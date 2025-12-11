În timp ce mulți tineri găsesc diverse scuze pentru a evita mișcarea, o bătrână de 91 de ani din Cluj merge de trei ori pe săptămână la sală
Gândul, 12 decembrie 2025 00:20
O clujeancă în vârstă de 91 de ani oferă o lecție de voință, în timp ce mulți tineri își găsesc scuze pentru a evita mișcarea. Bătrâna iubește fitnessul, iar de trei ori pe săptămână se antrenează în sala de sport. Pentru Mariane Felecan, numită „Oma” (bunica, în limba germană) de către apropiați, ambiția de a […]
• • •
Acum o oră
00:20
Acum 2 ore
23:50
Românii și bulgarii, pe ultimele locuri în topul speranței de viață în UE. Cine sunt cei mai longevivi europeni # Gândul
Speranţa de viaţă în România rămâne printre cele mai scăzute din Uniunea Europeană (UE), conform unui raport făcut public, joi, de Comisia Europeană (CE). Aceasta a rămas la pragul vârstei 76 de ani, foarte puţin în comparatie cu alte state europene. Consumul de alcool rămâne cel mai ridicat din UE, iar cei mai mulți adulți […]
23:40
Ion Cristoiu: „România este folosită de Putin pentru a da exemple negative- Nu există presă imparțială, alegerile au fost anulate” # Gândul
În ediția din 11 decembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, jurnalistul și publicistul Ion Cristoiu a susținut că România a ajuns, paradoxal, să fie folosită de Vladimir Putin ca exemplu negativ pentru inteligența rusă care privea tradițional spre Occident. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Întrebat „ce se întâmplă cu România, în general?”, […]
23:30
Se adună tot mai multe plângeri despre carnea stricată din supermarketuri. Ce trebuie să verifici la acest aliment, pentru a nu-ți risca sănătatea # Gândul
Carnea stricată din supermarketuri reprezintă o surpriză neplăcută pentru clienți, mai ales în preajma sărbătorilor, iar aceștia reclamă acest aspect la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC). Alegerea se face între carne proaspătă, refrigerată sau congelată. De fapt, orice tip de carne poate fi periculoasă dacă nu este depozitată corespunzător și, în acest sens, există […]
23:10
În ediția din 11 decembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit despre rolul lui Dan Dungaciu, considerându-l unul dintre puținii gânditori ai conservatorismului din România. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Cristoiu a criticat scena conservatoare autohtonă, afirmând că aceasta este dominată fie de personaje lipsite de coerență, fie […]
Acum 4 ore
22:40
Ion Cristoiu: „De la anularea alegerilor nu facem altceva decât să săpăm încrederea în democrație” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum încrederea în instituțiile statului și în democrație e distrusă. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Nu cred că s-a vizat instaurarea unui președinte pro-rus. Rușii știu din întreaga lor istorie […]
22:40
Război al decorațiunilor între vecinii unui cartier bucureștean. Au ajuns să împodobească tot blocul: „Oare cine plătește” # Gândul
Mai mulți locuitori ai unui cartier din București au transformat decorul cu luminițe de Sărbători într-un adevărat duel. Vecinii se războiesc de ani buni între ei pentru a vedea cine decorează mai frumos, iar anul acesta ambele asociații au decorat tot blocul. Această inițiativă a devenit virală și a stârnit un val de reacții în […]
22:10
Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitați – prof. univ. dr. Valentin Stan, Ion Cristoiu, prof. Adrian Severin și prof. univ. dr. Dan Dungaciu. Cele mai intense dezvăluiri, cele mai memorabile schimburi de replici și cele mai aprinse discuții care au redefinit serile într-un talk-show mereu actual. De la analize […]
22:10
U. Craiova – Sparta Praga 1-2 | CALIFICAREA se joacă în Grecia, cu AEK Atena! Ce variante au oltenii # Gândul
Universitatea Craiova a fost întrecută, joi seară, acasă, cu scorul de 2-1, de echipa Sparta Praga, în etapa a cincea a fazei principale a Conference League. În minutul 38, craiovenii au ratat un penalty prin Mekvabishvili. Etim a fost „secerat” în careul cehilor după un fault al lui Sevinski. Stoperul i-a dat peste picioare atacantului […]
22:10
Istoricul Marius Oprea, dezvăluiri uluitoare despre legăturile celui care a pus bazele Recorder # Gândul
Publicația Recorder își are originile în anii ’90, când a fost înființată de un anume Dragoș Vâlcu, la doar 20 de ani, cu banii tatălui său, ambasador în regimul comunist, relata istoricul Marius Oprea, în 2022, în emisiunea „Hai, România!”, moderată de Ionuț Cristache. Platforma Recorder a devenit unul dintre pilonii grupării „rezist”, datorită reportajelor […]
22:00
Caz de lepră în România, confirmat pentru prima dată în 44 de ani. Alți trei pacienți sunt suspecți. Anunțul Ministerului Sănătății # Gândul
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunțat joi seară că a fost confirmat un caz de lepră și alți trei pacienți sunt suspecți de boală. Este vorba despre patru femei, angajate ale unui SPA din Cluj-Napoca, toate de origine asiatică. Ultimul caz de lepră a fost confirmat în România în 1981. ”Ministerul Sănătăţii informează că astăzi […]
22:00
Cum a reușit un deținut albanez, supanumit „Regele Evadărilor”, să fugă de patru ori din închisoare # Gândul
Un deținut albanez, supranumit „Regele Evadărilor”, și-a confirmat renumele după ce a fugit dintr-o închisoare, pentru a patra oară în 16 ani. Toma Taulant (41 de ani) a pus recent la cale o evadare îndrăzneață din închisoarea de maximă securitate Opera din Milano, Italia, folosind o metodă parcă desprinsă dintr-un film hollywoodian, notează odditycentral.com. Toma […]
21:30
Un cuplu de francezi a avut parte de un miracol de Crăciun. Motanul lor pe care l-au pierdut în urmă cu 11 ani s-a întors acasă. Felina toarce acum din nou în brațele stăpânilor cu ajutorul unor angajați inimoși de la un adăpost de animale. Ei l-au găsit pe Felix rătăcit, i-au verificat cipul și […]
21:20
O româncă a dezvăluit de câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Spania. Cât a cheltuit femeia, în luna noiembrie # Gândul
O româncă stabilită în Spania a dorit să le arate celor rămași acasă care sunt costurile vieții în această țară, considerată de mulți o destinație ideală pentru un trai mai bun. Astfel, ea arătat – într-un videoclip publicat pe TikTok – cât a plătit în noiembrie pentru principalele elemente di viața sa, de la chirie […]
21:10
Mexic se alătură țărilor cu legi dure împotriva țigărilor electronice. Vânzarea acestora atrage până la 8 ani de închisoare # Gândul
Congresul Mexicului a aprobat miercuri o lege care impune pedepse cu închisoara de până la 8 ani pentru vânzarea de țigări electronice și produse similar. Mexicul este acum pe cale să se alăture unui număr mic de țări cu legi care impun sancțiuni penale legate de vaping, anunță France24. Această legislație, care a primit aprobarea […]
Acum 6 ore
20:50
Walt Disney și OpenAI anunță un parteneriat istoric: Personajele iconice Disney ajung în videoclipuri generate de A.I. prin Sora # Gândul
Walt Disney și OpenAI au anunțat joi un acord de licență pe trei ani care va permite utilizatorilor să creeze, cu ajutorul inteligenței artificiale, videoclipuri scurte cu personajele Disney îndrăgite. Este pentru prima dată când o companie majoră de divertisment adoptă inteligența artificială generativă la o scară atât de mare. Utilizatorii pot crea clipuri cu […]
20:50
Nicusor Dan anunță că îi invită pe magistrați să-i scrie, dar îi așteaptă la Cotroceni pe 22 decembrie, căci săptămâna viitoare are treabă # Gândul
În plin scandal pe tema sistemului de justiție, președintele Nicușor Dan a transmis că va avea o discuție cu magistrații abia peste 10 zile, adică pe 22 decembrie. Proteste în stradă, cereri de demisie la nivel înalt și o conferință, în regim de urgență, la Curtea de Apel, după documentarul Recorder despre presupuse acte de […]
20:40
În ediția din 11 decembrie 2025 a emisiunii „Ai aflat”, jurnalista și istoricul Lavinia Betea a oferit o perspectivă critică asupra perioadei anilor 1980 din România. Urmăriți aici, integral emisiunea Ai Aflat cu Ionut Cristache Lavinia Betea a oferit o perspectivă critică asupra perioadei anilor 1980 din România, evidențiind dificultățile și restricțiile cu care s-a […]
20:40
Parașutistul care s-a agățat cu parașuta de avion la 4.500 de metri altitudine, în Australia # Gândul
Incident șocant petrecut în Australia, un parașutist a rămas agățat de avion la o altitudine de 4.500 de metri. Incidentul a avut loc în septembrie, chiar deasupra aeroportului Tully din Queensland. Videoclipul dramatic a fost făcut public de către Biroul Australian pentru Siguranța Transporturilor (ATSB). Înregistrarea arată momentul în care parașutistul rămâne prins chiar de […]
20:20
Mobilizare în rețeaua #Rezist. Proteste în Piața Victoriei, în frunte cu Angi Șerban și alți protestatari de meserie # Gândul
Sute de persoane protestează în Piața Victoriei, pentru a doua seară la rând, ca reacție la documentarul Recorder despre corupția din sistemul de justiție. Evenimentul, intitulat „Scoateți corupția din justiție”, a fost anunțat pe Facebook și organizat de mai multe ONG-uri: „Declic”, „Inițiativa România” și „Justiție Independentă”. La eveniment, participă și activista Angi Șerban, cercetată […]
20:10
De unde vine „mesianismul” lui Ion Iliescu? Lavinia Betea: „A fost un om cu o motivație extraordinară” # Gândul
În cadrul unei ediții speciale transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, Lavinia Betea, autor, lector în psihologie și istoric, a vorbit despre cum Ion Iliescu se naște cu o motivație extraordinară. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache. Lavinia Betea: „Conștiințele lor nu s-au trezit să schimbe țara. Conștiințele lor erau […]
20:00
Cu 100.000 de oameni fără apă și cu sistemul energetic în pericol, Diana Buzoianu dă vina pe „fake news” # Gândul
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, spune că săptămână aceasta au existat mai multe campanii de fake news, care au creat panică în rândul oamenilor. Buzoianu a anunţat că se lucrează în minister la o analiză privind aceste dezinformări, iar raportul va fi trimis autorităţilor. Ministra caută vinovați în contextul în care 100.000 de oameni au rămas […]
20:00
Insomniile, tot mai dese înainte de Sărbători. Care este remediul recomandat pentru un somn liniștit # Gândul
În pragul Sărbătorilor de iarnă, tot mai mulți dintre români ajung să se confrunte cu nopți agitate și dificultăți în adormire, chiar dacă luna decembrie este percepută în mod tradițional ca o perioadă dedicată familiei, relaxării și momentelor petrecute în tihnă. Realitatea este alta, atmosfera aglomerată de al finalul anului lasă o amprentă semnificativă asupra […]
20:00
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 12 decembrie, de la ora 15.00 # Gândul
Exclusivități şi primele reacții la cele mai dezbătute teme ale săptămânii chiar de la protagonişti! Dezvăluiri explozive și declarații incitante, momente surpriză și analize care poartă marca celor mai cunoscuți analişti. Pe toate le regăsiți în Best of „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache”! Nu ratați o ediție de excepție care readuce la rampă toate momentele […]
19:50
Revista Time numește „Arhitecții inteligenței artificiale” drept Personalitatea Anului 2025. Cei 8 oameni care „au pus roțile istoriei în mișcare” # Gândul
Revista Time a ales „Arhitecții inteligenței artificiale” ca Personalitate a Anului 2025, un grup colectiv de lideri din industrie care au avut un impact semnificativ asurpa tehnologiei și societății la nivel global. Publicația onorează un grup de persoane cheie care au condus dezvoltarea și implementarea rapidă a inteligenței artificiale. Printre personalitățile prezente pe copertă se […]
19:40
România e codașa Uniunii Europene la încasarea de TVA. Șeful ANAF spune că a găsit strategia câștigătoare pe 2025 pentru a combate evaziunea fiscală # Gândul
Comisia Europeană a publicat raportul privind deficitul de încasare al TVA în perioada 2019 – 2024, care indică un gap de conformare de 30% la nivelul anului 2023, similar celui din 2019. ANAF spune că pentru 2024, raportul CE estimează o scădere de 0,5% față de anul trecut, până la nivelul de 29,5%. Procentul e […]
19:30
Oana Țoiu susține că România ar avea beneficii, dacă ajută Ucraina. Așa-zisele avantaje sunt „proximitatea geografică” și „economia” # Gândul
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a declarat joi, la deschiderea Forumului „Rebuilding Ukraine: Security, Opportunities, Investment” că România dispune de anumite avantaje în ceea ce priveşte implicarea în procesul de reconstrucţie al Ucrainei. Printre beneficii, Țoiu a menționat proximitatea geografică, baza economică, infrastructura extinsă, capacitatea instituţională, dar şi progresele realizate în domeniul dezvoltării conectivităţii cu […]
19:20
Scene comice surprinse în zona Pieței Traian din Vaslui. Un porc a evadat și a declanșat o urmărire demnă de filmele de comedie. Animalul era pregătit pentru vânzare și a reușit să se smulgă din mâinile proprietarilor, iar mai apoi a pornit într-o cursă disperată printre trecători. Porcul care a luat-o la fugă înainte de […]
19:10
În cadrul unei ediții speciale transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, Lavinia Betea, autor, lector în psihologie și istoric, a vorbit despre cum Virgil Măgureanu este cel care îi spune lui Iliescu că va fi președinte al României. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache. Lavinia Betea: „Se poate crede veridicitatea […]
19:10
Au lipsit de la muncă, fără să fie depistați. Cum au reușit mai mulți angajați să păcălească sistemul de pontaj bazat pe recunoaștere facială # Gândul
Mai mulți angajați ai unui comitet de cartier din China au pus la punct o metodă ingenioasă, dar ilegală, de a păcăli sistemul de pontaj bazat pe recunoaștere facială. Pentru a „bifa prezența” mai multor colegi, aceștia au creat măști tipărite cu chipurile angajaților, reușind astfel să simuleze intrarea la muncă fără ca persoanele respective să […]
Acum 8 ore
18:50
Zelenski anunţă o nouă întâlnire a Coaliţiei de Voință”. Rutte, avertisment de la Berlin: „Suntem următoarea țintă a Rusiei și suntem deja în pericol” # Gândul
Volodimir Zelenski s-a aflat într-o misiune diplomatică săptămâna aceasta. Înainte de a trimite planul de pace revizuit al Ucrainei către Statele Unite, șeful de stat a călătorit la Londra, Bruxelles și Roma unde a purtat negocieri cu liderii europeni. Președintele Ucrainei va încerca să continue aceste negocieri și astăzi. Astfel, va participa la o întâlnire […]
18:50
Zeci de șoferi nedumeriți din cauza semafoarelor inteligente din Brașov: „Cum funcționează acest radar?” # Gândul
Un semn rutier apărut în Brașov a stârnit confuzie în rândul șoferilor. Pe pagina de Reddit s-a postat o fotografie în care apare un indicator pe care scrie: „Detector radar cu control semafor”, alături de întrebarea: „Cum funcționează acest radar? Îți face poză dacă treci pe roșu sau e doar radar?” Cum au reacționat oamenii […]
18:50
Numerele extrase la tragerile loto de joi, 11 decembrie 2025. Report de peste 1,07 milioane de euro, la Loto 6/49 – categoria I # Gândul
Joi, 11 decembrie 2025, de la ora 18:30, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Următoarele trageri loto vor avea loc duminică, 14 decembrie 2025. La TRAGERILE SPECIALE LOTO DE MOȘ NICOLAE, care au avut loc duminică, 7 decembrie, Loteria Română a acordat peste 32.100 de câștiguri […]
18:50
Judecătoarea Raluca Moroșanu, care a acuzat că magistrații sunt “terorizați cu acțiuni disciplinare”, e cercetată la Inspecția Judiciară! # Gândul
Gândul a aflat de ce este foarte supărată judecătoarea Raluca Moroșanu de la Secția Penală a Curții de Apel București, care a acuzat conducerea Curții de Apel București (CAB) de toxicitate, chiar la începutul conferinței de presă, susținută de președintele instanței Liana Arsenie. Judecătoarea chiar este cercetată disciplinar. „Am venit să îl susțin pe Laurențiu […]
18:40
Ramona Bădescu, în vârstă de 56 de ani, a povestit o întâmplare care a avut loc la una dintre edițiile Festivalului Cerbul de Aur. Ramona Bădescu a avut parte de tot felul de experiențe de-a lungul carierei. Vedeta și-a amintit că la Festivalul ”Cerbul de Aur” 2005, realizat de TVR, i s-a atras atenția să […]
18:40
Vizita de stat de două zile a Președintelui rus Vladimir Putin în India, efectuată în perioada 4-5 decembrie, s-a axat pe consolidarea cooperării ruso-indiene în domeniul apărării, comerțului și energiei. Împărtășind o viziune politică favorabilă multipolarității, aceste două state și-au reafirmat angajamentul față de o cooperare amplă în securitate, economie, educație, cultură, cât și în […]
18:30
Viktor Orban își pregătește viitorul la conducerea Ungariei. Vrea să ajungă președinte cu puteri extinse, scrie Bloomberg # Gândul
Viktor Orban explorează în prezent modalități de a-și menține controlul asupra Ungariei, indiferent de rezultatul alegerilor care vor avea loc în luna aprilie, arată Bloomberg. Orban ia în considerare ideea de a prelua funcția de președinte și de a rescrie legile pentru a o transforma în cea mai puternică funcție din țară. Premierul ungar a […]
18:30
Povestea tragică a miresei care a murit în timpul unei ședințe foto, care s-a desfășurat la câteva săptămâni după nuntă. Ce s-a întâmplat atunci # Gândul
O mireasă a murit într-un mod tragic, la doar câteva săptămâni de la nuntă, după ce s-a înecat în timpul ședinței foto. Maria Pantazopoulos avea doar 30 de ani atunci când s-a căsătorit cu Billy, pe 9 iunie 2012, iar la câteva săptămâni de la nuntă ei au organizat o ședință foto la râul Ouareau, […]
18:30
Putin se opune lui Trump. Liderul de la Kremlin l-a sunat pe Maduro și l-a asigurat de susținerea Rusiei # Gândul
Președintele rus Vladimir Putin a vorbit joi la telefon cu președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, pe care l-a asigurat de sprijinul Moscovei pentru politica guvernului de la Caracas în fața presiunilor externe crescânde, a transmis Kremlinul. Maduro este supus presiunilor din partea Statelor Unite să renunțe la putere, SUA desfășurând o masivă concentrare militară în Caraibe. […]
18:20
Lavinia Betea: „Generalul Militaru, conspirator între urmăriri secrete și un destin neînțeles” # Gândul
Lavinia Betea, istoric și jurnalist specializat în perioada comunistă, a discutat în emisiunea „Ai aflat?” cu Ionuț Cristache din 11 decembrie 2025 despre figuri controversate legate de Revoluția din 1989, inclusiv militarul Costel și conexiunile sale cu dosarul „Corbii”. Urmăriți aici, integral emisiunea Ai Aflat cu Ionut Cristache Lavinia Betea a subliniat că un ofițer […]
18:10
Un proiect legislativ care se află în discuție poate să reducă semnificativ numărul sărbătorilor legale nelucrătoare din România. Dacă această propunere va fi adoptată, românii pot să rămână fără șase dintre zilele libere actuale, iar lista de sărbători recunoscute oficial s-ar putea micșora și afectează atât salariații, cât și planificările de concediu. Zilele libere care […]
18:10
George Simion: Guvernul din Bulgaria a căzut. Guvernul din România poate cădea luni, la moțiunea de cenzură # Gândul
Liderul AUR, George Simion, a declarat că și guvernul din România poate fi demis, așa cum și șeful Executivului din Bulgaria a fost nevoit să-și dea demisia, în urma protestelor masive. Simion a făcut un apel la Partidul Social Democrat să voteze moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan, luni 15 decembrie, în plenul Parlamentului. „Guvernul […]
18:00
De ce a refuzat Iliescu să semneze Scrisoarea celor 6 din martie 1989. Lavinia Betea explică legătura fostului președinte cu Virgil Măgureanu # Gândul
Ediția specială de joi a emisiunii „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache” a oferit o nouă incursiune prin viața primului președinte al României. Serialul marca Gândul și Descoperă.ro despre o istorie ascunsă până acum i-a oferit istoricului Lavinia Betea ocazia să relateze unul dintre cele mai enigmatice episoade din cariera lui Ion Iliescu, legătura cu fostul […]
17:50
Top 15 | Câți lei costă coșul de cumpărături de Crăciun, în funcție de oraș. Prețuri actualizate pentru România # Gândul
Ne aflăm deja în luna cadourilor și febra cumpărăturilor pentru sărbătorile de iarnă. Dar când vine vorba de coșul de Crăciun, costul acestuia diferă în funcție de oraș. În acest context, Gândul îți arată un TOP 15 cu prețurile actualizate pentru România: Alimentele și produsele pentru masa tradițională de Crăciun s-au scumpit considerabil în acest […]
17:50
„Eroina” Recorder, circ total în ședințele de judecată. Gândul publică în exclusivitate înregistrările cu controversata fostă judecătoare Panioglu care a acuzat „corupția din Justiție” după ce a fost exclusă din magistratură. Avocații, oripilați de urlete : „Doamnă judecător aveți o atitudine de a țipa la întreaga sală de când am venit în acest…Nu se poate așa ceva!” # Gândul
6 înregistrări intrate în posesia Gândul o prezintă pe judecătoarea Daniela Panioglu conducând diverse ședințe de judecată și vorbind pe un ton ridicat în procese. Înregistrările arată cum judecătoarea se certa cu avocații din dosare, îi amenda, schimba replici controversate pe diverse teme – ședințele instanțelor din cauza țipetelor și replicilor devenind, de multe ori, […]
17:40
Carmen Brumă, în vârstă de 48 de ani, a povestit că a avut, timp mai multă vreme, un vis care a marcat-o. ”Nu știam ce se întâmplă” , a spus aceasta. Carmen Brumă este cunoscută publicului din România din postura de asistentă și prezentatoare de televiziune. Vedeta formează un cuplu cu prezentatorul de televiziune Mircea […]
17:30
Gestul aparent banal pe care mulți români îl fac imediat cum intră în casă. Aduce un fals sentiment de protecție # Gândul
Obiceiul comun de a lăsa cheia în ușă este considerat de mulți o măsură de siguranță suplimentară, însă poate crea un fals sentiment de protecție. Practica aparent inofensivă poate să ducă la o serie de complicații neașteptate. De la problemele tehnice, dar și posibilitatea de a rămâne blocat afară, până la întârzieri în situații de […]
17:10
Universitatea Craiova – Sparta Praga, meci decisiv în Bănie! Cu ce probleme se confruntă Filipe Coelho # Gândul
Universitatea Craiova întâlnește formația cehă Sparta Praga, joi, de la ora 19:45, pe Stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova, într-o partidă contând pentru etapa a cincea a Conference League. Partida va fi transmisă în direct la TV pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Universitatea Craiova – Sparta Praga, meci decisiv în Bănie! Cu ce […]
Acum 12 ore
17:00
Programul de loialitate PPC myRewards dublează numărul de parteneri și aduce clienților acces la oferte & discount-uri de la peste 40 de companii (P) # Gândul
PPC myRewards oferă clienților beneficii la peste 40 de comercianți din domenii variate, de la electronice & tehnologie, cultură, fashion, cadouri, până la sănătate și dezvoltare personală; Programul este un ajutor pentru cei care fac cumpărăturile de sărbători, oferind reduceri de până la 20%. PPC Energie dublează numărul comercianților ale căror oferte și discount-uri pot […]
17:00
Un nou format la nivel mondial. SUA vrea să creeze o alternativă la G7 împreună cu Rusia, China, India și Japonia # Gândul
O nouă versiune a strategiei SUA, consultată de site-ul american Defense One, prezintă mai detaliat planurile Casei Albe de a zdruncina relațiile cu Europa. Administrația Trump analizează posibilitatea creării unei alianțe numite Core 5, care ar include Statele Unite, China, India, Japonia și Rusia, iar noua structură ar trebui să devină o alternativă la G7, […]
