prefectura Giurgiu anunţă că circulaţia va fi deschisă pe Podul Prieteniei, în 18 decembrie / Lucrările în zonă vor fi reluate în 8 ianuarie # News.ro
Prefectura Giurgiu anunţă că pe durata sărbătorilor se va putea circula pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, circulaţia urmând a fi deschisă în 18 decembrie. Lucrările vor fi reluate în zonă în 8 ianuarie.
Laureata Premiului Nobel pentru Pace, María Corina Machado, spune că a beneficiat de ajutorul Statelor Unite pentru a fugi din Venezuela # News.ro
Laureata Premiului Nobel pentru Pace, disidenta Maria Corina Machado din Venezuela, ajunsă în cele din urmă la Oslo, a susţinut joi o conferinţă de presă, iniţial programată pentru începutul săptămânii, în care a povestit cum a reuşit să fugă din ţară, care a fost rolul lui Donald Trump şi ce planuri are pentru viitor, relatează Le Figaro.
Diana Buzoianu consideră decizia de amânare a reformei pensiilor magistraţilor, la CCR, revoltătoare: Se vede de foarte mulţi ani de zile nevoia de reformă inclusiv a Curţii Constituţionale # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, consideră decizia de amânare a reformei pensiilor magistraţilor, la CCR, revoltătoare, ea arătând că nu ştie ce se va întâmpla pe 28 decembrie însă se vede de foarte mulţi ani de zile nevoia de reformă inclusiv a Curţii Constituţionale
Diana Buzoianu: În această săptămână au fost multiple campanii de fake news, care au creat panică în rândul populaţiei / Este clar o destabilizare a instituţiilor şi în mod evident este şi o încălcare a siguranţei naţionale # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că în această săptămână au fost multiple campanii de fake news, care au creat panică în rândul populaţiei, el precizând că este vorba, în mod clar, despre o destabilizare a instituţiilor şi în mod evident este şi o încălcare a siguranţei naţionale. Ministrul a anunţat că se lucrează în minister la o analiză privind aceste dezinformări, iar raportul va fi trimis autorităţilor.
Ministrul Mediului: Probabil că săptămâna aceasta, dacă toate analizele vor ieşi bine la DSP, toate localităţile care au fost afectate vor avea apă potabilă # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat joi că probabil că săptămâna aceasta, dacă toate analizele vor ieşi bine la DSP, toate localităţile care au fost afectate vor avea apă potabilă în zona afectată din cele două judeţe, Prahova şi Dâmboviţa.
Primăria Tulcea anunţă realizarea unei expertize tehnice a blocului unde podeaua unui apartament s-a înclinat / Cauza probabilă a acestei situaţii, acumulări de apă în apropierea blocului # News.ro
Primăria Tulcea a anunţat, joi, că va fi realizată o expertiză tehnică a blocului din municipiu acolo unde podeaua unui apartament s-a înclinat câţiva centimetri. Specialiştii au considerat că nu se impune evacuarea locatarilor. În urma unei inspecţii realizate în zonă au fost observate acumulări de apă chiar în apropierea apartamentului respectiv, iar acest lucru ar fi putut duce la apariţia problemei.
Conference League: Huligani polonezi înarmaţi cu bastoane au atacat fanii echipei Rayo Vallecano pe autostradă # News.ro
Huliganii polonezi mascaţi, înarmaţi cu bastoane, au atacat două autocare cu suporteri spanioli pe autostradă în mijlocul nopţii, a anunţat joi poliţia, înaintea meciului din Conference League dintre Jagiellonia Bialystok şi Rayo Vallecano, relatează Reuters.
Scrisoare semnată de 178 de judecători şi procurori: Ne exprimăm solidaritatea cu magistraţii care au avut curajul de a sesiza problemele şi presiunile din sistem / Disfuncţionalităţi profunde şi sistemice persistă, iar asumarea lor este esenţială # News.ro
Un număr de 178 de procurori şi judecători de la majoritatea instanţelor importante au semnat o scrisoare de susţinere pentru judecătorii care au vorbit despre problemele din sistem, arătând că acestea nu sunt cazuri izolate, ci probleme sistemice. ”Adevărul şi integritatea nu trebuie sancţionate, ci protejate”, au ttransmis magistraţii.
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu: România dispune de avantaje intrinseci în ceea ce priveşte implicarea în procesul reconstrucţiei Ucrainei, precum proximitatea geografică, baza economică, infrastructura extinsă şi capacitatea instituţională # News.ro
Ministrul afacerilor externe, Oana Ţoiu, a declarat joi, la deschiderea Forumului „Rebuilding Ukraine: Security, Opportunities, Investment" că România dispune de avantaje intrinseci în ceea ce priveşte implicarea în procesul reconstrucţiei Ucrainei, precum proximitatea geografică, baza economică, infrastructura extinsă şi capacitatea instituţională şi a subliniat progresele realizate în domeniul dezvoltării conectivităţii cu Ucraina pe toate planurile.
Raport CE: Deficitul de încasare a TVA a ajuns în România la 30% în 2023/ Pentru 2024, este estimată o scădere de 0.5% faţă de anul precedent/ România a evitat creşteri semnificative ale gap-ului, aşa cum s-a întâmplat în alte state membre # News.ro
Cel mai recent raport publicat de Comisia Europeană (CE) privind deficitul de încasare a TVA, care vizează perioada 2019 – 2024, indică un gap de conformare de 30% la nivelul anului 2023, similar celui din 2019. Pentru anul 2024, raportul CE estimează o scădere de 0.5% faţă de anul precedent, până la nivelul de 29.5%, precizează ANAF într-un comunicat de presă. Potrivit sursei citate, deşi acest procent rămâne unul dintre cele mai ridicate din UE pentru anii 2023 şi 2024, raportul menţionează că România a reuşit să menţină stabilitatea veniturilor din TVA şi să evite creşteri semnificative ale gap-ului, aşa cum s-a întâmplat în alte state membre.
Prahova: Autospecială de poliţie, implicată în accident rutier / Doi agenţi au fost răniţi # News.ro
Doi poliţişti au fost răniţi, joi, într-un accident rutier produs în judeţul Prahova, maşina în care se aflau fiind lovită de un autoturism, pe un drum cu prioritate.
Când liderii din Marea Britanie, Franţa, Germania şi Ucraina s-au reunit la Londra săptămâna aceasta pentru a-şi alinia poziţiile cu privire la presiunea urgentă a Washingtonului pentru un acord de pace în Ucraina, Polonia nu se afla pe lista invitaţilor. A fost a doua excludere în tot atâtea luni, după ce Varşovia a ratat şi invitaţia la un summit de pace crucial, la Geneva, pe 23 noiembrie. În calitate de membru important al NATO, Polonia este furioasă că a fost marginalizată din punct de vedere diplomatic în discuţiile despre un potenţial acord de pace în Ucraina, scrie POLITICO.
Călin Matieş (deputat AUR): Haos în subordinea ministrului Agriculturii: 17 ani în care ADS nu respectă legea, staţiunile de cercetare sunt lăsate în paragină, şefii stau pe funcţii fără activitate, hotărârile judecătoreşti sunt ignorate # News.ro
Deputatul AUR Călin Matieş atrage atenţia asupra unui scandal care durează de 17 ani, în care staţiunile de cercetare sunt lăsate în paragină, şefii stau pe funcţii fără activitate, hotărârile judecătoreşti sunt ignorate, iar milioane de lei se pierd sub ochii ministrului Agriculturii. El acuză că Agenţia Domeniilor Statului refuză să aplice legea, Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice este blocată într-un conflict absurd, iar cercetarea agricolă a României e sacrificată prin indiferenţă politică.
Brăila: Bărbat care făcea lucrări la canalizare, mort după ce a fost prins sub un mal de pământ # News.ro
Un bărbat de 45 de ani care făcea lucrări la reţeaua de canalizare stradală în localitatea Perişoru, judeţul Brăila, a murit, joi, după ce a fost prins sub un mal de pământ care s-a surpat.
Naţionala SUA, posibilă adversară a tricolorilor la CM, va juca un amical cu Senegal la 31 mai # News.ro
Naţionala Statelor Unite va juca un meci amical cu Senegalul, în data de 31 mai, la Charlotte, Carolina de Nord. Va fi penultima partidă a americanilor înainte de debutul în Cupa Mondială, competiţie la care una dintre adversare ar putea fi România.
Negocierile cu Comisia Europeană pentru bursele studenţilor – Propunere de completare a fondului de burse pentru anul 2026 cu aproximativ 60 milioane de euro / Primele plăţi ar putea fi făcute în luna februarie # News.ro
Ministerele din România negociază cu Comisia Europeană pentru a se permite alocarea de bani din fondurile europene pentru bursele sociale ale studenţilor, atât din universităţile de stat, cât şi în cele private, propunerea fiind să se aloca 60 de milioane de euro pentru anul viitor. Ministrul Educaţiei, Daniel David, anunţă se urmăreşte ca primele plăţi să se facă în luna februarie.
CruiseHub: Cererea pentru croaziere de lux s-a dublat în 2025. Cea mai scumpă croazieră este de 120.000 euro. Pentru Crăciun şi Revelion, cele mai solicitate croaziere sunt în Golful Persic, Caraibe şi Insulele Canare # News.ro
Tot mai mulţi români aleg croazierele de lux şi cele de expediţie, iar cererea pentru aceste experienţe s-a dublat în ultimii doi ani, potrivit CruiseHub, parte din grupul Aerotravel, care arată că turiştii optează pentru rute pe Mediterană, în Caraibe, în Orientul Mijlociu sau în destinaţii inedite mai greu accesibile. Anul acesta, cea mai scumpă croazieră rezervată este o expediţie de 10 nopţi în Groenlanda, în valoare de 120.000 de euro. Pentru Crăciun şi Revelion 2025, cele mai solicitate croaziere sunt în Golful Persic (Dubai - Abu Dhabi - Doha - Bahrain), Caraibe şi Insulele Canare.
SONDAJ: 60% dintre consumatori spun că plătesc pentru cel puţin un abonament lunar pe care nu îl utilizează. Românii adoptă inteligenţa artificială pentru a economisi şi călătoresc ca să scape de stresul cotidian # News.ro
60% dintre consumatori recunosc că plătesc pentru cel puţin un abonament lunar pe care nu îl utilizează, în timp ce 44% au mai mult de 2 servicii active, iar 55% dintre respondenţi spun că inteligenţa artificială le influenţează obiceiurile privind cheltuielile, potrivit unui raport publicat de banca digitală Revolut, bazat pe date interne şi un studiu realizat de Dynata. Peste un sfert apelează la IA ca să economisească bani în sezonul sărbătorilor de iarnă. De asemenea, o nouă tendinţă se afirmă - „turismul de evadare”, menţionat de 35% dintre români care intenţionează să călătorească special pentru a elibera presiunea psihologică şi a se deconecta de stresul cotidian.
Trump îşi lansează ”cardul de aur” în vederea unei imigrări legale în SUA, în schimbul unui milion de dolari # News.ro
Preşedintele american Donald Trump şi-a lansat joi, în mod oficial, noul ”Trump Gold Card”, un card de sejur care le oferă străinilor un acces la o nouă cale de imigraţie facilitată şi accelerată, în schimbul unui milion de dolari, în timp ce înăspreşte imigraţia provenind din mai multe ţări pe care le consideră ”cu risc mare”, scrie presa americană.
Guvernul a prelungit până la 31 decembrie 2026 facilităţile de transport pentru veteranii de război, văduvele de război şi pensionari, prevăzute de legile speciale # News.ro
Guvernul a prelungit, joi, până la 31 decembrie 2026, termenele necesare menţinerii facilităţilor de transport pentru veteranii de război, văduvele de război şi pensionari, prevăzute de legile speciale (Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern.
Fabian Radu (AUR): După Nicuşor Dan, acum şi Bolojan ne spune că vrea ca politicul să intervină în justiţie # News.ro
Deputatul AUR Fabian Radu declară, joi, că după declaraţiie din partea preşedintelui Nicuşor Dan cum că ar trebui intervenit în justiţie, acum vine şi Bolojan şi spune acelaşi lucru.
Botoşani: Tânăr, arestat preventiv după ce a intrat în curtea unui vecin şi i-a omorât câinele # News.ro
Un tânăr din judeţul Botoşani a fost arestat preventiv după ce a intrat în curtea unui vecin, în vârstă de 82 de ani, şi i-a omorât câinele. El a fost prins de poliţişti în apropiere de locul faptei.
ANALIZĂ: Companiile şi autorităţile locale vor avea la dispoziţie peste 1,5 miliarde euro pentru noi scheme dedicate energiei şi eficienţei energetice, la începutul anului viitor # News.ro
Companiile şi autorităţile locale vor avea la dispoziţie peste 1,5 miliarde euro sub formă de granturi pentru investiţi în domeniul energiei şi eficienţei energetice la începutul anului viitor, în condiţiile în care, în România, mai mult de 70.000 MW de noi proiecte fotovoltaice se află în diferite faze de dezvoltare, având contracte de racordare deja semnate, arată datele REI, grup de companii specializat în atragerea de finanţări nerambursabile, prin fonduri europene şi ajutoare de stat.
Un complex turistic premium cu 20 de vile private a fost inaugurat în Harghita, investiţie de 8,5 milioane de euro # News.ro
Un complex turistic premium cu 20 de vile private, Eskaperdo Resort, a fost inaugurat pe malul Târnavei Mari, la poalele Munţilor Harghita, în judeţul Harghita, investiţie de 8,5 milioane de euro, cu sprijinul Fundaţiei Pro Economica. Tarifele variază între 1.000 şi 1.200 lei pe noapte în extrasezon şi între 1.500 şi 1.800 lei în perioadele de vârf.
Asociaţii ale procurorilor şi judecătorilor, solidare cu magistraţii care au denunţat public toate situaţiile în care independenţa lor este pusă în pericol: Orice încercare de a reduce la tăcere vocile critice, un atac direct la adresa statului de drept # News.ro
Trei asociaţii ale judecătorilor şi procurorilor din România îşi reafirmă solidaritatea cu magistraţii care „înţeleg să denunţe public toate situaţiile în care independenţa lor este pusă în pericol”. „Orice încercare de a reduce la tăcere vocile critice din magistratură, prin invocarea abuzivă a «rezervei», reprezintă un atac direct la adresa statului de drept. (...). A-i sancţiona pe aceşti magistraţi înseamnă a descuraja exprimarea unor opinii critice în interiorul sistemului şi a consolida, în schimb, cultura tăcerii şi a complicităţii”, afirmă magistraţii. Asociaţiile amintesc că Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD) a cerut României, „în mod repetat şi ferm”, să introducă „reguli clare care să permită judecătorilor şi procurorilor să fie avertizori de integritate fără teama represaliilor”, iar această recomandare „nu poate fi ignorată”.
Rusia cere Londrei să dezvăluie ce făcea soldatul ucis în Ucraina, acuzând Marea Britanie de un rol mai amplu # News.ro
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova, a declarat joi că Marea Britanie trebuie să dezvăluie ce făcea de fapt soldatul britanic ucis marţi în Ucraina, acuzând Londra că ajută Kievul să comită „acte de terorism”, relatează Reuters.
Guvernul introduce un nou filtru legislativ pentru protejarea IMM-urilor de sarcini administrative şi fiscale suplimentare: Orice propunere de modificare legislativă cu impact asupra mediului de afaceri va trebui să treacă printr-un test obligatoriu # News.ro
Guvernul a adoptat astăzi o nouă măsură menită să protejeze întreprinderile mici şi mijlocii de introducerea unor obligaţii administrative sau fiscale suplimentare, anunţă ministrul Economiei, Radu Miruţă. El precizează că iniţiativa a fost elaborată împreună cu echipa ministerului şi a fost aprobată în şedinţa de guvern din această săptămână. Potrivit măsurii, orice propunere de modificare legislativă cu impact asupra mediului de afaceri va trebui să treacă de acum înainte printr-un test obligatoriu.
Raport al Comisiei Europene - Speranţa de viaţă în România rămâne printre cele mai scăzute din UE/ 6% dintre decese pot fi atribuite poluării aerului/ Cheltuielile pentru sănătate pe cap de locuitor sunt cele mai mici din UE # News.ro
Speranţa de viaţă în România rămâne printre cele mai scăzute din UE, cheltuielile pentru sănătate pe cap de locuitor sunt cele mai mici din UE, iar ratele de vaccinare în rândul copiilor sunt foarte scăzute, în decurs de un an, 67% din toate cazurile de rujeolă din UE fiind înregistrate în România, conform unui raport făcut public joi de Comisia Europeană. Potrivit documentului, alimentaţia deficitară, fumatul, consumul de alcool şi inactivitatea fizică au contribuit la aproape 30% dintre toate decesele în 2021, iar alte 6% pot fi atribuite poluării aerului. Raportul consemnează ” îngrijorări deosebite cu privire la oferta actuală şi viitoare de medici de familie”.
ANPIS: 90 de vârstnici, relocaţi din spaţii ale Căminului ”Casa Ana”/ Ei stăteau în condiţii inumane, pe saltele puse pe jos sau la subsol, fără lumină şi căldură, fără hrană corespunzătoare/ S-a făcut sesizare penală şi la ANAF, pentru fraudă fiscală # News.ro
Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS) anunţă că, în total, 90 de vârstnici au fost relocaţi din două spaţii ale Centrului ”Casa Ana” din judeţul Timiş, nouă persoane fiind internate în spital. Bătrânii au fost găsiţi în condiţii inumane, unii aşezaţi pe saltele puse direct pe jos, iar alţii chiar la subsol, fără lumină şi căldură. Ei au relatat că nu primesc hrană corespunzătoare şi apă. ANPIS arată că a fost făcută sesizare penală, dar şi la ANAF, pentru fraudă fiscală.
Mark Rutte: „Noi suntem următoarea ţintă a Rusiei. Mă tem că prea mulţi sunt liniştiţi şi complezenţi, prea mulţi nu simt urgenţa” # News.ro
Şeful NATO, Mark Rutte, a îndemnat joi aliaţii să-şi intensifice eforturile de apărare pentru a preveni un război purtat de Rusia, care ar putea fi „la scara războiului pe care l-au îndurat bunicii şi străbunicii noştri”, relatează Reuters.
Schi: Campioana olimpică Michelle Gisin, luată de pe pârtie cu elicopterul după o căzătură la antrenament # News.ro
Campioana olimpică elveţiană Michelle Gisin a suferit o căzătură gravă joi, în timpul antrenamentului de coborâre pe zăpada de acasă, din St. Moritz, şi a fost transportată cu elicopterul după ce a primit îngrijiri medicale pe pârtie, relatează Reuters.
Superbet Group devine Super Technologies, inovând în domeniul ecosistemelor de divertisment digital # News.ro
Superbet Group, unul dintre liderii globali ai industriei de tehnologie şi divertisment, anunţă transformarea în Super Technologies, schimbare ce reflectă şi extinderea ariei de activitate.
UPDATE-Guvernul bulgar al lui Rosen Jeleazkov demisionează în urma unor presiuni în stradă, cu câteva minute înaintea unei moţiuni de cenzură # News.ro
Guvernul condus de către premierul Rosen Jeleazkov şi-a prezentat în mod oficial demisia joi, un moment de cotitură în peisajul politic bulgar, în urma unei şedinţe, după mai multe ore de speculaţii intense ale unor observatori politici şi presei, relatează site-ul Novinite.com.
