Ce a putut să spună Gigi Becali după FCSB - Feyenoord 4-3: „Nu au avut nimic”
Sport.ro, 12 decembrie 2025 01:30
FCSB s-a impus cu 4-3 în fața lui Feyenoord, într-un meci din faza ligii din Europa League.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 2 ore
01:30
FCSB s-a impus cu 4-3 în fața lui Feyenoord, într-un meci din faza ligii din Europa League.
01:30
Ultimele detalii despre accidentarea lui Mihai Lixandru! A părăsit terenul urlând de durere în meciul cu Feyenoord # Sport.ro
Mihai Lixandru a ieșit accidentat din meciul cu Feyenoord, încheiat cu un senzațional 4-3 pentru campioana României.
01:10
Pe ce loc se află FCSB în clasamentul Europa League. Roș-albaștrii continuă să spere la calificare # Sport.ro
FCSB a reintrat în lupta pentru calificarea în play-off-ul Europa League după succesul spectaculos cu Feyenoord, 4-3.
01:00
OUT de la FCSB? Cei doi jucători care l-au supărat pe Gigi Becali la meciul cu Feyenoord: ”Nu mai cred în el!” / ”Nu se poate să fii atât de slab!” # Sport.ro
FCSB a obținut o victorie senzațională în fața lui Feyenoord, scor 4-3, după ce roș-albaștrii au fost conduși cu 3-1, în faza principală Europa League.
01:00
Partida de pe Arena Națională a avut o răsturnare spectaculoasă de scor: de la 3-1 pentru Feyenoord Rotterdam s-a încheiat cu victoria roș-albaștrilor, 4-3!
01:00
Pericol pentru Ngezana să rateze Cupa Africii?! Cum a apărut fundașul FCSB-ului după victoria cu Feyenoord # Sport.ro
FCSB s-a impus cu 4-3 în fața lui Feyenoord, într-un meci din faza ligii din Europa League.
00:50
Florin Tănase, discurs de lider după FCSB – Feyenoord 4-3! Declarația care dinamitează totul: ”Numai o echipă ca Steaua poate oferi seri ca asta!” # Sport.ro
FCSB s-a impus cu scorul de 4-3 în fața lui Feyenoord în faza principală Europa League.
00:50
Antrenorul campioanei a prins glas, după o victorie dramatică, în Europa League: 4-3 cu Feyenoord.
00:40
FCSB nu se va mai putea baza pe doi jucători importanți pentru meciurile rămase în 2025.
Acum 4 ore
00:30
Juri Cisotti, reacție de profesionist după FCSB - Feyenoord 4-3: „Acum ne pregătim pentru meciul cu Unirea Slobozia” # Sport.ro
Mesajul lui Juri Cisotti după FCSB - Feyenoord 4-3: „Acum ne pregătim pentru meciul cu Unirea Slobozia”.
00:30
FCSB a obținut o victorie senzațională în fața lui Feyenoord, scor 4-3, în faza principală Europa League.
00:20
Campioana României a simțit, în sfârșit, gustul victoriei, în Europa League, la aproape trei luni de la precedentul succes, tocmai în prima etapă: 1-0 cu Go Ahead Eagles.
00:20
FCSB a obținut o victorie senzațională în fața lui Feyenoord, scor 4-3, în faza principală Europa League.
00:10
FCSB s-a impus cu 4-3 în fața lui Feyenoord, într-un meci din faza ligii din Europa League.
11 decembrie 2025
23:50
Ce au scris olandezii după ce Feyenoord a avut un penalty anulat la VAR în meciul cu FCSB # Sport.ro
FCSB se duelează cu Feyenoord în faza principală Europa League.
23:40
Moment special în cariera lui Mihai Toma, în partida FCSB - Feyenoord.
23:40
Superliga noastră a trimis în a doua competiție continentală intercluburi o formație neputincioasă, mult prea firavă, în acest sezon.
23:30
FCSB – Feyenoord se joacă în faza principală Europa League.
23:20
Becali o să-i facă „varză“: jucătorii care au greșit, ca niște începători, la golurile olandezilor # Sport.ro
Pe Arena Națională, FCSB a condus cu 1-0, însă a „reușit“ să încheie prima repriză învinsă, 1-2, după ce a încasat două goluri identice de la Feyenoord.
23:20
Surpriza lui Rrahmani pentru fanii Rapidului! Ce a făcut fostul fotbalist din Giulești după golul cu Universitatea Craiova # Sport.ro
Sparta Praga s-a impus în fața Universității Craiova, scor 2-1, într-un meci din Conference League.
23:10
Formația din Bănie a fost la câteva minute de o remiză prețioasă, care ar fi risipit definitiv emoțiile calificării în fazele eliminatorii din Conference League.
23:10
Felipe Coelho, mesaj pentru veriga slabă din Universitatea Craiova - Sparta Praga 1-2: „Să fiu supărat pe el?” # Sport.ro
Felipe Coelho a vorbit la finalul partidei Universitatea Craiova - Sparta Praga 1-2.
22:50
Craiova Spartă. Caramavrov crede că Universitatea a fost depășită clar de un adversar superior la toate capitolele # Sport.ro
Craiova a fost Spartă în două din primul minut.
Acum 6 ore
22:30
Nota lui Răzvan Marin după victoria lui AEK din Conference League! Fotbalistul român, gol senzațional # Sport.ro
AEK s-a impus în duelul din Conference League cu Samsunspor, scor 2-1.
22:30
Antrenorul i-a schimbat postul lui Andrei Rațiu în Conference League. Nota primită de „Sonic” după Jagiellonia - Rayo Vallecano 1-2 # Sport.ro
Cum s-a descurcat Andrei Rațiu pe postul de extremă dreapta în Jagiellonia - Rayo Vallecano 1-2.
22:20
Cu o singură înfrângere, în ultimele 13 partide oficiale, formația din Salonic a fost pusă la grea încercare de o adversară inferioară. Cel puțin pe hârtie.
22:00
Formația din Bănie a primit o dublă lovitură, joi, după eșecul de pe teren propriu, în Conference League: 1-2!
21:50
Fiesta în Cehia! Reacția de peste hotare după golul celor de la Sparta Praga din minutul 89 # Sport.ro
Universitatea Craiova – Sparta Praga se joacă în faza principală Conference League.
21:50
Universitatea Craiova joacă împotriva lui Sparta Praga într-un meci din Conference League.
21:30
Coșmarul oltenilor! Albion Rrahmani a penalizat-o pe Universitatea Craiova cu Sparta Praga # Sport.ro
Albion Rrahmani este un specialist în privința golurilor marcate împotriva oltenilor din perioada petrecută la Rapid.
21:30
De necrezut: câți bani a putut câștiga Arsenal din Champions League, în doar șase meciuri # Sport.ro
UEFA a creat o competiție care, pur și simplu, „tipărește“ bani pentru cele 36 de cluburi care ajung în grupa extinsă, în noul format.
21:10
Universitatea Craiova joacă împotriva lui Sparta Praga într-un meci din Conference League.
21:10
Partida din Europa League dintre FCSB și Feyenoord Roterdam, LIVE TEXT pe Sport.ro.
21:00
Reacția cehilor după penalty-ul acordat Craiovei la VAR și după execuția ratată a lui Anzor: ”Eșuează complet!” # Sport.ro
Universitatea Craiova – Sparta Praga se joacă în faza principală Conference League.
20:50
Universitatea a trăit un moment cu adevărat dezolant, în prima repriză a duelului cu Sparta Praga.
20:40
Situație complicată pentru Sparta Praga! Ce se întâmplă pentru cehi după partida cu Universitatea Craiova # Sport.ro
Universitatea Craiova joacă împotriva lui Sparta Praga într-un meci din Conference League.
Acum 8 ore
20:10
Eroare uriașă! Cum au apărut fanii olandezi la Arena Națională înainte de FCSB – Feyenoord # Sport.ro
FCSB se duelează cu Feyenoord în runda a șasea din faza principală Europa League.
19:50
Universitatea Craiova va juca pe „Ion Oblemenco” meciul cu Sparta Praga din Conference League.
19:40
Soluția găsită de FCSB în cazul în care transferul lui Kevin Ciubotaru va pica! Fotbalistul impresionează în Superliga # Sport.ro
FCSB vrea să îl transfere în această iarnă pe Kevin Ciubotaru de la Hermannstadt.
19:20
FOTO: Momente incredibile înainte de Jagiellonia Bialystok - Rayo Vallecano.
19:10
A produs surpriza în Superliga și o avertizează pe FCSB: ”Nu le place când adversarul face asta!” # Sport.ro
FCSB se duelează de la 22:00 cu Feyenoord, în runda a șasea din faza principală Europa League.
19:00
Probleme în Bănie! Ce s-a întâmplat înaintea partidei Universitatea Craiova - Sparta Praga: Decizia UEFA # Sport.ro
Universitatea Craiova va juca pe „Ion Oblemenco” meciul cu Sparta Praga din Conference League.
18:50
Cehii sunt pregătiți înainte de Universitatea Craiova - Sparta Praga! Sute de suporteri au cântat în inima Băniei # Sport.ro
Ce au făcut suporterii cehi înaintea partidei Universitatea Craiova - Sparta Praga.
Acum 12 ore
18:30
Avea un titlu de golgheter, dar Gigi Becali l-a dat afară după doar 110 minute jucate la FCSB.
18:10
Presa din Spania susține că Xabi Alonso este pe picior de plecare de la Real Madrid.
18:10
Manchester City s-a impus pe terenul lui Real Madrid, scor 2-1, într-un meci din faza ligii din Champions League.
18:10
Daniel Graovac a prefațat FCSB - Feyenoord. Ce a reclamat fundașul campioanei + Fotbalistul remarcat # Sport.ro
Daniel Graovac a vorbit înaintea partidei FCSB - Feyenoord. Duelul se joacă astăzi, de la 22:00, pe Arena Națională.
18:00
„Fals în declarații.” Numărul 3 ATP, Alexander Zverev, în bucluc din cauza propriilor cuvinte # Sport.ro
Alexander Zverev a fost contrat de informațiile apărute la finalul sezonului de tenis.
17:30
Iuliu Mureșan a intervenit într-un scandal care îi implică pe Eugen Trică și Neluțu Varga.
17:20
Olandezii au văzut bizareria de la FCSB! Au citat fotbalistul care a intrat în conflict cu Gigi Becali: ”Ani la rând am crezut că e o neînțelegere!” # Sport.ro
FCSB va juca împotriva lui Feyenoord în faza principală Europa League.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.