Van Persie, după eșecul suferit la București: „Le-am dăruit meciul! La 3-1, jocul era al nostru”

20:10

David Popovici (21 de ani) se află pe lista scurtă de nominalizați a World Aquatics pentru titlul de „Înotătorul anului” alături de francezii Leon Marchand (23 de ani) și Maxime Grousset (26 de ani), de maghiarul Hubert Kos (22 de ani) și de chinezul Qin Haiyang (26 de ani).David Popovici a cucerit două medalii de aur la Campionatele Mondiale de la Singapore, reușind să se impună în probele de 100 și 200 metri liber. ...