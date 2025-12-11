Cum a urmărit Daniel Bîrligea FCSB - Feyenoord

17:40

Joao Lameira (26 de ani), căpitanul Oțelului Galați, se transferă în prima ligă a Poloniei, la Widzew Lodz, echipă aflată pe locul 13, cu 20 de puncte, cu unul avans peste principalul loc retrogradabil.Portughezul, unul dintre jucătorii care au impresionat în acest sezon de Superliga, le aduce gălățenilor suma de 500.000 de euro în conturi, potrivit fanatik.ro.Joao Lameira pleacă de la Oțelul pentru suma de 500. ...