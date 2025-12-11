PSD cere eliminarea impozitului pe solare
Jurnalul.ro, 12 decembrie 2025 01:10
Fermierii fac apel la președinte să nu promulge legea
• • •
Acum o oră
01:10
Fermierii fac apel la președinte să nu promulge legea
Acum 2 ore
00:50
UniCredit Bank a fost desemnată Banca Anului în România de către prestigioasa revistă britanică The Banker.
00:30
Vineri, 12 decembrie 2025, trei zodii simt cum lucrurile încep, în sfârșit, să se armonizeze.
00:10
REPORTAJ. Goana după apă: Cum au supraviețuit, două săptămâni, oamenii din „Sahara de Prahova” # Jurnalul.ro
Câmpina și-a schimbat numele: e Sahara din deal. Revoltă: „Să mergem peste ministra Mediului cu rufele și vasele noastre nespălate”. Record: „Am cărat vreo juma de tonă de apă pe brațe”
Acum 4 ore
23:50
Ministrul Muncii, Florin Manole, spune că în ședința de guvern de joi a introdus și au fost adoptate acte normative care pun accent pe demnitatea și protecția angajatului.
23:40
Avertizare DNSC: Campanie de phishing pentru deturnarea conturilor de TikTok din România # Jurnalul.ro
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unei campanii de phishing care țintește utilizatorii TikTok din România.
23:20
Comisia Europeană pune presiune pe România: avertisment pentru poluarea cu particule fine # Jurnalul.ro
România continuă să depăşească angajamentul de reducere a emisiilor de PM2,5 aplicabil pentru perioada 2020-2029
23:10
Comisia Europeană a decis, joi, să trimită un aviz motivat României pentru nerespectarea angajamentului de reducere a emisiilor de particule fine (PM2.5) şi pentru neluarea unor măsuri suficiente pentru a asigura respectarea reducerilor de emisii necesare, astfel cum se prevede în Directiva (UE) 2016/2284 privind reducerea emisiilor naţionale de anumiţi poluanţi atmosferici ("Directiva NEC"), informează un comunicat de presă al Executivului comunitar.
23:00
Președintele PSD Alba, Corneliu Mureșan, este noul secretar de stat în Secretariatul Guvernului # Jurnalul.ro
Președintele PSD Alba, Corneliu Mureșan, a fost numit joi secretar de stat în Secretariatul General al Guvernului.
22:50
Pictura originală a afișului „Războiul Stelelor” s-a vândut cu 3,9 milioane de dolari la o licitație # Jurnalul.ro
Pictura care a lansat filmele „Războiul Stelelor” în lume acum aproape 50 de ani și a fost reprodusă într-un afiș emblematic al filmului a fost vândută la licitație pentru 3,875 milioane de dolari, potrivit AP.
22:50
Comitetul Olimpic recomandă revenirea sportivilor ruși și belaruși la competițiile de juniori # Jurnalul.ro
Cu ocazia celui de-al 14-lea „Summit Olimpic”, desfășurat joi la Lausanne, Comitetul Internațional Olimpic (CIO) a recomandat ca sportivii din Rusia și Belarus să revină în competițiile de juniori, având voie să concureze cu drapelul național, spre deosebire de restricțiile pentru seniori.
22:40
Zelenski respinge propunerea SUA de retragere unilaterală din Donețk. „De ce Rusia nu se retrage? ” # Jurnalul.ro
Președintele Zelenski a declarat că SUA cer Ucrainei să se retragă din regiunea Donețk, unde ar fi creată o zonă economică liberă demilitarizată, în timp ce Rusia ar rămâne în sud.
22:40
Fostul președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Horia Constantinescu, a publicat pe Facebook un videoclip în care surprinde momentul în care o mașină a luat foc pe marginea drumului.
22:40
Craiova a ratat un penalty în prima parte a jocului, iar Sparta a marcat golul victoriei în minutul 89.
22:30
România pierde cu Ucraina, la Berceni, în Cupa Europeană a Națiunilor la hochei pe gheață # Jurnalul.ro
Echipa națională a României a cedat la limită, scor 2-3, cu Ucraina, în primul meci dintre cele trei programate la Berceni Arena, în cadrul Cupei Europene a Națiunilor la hochei pe gheață.
22:20
Kremlinul a declarat joi că Rusia este interesată să atragă investiții străine suplimentare, după ce Wall Street Journal a relatat că planul SUA pentru pace în Ucraina include investiții în Rusia.
22:10
Fermierii fac apel la preşedintele Nicuşor Dan să nu promulge legea prin care cresc impozitele # Jurnalul.ro
Fermierii din cadrul Alianţei pentru Agricultură şi Cooperare (AAC) solicită preşedintelui României să nu promulge legea care va permite majorarea impozitelor începând de anul viitor, deoarece aceasta va reprezenta finalul de drum pentru multe afaceri agricole româneşti, ferme de familie şi mici fabrici de procesare.
Acum 6 ore
21:50
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că „Pachetul European pentru Rețele Energetice” a fost adoptat de Comisia Europeană, afirmând că afirmând că acesta va pune România, dar și Sud-Estul Europei pe harta investițiilor urgente în infrastructura energetică.
21:40
Este, incontestabil, un domeniu dificil, în care trebuie să ai răbdare ca să obții rezultate și, totuși, tot mai mulți români aleg să dea viața confortabilă de la orașe și joburile bine plătite pe o palmă de pământ pe care să facă agricultură. Și adevărul e că au cu ce: avem pământ bun!
21:40
Protest în Piața Victorie, după documentarul Recorder. Câteva sute de oameni cer demisia Liei Savonea # Jurnalul.ro
Câteva sute de persoane protestează, joi seară, în Piaţa Victoriei din Capitală, în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder privind problemele din justiţie.
21:20
Loturi de lapte praf pentru bebeluși, retrase de urgență din magazine din cauza contaminării cu o bacterie # Jurnalul.ro
Nestlé România a inițiat rechemarea voluntară a unor loturi de lapte praf din gamele NAN 1 Optipro și NAN 1 Comfortis. A fost identificată prezența Bacillus cereus pe una dintre liniile de producție din fabrica de origine.
21:10
Șase semne zodiacale chinezești atrag norocul și succesul financiar pe 12 decembrie 2025. Vineri sosește cu energia Iepurelui de Lemn într-o Zi a Echilibrului, dezvăluind ce este dezechilibrat și cum să îl remediați cu un efort minim.
21:00
Alertă de lepră în România! O femeie care lucrează la un SPA din Cluj, confirmată cu lepră, alte 3 cazuri în analiză # Jurnalul.ro
O femeie de origine asiatică, angajată la un salon SPA din Cluj-Napoca, a fost diagnosticată cu lepră (boala Hansen). Alte trei cazuri sunt în analiză, a transmis, joi seara, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.
20:50
Liderul USR, Dominic Fritz, afirmă că scandalul generat de documentarul Recorder trebuie să ducă la schimbarea legilor justiției și la demiterea procurorului-șef Marius Voineag, acuzând un „târg politic murdar” care ar fi subminat independența sistemului.
20:40
Nicușor Dan cheamă magistrații la Cotroceni: întâlnire fără precedent după revoltă în Justiție # Jurnalul.ro
Preşedintele Nicuşor Dan îi invită pe toţi magistraţii care vor să reclame problemele din sistem la o discuţie "fără limită de timp", pe 22 decembrie, începând cu ora 10:00.
20:40
Judecătorul Laurențiu Beșu se așteaptă la represalii după ce a vorbit despre problemele din justiție # Jurnalul.ro
Judecătorul Laurențiu Beșu are o primă reacție după ce a fost atacat de conducerea Curții de Apel București (CAB) și spune că era public faptul că a lucrat în Direcția de Informații „Doi și un sfert”.
20:20
De ce este supărată judecătoarea Raluca Moroșanu de la Secția Penală a Curții de Apel București # Jurnalul.ro
Judecătoarea Raluca Moroșanu, care a acuzat că magistrații sunt „terorizați cu acțiuni disciplinare”, era cercetată la Inspecția Judiciară.
20:10
400 de camere inteligente pe drumurile naționale. Când va fi lansat sistemul de monitorizare e-SIGUR # Jurnalul.ro
CNAIR a transmis la ANAP documentația pentru sistemul e-SIGUR. Prevede montarea a 400 de camere video cu radar pe drumurile naționale și autostrăzi. Proiectul durează 22 de luni și este finanțat din fonduri europene.
Acum 8 ore
19:50
Studierea narcisismului în leadership este un subiect prezent în cercetare de aproape 20 de ani. Cu toate acestea, este complicat să găsești un șef sau director dispus să participe la evaluări psihologice tradiționale.
19:40
Planul de pace al lui Donald Trump ar permite reluarea exporturilor de energie rusească spre Europa și ar deschide investiții americane în sectoare strategice din Rusia.
19:20
Joi, 11 decembrie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la La TRAGERILE SPECIALE LOTO DE MOS NICOLAE, care au avut loc duminica, 7 decembrie, Loteria Romana a acordat peste 32.100 de castiguri in valoare totala de peste 2,59 milioane de lei.
19:20
Un nutriționist are o serie de sfaturi pentru oamenii care încearcă să evite problemele medicale specifice sezonului rece. Expertul a stabilit șase reguli care îi pot ajuta pe oameni să nu se confrunte cu răceli și gripă. Regulile vizează alimentația și câteva schimbări în stilul de viață.
19:10
Macron confirmă că vrea interzicerea accesului la reţelele sociale pentru persoanele sub 15 sau 16 ani # Jurnalul.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron a confirmat miercuri că doreşte 'să impună tuturor reţelelor sociale verificarea vârstei' utilizatorilor lor şi să le interzică celor sub '15 sau 16 ani', printr-un proiect de lege ceva fi depus în parlament la începutul lui 2026, transmite AFP.
18:50
Realizare excepțională: Un instrument tradițional românesc, inclus în Patrimoniul Cultural UNESCO # Jurnalul.ro
România a obținut o nouă recunoaștere culturală importantă. Un instrument tradițional a fost inclus oficial în Patrimoniul Cultural Imaterial UNESCO.
18:50
Afacerea anului în energie. Colosul francez Vinci Energies pune mâna pe un jucător cheie în infrastructura energetică din România # Jurnalul.ro
Grupul francez Vinci Energies a finalizat procesul de achiziție a Grupului EnergoBit, consolidându-și astfel poziția în domeniul infrastructurii electrice. Tranzacția implică toate companiile din cadrul grupului românesc: EnergoBit, EnergoBit Control Systems și ELM Electromontaj Cluj.
18:40
Pescarii din statele Uniunii Europene vor avea acces la capturi de până la 288.000 de tone, în valoare estimată de 1,2 miliarde de euro, conform Comisiei Europene.
18:20
Aproape 900 de șoferi din Japonia au rămas fără permis auto după ce au fost depistați conducând biciclete în stare de ebrietate, o consecință directă a noilor legi care înăspresc sancțiunile pentru „drink cycling”.
18:10
Declarații surprinzătoare ale Narcisei Suciu despre viața personală: Cine este tatăl copilului ei # Jurnalul.ro
Narcisa Suciu, compozitoare și una dintre cele mai cunoscute voci ale muzicii ușoare românești și apreciată, a împărtășit recent detalii neștiute despre viața sa personală, într-un podcast moderat de Jorge.
Acum 12 ore
17:50
Cupa Mondială de fotbal. Organizatorii nu renunță la meciul dedicat LGBTQ+ în ciuda protestelor # Jurnalul.ro
Organizatorii partidelor de fotbal din Seattle, SUA, din cadrul Cupei Mondiale de anul viitor au anunțat că nu renunță la evenimentul dedicat comunității LGBTQ+. Partida vizată este Iran-Egipt. Ambele țări au reacționat violent, solicitând anularea evenimentului.
17:40
Comisia Europeană a prezentat Pachetul european pentru rețele („European Grids Package”) și inițiativa „Energy Highways” („Autostrăzi Energetice”), două instrumente strategice menite să transforme profund modul în care energia circulă în interiorul Uniunii Europene.
17:20
Judecătoarea Raluca Moroșanu a dat totul pe față la Curtea de Apel București: cine este magistratul care a sfidat conducerea în direct # Jurnalul.ro
Judecătoarea Raluca Moroșanu de la Curtea de Apel București confirmă public acuzațiile de presiuni și atmosferă „toxică” în instituție, la câteva ore după reportajul Recorder. Magistrata îl susține pe Laurențiu Beșu și cere verificări urgente.
17:20
Finalul anului aduce oportunități atractive pentru persoanele fără studii superioare care caută un loc de muncă.
17:10
Schimbări URIAȘE pentru patru zodii! Cine trebuie să fugă din rutină și cine își aruncă trecutul la gunoi # Jurnalul.ro
Află mesajele transformatoare pentru Vărsător, Capricorn, Balanță și Săgetător. Descoperă ce trebuie să lași în urmă, ce schimbări te așteaptă și cum să-ți regăsești autenticitatea.
16:50
Viața secretă a liderului de la Kremlin: Cine sunt băieții surprinși la un eveniment sportiv # Jurnalul.ro
Despre președiintele Rusiei, Vladimir Putin, se spune de mult timp că are doi copii cu o fostă gimnastă, pe care îi ține departe de ochii mass-mediei.
16:40
Un număr de 21 de asociații de apicultori și fermieri atrag atenția, într-o scrisoare deschisă, că proiectul de lege care permite pulverizarea aeriană a pesticidelor cu drone, urmează să fie adoptat „în grabă”, în timp ce pulverizarea pesticidelor cu drone este interzisă în UE.
16:20
CSM: Procurorii au cerut de mai multe ori revizuirea unor dispoziții din legile Justiției # Jurnalul.ro
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) duce discuția spre probleme vechi din justiție, în loc să clarifice rapid acuzațiile grave care planează asupra sistemului, acuzând politicienii că nu au reparat legile și presa că ar crea confuzii în rândul publicului.
16:10
Românii nu mai se grăbesc să își cumpere case. Numărul imobilelor cumpărate a scăzut în luna noiembrie # Jurnalul.ro
Românii au cumpărat în luna noiembrie 50.059 de imobile, cu 8.443 mai puține față de luna precedentă, informează, joi, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).
16:10
Fermierii din cadrul Alianței pentru Agricultură și Cooperare (AAC) solicită președintelui României să nu promulge legea care va permite majorarea impozitelor începând de anul viitor, deoarece aceasta va reprezenta finalul de drum pentru multe afaceri agricole românești, ferme de familie și mici fabrici de procesare.
15:50
Chefi la cuțite, lider de audiență. Schimbări în trei echipe, ieri, după duelul amuletelor dintre Chef Richard și Chef Orlando # Jurnalul.ro
Cel de-al patrulea battle a adus ieri seară schimbări în trei dintre taberele care se întrec în bucătăria Chefi la cuțite, surprizele ținându-se lanț într-o ediție a show-ului culinar care s-a impus ca lider de audiență.
15:40
Bosch Timișoara anunță concedieri: Peste 500 de angajați vor rămâne fără locuri de muncă până în 2030 # Jurnalul.ro
Circa 510 angajați de la Bosch Timișoara vor fi disponibilizați până în 2030, în cadrul unui plan global de restructurare care vizează reducerea a 3.400 de locuri de muncă din divizia Bosch Global Business Services la nivel mondial.
