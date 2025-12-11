Craiova Spartă. Caramavrov crede că Universitatea a fost depășită clar de un adversar superior la toate capitolele

Sport.ro, 11 decembrie 2025 22:50

Craiova a fost Spartă în două din primul minut.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Sport.ro

Acum 5 minute
23:30
Olandezii au reacționat după golul lui Mihai Toma: ”Este din nou interesant!” Sport.ro
FCSB – Feyenoord se joacă în faza principală Europa League.
Acum 15 minute
23:20
Becali o să-i facă „varză“: jucătorii care au greșit, ca niște începători, la golurile olandezilor Sport.ro
Pe Arena Națională, FCSB a condus cu 1-0, însă a „reușit“ să încheie prima repriză învinsă, 1-2, după ce a încasat două goluri identice de la Feyenoord.
23:20
Surpriza lui Rrahmani pentru fanii Rapidului! Ce a făcut fostul fotbalist din Giulești după golul cu Universitatea Craiova Sport.ro
Sparta Praga s-a impus în fața Universității Craiova, scor 2-1, într-un meci din Conference League.
Acum 30 minute
23:10
Cicâldău a rostit adevărul dureros din spatele înfrângerii cu Sparta Praga: „Păcat!“ Sport.ro
Formația din Bănie a fost la câteva minute de o remiză prețioasă, care ar fi risipit definitiv emoțiile calificării în fazele eliminatorii din Conference League.
23:10
Felipe Coelho, mesaj pentru veriga slabă din Universitatea Craiova - Sparta Praga 1-2: „Să fiu supărat pe el?” Sport.ro
Felipe Coelho a vorbit la finalul partidei Universitatea Craiova - Sparta Praga 1-2. 
Acum o oră
22:50
Craiova Spartă. Caramavrov crede că Universitatea a fost depășită clar de un adversar superior la toate capitolele Sport.ro
Craiova a fost Spartă în două din primul minut.
Acum 2 ore
22:30
Nota lui Răzvan Marin după victoria lui AEK din Conference League! Fotbalistul român, gol senzațional Sport.ro
AEK s-a impus în duelul din Conference League cu Samsunspor, scor 2-1.
22:30
Antrenorul i-a schimbat postul lui Andrei Rațiu în Conference League. Nota primită de „Sonic” după Jagiellonia - Rayo Vallecano 1-2 Sport.ro
Cum s-a descurcat Andrei Rațiu pe postul de extremă dreapta în Jagiellonia - Rayo Vallecano 1-2. 
22:20
Răzvan Lucescu, meci de infarct: PAOK, „găurită“ în Bulgaria de Ludogoreț Sport.ro
Cu o singură înfrângere, în ultimele 13 partide oficiale, formația din Salonic a fost pusă la grea încercare de o adversară inferioară. Cel puțin pe hârtie. 
22:00
Rateu imens: câți bani a pierdut Craiova după înfrângerea cu Sparta Praga Sport.ro
Formația din Bănie a primit o dublă lovitură, joi, după eșecul de pe teren propriu, în Conference League: 1-2!
21:50
Fiesta în Cehia! Reacția de peste hotare după golul celor de la Sparta Praga din minutul 89 Sport.ro
Universitatea Craiova – Sparta Praga se joacă în faza principală Conference League.
21:50
Ce bombă! „Bijuteria” prin care Universitatea Craiova a egalat-o pe Sparta Praga Sport.ro
Universitatea Craiova joacă împotriva lui Sparta Praga într-un meci din Conference League.
Acum 4 ore
21:30
Coșmarul oltenilor! Albion Rrahmani a penalizat-o pe Universitatea Craiova cu Sparta Praga Sport.ro
Albion Rrahmani este un specialist în privința golurilor marcate împotriva oltenilor din perioada petrecută la Rapid.  
21:30
De necrezut: câți bani a putut câștiga Arsenal din Champions League, în doar șase meciuri Sport.ro
UEFA a creat o competiție care, pur și simplu, „tipărește“ bani pentru cele 36 de cluburi care ajung în grupa extinsă, în noul format.
21:10
Cum de nu a fost gol?! Parada senzațională din Universitatea Craiova - Sparta Praga Sport.ro
Universitatea Craiova joacă împotriva lui Sparta Praga într-un meci din Conference League.
21:10
Așa arată echipa de start de la FCSB pentru meciul cu Feyenoord! Surprizele din apărare Sport.ro
Partida din Europa League dintre FCSB și Feyenoord Roterdam, LIVE TEXT pe Sport.ro.
21:00
Reacția cehilor după penalty-ul acordat Craiovei la VAR și după execuția ratată a lui Anzor: ”Eșuează complet!” Sport.ro
Universitatea Craiova – Sparta Praga se joacă în faza principală Conference League.
20:50
Craiova, de la agonie la extaz și înapoi: ce a făcut Anzor a „înghețat“ stadionul! Sport.ro
Universitatea a trăit un moment cu adevărat dezolant, în prima repriză a duelului cu Sparta Praga.
20:40
Situație complicată pentru Sparta Praga! Ce se întâmplă pentru cehi după partida cu Universitatea Craiova Sport.ro
Universitatea Craiova joacă împotriva lui Sparta Praga într-un meci din Conference League.
20:10
Eroare uriașă! Cum au apărut fanii olandezi la Arena Națională înainte de FCSB – Feyenoord Sport.ro
FCSB se duelează cu Feyenoord în runda a șasea din faza principală Europa League.
19:50
Adrian Rus, extrem de motivat înaintea duelului cu Sparta Praga: „Nu contează asta” Sport.ro
Universitatea Craiova va juca pe „Ion Oblemenco” meciul cu Sparta Praga din Conference League.
19:40
Soluția găsită de FCSB în cazul în care transferul lui Kevin Ciubotaru va pica! Fotbalistul impresionează în Superliga Sport.ro
FCSB vrea să îl transfere în această iarnă pe Kevin Ciubotaru de la Hermannstadt.
Acum 6 ore
19:20
Imagine incredibilă! Huliganii au atacat cu bastoane fanii pe autostradă Sport.ro
FOTO: Momente incredibile înainte de Jagiellonia Bialystok - Rayo Vallecano.
19:10
A produs surpriza în Superliga și o avertizează pe FCSB: ”Nu le place când adversarul face asta!” Sport.ro
FCSB se duelează de la 22:00 cu Feyenoord, în runda a șasea din faza principală Europa League.
19:00
Probleme în Bănie! Ce s-a întâmplat înaintea partidei Universitatea Craiova - Sparta Praga: Decizia UEFA Sport.ro
Universitatea Craiova va juca pe „Ion Oblemenco” meciul cu Sparta Praga din Conference League.
18:50
Cehii sunt pregătiți înainte de Universitatea Craiova - Sparta Praga! Sute de suporteri au cântat în inima Băniei Sport.ro
Ce au făcut suporterii cehi înaintea partidei Universitatea Craiova - Sparta Praga. 
18:30
Unde a ajuns jucătorul pe care Gigi Becali l-a dat afară după 110 minute Sport.ro
Avea un titlu de golgheter, dar Gigi Becali l-a dat afară după doar 110 minute jucate la FCSB.
18:10
Când va fi Xabi Alonso demis de la Real Madrid! Anunțul făcut de BBC Sport.ro
Presa din Spania susține că Xabi Alonso este pe picior de plecare de la Real Madrid.
18:10
Erling Haaland, mesaj neașteptat după victoria cu Real Madrid: „Îmi e dor să joc cu el” Sport.ro
Manchester City s-a impus pe terenul lui Real Madrid, scor 2-1, într-un meci din faza ligii din Champions League.
18:10
Daniel Graovac a prefațat FCSB - Feyenoord. Ce a reclamat fundașul campioanei + Fotbalistul remarcat Sport.ro
Daniel Graovac a vorbit înaintea partidei FCSB - Feyenoord. Duelul se joacă astăzi, de la 22:00, pe Arena Națională. 
18:00
„Fals în declarații.” Numărul 3 ATP, Alexander Zverev, în bucluc din cauza propriilor cuvinte Sport.ro
Alexander Zverev a fost contrat de informațiile apărute la finalul sezonului de tenis.
Acum 8 ore
17:30
Scandal la CFR Cluj! Iuliu Mureșan a intervenit: „Își închide singur ușa în nas” Sport.ro
Iuliu Mureșan a intervenit într-un scandal care îi implică pe Eugen Trică și Neluțu Varga.
17:20
Olandezii au văzut bizareria de la FCSB! Au citat fotbalistul care a intrat în conflict cu Gigi Becali: ”Ani la rând am crezut că e o neînțelegere!” Sport.ro
FCSB va juca împotriva lui Feyenoord în faza principală Europa League.
17:10
Echipa din Superligă a dat lovitura! Transfer de 500.000 de euro Sport.ro
Unul dintre jucătorii importanți din Superliga va fi transferat în acest iarnă.
17:10
8 reușite se bat pentru premiul „Golul anului 2025”! Tot ce trebuie să faci ca să votezi Sport.ro
VIDEO cu toate cele 8 reușite care se bat pentru premiul „Golul anului 2025” în tricoul naționalei României. 
17:00
„Să vedeți cât de stresat e!” Aryna Sabalenka știe că îl va bate pe Nick Kyrgios, în „Bătălia Sexelor”, transmisă exclusiv de VOYO Sport.ro
„Bătălia Sexelor”, Aryna Sabalenka - Nick Kyrgios va fi transmisă în exclusivitate de VOYO.
16:40
Se pregătește transferul celui mai scump jucător din istoria lui Manchester City Sport.ro
Cel mai scump jucător englez din istorie este gata să schimbe definitiv echipa. 
16:40
Imagini spectaculoase cu noul stadion Dinamo Sport.ro
Cum va arăta noua arenă Dinamo din Ștefan cel Mare când va fi gata. Imaginile distribuite de primarul Rareș Hopincă.
16:10
FCSB - Feyenoord, de la 22:00. Echipe probabile + indisponibili de ultimǎ orǎ + analiza şi pronosticul lui Dan Chilom Sport.ro
FCSB - Feyenoord, în Europa League. Analiza lui Dan Chilom.
15:50
PSG ar vrea să-l vândă pe ucraineanul Zabarnyi, care nu a făcut niciun gest de împăcare cu rusul Safonov! Sport.ro
Premier League și Ligue 1, două dintre cele mai puternice campionate din lume, sunt transmise exclusiv în România pe VOYO.
15:40
Gigi Becali trimite jucători de la FCSB la altă echipă din Superligă: ”Ne-am înțeles” Sport.ro
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a anunțat ”mișcări de trupe” în această perioadă de mercato la echipa sa.
Acum 12 ore
15:30
Continuă veștile rele pentru Arsenal! Mikel Arteta a făcut anunțul Sport.ro
Arsenal este liderul la zi din Premier League și din Champions League.
15:30
Olandezii au descris-o în trei cuvinte pe FCSB: ”E într-o situație similară cu noi” Sport.ro
FCSB - Feyenoord e diseară de la 22:00.
15:10
Scor horror în Champions League la meciul fostului căpitan al lui Dinamo! În minutul 19 era deja 5-0 Sport.ro
Deși a jucat doar jumătate de sezon pentru ”câini”, Lucas Alves a purtat banderola de căpitan la echipa dinamovistă.
14:50
În câte luni va fi gata noul stadion Dinamo! ”S-au strâns toți banii” Sport.ro
Ionuț Lupescu, primarul Sectorului 2 și șeful clubului din Ștefan cel Mare au vorbit într-o conferință de presă.
14:50
20 de ani suspendare! Ancheta ITIA s-a încheiat Sport.ro
Agenţia Internaţională pentru Integritatea în Tenis (ITIA) a confirmat suspendarea pe 20 de ani a francezului Quentin Folliot, recunoscut vinovat de 27 de încălcări ale Programului anticorupţie din tenis.
14:50
Lovitură dură pentru Chivu la Inter: "OUT cel puțin o lună!" Sport.ro
Învinsă de Liverpool în meciul de marți din Champions League, scor 0-1, Inter a mai primit doi vești proaste.
14:30
Acționarul lui Hermannstadt, dezvăluiri despre ”instalarea” lui Dorinel Munteanu: ”Au fost mai mulți factori” Sport.ro
Hermannstadt și-a prezentat noul antrenor în cursul zilei de miercuri, 10 decembrie.
14:20
Poveste de film în Spania. În 2017 conducea autobuze, acum e pe locul al cincilea în La Liga Sport.ro
Espanyol este revelația acestei ediții de La Liga.
14:20
Pep Guardiola s-a dus glonț la un jucător de la Real Madrid după victoria lui Manchester City. Ce i-a spus Sport.ro
Real Madrid - Manchester City s-a încheiat 1-2.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.