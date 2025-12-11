Cum a urmărit Daniel Bîrligea FCSB - Feyenoord
Gazeta Sporturilor, 11 decembrie 2025 23:50
Daniel Bîrligea, atacantul accidentat al celor de la FCSB, a postat o fotografie pe rețelele din socializare în timpul meciului roș-albaștrilor cu Feyenoord, din etapa #6 din Conference League. Acesta le-a prezentat fanilor de la FCSB cum a urmărit confruntarea echipei sale cu olandezii. Acesta s-a fotografiat în propria casă, cu piciorul în orteză în timp ce urmărea partida de pe Arena Națională. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 5 minute
00:20
FCSB și-a reactivat șansele de calificare! Calculele pentru primăvara europeană # Gazeta Sporturilor
FCSB a învins Feyenoord, scor 4-3, într-un meci din etapa #6 din Europa League. Aceste trei puncte obținute de formația roș-albastră au readus campioana României în cărți pentru calificarea în faza următoare a competiției.Înainte de partida de pe Arena Națională, FCSB avea șanse de calificare aproape nule, dar cele trei puncte și forma slabă a echipelor din subsolul clasamentului ar putea oferi o șansă celor de la FCSB să ajungă în primăvara europeană. ...
00:20
Gigi Becali a distrus doi jucători, în ciuda victoriei cu Feyenoord: „Nu mă pot baza pe ei” # Gazeta Sporturilor
FCSB - Feyenoord. Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor, a intrat în direct după meciul din Europa League. Acesta i-a criticat pe Tavi Popescu și Alhassan. I-a lăudat pe Edjouma, Chiricheș, Cisotti și Toma.Ce a declarat Gigi Becali, după FCSB - Feyenoord: „Pe Poescu și Alhassan nu mă pot baza”„Numai Dumnezeu a făcut asta. Oamenii nu pot face ce s-a întâmplat în seara asta. ...
00:20
Mihai Toma, la primul gol în tricoul „roș-albastru”: „După 2-2 am crezut cu adevărat în victorie!” # Gazeta Sporturilor
FCSB a reușit una dintre cele mai spectaculoase reveniri ale sezonului european! Campioana României a învins-o dramatic pe Feyenoord, 4-3, în etapa #6 din Europa League, după ce a fost condusă cu 1-3.Reușitele din minutele 87 și 90+5, la ultima fază, au declanșat nebunia pe Național Arena. ...
Acum 15 minute
00:10
Bucurie dezlănțuită pentru FCSB, după golul dramatic din prelungiri » Charalambous a oferit imaginile serii # Gazeta Sporturilor
Explozie de bucurie pe Arena Națională! FCSB a reușit să întoarcă scorul cu Feyenoord, iar Florin Tănase a marcat golul de 4-3 în minutul 90+5 și a fugit către Peluza Nord. Același lucru a fost făcut și de antrenorul Elias Charalambous, care a străbătut jumătate de teren și a sărit alături de căpitanul echipei pe gardul peluzei pentru a se bucura alături de suporteri.FCSB părea fără speranță în minutul 51, când Leo Sauer a marcat golul de 3-1. ...
00:10
FCSB - Feyenoord 4-3. Iasmin Latovlevici, fostul campion cu echipa roș-albastră, a fost extrem de fericit după victoria campioanei României în Europa League.FCSB a fost condusă cu 1-3, dar a întors rezultatul în repriza a doua, golul victoriei fiind marcat la ultima fază de Florin Tănase. Latovlevici, triplu campion cu FCSB, a lăudat prestația roș-albaștrilor din repriza a doua. ...
00:10
Eroul Juri Cisotti, după remontada senzațională reușită de FCSB cu Feyenoord: „Am arătat că suntem o echipă mare!” # Gazeta Sporturilor
FCSB a reușit una dintre cele mai spectaculoase reveniri ale sezonului european! Campioana României a învins-o dramatic pe Feyenoord, 4-3, în etapa #6 din Europa League, după ce a fost condusă cu 1-3.Golurile marcate în minutele 87 și 90+5, la ultima fază, au declanșat nebunia pe Național Arena. ...
Acum 30 minute
00:00
Lista infirmeriei crește la FCSB » Probleme serioase pentru campioana României după duelul cu Feyenoord # Gazeta Sporturilor
FCSB a terminat meciul cu Feyenoord cu încă două nume adăugate pe lista accidentaților. Campioana României, deja decimată înaintea confruntării din runda #6 a grupei unice din UEFA Europa League, a pierdut alți doi jucători importanți în timpul partidei.Mihai Lixandru, mijlocașul roș-albaștrilor, s-a accidentat în minutul 61, la scorul de 3-2 pentru olandezi. Fotbalistul a acuzat probleme serioase la genunchiul stâng și a fost înlocuit de Malcom Edjouma. ...
Acum o oră
23:50
Daniel Bîrligea, atacantul accidentat al celor de la FCSB, a postat o fotografie pe rețelele din socializare în timpul meciului roș-albaștrilor cu Feyenoord, din etapa #6 din Conference League. Acesta le-a prezentat fanilor de la FCSB cum a urmărit confruntarea echipei sale cu olandezii. Acesta s-a fotografiat în propria casă, cu piciorul în orteză în timp ce urmărea partida de pe Arena Națională. ...
23:40
Mihai Toma a marcat primul gol la FCSB » Incredibil de câte meciuri a avut nevoie # Gazeta Sporturilor
Mihai Toma, mijlocașul ofensiv de la FCSB, a marcat în meciul cu Feyenoord, din grupa unică de Europa League.Jucătorul de 18 ani a intrat la pauză, iar în minutul 54 a redus din diferență, cu capul. Toma a fost găsit în careu de Juri Cisotti, care i-a trimis o centrare din flancul drept.FOTO. Mihai Toma a marcat primul gol pentru FCSB la meciul cu numărul 38+1 FOTOToma a trimis cu capul pe poartă, iar portarul advers a fost la un pas să scoată. ...
23:30
FCSB a făcut 3 schimbări la pauză în meciul cu Feyenoord. Alexandru Pantea (fundaș dreapta), Octavian Popescu (extremă sânga) și Baba Alhassan (mijlocaș central) au ieșit, au intrat Mihai Toma (mijlocaș ofensiv), Graovac (fundaș central) și Valentin Crețu (fundaș dreapta).Deși a fost schimbat la pauză, Alexandru Pantea a fost unul dintre remarcații de la GSP Live Special. ...
Acum 2 ore
23:10
Sorin Cârțu, aspru după eșecul cu Sparta Praga: „Mi-a fost greu să accept ce s-a întâmplat! Aveam alte pretenții de la Cicâldău” # Gazeta Sporturilor
În runda #5 din grupa unică de Conference League, Universitatea Craiova a cedat cu 1-2 în fața celor de la Sparta Praga. Steven Nsimba a marcat un gol superb în repriza secundă, dar cehii au lovit prin Albion Rrahmani, fostul atacant al Rapidului, și Matej Rynes, autorul golului decisiv în minutul 89.Oltenii rămân cu 7 puncte și păstrează în continuare șanse reale de a prinde cel puțin play-off-ul Conference League. ...
23:00
Feyenoord a primit penalty cu FCSB, în minutul 30 al meciului de pe Arena Națională. „Centralul” și-a schimbat decizia după ce a revăzut faza pe monitorul de la marginea terenului.Tengstedt, „vârful” olandezilor, a căzut în careu după un duel cu Baba Alhassan. Arbitrul Mykola Balakin a arătat punctul cu var, însă a fost atenționat din camera VAR că trebuie să revadă faza.FOTO. ...
22:50
A răpus-o pe Craiova și a apărut la flash-interviu cu tricoul Rapidului: „Poate în viitor îl voi purta” # Gazeta Sporturilor
Albion Rrahmani (25 de ani) a deschis scorul pentru Sparta Praga în victoria cu Universitatea Craiova, scor 2-1, în etapa 5 a grupei Conference League, iar la finalul meciului, atacantul kosovar a apărut la interviu cu un tricou al Rapidului, cu numele său și cu numărul 9.Rrahmani a evoluat pentru Rapid în perioada august 2023 - august 2024 și a reușit să marcheze 18 goluri și să ofere 6 pase decisive, în cele 28 de apariții în Superliga. ...
22:40
Siyabonga Ngezana, răspuns pentru contestatari! Gol cu capul împotriva lui Feyenoord # Gazeta Sporturilor
Siyabonga Ngezana, fundașul celor de la FCSB, a reușit să marcheze în minutul 12 al partidei cu Feyenoord, din etapa #6 din faza principală Europa League.Fundașul care a intrat în dizgrațiile patronului Gigi Becali s-a înălțat foarte bine la un corner executat de Risto Radunovic și a reușit să-l învingă cu capul pe portarul Wellenreuther. FOTO. ...
22:40
Universitatea Craiova - Sparta Praga 1-2. Brian Priske, antrenorul cehilor, a analizat victoria obținută în Oltenia, în cadrul conferinței de presă de la finalul partidei.Tehnicianul celor de la Sparta s-a arătat temător. Din cauza ceții dense din oraș, a transmis că întoarcerea la Praga în această seară e incertă. ...
22:30
Universitatea Craiova - Sparta Praga 1-2. Alexandru Crețu, mijlocașul echipei oltene, a avut cuvinte de laudă la adresa echipei din Cehia.Crețu a declarat că jocul Spartei Praga i-a împins în spate pe olteni. Și a transmis că formația din Cehia e cea mai bună echipă pe care a întâlnit-o în Conference. De altfel, pentru Craiova a fost prima înfrângere acasă în grupă. ...
22:30
Aurel Țicleanu, tăios după înfrângerea Craiovei cu Sparta Praga: „S-au bătut singuri! Alegeri forțate, schimbări slabe și insistențe de neînțeles” # Gazeta Sporturilor
În runda #5 din grupa unică de Conference League, Universitatea Craiova a pierdut cu 1-2 pe teren propriu în fața celor de la Sparta Praga. Steven Nsimba a înscris un gol superb în repriza secundă, însă cehii au punctat prin Albion Rrahmani, fostul atacant al Rapidului, și Matej Rynes, autorul golului decisiv din minutul 89.Oltenii rămân cu 7 puncte și își păstrează șanse importante la calificarea în play-off-ul Conference League. ...
22:30
Filipe Coelho, după primul eșec pe banca Universității Craiova: „Nu pot să mă supăr pe Anzor că a ratat un penalty” # Gazeta Sporturilor
Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul Universității Craiova, a reacționat după ce echipa sa a pierdut pe final meciul cu Sparta Praga din etapa 5 a grupei unice din Conference League, scor 1-2.A fost primul eșec al tehnicianului portughez pe banca oltenilor, care păstrează șanse în continuare la calificarea în play-off-ul Conference League. ...
Acum 4 ore
22:20
S-au pus de acord în studioul GSP Live Special după Craiova - Sparta Praga: „Cu părere de rău trebuie să spun asta” # Gazeta Sporturilor
Florin Bătrânu, fost jucător la Universitatea Craiova, și Gabriel Glăvan au analizat în direct la GSP Live Special partida Universitatea Craiova - Sparta Praga, scor 1-2, din etapa #5 din Conference League.Cei doi s-au pus de acord cu privire la faptul că un rezultat de egalitate ar fi fost nemeritat pentru Universitatea Craiova. Florin Bătrânu a sesizat și problemele din flancul stâng al oltenilor, considerând că cehii au exploatat acea parte a terenului. ...
22:20
Nu s-a văzut la TV » Ce s-a întâmplat pe teren după Craiova - Sparta Praga: reacția de pe stadion # Gazeta Sporturilor
După fluierul de final din Universitatea Craiova - Sparta Praga 1-2, cehii reușind golul izbăvitor tocmai în minutul 89, suporterii alb-albaștri din Peluza Nord și-au încurajat favoriții.Fanii au fredonat alături de aceștia „Noapte albastră”, „Știința!”, fără să existe reproșuri la adresa prestației elevilor lui Filipe Coelho. ...
22:20
Alexandru Cicâldău, după înfrângerea cu Sparta Praga: „E dureros, meritam egalul!” # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova a pierdut cu 1-2 duelul cu Sparta Praga, în runda #5 din grupa unică a Conference League. Deși Steven Nsimba a produs o bijuterie în repriza a doua, oltenii au cedat după golurile lui Albion Rrahmani, fostul atacant al Rapidului, și Matej Rynes, acesta din urmă marcând decisiv în minutul 89.Oltenii rămân cu 7 puncte și păstrează șanse importante la calificarea în play-off-ul Conference League. ...
22:10
Calcule după Craiova - Sparta Praga » Cum se califică oltenii mai departe în Conference League # Gazeta Sporturilor
Craiova a pierdut cu Sparta Praga, scor 1-2, în penultima etapă a grupei unice de Conference League. Oltenii păstrează în continuare șanse de calificare, dar nu au voie să piardă cu AEK Atena, pe 18 decembrie.Precedentul le dă speranțe celor de la Craiova. În sezonul trecut, primul cu acest format, Backa Topola a încheiat pe locul 24 cu 7 puncte și golaveraj -3. În acest moment, cu un joc rămas, alb-albaștrii au 7 puncte și golaveraj -1. ...
22:00
A fost echilibrat și amar: Sparta Praga a câștigat în Bănie un meci în care Universitatea Craiova a ratat un „11 metri” și destule momente, apucate mai bine de cehi.Coelho a mers pe sistemul complet schițat în vară de Rădoi, cu 3 stoperi și 3 mijlocași centrali, ca să-i domine la centru pe Mannsverk și Kairinen, miezul advers. Fără atacanți centrali - Nsimba și Al Hamlawi, obosiți, nu au mai livrat de mult -, cu două extreme în față, Baiaram și Etim. ...
21:50
Universitatea Craiova - Sparta Praga. Steven Nsimba, atacantul oltenilor, a marcat un gol superb în minutul 79 al partidei de pe „Ion Oblemenco”.Universitatea Craiova era condusă de Sparta Praga, care marcase prin Albion Rrahmani, atacantul cumpărat cu 5 milioane de euro de la Rapid București. Nsimba, introdus în repriza a doua, a egalat cu un șut de la aproximativ 25 de metri.GALERIE FOTO. Steven Nsimba, gol superb în Craiova - Sparta Praga+1 FOTOToată faza a fost superbă. ...
21:20
Viitoarea adversară a FCSB-ului, demolată în 7 minute » Umilință pe teren propriu în Europa League # Gazeta Sporturilor
Dinamo Zagreb, următoarea adversară a celor de la FCSB în Europa League, a fost zdrobită pe teren propriu de Betis, în etapa #6 a grupei unice.Croații au ținut pasul jumătate de oră, apoi spaniolii au deschis scorul și s-au dezlănțuit. Sergi Dominguez, fundașul lui Dinamo Zagreb, și-a dat autogol în minutul 31.Dinamo Zagreb a luat 3 goluri în 7 minute în prima repriză cu BetisDupă doar 3 minute, Riguelme a făcut 2-0 pentru Betis, din pasa lui Bakambu. ...
21:20
Răzvan Marin, gol important pentru AEK Atena în Conference League! Execuție superbă a mijlocașului român # Gazeta Sporturilor
Răzvan Marin (29 de ani) a fost omul care a readus egalareaa pentru AEK Atena în meciul cu Samsunspor, liderul-surpriză al grupei unice din Conference League. Grecii erau conduși, însă în minutul 52 mijlocașul român a restabilit egalitatea cu o lovitură liberă impecabilă, șut plasat perfect în vinclul porții, fără nicio șansă pentru portarul turc. ...
21:10
A găsit minusul titularului de la Universitatea Craiova: „E foarte slab la asta” # Gazeta Sporturilor
Gabriel Glăvan a analizat prima repriză din partida Universitatea Craiova - Sparta Praga, în etapa #5 din Conference League. Directorul de scouting de la Phoenix Rising a vorbit despre portarul oltenilor, Pavlo Isenko. Isenko a reușit să țină poarta intactă în prima repriză, dar Gabriel Glăvan a vorbit despre faptul că Isenko este un portar de reflex care are mari deficiențe în a ieși pe centrări. Cu toate acestea, Glăvan a transmis că este o problemă ușor de remediat. ...
21:00
Haos la naționala Camerunului: două loturi pentru Cupa Africii » Acuze grave ale selecționerului demis de Eto'o! # Gazeta Sporturilor
Situație incredibilă și în același timp comică la echipa națională cameruneză. Cu 10 zile înaintea startului Cupei Africii pe Națiuni 2025, competiție care se va încheia pe 18 ianuarie, organizatorii din Maroc au fost surprinși că au primit liste diferite de jucători: una din partea președintelui Federației, Samuel Eto'o, și alta de la selecționerul Marc Brys, pe care fostul mare atacant l-a dat afară!Pregătirile naționalei Camerunului pentru participarea la CAN ...
20:50
Penalty primit de Craiova la VAR » Incredibil cum a executat mijlocașul oltenilor # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova a primit penalty în prima repriză a meciului cu Sparta Praga, din Conference League, la capătul unei faze controversate. Anzor a ratat de la 11 metri.În minutul 34, Etim a căzut în careul cehilor după un fault al lui Sevinski. Stoperul i-a dat peste picioare atacantului alb-albaștrilor. „Centralul” a arătat punctul cu var, asistentul a ridicat fanionul pentru ofsaid.FOTO. Universitatea Craiova a primit penalty după analiza VAR. ...
20:30
Daniel Pancu a susținut în premieră o conferință premergătoare a unui meci de Liga 1 de când a semnat cu CFR Cluj. Acesta și-a luat licența PRO chiar în săptămâna meciului cu Csikszereda.CFR Cluj - Csikszereda are loc vineri, 12 decembrie, de la ora 20:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și transmis pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1După ce și-a luat licența PRO, Pancu va participa de acum la conferințe și flash-interviuri ca antrenor al CFR-ului. ...
20:30
Apariție surpriză lângă Mihai Rotaru în lojă la meciul dintre Universitatea Craiova și Sparta Praga # Gazeta Sporturilor
După cum a anunțat cu o zi înainte, Alexandru Mitriță, fostul jucător al Universității Craiova, a fost prezent pe „Ion Oblemenco” la meciul oltenilor cu Sparta Praga, din etapa 5 a grupei unice din Conference League.Mitriță a profitat de faptul că sezonul din China s-a încheiat în luna noiembrie și a venit la Craiova pentru a urmări meciul din Conference League. ...
20:30
Intrare dură la Universitatea Craiova - Sparta Praga: mijlocașul cehilor i-a dat un genunchi în cap lui Isenko # Gazeta Sporturilor
Partida Universitatea Craiova - Sparta Praga, din etapa #5 din Conference League, a început cu un moment extrem de dur între portarul oltenilor Pavlo Isenko și Preciado, mijlocașul cehilor.Fotbalistul celor de la Sparta Praga a plecat în urmărirea unei mingi lungi și a avut un duel fizic cu fundașul Adrian Rus. Preciado a intrat apoi în coliziune cu portarul Isenko care a ieșit să rețină. ...
Acum 6 ore
20:10
David Popovici, nominalizat la titlul de „Înotătorul anului” de către federația internațională # Gazeta Sporturilor
David Popovici (21 de ani) se află pe lista scurtă de nominalizați a World Aquatics pentru titlul de „Înotătorul anului” alături de francezii Leon Marchand (23 de ani) și Maxime Grousset (26 de ani), de maghiarul Hubert Kos (22 de ani) și de chinezul Qin Haiyang (26 de ani).David Popovici a cucerit două medalii de aur la Campionatele Mondiale de la Singapore, reușind să se impună în probele de 100 și 200 metri liber. ...
20:00
Prima achiziție din 2026 pentru Chivu » 25 de milioane de euro poate s-o coste pe Inter tânărul vârf brazilian! # Gazeta Sporturilor
Cristi Chivu (45 de ani) ar avea nevoie de întăriri în „mercato di riparazione” și conducerea lui Inter a demarat negocierile pentru un jucător care s-a afirmat în prima treime a campionatului. Giovane Santana do Nascimento (22 de ani), atacantul lui Hellas Verona, care are trei goluri și patru assisturi în 14 partide, s-ar putea transfera pentru 25 de milioane de euro. ...
20:00
19:50
Emilian Hulubei, președintele AFAN, a vorbit la GSP Live despre un număr-record de litigii în fotbalul românesc, a indicat un scenariu sumbru pentru 2026 și a dezvăluit un caz absurd din Superliga: 60.000 de euro pentru 58 de minute jucate!Gazeta a scris de curând că în acest an tocmai s-a ajuns la 653 de litigii între jucători și cluburile primelor 3 ligi. „Vârful” precedent fusese atins în 2023, când au fost 651 de memorii. ...
19:50
19:50
18:30
Surpriză de sărbători în cantonamentul Barcelonei » Compania auto din Emirate a împărțit cadouri aurite! # Gazeta Sporturilor
Jucătorii lui Hansi Flick de la FC Barcelona au avut parte de a vizită neașteptată la Ciutat Esportiva. Campionii Spaniei au primit darurile de Crăciun din partea GSA Motors. Este vorba despre telefoane aurite iPhone 17Pro Max, personalizate cu numele, numărul de pe tricou și având sigla clubului blaugrana, fiecare smartphone valorând circa 10.000 de euro.Crăciunul a venit mai devreme în acest an la Ciutat Esportiva, centrul de pregătire al Barcelonei. ...
Acum 8 ore
18:20
Iuliu Mureșan, președintele de la CFR Cluj, i-a transmis un mesaj lui Eugen Trică, după declarațiile făcute de antrenor la GSP Live Special la adresa lui Ioan Varga, patronul clubului ardelean.Numit analfabet de Varga, Eugen Trică a lansat un atac dur la adresa patronului de la CFR Cluj. „Poate să câștige 50 de campionate cu CFR și Champions League, nu se va compara niciodată cu Arpad Paszkany. Să țineți minte ce vă spun! Nu are nimic din fotbal, nimic omenesc în el. ...
18:20
Echipa care a câștigat cei mai mulți bani în acest sezon din Liga Campionilor » 5 cluburi au depășit deja pragul de 70 de milioane de euro # Gazeta Sporturilor
Faza Ligii Campionilor se apropie de final, cu doar două etape rămase până la încheierea turneului și începerea fazelor eliminatorii. Cea mai importantă competiție intercluburi oferă cele mai mari venituri cluburilor participante, în ceea ce privește bonusurile pentru performanțele sportive, plus pilonul de valoare. ...
17:50
După FCSB - Feyenoord, din Europa League, campioana României îi pierde pe Syiabonga Ngezana (fundaș central) și Baba Alhassan (mijlocaș) pentru restul anului. Aceștia vor pleca la Cupa Africii.Deși inițial trebuiau să se prezinte la naționale până pe 8 decembrie, FIFA a schimbat data, astfel că echipele de club trebuie să-i elibereze până luni, pe 15 decembrie. ...
17:50
Cât lipsesc jucătorii lui Cristi Chivu care s-au accidentat în Inter - Liverpool # Gazeta Sporturilor
Inter a anunțat că Francesco Acerbi a suferit o întindere la coapsa dreaptă. El va lipsi de pe teren aproximativ o lună, în timp ce Hakan Çalhanoğlu ar putea reveni la timp pentru Supercupa Italiei de săptămâna viitoare.Clubul a publicat informații oficiale despre starea lui Acerbi la două zile după ce fundașul italian a fost înlocuit forțat în timpul meciului din Liga Campionilor împotriva lui Liverpool, pierdut de italieni, scor 0-1. ...
17:50
Înaintea duelului european cu Feyenoord, presa din Olanda a analizat conflictul dintre FCSB și Steaua: „Dar cu cine joacă, de fapt, Feyenoord?” # Gazeta Sporturilor
FCSB și Feyenoord se înfruntă diseară, de la ora 22:00, pe Arena Națională, în etapa #6 din Europa League. Ambele echipe au câte 3 puncte după primele cinci etape și ocupă locurile 30 (Feyenoord) și 31 (FCSB) în clasament, astfel că duelul e decisiv pentru șansele la primăvara europeană. ...
17:40
Joao Lameira (26 de ani), căpitanul Oțelului Galați, se transferă în prima ligă a Poloniei, la Widzew Lodz, echipă aflată pe locul 13, cu 20 de puncte, cu unul avans peste principalul loc retrogradabil.Portughezul, unul dintre jucătorii care au impresionat în acest sezon de Superliga, le aduce gălățenilor suma de 500.000 de euro în conturi, potrivit fanatik.ro.Joao Lameira pleacă de la Oțelul pentru suma de 500. ...
17:30
Italienii dau vina pe Chivu pentru eșecul cu Liverpool » „Asta l-a costat! Nu va recunoaște niciodată, dar...” # Gazeta Sporturilor
Cristi Chivu (45 de ani) a pierdut marți cu Liverpool (0-1) al cincilea joc în acest sezon cu o echipă importantă și al doilea la rând în Champions League. Presa din Italia consideră că antrenorul român a greșit în alcătuirea echipei de start, din cauza lipsei de experiență. Chivu are 25 de meciuri pe banca lui Inter, după 13 la conducerea tehnică a Parmei. ...
17:20
Craiova deschide seara, iar FCSB joacă ultimul meci din acest an în Europa League » Comentăm cu Gabriel Glăvan, Florin Bătrânu și Iasmin Latovlevici la GSP Live Special # Gazeta Sporturilor
Ediția specială GSP Live revine joi, 11 decembrie, ora 19:15, cu prilejul meciurilor pe care Universitatea Craiova și FCSB le dispută în Conference League, respectiv Europa League.Emisiunea poate fi urmărită pe site-ul www.gsp.ro, pe pagina de Facebook a Gazetei Sporturilor, pe canalul de YouTube, dar și pe TikTok. ...
17:10
În această seară, echipele românești încă angrenate în cupele europene, FCSB în Europa League și Universitatea Craiova în Conference League, vor fi în acțiune.Va juca mai întâi Universitatea Craiova, cu Sparta Praga, în etapa 5 a grupei de Conference League. Meciul va începe la ora 19:45, va avea loc pe stadionul „Ion Oblemenco” și va fi televizat de PrimaSport 1 și DigiSport 1.După finalul partidei din Craiova, un scurt respiro, apoi intră FCSB în scenă. ...
16:50
Ana Maria Brânză, una dintre cele mai laureate sportive în Ancheta Gazetei Sporturilor: „Trofeul GSP din 2013 și-a găsit locul lângă celelalte cupe și medalii ale mele”. # Gazeta Sporturilor
Ana Maria Brânză (41 de ani), campioană olimpică, mondială și europeană, care a primit de trei ori în carieră Trofeul de „Sportivul Anului” din partea Gazetei Sporturilor, a dezvăluit unde păstrează obiectul de bronz ce cântărește trei kilograme. ...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.