Craiova, de la agonie la extaz și înapoi: ce a făcut Anzor a „înghețat“ stadionul!

Sport.ro, 11 decembrie 2025 20:50

Universitatea a trăit un moment cu adevărat dezolant, în prima repriză a duelului cu Sparta Praga.

Acum 10 minute
21:10
Cum de nu a fost gol?! Parada senzațională din Universitatea Craiova - Sparta Praga Sport.ro
Universitatea Craiova joacă împotriva lui Sparta Praga într-un meci din Conference League.
21:10
Așa arată echipa de start de la FCSB pentru meciul cu Feyenoord! Surprizele din apărare Sport.ro
Partida din Europa League dintre FCSB și Feyenoord Roterdam, LIVE TEXT pe Sport.ro.
Acum 30 minute
21:00
Reacția cehilor după penalty-ul acordat Craiovei la VAR și după execuția ratată a lui Anzor: ”Eșuează complet!” Sport.ro
Universitatea Craiova – Sparta Praga se joacă în faza principală Conference League.
20:50
Craiova, de la agonie la extaz și înapoi: ce a făcut Anzor a „înghețat“ stadionul! Sport.ro
Universitatea a trăit un moment cu adevărat dezolant, în prima repriză a duelului cu Sparta Praga.
Acum o oră
20:40
Situație complicată pentru Sparta Praga! Ce se întâmplă pentru cehi după partida cu Universitatea Craiova Sport.ro
Universitatea Craiova joacă împotriva lui Sparta Praga într-un meci din Conference League.
Acum 2 ore
20:10
Eroare uriașă! Cum au apărut fanii olandezi la Arena Națională înainte de FCSB – Feyenoord Sport.ro
FCSB se duelează cu Feyenoord în runda a șasea din faza principală Europa League.
19:50
Adrian Rus, extrem de motivat înaintea duelului cu Sparta Praga: „Nu contează asta” Sport.ro
Universitatea Craiova va juca pe „Ion Oblemenco” meciul cu Sparta Praga din Conference League.
19:40
Soluția găsită de FCSB în cazul în care transferul lui Kevin Ciubotaru va pica! Fotbalistul impresionează în Superliga Sport.ro
FCSB vrea să îl transfere în această iarnă pe Kevin Ciubotaru de la Hermannstadt.
19:20
Imagine incredibilă! Huliganii au atacat cu bastoane fanii pe autostradă Sport.ro
FOTO: Momente incredibile înainte de Jagiellonia Bialystok - Rayo Vallecano.
Acum 4 ore
19:10
A produs surpriza în Superliga și o avertizează pe FCSB: ”Nu le place când adversarul face asta!” Sport.ro
FCSB se duelează de la 22:00 cu Feyenoord, în runda a șasea din faza principală Europa League.
19:00
Probleme în Bănie! Ce s-a întâmplat înaintea partidei Universitatea Craiova - Sparta Praga: Decizia UEFA Sport.ro
Universitatea Craiova va juca pe „Ion Oblemenco” meciul cu Sparta Praga din Conference League.
18:50
Cehii sunt pregătiți înainte de Universitatea Craiova - Sparta Praga! Sute de suporteri au cântat în inima Băniei Sport.ro
Ce au făcut suporterii cehi înaintea partidei Universitatea Craiova - Sparta Praga. 
18:30
Unde a ajuns jucătorul pe care Gigi Becali l-a dat afară după 110 minute Sport.ro
Avea un titlu de golgheter, dar Gigi Becali l-a dat afară după doar 110 minute jucate la FCSB.
18:10
Când va fi Xabi Alonso demis de la Real Madrid! Anunțul făcut de BBC Sport.ro
Presa din Spania susține că Xabi Alonso este pe picior de plecare de la Real Madrid.
18:10
Erling Haaland, mesaj neașteptat după victoria cu Real Madrid: „Îmi e dor să joc cu el” Sport.ro
Manchester City s-a impus pe terenul lui Real Madrid, scor 2-1, într-un meci din faza ligii din Champions League.
18:10
Daniel Graovac a prefațat FCSB - Feyenoord. Ce a reclamat fundașul campioanei + Fotbalistul remarcat Sport.ro
Daniel Graovac a vorbit înaintea partidei FCSB - Feyenoord. Duelul se joacă astăzi, de la 22:00, pe Arena Națională. 
18:00
„Fals în declarații.” Numărul 3 ATP, Alexander Zverev, în bucluc din cauza propriilor cuvinte Sport.ro
Alexander Zverev a fost contrat de informațiile apărute la finalul sezonului de tenis.
17:30
Scandal la CFR Cluj! Iuliu Mureșan a intervenit: „Își închide singur ușa în nas” Sport.ro
Iuliu Mureșan a intervenit într-un scandal care îi implică pe Eugen Trică și Neluțu Varga.
17:20
Olandezii au văzut bizareria de la FCSB! Au citat fotbalistul care a intrat în conflict cu Gigi Becali: ”Ani la rând am crezut că e o neînțelegere!” Sport.ro
FCSB va juca împotriva lui Feyenoord în faza principală Europa League.
Acum 6 ore
17:10
Echipa din Superligă a dat lovitura! Transfer de 500.000 de euro Sport.ro
Unul dintre jucătorii importanți din Superliga va fi transferat în acest iarnă.
17:10
8 reușite se bat pentru premiul „Golul anului 2025”! Tot ce trebuie să faci ca să votezi Sport.ro
VIDEO cu toate cele 8 reușite care se bat pentru premiul „Golul anului 2025” în tricoul naționalei României. 
17:00
„Să vedeți cât de stresat e!” Aryna Sabalenka știe că îl va bate pe Nick Kyrgios, în „Bătălia Sexelor”, transmisă exclusiv de VOYO Sport.ro
„Bătălia Sexelor”, Aryna Sabalenka - Nick Kyrgios va fi transmisă în exclusivitate de VOYO.
16:40
Se pregătește transferul celui mai scump jucător din istoria lui Manchester City Sport.ro
Cel mai scump jucător englez din istorie este gata să schimbe definitiv echipa. 
16:40
Imagini spectaculoase cu noul stadion Dinamo Sport.ro
Cum va arăta noua arenă Dinamo din Ștefan cel Mare când va fi gata. Imaginile distribuite de primarul Rareș Hopincă.
16:10
FCSB - Feyenoord, de la 22:00. Echipe probabile + indisponibili de ultimǎ orǎ + analiza şi pronosticul lui Dan Chilom Sport.ro
FCSB - Feyenoord, în Europa League. Analiza lui Dan Chilom.
15:50
PSG ar vrea să-l vândă pe ucraineanul Zabarnyi, care nu a făcut niciun gest de împăcare cu rusul Safonov! Sport.ro
Premier League și Ligue 1, două dintre cele mai puternice campionate din lume, sunt transmise exclusiv în România pe VOYO.
15:40
Gigi Becali trimite jucători de la FCSB la altă echipă din Superligă: ”Ne-am înțeles” Sport.ro
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a anunțat ”mișcări de trupe” în această perioadă de mercato la echipa sa.
15:30
Continuă veștile rele pentru Arsenal! Mikel Arteta a făcut anunțul Sport.ro
Arsenal este liderul la zi din Premier League și din Champions League.
15:30
Olandezii au descris-o în trei cuvinte pe FCSB: ”E într-o situație similară cu noi” Sport.ro
FCSB - Feyenoord e diseară de la 22:00.
Acum 8 ore
15:10
Scor horror în Champions League la meciul fostului căpitan al lui Dinamo! În minutul 19 era deja 5-0 Sport.ro
Deși a jucat doar jumătate de sezon pentru ”câini”, Lucas Alves a purtat banderola de căpitan la echipa dinamovistă.
14:50
În câte luni va fi gata noul stadion Dinamo! ”S-au strâns toți banii” Sport.ro
Ionuț Lupescu, primarul Sectorului 2 și șeful clubului din Ștefan cel Mare au vorbit într-o conferință de presă.
14:50
20 de ani suspendare! Ancheta ITIA s-a încheiat Sport.ro
Agenţia Internaţională pentru Integritatea în Tenis (ITIA) a confirmat suspendarea pe 20 de ani a francezului Quentin Folliot, recunoscut vinovat de 27 de încălcări ale Programului anticorupţie din tenis.
14:50
Lovitură dură pentru Chivu la Inter: "OUT cel puțin o lună!" Sport.ro
Învinsă de Liverpool în meciul de marți din Champions League, scor 0-1, Inter a mai primit doi vești proaste.
14:30
Acționarul lui Hermannstadt, dezvăluiri despre ”instalarea” lui Dorinel Munteanu: ”Au fost mai mulți factori” Sport.ro
Hermannstadt și-a prezentat noul antrenor în cursul zilei de miercuri, 10 decembrie.
14:20
Poveste de film în Spania. În 2017 conducea autobuze, acum e pe locul al cincilea în La Liga Sport.ro
Espanyol este revelația acestei ediții de La Liga.
14:20
Pep Guardiola s-a dus glonț la un jucător de la Real Madrid după victoria lui Manchester City. Ce i-a spus Sport.ro
Real Madrid - Manchester City s-a încheiat 1-2.
14:00
FCSB, anunț cu câteva ore înainte de meciul cu Feyenoord Sport.ro
FCSB - Feyenoord va fi LIVE TEXT pe Sport.ro de la 22:00.
13:50
Veste excelentă pentru Dennis Man după ce a fost scos din primul 11 la meciul cu Atletico Madrid Sport.ro
Dennis Man (27 de ani), extrema lui PSV Eindhoven, a început meciul cu Atletico Madrid (2-3) de pe banca de rezerve, însă a fost introdus de Peter Bosz în a doua repriză.
13:40
Cine e fundașul central de 16 ani care a debutat la Arsenal chiar în Champions League Sport.ro
”Tunarii” sunt lideri în Champions League, cu 6 victorii din tot atâtea meciuri, dar și în Premier League.
13:40
Fostul colaborator al lui Zeljko Kopic a spus ce urmează pentru antrenorul lui Dinamo: ”A mai primit oferte” Sport.ro
Zeljko Kopic (48 de ani) este unul dintre cei mai apreciați antrenori din campionatul nostru, după rezultatele pe care le-a avut la Dinamo.
Acum 12 ore
13:10
Acord! Jurgen Klopp e gata să preia echipa Sport.ro
Jurgen Klopp (58 de ani) a plecat de la Liverpool în 2024, după nouă ani, motivând că ”are nevoie de o pauză”.
13:10
Legenda fotbalului din Portugalia și-a anunțat retragerea! 108 selecții și o statuie, campion european, câștigător al Ligii Națiunilor Sport.ro
Rui Patricio se retrage din cariera de jucător la 37 de ani.
13:10
Sparta Praga, fascinată de Craiova: mesaj în ziua meciului cu Universitatea Craiova Sport.ro
Universitatea Craiova - Sparta Praga va fi LIVE TEXT pe Sport.ro de la 19:45.
13:00
Fotbaliștii lui Real Madrid, scut în jurul lui Xabi Alonso: ”Toată lumea luptă” Sport.ro
Portarul belgian al Real Madrid, Thibaut Courtois, a declarat jucătorii echipei spaniole sunt „uniţi” în spatele antrenorului său, Xabi Alonso, al cărui post este în pericol după a doua înfrângere consecutivă în faţa formaţiei Manchester City (2-1).
12:50
Ce au spus cei de la Hermannstadt despre mandatul nereușit al lui Dorinel Munteanu de la Sepsi: ”Știți cum e treaba asta?” Sport.ro
Dorinel Munteanu (57 de ani) a semnat cu FC Hermannstadt, iar miercuri, la prânz, a fost prezentat oficial la gruparea sibiană.
12:30
Aflăm echipele calificate în sferturile Cupei României! Dinamo și Steaua joacă astăzi Sport.ro
Cupa României la handbal masculin continuă cu partidele din turul al doilea.
12:30
Solicitările Iranului și Egiptului, respinse! "Meciul Pride" va avea loc la CM 2026 Sport.ro
Comitetul de organizare din Seattle pentru Cupa Mondială de fotbal din 2026 a asigurat că festivităţile legate de „Meciul Pride” LGBT+ vor avea loc, în ciuda protestelor Iranului şi Egiptului.
12:30
Italienii explică de ce Chivu nu poate câștiga meciurile importante: "Problemele recurente persistă" Sport.ro
Inter a pierdut la limită meciul cu Liverpool din etapa a șasea din UEFA Champions League, scor 0-1. După acest rezultat, antrenorul Cristi Chivu a ajuns în vizorul presei din Italia.
12:20
Diletta Leota și Loris Karius au făcut marele anunț Sport.ro
Loris Karius (32 de ani), fostul portar al lui Liverpool, trece printr-o perioadă foarte bună atât pe plan personal, cât și pe plan profesional.
12:10
Universitatea Craiova - Sparta Praga, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 19:45 | Test puternic pentru Filipe Coelho Sport.ro
Urmărim și comentăm împreună meciul din Conference League.
