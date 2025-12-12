Ce a putut să spună Gigi Becali după FCSB - Feyenoord 4-3: „Nu au avut nimic”

Sport.ro, 12 decembrie 2025 01:30

FCSB s-a impus cu 4-3 în fața lui Feyenoord, într-un meci din faza ligii din Europa League.

Acum 2 ore
01:30
01:30
Ultimele detalii despre accidentarea lui Mihai Lixandru! A părăsit terenul urlând de durere în meciul cu Feyenoord Sport.ro
Mihai Lixandru a ieșit accidentat din meciul cu Feyenoord, încheiat cu un senzațional 4-3 pentru campioana României.
01:10
Pe ce loc se află FCSB în clasamentul Europa League. Roș-albaștrii continuă să spere la calificare Sport.ro
FCSB a reintrat în lupta pentru calificarea în play-off-ul Europa League după succesul spectaculos cu Feyenoord, 4-3.
01:00
OUT de la FCSB? Cei doi jucători care l-au supărat pe Gigi Becali la meciul cu Feyenoord: ”Nu mai cred în el!” / ”Nu se poate să fii atât de slab!” Sport.ro
FCSB a obținut o victorie senzațională în fața lui Feyenoord, scor 4-3, după ce roș-albaștrii au fost conduși cu 3-1, în faza principală Europa League.
01:00
Balint și Ilie Dumitrescu, fără dubii: „De asta a câștigat FCSB!“ Sport.ro
Partida de pe Arena Națională a avut o răsturnare spectaculoasă de scor: de la 3-1 pentru Feyenoord Rotterdam s-a încheiat cu victoria roș-albaștrilor, 4-3!
01:00
Pericol pentru Ngezana să rateze Cupa Africii?! Cum a apărut fundașul FCSB-ului după victoria cu Feyenoord Sport.ro
FCSB s-a impus cu 4-3 în fața lui Feyenoord, într-un meci din faza ligii din Europa League.
00:50
Florin Tănase, discurs de lider după FCSB – Feyenoord 4-3! Declarația care dinamitează totul: ”Numai o echipă ca Steaua poate oferi seri ca asta!” Sport.ro
FCSB s-a impus cu scorul de 4-3 în fața lui Feyenoord în faza principală Europa League.
00:50
Charalambous, fără milă cu contestatarii FCSB-ului: „Atât le spun acum!“ Sport.ro
Antrenorul campioanei a prins glas, după o victorie dramatică, în Europa League: 4-3 cu Feyenoord.
00:40
Cei doi fotbaliști pierduți de FCSB după meciul cu Feyenoord Sport.ro
FCSB nu se va mai putea baza pe doi jucători importanți pentru meciurile rămase în 2025.
Acum 4 ore
00:30
Juri Cisotti, reacție de profesionist după FCSB - Feyenoord 4-3: „Acum ne pregătim pentru meciul cu Unirea Slobozia” Sport.ro
Mesajul lui Juri Cisotti după FCSB - Feyenoord 4-3: „Acum ne pregătim pentru meciul cu Unirea Slobozia”.
00:30
Gigi Becali, decizie uriașă după FCSB – Feyenoord: ”Îi spun să rămână!” Sport.ro
FCSB a obținut o victorie senzațională în fața lui Feyenoord, scor 4-3, în faza principală Europa League.
00:20
Jackpot FCSB: câți bani aduce victoria dramatică în fața lui Feyenoord Sport.ro
Campioana României a simțit, în sfârșit, gustul victoriei, în Europa League, la aproape trei luni de la precedentul succes, tocmai în prima etapă: 1-0 cu Go Ahead Eagles.
00:20
Feyenoord, desființată de olandezi după remontada celor de la FCSB: ”Ce rușine!” Sport.ro
FCSB a obținut o victorie senzațională în fața lui Feyenoord, scor 4-3, în faza principală Europa League.
00:10
Număr surprinzător de spectatori la FCSB - Feyenoord din Europa League! Sport.ro
FCSB s-a impus cu 4-3 în fața lui Feyenoord, într-un meci din faza ligii din Europa League.
11 decembrie 2025
23:50
Ce au scris olandezii după ce Feyenoord a avut un penalty anulat la VAR în meciul cu FCSB Sport.ro
FCSB se duelează cu Feyenoord în faza principală Europa League.
23:40
Micuțul Mihai Toma a marcat cu capul primul său gol la seniori în FCSB - Feyenoord Sport.ro
Moment special în cariera lui Mihai Toma, în partida FCSB - Feyenoord. 
23:40
FCSB, „carne de tun“: contraperformanță incredibilă pentru campioana României în Europa Sport.ro
Superliga noastră a trimis în a doua competiție continentală intercluburi o formație neputincioasă, mult prea firavă, în acest sezon.
23:30
Olandezii au reacționat după golul lui Mihai Toma: ”Este din nou interesant!” Sport.ro
FCSB – Feyenoord se joacă în faza principală Europa League.
23:20
Becali o să-i facă „varză“: jucătorii care au greșit, ca niște începători, la golurile olandezilor Sport.ro
Pe Arena Națională, FCSB a condus cu 1-0, însă a „reușit“ să încheie prima repriză învinsă, 1-2, după ce a încasat două goluri identice de la Feyenoord.
23:20
Surpriza lui Rrahmani pentru fanii Rapidului! Ce a făcut fostul fotbalist din Giulești după golul cu Universitatea Craiova Sport.ro
Sparta Praga s-a impus în fața Universității Craiova, scor 2-1, într-un meci din Conference League.
23:10
Cicâldău a rostit adevărul dureros din spatele înfrângerii cu Sparta Praga: „Păcat!“ Sport.ro
Formația din Bănie a fost la câteva minute de o remiză prețioasă, care ar fi risipit definitiv emoțiile calificării în fazele eliminatorii din Conference League.
23:10
Felipe Coelho, mesaj pentru veriga slabă din Universitatea Craiova - Sparta Praga 1-2: „Să fiu supărat pe el?” Sport.ro
Felipe Coelho a vorbit la finalul partidei Universitatea Craiova - Sparta Praga 1-2. 
22:50
Craiova Spartă. Caramavrov crede că Universitatea a fost depășită clar de un adversar superior la toate capitolele Sport.ro
Craiova a fost Spartă în două din primul minut.
Acum 6 ore
22:30
Nota lui Răzvan Marin după victoria lui AEK din Conference League! Fotbalistul român, gol senzațional Sport.ro
AEK s-a impus în duelul din Conference League cu Samsunspor, scor 2-1.
22:30
Antrenorul i-a schimbat postul lui Andrei Rațiu în Conference League. Nota primită de „Sonic” după Jagiellonia - Rayo Vallecano 1-2 Sport.ro
Cum s-a descurcat Andrei Rațiu pe postul de extremă dreapta în Jagiellonia - Rayo Vallecano 1-2. 
22:20
Răzvan Lucescu, meci de infarct: PAOK, „găurită“ în Bulgaria de Ludogoreț Sport.ro
Cu o singură înfrângere, în ultimele 13 partide oficiale, formația din Salonic a fost pusă la grea încercare de o adversară inferioară. Cel puțin pe hârtie. 
22:00
Rateu imens: câți bani a pierdut Craiova după înfrângerea cu Sparta Praga Sport.ro
Formația din Bănie a primit o dublă lovitură, joi, după eșecul de pe teren propriu, în Conference League: 1-2!
21:50
Fiesta în Cehia! Reacția de peste hotare după golul celor de la Sparta Praga din minutul 89 Sport.ro
Universitatea Craiova – Sparta Praga se joacă în faza principală Conference League.
21:50
Ce bombă! „Bijuteria” prin care Universitatea Craiova a egalat-o pe Sparta Praga Sport.ro
Universitatea Craiova joacă împotriva lui Sparta Praga într-un meci din Conference League.
21:30
Coșmarul oltenilor! Albion Rrahmani a penalizat-o pe Universitatea Craiova cu Sparta Praga Sport.ro
Albion Rrahmani este un specialist în privința golurilor marcate împotriva oltenilor din perioada petrecută la Rapid.  
21:30
De necrezut: câți bani a putut câștiga Arsenal din Champions League, în doar șase meciuri Sport.ro
UEFA a creat o competiție care, pur și simplu, „tipărește“ bani pentru cele 36 de cluburi care ajung în grupa extinsă, în noul format.
21:10
Cum de nu a fost gol?! Parada senzațională din Universitatea Craiova - Sparta Praga Sport.ro
Universitatea Craiova joacă împotriva lui Sparta Praga într-un meci din Conference League.
21:10
Așa arată echipa de start de la FCSB pentru meciul cu Feyenoord! Surprizele din apărare Sport.ro
Partida din Europa League dintre FCSB și Feyenoord Roterdam, LIVE TEXT pe Sport.ro.
21:00
Reacția cehilor după penalty-ul acordat Craiovei la VAR și după execuția ratată a lui Anzor: ”Eșuează complet!” Sport.ro
Universitatea Craiova – Sparta Praga se joacă în faza principală Conference League.
20:50
Craiova, de la agonie la extaz și înapoi: ce a făcut Anzor a „înghețat“ stadionul! Sport.ro
Universitatea a trăit un moment cu adevărat dezolant, în prima repriză a duelului cu Sparta Praga.
20:40
Situație complicată pentru Sparta Praga! Ce se întâmplă pentru cehi după partida cu Universitatea Craiova Sport.ro
Universitatea Craiova joacă împotriva lui Sparta Praga într-un meci din Conference League.
Acum 8 ore
20:10
Eroare uriașă! Cum au apărut fanii olandezi la Arena Națională înainte de FCSB – Feyenoord Sport.ro
FCSB se duelează cu Feyenoord în runda a șasea din faza principală Europa League.
19:50
Adrian Rus, extrem de motivat înaintea duelului cu Sparta Praga: „Nu contează asta” Sport.ro
Universitatea Craiova va juca pe „Ion Oblemenco” meciul cu Sparta Praga din Conference League.
19:40
Soluția găsită de FCSB în cazul în care transferul lui Kevin Ciubotaru va pica! Fotbalistul impresionează în Superliga Sport.ro
FCSB vrea să îl transfere în această iarnă pe Kevin Ciubotaru de la Hermannstadt.
19:20
Imagine incredibilă! Huliganii au atacat cu bastoane fanii pe autostradă Sport.ro
FOTO: Momente incredibile înainte de Jagiellonia Bialystok - Rayo Vallecano.
19:10
A produs surpriza în Superliga și o avertizează pe FCSB: ”Nu le place când adversarul face asta!” Sport.ro
FCSB se duelează de la 22:00 cu Feyenoord, în runda a șasea din faza principală Europa League.
19:00
Probleme în Bănie! Ce s-a întâmplat înaintea partidei Universitatea Craiova - Sparta Praga: Decizia UEFA Sport.ro
Universitatea Craiova va juca pe „Ion Oblemenco” meciul cu Sparta Praga din Conference League.
18:50
Cehii sunt pregătiți înainte de Universitatea Craiova - Sparta Praga! Sute de suporteri au cântat în inima Băniei Sport.ro
Ce au făcut suporterii cehi înaintea partidei Universitatea Craiova - Sparta Praga. 
Acum 12 ore
18:30
Unde a ajuns jucătorul pe care Gigi Becali l-a dat afară după 110 minute Sport.ro
Avea un titlu de golgheter, dar Gigi Becali l-a dat afară după doar 110 minute jucate la FCSB.
18:10
Când va fi Xabi Alonso demis de la Real Madrid! Anunțul făcut de BBC Sport.ro
Presa din Spania susține că Xabi Alonso este pe picior de plecare de la Real Madrid.
18:10
Erling Haaland, mesaj neașteptat după victoria cu Real Madrid: „Îmi e dor să joc cu el” Sport.ro
Manchester City s-a impus pe terenul lui Real Madrid, scor 2-1, într-un meci din faza ligii din Champions League.
18:10
Daniel Graovac a prefațat FCSB - Feyenoord. Ce a reclamat fundașul campioanei + Fotbalistul remarcat Sport.ro
Daniel Graovac a vorbit înaintea partidei FCSB - Feyenoord. Duelul se joacă astăzi, de la 22:00, pe Arena Națională. 
18:00
„Fals în declarații.” Numărul 3 ATP, Alexander Zverev, în bucluc din cauza propriilor cuvinte Sport.ro
Alexander Zverev a fost contrat de informațiile apărute la finalul sezonului de tenis.
17:30
Scandal la CFR Cluj! Iuliu Mureșan a intervenit: „Își închide singur ușa în nas” Sport.ro
Iuliu Mureșan a intervenit într-un scandal care îi implică pe Eugen Trică și Neluțu Varga.
17:20
Olandezii au văzut bizareria de la FCSB! Au citat fotbalistul care a intrat în conflict cu Gigi Becali: ”Ani la rând am crezut că e o neînțelegere!” Sport.ro
FCSB va juca împotriva lui Feyenoord în faza principală Europa League.
