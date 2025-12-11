Zodia care astăzi, 12 decembrie, o să scape de o mare povară. Vin vremuri de aur pentru acest nativ

22:40

Începând de vineri, 12 decembrie 2025, trei zodii vor simți că lucrurile se așază, în sfârșit, în favoarea lor. Luna în Balanță aduce armonie, echilibru și o stabilitate emoțională mult așteptată. Este un tip de energie de care toți avem nevoie, iar în această fază lunară ea se manifestă din plin.