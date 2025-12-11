A răpus-o pe Craiova și a apărut la flash-interviu cu tricoul Rapidului: „Poate în viitor îl voi purta”

15:20

Diana Șucu, soția lui Dan Șucu, acționar majoritar la Rapid și la Genoa, a reacționat după ce a văzut declarațiile lui Ion Sturza, fost prim-ministru al Republicii Moldova, la podcastul „Culisele Arenelor”. Sturza, care s-a prezentat drept un apropiat al lui Dan Șucu, a susținut că omul de afaceri ar fi fost presat să intre în fotbal de soția lui, Diana, dar și de dorința celor doi copii ai săi de a ajunge fotbaliști profesioniști. ...