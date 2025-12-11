Craiova, de la agonie la extaz și înapoi: ce a făcut Anzor a „înghețat“ stadionul!
Sport.ro, 11 decembrie 2025 20:50
Universitatea a trăit un moment cu adevărat dezolant, în prima repriză a duelului cu Sparta Praga.
• • •
Acum 10 minute
21:10
Universitatea Craiova joacă împotriva lui Sparta Praga într-un meci din Conference League.
21:10
Partida din Europa League dintre FCSB și Feyenoord Roterdam, LIVE TEXT pe Sport.ro.
Acum 30 minute
21:00
Reacția cehilor după penalty-ul acordat Craiovei la VAR și după execuția ratată a lui Anzor: ”Eșuează complet!” # Sport.ro
Universitatea Craiova – Sparta Praga se joacă în faza principală Conference League.
20:50
Universitatea a trăit un moment cu adevărat dezolant, în prima repriză a duelului cu Sparta Praga.
Acum o oră
20:40
Situație complicată pentru Sparta Praga! Ce se întâmplă pentru cehi după partida cu Universitatea Craiova # Sport.ro
Universitatea Craiova joacă împotriva lui Sparta Praga într-un meci din Conference League.
Acum 2 ore
20:10
Eroare uriașă! Cum au apărut fanii olandezi la Arena Națională înainte de FCSB – Feyenoord # Sport.ro
FCSB se duelează cu Feyenoord în runda a șasea din faza principală Europa League.
19:50
Universitatea Craiova va juca pe „Ion Oblemenco” meciul cu Sparta Praga din Conference League.
19:40
Soluția găsită de FCSB în cazul în care transferul lui Kevin Ciubotaru va pica! Fotbalistul impresionează în Superliga # Sport.ro
FCSB vrea să îl transfere în această iarnă pe Kevin Ciubotaru de la Hermannstadt.
19:20
FOTO: Momente incredibile înainte de Jagiellonia Bialystok - Rayo Vallecano.
Acum 4 ore
19:10
A produs surpriza în Superliga și o avertizează pe FCSB: ”Nu le place când adversarul face asta!” # Sport.ro
FCSB se duelează de la 22:00 cu Feyenoord, în runda a șasea din faza principală Europa League.
19:00
Probleme în Bănie! Ce s-a întâmplat înaintea partidei Universitatea Craiova - Sparta Praga: Decizia UEFA # Sport.ro
Universitatea Craiova va juca pe „Ion Oblemenco” meciul cu Sparta Praga din Conference League.
18:50
Cehii sunt pregătiți înainte de Universitatea Craiova - Sparta Praga! Sute de suporteri au cântat în inima Băniei # Sport.ro
Ce au făcut suporterii cehi înaintea partidei Universitatea Craiova - Sparta Praga.
18:30
Avea un titlu de golgheter, dar Gigi Becali l-a dat afară după doar 110 minute jucate la FCSB.
18:10
Presa din Spania susține că Xabi Alonso este pe picior de plecare de la Real Madrid.
18:10
Manchester City s-a impus pe terenul lui Real Madrid, scor 2-1, într-un meci din faza ligii din Champions League.
18:10
Daniel Graovac a prefațat FCSB - Feyenoord. Ce a reclamat fundașul campioanei + Fotbalistul remarcat # Sport.ro
Daniel Graovac a vorbit înaintea partidei FCSB - Feyenoord. Duelul se joacă astăzi, de la 22:00, pe Arena Națională.
18:00
„Fals în declarații.” Numărul 3 ATP, Alexander Zverev, în bucluc din cauza propriilor cuvinte # Sport.ro
Alexander Zverev a fost contrat de informațiile apărute la finalul sezonului de tenis.
17:30
Iuliu Mureșan a intervenit într-un scandal care îi implică pe Eugen Trică și Neluțu Varga.
17:20
Olandezii au văzut bizareria de la FCSB! Au citat fotbalistul care a intrat în conflict cu Gigi Becali: ”Ani la rând am crezut că e o neînțelegere!” # Sport.ro
FCSB va juca împotriva lui Feyenoord în faza principală Europa League.
Acum 6 ore
17:10
Unul dintre jucătorii importanți din Superliga va fi transferat în acest iarnă.
17:10
VIDEO cu toate cele 8 reușite care se bat pentru premiul „Golul anului 2025” în tricoul naționalei României.
17:00
„Să vedeți cât de stresat e!” Aryna Sabalenka știe că îl va bate pe Nick Kyrgios, în „Bătălia Sexelor”, transmisă exclusiv de VOYO # Sport.ro
„Bătălia Sexelor”, Aryna Sabalenka - Nick Kyrgios va fi transmisă în exclusivitate de VOYO.
16:40
Cel mai scump jucător englez din istorie este gata să schimbe definitiv echipa.
16:40
Cum va arăta noua arenă Dinamo din Ștefan cel Mare când va fi gata. Imaginile distribuite de primarul Rareș Hopincă.
16:10
FCSB - Feyenoord, de la 22:00. Echipe probabile + indisponibili de ultimǎ orǎ + analiza şi pronosticul lui Dan Chilom # Sport.ro
FCSB - Feyenoord, în Europa League. Analiza lui Dan Chilom.
15:50
PSG ar vrea să-l vândă pe ucraineanul Zabarnyi, care nu a făcut niciun gest de împăcare cu rusul Safonov! # Sport.ro
Premier League și Ligue 1, două dintre cele mai puternice campionate din lume, sunt transmise exclusiv în România pe VOYO.
15:40
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a anunțat ”mișcări de trupe” în această perioadă de mercato la echipa sa.
15:30
Arsenal este liderul la zi din Premier League și din Champions League.
15:30
FCSB - Feyenoord e diseară de la 22:00.
Acum 8 ore
15:10
Scor horror în Champions League la meciul fostului căpitan al lui Dinamo! În minutul 19 era deja 5-0 # Sport.ro
Deși a jucat doar jumătate de sezon pentru ”câini”, Lucas Alves a purtat banderola de căpitan la echipa dinamovistă.
14:50
Ionuț Lupescu, primarul Sectorului 2 și șeful clubului din Ștefan cel Mare au vorbit într-o conferință de presă.
14:50
Agenţia Internaţională pentru Integritatea în Tenis (ITIA) a confirmat suspendarea pe 20 de ani a francezului Quentin Folliot, recunoscut vinovat de 27 de încălcări ale Programului anticorupţie din tenis.
14:50
Învinsă de Liverpool în meciul de marți din Champions League, scor 0-1, Inter a mai primit doi vești proaste.
14:30
Acționarul lui Hermannstadt, dezvăluiri despre ”instalarea” lui Dorinel Munteanu: ”Au fost mai mulți factori” # Sport.ro
Hermannstadt și-a prezentat noul antrenor în cursul zilei de miercuri, 10 decembrie.
14:20
Poveste de film în Spania. În 2017 conducea autobuze, acum e pe locul al cincilea în La Liga # Sport.ro
Espanyol este revelația acestei ediții de La Liga.
14:20
Pep Guardiola s-a dus glonț la un jucător de la Real Madrid după victoria lui Manchester City. Ce i-a spus # Sport.ro
Real Madrid - Manchester City s-a încheiat 1-2.
14:00
FCSB - Feyenoord va fi LIVE TEXT pe Sport.ro de la 22:00.
13:50
Veste excelentă pentru Dennis Man după ce a fost scos din primul 11 la meciul cu Atletico Madrid # Sport.ro
Dennis Man (27 de ani), extrema lui PSV Eindhoven, a început meciul cu Atletico Madrid (2-3) de pe banca de rezerve, însă a fost introdus de Peter Bosz în a doua repriză.
13:40
”Tunarii” sunt lideri în Champions League, cu 6 victorii din tot atâtea meciuri, dar și în Premier League.
13:40
Fostul colaborator al lui Zeljko Kopic a spus ce urmează pentru antrenorul lui Dinamo: ”A mai primit oferte” # Sport.ro
Zeljko Kopic (48 de ani) este unul dintre cei mai apreciați antrenori din campionatul nostru, după rezultatele pe care le-a avut la Dinamo.
Acum 12 ore
13:10
Jurgen Klopp (58 de ani) a plecat de la Liverpool în 2024, după nouă ani, motivând că ”are nevoie de o pauză”.
13:10
Legenda fotbalului din Portugalia și-a anunțat retragerea! 108 selecții și o statuie, campion european, câștigător al Ligii Națiunilor # Sport.ro
Rui Patricio se retrage din cariera de jucător la 37 de ani.
13:10
Universitatea Craiova - Sparta Praga va fi LIVE TEXT pe Sport.ro de la 19:45.
13:00
Portarul belgian al Real Madrid, Thibaut Courtois, a declarat jucătorii echipei spaniole sunt „uniţi” în spatele antrenorului său, Xabi Alonso, al cărui post este în pericol după a doua înfrângere consecutivă în faţa formaţiei Manchester City (2-1).
12:50
Ce au spus cei de la Hermannstadt despre mandatul nereușit al lui Dorinel Munteanu de la Sepsi: ”Știți cum e treaba asta?” # Sport.ro
Dorinel Munteanu (57 de ani) a semnat cu FC Hermannstadt, iar miercuri, la prânz, a fost prezentat oficial la gruparea sibiană.
12:30
Cupa României la handbal masculin continuă cu partidele din turul al doilea.
12:30
Comitetul de organizare din Seattle pentru Cupa Mondială de fotbal din 2026 a asigurat că festivităţile legate de „Meciul Pride” LGBT+ vor avea loc, în ciuda protestelor Iranului şi Egiptului.
12:30
Italienii explică de ce Chivu nu poate câștiga meciurile importante: "Problemele recurente persistă" # Sport.ro
Inter a pierdut la limită meciul cu Liverpool din etapa a șasea din UEFA Champions League, scor 0-1. După acest rezultat, antrenorul Cristi Chivu a ajuns în vizorul presei din Italia.
12:20
Loris Karius (32 de ani), fostul portar al lui Liverpool, trece printr-o perioadă foarte bună atât pe plan personal, cât și pe plan profesional.
12:10
Universitatea Craiova - Sparta Praga, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 19:45 | Test puternic pentru Filipe Coelho # Sport.ro
Urmărim și comentăm împreună meciul din Conference League.
