Meci de colecție pe Arena Națională! FCSB întoarce scorul cu Feyenoord și câștigă cu 4-3

16:40

Asociaţia Forumul Judecătorilor din România, Asociația Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor și Asociația Inițiativa pentru Justiție se declară solidare cu “magistraţii care înţeleg să denunţe public toate situaţiile în care independenţa lor este pusă în pericol” și cer autorităţilor competente “să se abţină de la orice demers care ar viza cercetarea disciplinară sau presiunea instituţională” asupra […] © G4Media.ro.